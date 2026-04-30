Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195774
ИКТ 15076
Организации 11615
Ведомства 1500
Ассоциации 1099
Технологии 3571
Системы 26874
Персоны 85410
География 3084
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2804
Мероприятия 895

Транспорт Электромобиль Электротранспортные технологии Electric car, electrocars электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт

Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт
  • Литий — важнейший компонент аккумуляторов для электромобилей, цифровых устройств, электростанций на возобновляемых источниках энергии и других современных технологий. На текущий момент общие мировые запасы лития оцениваются примерно в 14 млн тонн. Ежегодно добывается около 35 тыс. тонн металла. Однако этого недостаточно для удовлетворения растущего спроса — в среднем на аккумуляторные элементы одного электрокара необходимо около 10 кг лития. Согласно прогнозам, к 2040 году спрос на литий по всему миру вырастет более чем в 40 раз по сравнению с 2023 годом. Главная причина — массовое производство электрокаров. 
  • Добыча лития приводит к загрязнению окружающей среды. На обработку сырья требуются большие объемы воды, запасы которой в большинстве стран-добытчиков и так истощаются. 
  • Растет спрос и на другие полезные ископаемые, необходимые для производства электромобилей. Вред экологии от электрокаров в отдельных случаях оказывается больше, чем от автомобилей.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


30.04.2026 Электромобили UMO 5 появились в каршеринге «Яндекс Драйв»

Пользователям каршеринга в Санкт-Петербурге и Москве доступны 120 электромобилей UMO 5, созданных при участии «Яндекса». Арендовать их в приложениях «Драйва» и «Яндекс Go» могут все пользователи старше 18 лет и с правами категории В. Раньше UMO 5 был доступен
21.04.2026 Бренд электромобилей «Атом» запустил новый сайт

Бренд отечественных электромобилей «Атом» запустил новый сайт, реализованный провайдером e-com & data-решений «Аэро». Проект стал не просто обновлением интерфейса, а цифровой платформой, которая транслирует ключев
14.04.2026 Спрос на электромобили с пробегом в I кварталом 2026 г. вырос на 12%

долю рынка по-прежнему занимает Nissan Leaf. При этом за пять лет она сократилась с 90% до 55%. За год продажи Leaf выросли на 6%, а средняя цена сократилась на 4% до 750 тыс. руб. На вторичном рынке электромобилей больше половины (54%) продаж приходится на модели Nissan Leaf 2011-2013 годов выпуска. Однако более свежие модели набирают популярность. Так, на 41% за год выросли продажи Leaf 2
02.04.2026 «М.видео» расширяет ассортимент: на маркетплейсе впервые появились лодки и лодочные моторы, кемпинговая мебель, электротранспорт и товары для йоги

в для активного отдыха». Ассортимент категории за год расширился: увеличилось как количество представленных брендов, так и глубина предложения внутри категорий. Развиваются новые направления, включая электротранспорт, товары для кемпинга и йоги. В ближайшее время компания продолжит расширение ассортимента за счет популярных категорий для активного отдыха и спорта, включая сап-борды, туристи
31.03.2026 Т2 обеспечила связью отечественный электромобиль «Атом»

ий оператор мобильной связи, подключил к своей сети первый отечественный серийный электромобиль «Атом», разработанный на собственной платформе с нуля. Оператор интегрировал eSIM-профиль во все версии электромобилей. Это позволяет обеспечить стабильную работу цифровых пользовательских сервисов и телематических систем автомобиля. При этом информация передается по автономному каналу, что гаран
12.03.2026 Ученые Пермского Политеха создали «самонастраивающийся» алгоритм, который избавит лифты и электромобили от рывков

учаются поломки и увеличивается потребление энергии. Вы наверняка замечали, как дергается лифт, когда вы заходите с тяжелыми сумками, или как прыгает и гудит стиральная машинка на отжиме. А владельцы электромобилей иногда сталкиваются с тем, что при резком нажатии на газ авто не сразу летит вперед, а сперва будто задумывается и лишь потом дергается с места. И вот что интересно: причина всех
10.03.2026 В Москве создали решение для доступной зарядки электромобилей в любом уголке России

