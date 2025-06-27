Разделы

Техника
|

Минстрой России установил требования развития инфраструктуры для электромобилей

В соответствии с Приказом Минстроя России (№ 250/пр от 23 апреля 2025 г.) региональными нормативами градостроительного проектирования определяется минимальное количество машино-мест для парковки электромобилей, оборудованных зарядными устройствами.

Документ направлен на обеспечение доступности электрозарядных станций, что влияет на спрос россиян на электромобили. Об этом CNews сообщили представители Минстроя.

Документом устанавливаются расчетные показатели: к минимально допустимому количеству машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих ОКС в границах жилых и общественно-деловых зон, минимально допустимому количеству машино-мест для парковки на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, минимально допустимой площади озелененных территорий общего пользования в границах муниципальных округов, городских округов и поселений, минимальному количеству машино-мест для парковки электромобилей, оборудованных зарядными устройствами.

Ранее расчетные показатели были установлены постановлением Правительства России от 16 декабря 2020 г. № 2122, которое утрачивает силу с 1 июля 2025 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации

Microsoft крушит Windows. Будет уничтожен древний компонент ОС, которому 40 лет, и который знаком каждому

Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий

Мир сошел с ума. Устаревшее «железо» подорожало втрое из-за бешеного спроса, пока новое лежит на полках и не продается

Александр Титов, «Флант»: Мы серьезно опережаем многие отечественные решения по уровню зрелости

Intel разом закрывает целое направление своего бизнеса

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

Показать еще

Наука

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров
Показать еще