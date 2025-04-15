Доля работающих с технологиями информационного моделирования застройщиков увеличилась до 38%

По итогам I квартала 2025 г. доля работающих с технологиями информационного моделирования (ТИМ) застройщиков выросла с 30% до 38%. Об этом CNews сообщили представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

«ТИМ открывает новые горизонты для всех участников строительного процесса – от проектировщиков и строителей до инвесторов и эксплуатирующих организаций. Это инструмент, который позволяет работать более прозрачно, эффективно. Кроме того, внедрение ТИМ направлено на улучшение качества жизни людей в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который сегодня реализуется в стране. Более эффективное проектирование и строительство приводят к созданию надежной, безопасной и комфортной инфраструктуры», – сказал заместитель министра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик.

За этот же период количество регионов, в которых ТИМ используется в жилищном строительстве, выросло с 65 до 79. Как и в прошлом квартале, топ субъектов России возглавляют Москва, Московская область и Краснодарский край. В ряде регионов уровень использования ТИМ превышает 70% (Северо-Западный федеральный округ), а в столице составляет почти 90%.

С 1 июля 2024 г. отрасль в сфере долевого строительства начала переход на обязательное применение ТИМ во всех новых проектах в стадии проектирования. С 1 января 2025 г. вступили в силу обязательства по их внедрению в этап строительно-монтажных работ.