арядный хаб в контейнере: он позволит быстро и экономично развернуть необходимую инфраструктуру для электромобилей в любом регионе России», — отметил Анатолий Гарбузов. Компания «Реватт Рус» —

27.02.2026 Электромобили как новый класс корпоративных устройств: как ИТ-служба должна управлять зарядной инфраструктурой

тивления, ведущее к возрастанию времени зарядки. Многие ведомства и компании переходят на служебные электромобили, но сталкиваются с рядом проблем Еще один побочный эффект быстрой зарядки — тер
12.12.2025 «Яндекс» выпустит собственный дешевый электромобиль

го дешевле По данным «Ведомостей», стоимость UMO 5 составит 2,4 млн руб. и это с учетом субсидии на электротранспорт в размере 925 тыс. руб.). Поскольку автомобиль ориентирован под такси, то ес
10.12.2025 Хуже подержанных Tesla нет ничего. Машины Маска признали самыми ненадежными автомобилями на вторичном рынке США

Надежности Tesla дана оценка Электромобили компании Tesla Motors являются самыми ненадежными легковыми транспортными средс
27.11.2025 США ожидают энергокризиса из-за бума дата-центров и электромобилей

ты в энергомашиностроительной корпорации Schneider Electric спрогнозировали энергокризис в США из-за бума строительства центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта (ИИ) и роста рынка электромобилей, пишет Bloomberg. Аналитики выступили с настоятельным призывом к правительствам и компаниям ускорить реализацию мер по обеспечению устойчивого развития и увеличить инвестиции в т
27.11.2025 «Авито Авто»: средняя стоимость электромобилей с пробегом снизилась на 22% за год

оличество просмотров телефона продавца и чатов в каждом объявлении), предложению и средним ценам на электромобили с пробегом в 2025 г. Оказалось, что по сравнению с 2024 г., их средняя стоимост
01.11.2025 Вместо серийного выпуска - три образца: «Росатом» переиграл масштабный конструкторский заказ для российского электромобиля

ее базе при малых, порядка 2–10 тыс. штук в год, объемах производства можно выпускать очень легкие электромобили, по себестоимости сравнимые с обычными автомобилями, например «Лада Гранта» и «
20.10.2025 «М.видео» вместе с АГ ««Авилон»» запустили онлайн-продажи электромобилей

оторые включаются в розетку. Сегодня в партнерстве с АГ ««Авилон»» и Punkt E мы запускаем в продажу электромобили и зарядные станции на нашем маркетплейсе. Если пилотный проект будет признан ус
19.09.2025 Брешь в ПО мешает тысячам электромобилей любимой россиянами Xiaomi следить за дорогой

Xiaomi отзывает SU7 Xiaomi отзывает свыше 115 тыс. электромобилей модели SU7 в связи с потенциальными проблемами безопасности во встроенной сист
08.09.2025 В США массовые аресты на заводе LG и Hyundai, выпускающем аккумуляторы для электромобилей

ной службы В штате Джорджия (США) задержаны 475 человек на заводе по производству аккумуляторов для электромобилей, который строят совместно южнокорейские LG Energy Solution и Hyundai Motor Gro
02.09.2025 Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

почту, номер телефона и банковской карты, после чего у пользователя появится возможность подключить электрокар к программе. Также за своим электромобилем можно следить из веб-интерфейса на сайт
19.08.2025 Volkswagen снижает мощность своих электромобилей, если не подписаться на ежемесячный платеж

Подписка на скорость Владельцам некоторых электромобилей Volkswagen придется с августа 2025 г. доплачивать за полную мощность авто, пишет Electrek. Хоть и платное увеличение мощности не будет влиять на запас хода. В Великобритании комп
08.08.2025 Количество общедоступных электрозаправок в России за год выросло на 40%

е и Новосибирске 1 кВт/ч будет стоить в среднем 10 руб., в Тобольске — 9 руб. Когда чаще заправляют электромобили В 2ГИС можно найти не только расположение станций зарядки электромобилей, но и

26.07.2025 Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

ерхбыстрая зарядка  Быстрая зарядка — это критически важный фактор в принятии решения о переходе на электромобили. Современные зарядные станции способны выдавать мощности от 150 до 350 кВт и бо
22.07.2025 Евросоюз ввел санкции против банков Ozon и «Яндекса», майнинговых дата-центров и разработчика электромобилей

