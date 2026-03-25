Совфед готовит введение «санитарных правил» для ИИ в образовании

В Совете Федерации России готовят законопроект, который установит правила использования искусственного интеллекта в образовании. При этом речь не идет о запрете технологий. По оценкам системы «Антиплагиат», около 25% учащихся в 2026 г. уже используют нейронные сети при написании работ, однако опросы показывают, что фактически этот показатель может достигать 80-87%.

Правила для образовательной сферы

Совет Федерации (Совфед) России готовит ограничения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в образовании, пишут «Ведомости». Речь идет не о запрете технологий, а о введении так называемых «санитарных правил».

В сфере использования ИИ в образовательных целях следует ввести регулирование. С таким предложением выступила председатель Infowatch, член правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) Наталья Касперская на общественном совете при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) 24 марта 2026 г. По ее словам, рабочая группа по вопросам нормативно-правового регулирования различных аспектов, связанных с ИИ-технологиями, при Совфеде готовит законопроект, в котором будут содержаться соответствующие инициативы.

По данным системы «Антиплагиат», около 25% студентов в 2026 г. используют ИИ-технологии при написании работ. В то же время, по опросам студентов, 87% из них признаются, что так или иначе прибегают к помощи ИИ. «Это говорит о том, что вузы не понимают, кого они готовят, а работодатели — кого они нанимают, мы рискуем получить поколение совершенно необразованное», — сетует Наталья Касперская.

Опросы Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) показали, что уже в 2024 г. более 80% студентов прибегали к помощи ИИ и около 50% использовали его для списывания, а за 2025 г. доля преподавателей, применяющих ИИ-технологию, возросла с 20% до более 60%.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова Совфед готовит введения «санитарных правил» для ИИ в образовании

Помимо этого эксперт отметила, что при регулировании ИИ на государственном уровне следует учесть и социальные вопросы: «Уже в 2026 г. по ряду специальностей ИИ заменяет людей, в частности журналистов, юристов, младших программистов и других белых воротничков». По ее мнению, необходимо предусмотреть нормативно-правовую базу, которая защитила бы кадры от пагубного воздействия этих ИИ-технологий.

Целью законопроекта не является ограничение развития ИИ, уточнила Наталья Касперская в комментарии «Ведомостям». Она подчеркнула, что ИИ-технологии развиваются крайне высокими темпами, и их прямое регулирование на данном этапе было бы нецелесообразным. Вместо этого, по ее мнению, необходимо в первую очередь сосредоточиться на предотвращении вредного применения ИИ в социальной сфере, государственном управлении и образовании. Для этого Касперская предложила ввести специальные «санитарные правила», которые ограничивали бы именно бездумное и бесконтрольное использование ИИ-технологий, не создавая при этом барьеров для их развития. Конкретные предложения, вошедшие в законопроект, Касперская не озвучила.

Рассмотрение различных вариантов

Минцифры получает различные предложения по законодательному регулированию использования ИИ, в том числе и от Совфеда, и внимательно их рассматривает с участием федеральных органов власти и заинтересованных организаций, утверждает представитель ведомства. При этом там, по его словам, придерживается подхода, согласно которому соответствующий закон должен носить рамочный характер, а особенности регулирования закреплены на уровне отраслевого законодательства с учетом специфики отраслей.

Определить варианты использования ИИ

По словам исполнительного директора компании «Антиплагиат» Евгения Лукьянчикова, проблема тут состоит в разграничении допустимых и недопустимых вариантов использования ИИ. Для этого требуется проработка академической этики и такая работа уже ведется, добавил он. Обнаружение сгенерированного контента в 2026 г. технически возможно, но пока не со 100% точностью, небольшой процент ошибки все же остается, признается Лукьянчиков. Сама по себе детекция не является оценкой: она указывает на те части текста, по которым преподаватель может дополнительно опросить учащегося и убедиться, что материал им усвоен, добавил он.

Совет Федерации Совет Федерации России

Студентам довольно сложно запретить использовать нейронные сети и отследить и вовсе практически невозможно, согласен старший преподаватель Высшей школы современных социальных наук Московского государственного университета (ВШССН МГУ) имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин. Поэтому в первую очередь необходимо рассказывать о том, как эти ИТ-инструменты можно эффективно и корректно применять в образовании, поскольку главная проблема заключается именно в неумелом использовании, считает эксперт. Неправильные промпты, отсутствие вычитки и проверки фактов приводят к появлению несуществующих источников литературы, выдуманным названиям компаний, отсутствию прослеживаемой логики в тексте и многое другое, перечислил он.

При найме молодых ИТ-специалистов навык работы с нейросетями и ИИ-агентами чаще всего рассматривается как положительный либо даже как необходимый, отметил «Ведомостям» юрист human resources (HR)-департамента Cloud.ru Михаил Семенов. Поэтому работодатели, по его словам, наоборот, ожидают от вузов выпуска специалистов с навыками работы с ИИ и пониманием принципов его работы. В ИТ же позиция – «ИИ не заменит программистов, программистов заменят программисты, использующие ИИ», считает он. Впрочем, не только студенты используют эту технологию для эффективной работы.

Правовой режим

В марте 2026 г. использование ИИ в России регулируется исключительно в рамках экспериментальных правовых режимов. Правительство России ведет работу над законопроектом о регулировании ИИ-технологий, об этом 6 февраля 2026 г. журналистам сообщил представитель вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Согласно информации, в законопроекте планируется установить: критерии отнесения нейронных сетей к категории «российских»; нормы в сфере авторского права при использовании ИИ; требования к обязательной маркировке контента, созданного с помощью ИИ; обязанности ИТ-разработчиков, операторов и пользователей ИИ; меры ответственности за нарушения в данной сфере.

Как уже писал CNews, сам законопроект направлен на создание комплексной нормативной базы для безопасного и эффективного развития технологий искусственного интеллекта в России.

Правительство России предлагает здесь придерживаться гибкого подхода, говорил сам вице-премьер. По его словам, необходимо, например, предотвратить применение ИИ для совершения преступлений и признать использование технологии отягчающим обстоятельством. 18 марта 2026 г. законопроект был опубликован на портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.