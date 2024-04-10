Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Команда «Экзон» подтверждает поддержку всех ключевых XML-схем Минстроя ельным организациям оперативность и прозрачность работы становятся все более важными. Облачное решение «Экзон» предлагает все необходимые возможности. На сегодня «Экзон» поддерживает все утвержденные Минстроем XML-схемы, например: акт скрытых работ (АОСР); акт освидетельствования ответственных конструкций (АООК); акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (АУО

«Дом.РФ» и Минстрой создадут Реестр решений ИИ для стройотрасли «Дом.РФ» и Минстрой России при участии бизнес-сообщества займутся формированием Реестра решений с исполь

Как «умнеют» российские города елениях. Так, в рамках конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «умный город» (курирует Минстрой России») отмечено внедрение системы «Цифровое теплоснабжение» в Воронеже, в Мурманск

Минстрой России перешел на отечественные системы ВКС и АТС , «Сател» и IVA Technologies завершили создание цифровой платформы унифицированных коммуникаций для Минстроя России. Ведомству требовалась единая коммуникационная среда, обеспечивающая эффектив

Власти реанимировали проект цифровизации строительства стоимостью 2 миллиарда ске базовой версии суперсервиса «Цифровое строительство» - «Строим.дом.РФ». Суперсервис был запущен Минстроем совместно с «ДОМ.РФ», он функционирует на основе бесшовного клиентского пути в соот

Sitronics Group приняла участие в обновлении стандарта «Умный город» Минстроя России На всероссийском совещании о реализации ведомственного проекта Минстроя России по цифровизации городского хозяйства был представлен утвержденный перечень ба

Sitronics Group вошла в состав рабочей группы «Умный город» Минстроя России Sitronics Group вошла в состав рабочей группы «Умный город» Минстроя России. Президент компании Николай Пожидаев принял участие в заседаниях обновленного

Минстрой России представил первый индекс IQ городов д, а также муниципалитеты-участники пилотных проектов. Методика расчета индекса утверждена приказом Минстроя России, подходы к её определению обсуждались с экспертным сообществом, представителя

Власти начнут измерять IQ российских городов ьная максимальная цена договора составляет около 27,1 млн руб. Требования к индексу По словам главы Минстроя России Владимира Якушева, индексы различных городов будут сравниваться с учетом того

Замглавы Минстроя по цифровому развитию возглавил Мурманскую область иса Временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области назначен Андрей Чибис, замглавы Минстроя России по цифровому развитию. Информация об этом размещена на сайте kremlin.ru. Его

Минстрой России одобрил 7 заявок на включение в пилоты по «Умному городу» Перми, Березников и Сатки о включении в перечень пилотных городов по проекту «Умный город» одобрены Минстроем России. Соглашения о реализации проекта будут подписаны до конца месяца. Об этом со

В Минстрое отвечать за цифровое развитие стал замминистра по ЖКХ тию. Соответствующее поручение было дано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Достижения Чибиса в Минстрое Чибис был назначен заместителем главы Минстроя в декабре 2013 г. По его словам, за п

Минстрой создаст центр компетенций по «умному городу» аботкой и внедрением инновационных технологий для проекта «Умный город» Начнем с транспорта Одним из направлений Центра станет внедрение в городах экологического общественного транспорта. Кроме того, Минстрой намерен внедрить в «умных» городах биометрическую систему распознавания лиц при посадке в общественный транспорт для того, чтобы распознавать пассажира про посадке и автоматически спис

Минстрой РФ и «Ростелеком» займутся совместной реализацией концепции «Умный город» а Российской Федерации». «Ростелеком» разрабатывает проект «дорожной карты» направления при участии Минстроя России и его экспертных органов. Документ планируется представить в июле текущего го

Минстрой просят запретить для отчетности doc, jpeg и форматы Autodesk Как стало известно CNews, профессиональное сообщество в области строительства намерено обратиться в Минстрой с предложением запретить проприетарные форматы для формирования электронных документ

Минкомсвязь России презентовала первый этап разработки системы «ГИС ЖКХ» Состоялось второе заседание совместной рабочей группы Минкомсвязи России и Минстроя России по созданию государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Во вступи

Минстрой запустил официальный сайт здан раздел «в центре внимания», где публикуются часто запрашиваемые и новые документы в курируемых Минстроем отраслях. Кроме того, в отдельном разделе «документы» создан поиск, который поможет

К работе над созданием ГИС ЖКХ подключились субъекты РФ уже есть порядка 10-15 инициативных предложений от субъектов РФ и в ближайшее время мы совместно с Минстроем определим, где в первую очередь начнется пилотирование системы», — сказал Михаил Ев