лец майнинговых дата-центров BitRiver. Санкции введены в отношении компании «Кама», разрабатывающую электромобили «Атом». Под санкциями оказалась компания «Аэроскан», занимающая поставкой аэро-
10.07.2025 В России разрабатывается критически важное устройство для электромобилей не дороже импортного

Российский тяговый инвертор для электромобилей Как выяснил CNews, «Росатом РДС» (входит в госкорпорацию «Росатом») заказал ра
27.06.2025 Aito Seres представил домашнюю зарядную станцию для электромобилей и гибридов

Seres мощностью до 22 кВт. Об этом CNews сообщили представители АО «МБ РУС». Зарядная станция Aito Seres – домашняя настенная зарядная станция, предназначенная для зарядки переменным током всех типов электромобилей и гибридов дома, в гараже, в офисе или в подземном паркинге многоквартирного дома. При подключении к сети 220 вольт ее мощность достигает 7,4 кВт, а к сети 380 вольт – 22 кВт. АО
27.06.2025 Минстрой России установил требования развития инфраструктуры для электромобилей

кумент направлен на обеспечение доступности электрозарядных станций, что влияет на спрос россиян на электромобили. Об этом CNews сообщили представители Минстроя. Документом устанавливаются расч
09.06.2025 В России обвальное падение продаж электромобилей

и без разрешения правообладателя, либо физическими лицами. Всего за отчетный период был продан 1191 электрокар этой марки – в 3,4 раза меньше, чем годом ранее. На втором месте – российский Evol
05.06.2025 Нейросети ускорят разработку материалов для пожаробезопасных и энергоемких твердотельных аккумуляторов электромобилей

Машинное обучение ускоряет ключевой этап в поиске материалов для защитных покрытий электролита в твердотельных аккумуляторах, совершенствование которых может сделать электромобили безопаснее и увеличить запас хода. Ученые из «Сколтеха» и института AIRI показали, как при помощи методов машинного обучения ускорить разработку новых материалов для твердотельных
13.05.2025 Электромобиль Nissan Leaf уязвим для кибератак. Хакерам удалось удаленно перехватить рулевое управление

вал TechCrunch. Со слов Кристиана Верлинга (Christian Werling), он вместе с двумя коллегами взломал электрокар, подключившись к процессору AMD, который управляет информационно-развлекательной с
06.05.2025 Xiaomi снизила мощность своих электромобилей через принудительное обновление, но откатила прошивку из-за клиентских скандалов

омобиль внушительные 2,3 кг, немалая часть которых приходится на емкую батарею для авто. В движение электрокар приводят три электромотора суммарной максимальной мощностью 1,1 тыс. кВт т.е. 1,5

29.04.2025 «Нартис» и «РН-Энерго» зарядят электромобили покупателей «Пятерочки»

й», — отметил Олег Владимиров, генеральный директор «Нартис». Нартис «Нартис» и «РН-Энерго» зарядят электромобили покупателей «Пятерочки» Зарядные станции «Нартис» устанавливаются и на парковка
23.04.2025 Создан супераккумулятор для электромобилей. Он заряжается за пять минут и дает проехать 800 км на одном заряде

ультат превосходит даже недавние достижения китайского автогиганта BYD, который тоже развивает свои электромобили элементы питания для них. Также первое поколение Shenxing ставит CATL впереди з
15.04.2025 Исследование технопарка Morion Digital: количество зарегистрированного электротранспорта в России

иза в динамике за 2022, 2023 и 2024 гг. стали личные электромобили, а также общественный и грузовой электротранспорт. Об этом CNews сообщили представители Morion Digital. В рейтинге технопарка

14.04.2025 «Дром»: больше половины автолюбителей считают, что отрасль электромобилей нуждается в господдержке

, что инфраструктура заправок при поездках на дальние расстояния не сильно развита, а также цены на электромобили выросли. «Электромобили в текущей итерации скорее «игрушка для богатых».
09.04.2025 «Авто.ру» провел первое российское исследование реального запаса хода популярных электромобилей

му не удалось дотянуться до паспортных показателей. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру». Электромобили еще не стали массовым явлением на дорогах России, однако спрос на эту категорию
27.03.2025 От 12 до 192 тысяч: сколько в среднем стоит электротранспорт, который ищут россияне в «Поиске Яндекса»

