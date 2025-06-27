Минстрой России установил требования развития инфраструктуры для электромобилей

В соответствии с Приказом Минстроя России (№ 250/пр от 23 апреля 2025 г.) региональными нормативами градостроительного проектирования определяется минимальное количество машино-мест для парковки электромобилей, оборудованных зарядными устройствами.

Документ направлен на обеспечение доступности электрозарядных станций, что влияет на спрос россиян на электромобили. Об этом CNews сообщили представители Минстроя.

Документом устанавливаются расчетные показатели: к минимально допустимому количеству машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих ОКС в границах жилых и общественно-деловых зон, минимально допустимому количеству машино-мест для парковки на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, минимально допустимой площади озелененных территорий общего пользования в границах муниципальных округов, городских округов и поселений, минимальному количеству машино-мест для парковки электромобилей, оборудованных зарядными устройствами.

Ранее расчетные показатели были установлены постановлением Правительства России от 16 декабря 2020 г. № 2122, которое утрачивает силу с 1 июля 2025 г.