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Минстрой РФ Министерство строительства и ЖК РФ Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, оказывает государственные услуги, управляет государственным имуществом в соответствующей сфере.


10.04.2024 Команда «Экзон» подтверждает поддержку всех ключевых XML-схем Минстроя

ельным организациям оперативность и прозрачность работы становятся все более важными. Облачное решение «Экзон» предлагает все необходимые возможности. На сегодня «Экзон» поддерживает все утвержденные Минстроем XML-схемы, например: акт скрытых работ (АОСР); акт освидетельствования ответственных конструкций (АООК); акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (АУО
07.02.2024 «Дом.РФ» и Минстрой создадут Реестр решений ИИ для стройотрасли

«Дом.РФ» и Минстрой России при участии бизнес-сообщества займутся формированием Реестра решений с исполь
20.12.2023 Как «умнеют» российские города

елениях. Так, в рамках конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «умный город» (курирует Минстрой России») отмечено внедрение системы «Цифровое теплоснабжение» в Воронеже, в Мурманск
19.12.2022 Минстрой России перешел на отечественные системы ВКС и АТС

, «Сател» и IVA Technologies завершили создание цифровой платформы унифицированных коммуникаций для Минстроя России. Ведомству требовалась единая коммуникационная среда, обеспечивающая эффектив
29.08.2022 Власти реанимировали проект цифровизации строительства стоимостью 2 миллиарда

ске базовой версии суперсервиса «Цифровое строительство» - «Строим.дом.РФ». Суперсервис был запущен Минстроем совместно с «ДОМ.РФ», он функционирует на основе бесшовного клиентского пути в соот
19.05.2022 Sitronics Group приняла участие в обновлении стандарта «Умный город» Минстроя России

На всероссийском совещании о реализации ведомственного проекта Минстроя России по цифровизации городского хозяйства был представлен утвержденный перечень ба
12.01.2022 Sitronics Group вошла в состав рабочей группы «Умный город» Минстроя России

Sitronics Group вошла в состав рабочей группы «Умный город» Минстроя России. Президент компании Николай Пожидаев принял участие в заседаниях обновленного
04.03.2020 Минстрой России представил первый индекс IQ городов

д, а также муниципалитеты-участники пилотных проектов. Методика расчета индекса утверждена приказом Минстроя России, подходы к её определению обсуждались с экспертным сообществом, представителя
20.08.2019 Власти начнут измерять IQ российских городов

ьная максимальная цена договора составляет около 27,1 млн руб. Требования к индексу По словам главы Минстроя России Владимира Якушева, индексы различных городов будут сравниваться с учетом того
21.03.2019 Замглавы Минстроя по цифровому развитию возглавил Мурманскую область

иса Временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области назначен Андрей Чибис, замглавы Минстроя России по цифровому развитию. Информация об этом размещена на сайте kremlin.ru. Его

06.03.2019 Минстрой России одобрил 7 заявок на включение в пилоты по «Умному городу»

Перми, Березников и Сатки о включении в перечень пилотных городов по проекту «Умный город» одобрены Минстроем России. Соглашения о реализации проекта будут подписаны до конца месяца. Об этом со
29.11.2018 В Минстрое отвечать за цифровое развитие стал замминистра по ЖКХ

тию. Соответствующее поручение было дано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Достижения Чибиса в Минстрое Чибис был назначен заместителем главы Минстроя в декабре 2013 г. По его словам, за п
09.10.2018 Минстрой создаст центр компетенций по «умному городу»

аботкой и внедрением инновационных технологий для проекта «Умный город» Начнем с транспорта Одним из направлений Центра станет внедрение в городах экологического общественного транспорта. Кроме того, Минстрой намерен внедрить в «умных» городах биометрическую систему распознавания лиц при посадке в общественный транспорт для того, чтобы распознавать пассажира про посадке и автоматически спис
07.06.2018 Минстрой РФ и «Ростелеком» займутся совместной реализацией концепции «Умный город»

а Российской Федерации». «Ростелеком» разрабатывает проект «дорожной карты» направления при участии Минстроя России и его экспертных органов. Документ планируется представить в июле текущего го
14.11.2016 Минстрой просят запретить для отчетности doc, jpeg и форматы Autodesk