Аналитики «Яндекс Поиска» изучили спрос на электротранспорт за последний год в разных городах России. На основе запросов пользователей «Яндек»с составил рейтинг самых популярных видов электротранспорта. Больше всего россияне интересуютс
24.03.2025 Sitronics Electro рассказала о разработке быстрой ЭЗС и ситуации с развитием беспроводных зарядных станций для электромобилей в России

от беспроводных зарядных станций установленные на быстрых ЭЗС разные коннекторы позволяют заряжать электромобили всех популярных в России марок. У беспроводных зарядных станций с электромагнит
19.03.2025 «Нартис» и «РН-Энерго» запускают новую сеть ЭЗС в Московском регионе

танции «Нартис-С150» на парковках популярных гипермаркетов Globus, Metro и Auchan. Теперь владельцы электромобилей могут заряжать их, пока совершают покупки в магазинах, что существенно повышае
14.03.2025 Компания Energon представила новые электрозарядные станции переменного тока под брендом Smartwatt

нок новую серию электрозарядных станций переменного тока Smartwatt EVC, предназначенных для зарядки электромобилей и гибридов в домашних и коммерческих условиях. В отличие от станций постоянног
13.03.2025 Эксперты Intelvision оценили перспективы рынка электрозарядных станций по итогам 2024 года

мобилей в России положительны, благодаря, в первую очередь, поддержке государства и росту спроса на электромобили. Само же развитие будет зависеть от успешного решения экономических и технологи
04.03.2025 Десятки человекоподобных роботов встали к конвейеру в Китае на сборку электромобилей

ирует нескольких десятков человекоподобных роботов Walker S1 в одном из цехов Zeekr по производству электромобилей, об этом пишет South China Morning Post (SCMP). Китайская марка Zeekr присоеди
19.02.2025 Нижний Новгород вошел в топ-10 городов, жители которых активно используют электромобили

странного производства. Индекс электромобилей позволяет нам и нашим клиентам оценить рост спроса на электромобили и лучше прогнозировать распределение рекламных инвестиций на основании динамики

Публикаций - 673, упоминаний - 1061

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1440 51
PUNKT E - Sitronics Electro - Ситроникс Электро 59 41
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1569 30
Samsung Electronics 10964 28
Apple Inc 13026 28
Yandex - Яндекс 9023 23
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3410 23
Intel Corporation 12745 21
Google LLC 12566 20
МегаФон 10521 15
Microsoft Corporation 25647 15
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1898 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15416 14
Элемент ГК - Микрон - Micron 1659 13
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1445 13
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1258 13
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1085 12
IT Vison 15 12
МКД 80 11
IT Vision 23 11
X Corp - Twitter 2928 11
Huawei 4471 11
Xiaomi 2166 11
LG Electronics 3718 11
Amazon Inc - Amazon.com 3233 10
AMD - Advanced Micro Devices 4602 10
Элемент ГК - Elementec - ELMT 202 10
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 420 10
Nvidia Corp 3914 9
НЭК - Национальная энергетическая компания - НЭК.ТЕХ - Нартис НТЦ завод - Юнител инжиниринг - НТЗМК - Энхим - ИНКОТНРОЛ - РТК-Электро-М - ЛЗВО 41 8
Oracle Corporation 7033 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4820 8
PUNKT E - ПУНКТ Е - Федеральная сеть зарядных станций для электромобилей 8 7
Ростелеком 10781 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2688 7
Adata Technology 129 7
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 488 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5520 6
SAP SE 5557 6
Qualcomm Technologies 1963 6
Tesla Motors 448 113
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 286 41
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 30
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 28
BMW Group 478 27
Volkswagen Group - VW 305 27
UPS 215 25
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 25
Hyundai Motor Company 432 23
Volkswagen Audi Group 230 21
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 500 20
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 142 20
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 476 19
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 30 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8669 16
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 15
Kinetik 20 14
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 116 14
Моторинвест 14 13
Volvo Cars 262 13
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 335 13
Метиз завод 26 12
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 11
Renault Groupe 166 10
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 163 10
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 10 10
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 38 9
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 9
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 13 9
Westwood Capital 15 9
Arrival Group - Kensington-V - Kensington Capital Acquisition Corp V 14 9
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 498 9
Ford 431 9
Uber 351 9
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 693 8
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 14 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1672 8
Changan Automobile Group - AVATR - Avatr Technology 10 8
Почта России ПАО 2323 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2878 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3763 43
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5902 37
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2821 35
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6476 24
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 24
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 604 24
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 464 23
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1661 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3382 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13503 14
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1397 14
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 715 14
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 510 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5551 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2852 12
Судебная власть - Judicial power 2468 11
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 267 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 10
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1052 9
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 562 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4915 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3439 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 750 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1523 6
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 364 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 274 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 5
РНФ - Российский научный фонд 183 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 232 5
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 193 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 303 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 540 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 951 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 379 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1051 4
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 4
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 473 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 399 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 267 3
АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 3 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 56 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 43 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 2
ГосИнформСистемы 160 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 5 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
FIA - Fédération Internationale de l'Automobile - Международная автомобильная федерация 2 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Международная академия связи - МАС 46 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 77 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 103 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1505 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
Apache Software Foundation - ASF 227 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10529 279
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63563 173
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2480 114
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60502 109
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24847 101
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13631 88
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 115 85
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21208 76
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26416 75
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15740 74
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2460 61
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12730 53
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 91 50
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7279 50
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1043 48
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4704 44
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1280 44
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35450 41
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3581 40
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 677 39
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26988 38
Транспорт - Автомобилестроение - седан 116 36
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9736 35
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14643 34
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 100 33
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3377 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23939 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33980 32
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8636 31
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1193 30
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11987 29
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1661 28
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5792 28
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12660 28
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13132 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26025 26
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6390 26
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3725 26
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12965 26
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15311 25
Tesla Model S 78 45
Tesla Model 3 52 41
Nissan Leaf - электромобиль 56 36
Моторинвест - Evolute - электромобиль 31 26
Arrival Bus - электробус 28 22
Tesla Model X 31 21
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 20
Google Android 15099 19
FreePik 1759 18
Geely Group - Geely Zeekr 22 16
Tesla Model Y 15 15
Arrival Car 15 14
ГАЗ Группа - ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7545 13
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 103 12
Microsoft Windows 2000 8678 10
Volkswagen ID. series 11 10
Apple iOS 8505 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2314 10
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 9 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5212 9
PUNKT E - Sitronics Electro eStation Super ЭЗС - быстрые зарядные станции для электромобилей 10 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3514 9
ZETTA - City Modul 1 - электромобиль 9 9
Tata Motors - Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 11 8
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 26 8
Volkswagen Audi e-tron - электромобиль 10 8
Microsoft Azure 1506 8
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 187 8
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 741 8
Toyota Prius 49 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1576 7
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - EVM Pro 6 6
Porsche Taycan 9 6