Как стало известно CNews, профессиональное сообщество в области строительства намерено обратиться в Минстрой с предложением запретить проприетарные форматы для формирования электронных документ
07.08.2014 Минкомсвязь России презентовала первый этап разработки системы «ГИС ЖКХ»

Состоялось второе заседание совместной рабочей группы Минкомсвязи России и Минстроя России по созданию государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Во вступи
05.08.2014 Минстрой запустил официальный сайт

здан раздел «в центре внимания», где публикуются часто запрашиваемые и новые документы в курируемых Минстроем отраслях. Кроме того, в отдельном разделе «документы» создан поиск, который поможет
25.04.2014 К работе над созданием ГИС ЖКХ подключились субъекты РФ

уже есть порядка 10-15 инициативных предложений от субъектов РФ и в ближайшее время мы совместно с Минстроем определим, где в первую очередь начнется пилотирование системы», — сказал Михаил Ев
13.11.2013 Минкомсвязь и Минстрой России будут сотрудничать при создании ГИС ЖКХ

результате диалога было решено, что Минкомсвязь сохранит за собой техническую поддержку системы, а Минстрой возьмет на себя координацию ее работы.

Публикаций - 239, упоминаний - 337

Минстрой РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10832 44
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2089 22
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные - Русатом Инфраструктурные решения 94 16
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3096 15
Autodesk 595 12
МегаФон 8008 10
Восход ФГБУ НИИ 622 10
Microsoft Corporation 24183 10
Крок - Croc 1765 7
Ситроникс - Sitronics 1210 7
Yandex - Яндекс 6620 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11133 7
Цифра ГК 2303 6
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 408 6
7752 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1095 6
Meta Platforms - Facebook 4382 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8475 5
Softline - Софтлайн 2455 5
Oracle Corporation 6546 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1422 4
ФОРС - Центр разработки 604 4
БАРС Груп 534 4
VK - Mail.ru Group 3295 4
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 366 4
МКД 45 4
SAP SE 5139 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3389 3
Прогноз 1596 3
NVision Group - Энвижн Груп 676 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 732 3
IBM - International Business Machines Corp 9365 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1578 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1418 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 406 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5648 2
N3 Group - Netrika - Нетрика 138 2
ИКС 281 2
Cisco Systems 5032 2
ГЛОНАСС АО 126 2
Почта России ПАО 2020 35
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 382 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6670 11
Газпром ПАО 1263 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2666 7
Почта Банк 428 6
РЖД - Российские железные дороги 1808 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1114 4
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 100 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 830 3
Газпром нефть 565 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 951 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 249 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6826 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 167 3
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 44 3
X5 Group - Перекрёсток 497 3
РВК - Российская венчурная компания 545 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1065 3
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 32 2
Bentley Motors 70 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 33 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1865 2
Walmart - Wal-Mart Stores 373 2
Российские коммунальные системы - РКС 12 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 325 2
Роснефть НК - нефтяная компания 505 2
Лента - Сеть розничной торговли 1929 2
Visa International 1932 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 261 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 94 2
НСПК - Национальная система платежных карт 754 2
Unsplash 357 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 513 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 416 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 128 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 380 2
Спортмастер - Sportmaster 172 2
РЭО - Российский экологический оператор 12 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4756 60
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1808 9
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 252 9
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2863 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 589 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 280 3
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Единая Россия - Политическая партия 287 2
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6191 2
Национальный Союз Водоканалов 2 2
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 3 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 1
ЛДПР 102 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 3 1
АФТ - Ассоциация Финтех 118 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 17 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 63 1
4CIO 18 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 8 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1400 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60254 154
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45641 145
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Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11149 62
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28595 55
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Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 1809 41
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8071 32
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9228 13
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11112 12
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9829 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4708 53
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 301 45
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3045 23
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1335 15
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 207 15
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 943 12
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 173 11
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 221 10
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 211 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 117 7
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 49 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 735 6
Autodesk Revit 108 6
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 257 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1899 5
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 212 5
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 56 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1171 5
Росреестр ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 12 4
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 24 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3925 4
Обращения граждан 222 4
Правительство Москвы - Активный гражданин 120 4
Минстрой РФ - ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 13 4
FreePik 630 4
Google Android 13509 4
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 241 4
Правительство Москвы - Наш город 96 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2611 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 49 3
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 77 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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