Linux OS 11340 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2958 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5531 6
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 650 6
Яндекс.Заправки 38 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1006 6
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 437 33
Свердлов Денис 201 28
Гурленов Андрей 34 20
Овчинский Владислав 230 13
Собянин Сергей 526 13
Медведев Дмитрий 1664 13
Торгов Игорь 42 12
Самохин Николай 13 12
Trump Donald J. - Трамп Дональд 668 12
Пожидаев Николай 85 9
Дегтев Геннадий 271 9
Щуровский Денис 8 8
Ликсутов Максим 226 8
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 7
Путин Владимир 3441 7
Гарбузов Анатолий 157 6
Поваразднюк Игорь 6 6
Cuneo Peter - Кунео Питер 6 6
Мишустин Михаил 774 6
Ефимов Владимир 144 6
Рашкин Илья 7 5
Tesla Nikola - Тесла Никола 20 4
Борисов Константин 6 4
Резников Андрей 7 4
Гирдин Игорь 4 4
Gulati Himanshu - Гулати Химаншу 4 4
Rugoobur Avinash - Ругообур Авинаш 4 4
Чубайс Анатолий 221 4
Борисов Юрий 122 4
Мантуров Денис 124 4
Тихонов Алексей 16 4
Владимиров Олег 11 4
Когогин Сергей 20 4
Варданян Рубен 13 4
Goodenough John - Гуденаф Джон 5 3
Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 3
Бойко Алексей 131 3
Прохоров Михаил 41 3
Абакумов Артем 6 3
Пономарев Евгений 12 3
Россия - РФ - Российская федерация 163588 385
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54228 195
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47083 191
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18854 172
Европа 24872 80
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19291 77
Япония 13726 66
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13716 63
Германия - Федеративная Республика 13096 59
Южная Корея - Республика 6993 46
Солнце - звезда Солнечной системы 5440 43
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8442 40
Земля - планета Солнечной системы 10817 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 24
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3531 23
США - Калифорния 4803 23
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1752 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2214 19
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3420 17
Беларусь - Белоруссия 6222 16
Люксембург Великое Герцогство 445 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3393 14
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2497 14
Индия - Bharat 5815 14
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2810 14
Китай - Тайвань 4220 14
Великобритания - Лондон 2427 14
Азия - Азиатский регион 5871 13
Швеция - Королевство 3758 13
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 13
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1644 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 12
США - Нью-Йорк 3169 12
Франция - Французская Республика 8099 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14728 12
Россия - ПФО - Нижегородская область 2249 12
Канада 5040 11
Израиль 2828 11
Россия - СФО - Новосибирск 4819 11
Россия - СЗФО - Калининградская область 1451 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21240 346
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5941 210
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4558 159
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56770 145
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17923 91
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33148 84
Литий - Lithium - химический элемент 636 80
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52732 70
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8711 69
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4452 68
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1220 67
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26869 61
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3096 58
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5671 57
Энергетика - Energy - Energetically 5744 52
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5441 47
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1148 41
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6617 41
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 385 40
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2082 38
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4768 37
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6622 33
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7642 30
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3908 30
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6081 29
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6638 28
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3911 27
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 856 27
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5504 26
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7447 25
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6938 25
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6538 24
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1057 24
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8123 23
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11118 23
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3809 23
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10105 23
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1211 22
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15754 22
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8672 21
Bloomberg 1599 24
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 19
Forbes - Форбс 972 13
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1227 13
FT - Financial Times 1282 13
Ведомости 1415 12
Коммерсантъ - Издательский дом 2321 10
The Register - The Register Hardware 1771 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1125 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11522 8
The Guardian - Британская газета 400 8
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1285 7
Times 654 6
The Verge - Издание 610 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1333 6
РИА Новости 1026 6
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 547 6
Известия ИД 745 6
Wikipedia - Википедия 638 5
Tom’s Hardware 579 5
South China Morning Post 88 4
CNews - Auto.CNews 51 4
SCMP - South China Morning Post 34 4
NYT - The New York Times 1097 4
Engadget - Блог о технологиях 429 4
Crunchbase 74 4
CNews - ZOOM.CNews 1864 4
Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 17 3
TNW - The Next Web 90 3
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 231 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 237 3
TechSpot 177 3
Yahoo! Finance 121 2
Neowin 206 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
Rambler Group - Motor.ru - автомобильные новости 7 2
Автоброкер 2 2
CNews TV 747 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
Washington Profile 142 2
Автостат 53 27
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8494 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3881 8
Markets&Markets Research 113 3
Hindenburg Research 4 2
IDC - International Data Corporation 4965 2
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Technavio 28 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 144 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Consumer Reports 40 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 53 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 113 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Frost & Sullivan 207 1
Counterpoint Research 105 1
IoT Analytics 5 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 12
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 439 7
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 72 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1711 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1179 6
Московский Политех - Московский политехнический университет 99 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1410 5
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 300 5
Сколтех - Центр энергетических технологий - Центр по энергетическому переходу 9 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 714 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 4
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 3
Chalmers University of Technology - Чалмерский технологический институт 15 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 705 3
РАН - Российская академия наук 2086 3
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 351 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 147 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 255 2
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 63 2
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 2
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 46 2
UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 23 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 571 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 87 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 453 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 178 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 285 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 174 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 50 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 95 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 628 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2638 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1277 3
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 387 2
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 388 2
День молодёжи - 27 июня 1059 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 227 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
American Solar Challenge 6 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Городские технологии - выставка-форум 18 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 661 1
Nissan Futures 3.0 1 1
День без турникетов 8 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 178 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 941 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 117 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 731 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 214 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
Microsoft Ignite 44 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290