Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт

Электромобили UMO 5 появились в каршеринге «Яндекс Драйв» Пользователям каршеринга в Санкт-Петербурге и Москве доступны 120 электромобилей UMO 5, созданных при участии «Яндекса». Арендовать их в приложениях «Драйва» и «Яндекс Go» могут все пользователи старше 18 лет и с правами категории В. Раньше UMO 5 был доступен

Бренд электромобилей «Атом» запустил новый сайт Бренд отечественных электромобилей «Атом» запустил новый сайт, реализованный провайдером e-com & data-решений «Аэро». Проект стал не просто обновлением интерфейса, а цифровой платформой, которая транслирует ключев

Спрос на электромобили с пробегом в I кварталом 2026 г. вырос на 12% долю рынка по-прежнему занимает Nissan Leaf. При этом за пять лет она сократилась с 90% до 55%. За год продажи Leaf выросли на 6%, а средняя цена сократилась на 4% до 750 тыс. руб. На вторичном рынке электромобилей больше половины (54%) продаж приходится на модели Nissan Leaf 2011-2013 годов выпуска. Однако более свежие модели набирают популярность. Так, на 41% за год выросли продажи Leaf 2

«М.видео» расширяет ассортимент: на маркетплейсе впервые появились лодки и лодочные моторы, кемпинговая мебель, электротранспорт и товары для йоги в для активного отдыха». Ассортимент категории за год расширился: увеличилось как количество представленных брендов, так и глубина предложения внутри категорий. Развиваются новые направления, включая электротранспорт, товары для кемпинга и йоги. В ближайшее время компания продолжит расширение ассортимента за счет популярных категорий для активного отдыха и спорта, включая сап-борды, туристи

Т2 обеспечила связью отечественный электромобиль «Атом» ий оператор мобильной связи, подключил к своей сети первый отечественный серийный электромобиль «Атом», разработанный на собственной платформе с нуля. Оператор интегрировал eSIM-профиль во все версии электромобилей. Это позволяет обеспечить стабильную работу цифровых пользовательских сервисов и телематических систем автомобиля. При этом информация передается по автономному каналу, что гаран

Ученые Пермского Политеха создали «самонастраивающийся» алгоритм, который избавит лифты и электромобили от рывков учаются поломки и увеличивается потребление энергии. Вы наверняка замечали, как дергается лифт, когда вы заходите с тяжелыми сумками, или как прыгает и гудит стиральная машинка на отжиме. А владельцы электромобилей иногда сталкиваются с тем, что при резком нажатии на газ авто не сразу летит вперед, а сперва будто задумывается и лишь потом дергается с места. И вот что интересно: причина всех

В Москве создали решение для доступной зарядки электромобилей в любом уголке России арядный хаб в контейнере: он позволит быстро и экономично развернуть необходимую инфраструктуру для электромобилей в любом регионе России», — отметил Анатолий Гарбузов. Компания «Реватт Рус» —

Электромобили как новый класс корпоративных устройств: как ИТ-служба должна управлять зарядной инфраструктурой тивления, ведущее к возрастанию времени зарядки. Многие ведомства и компании переходят на служебные электромобили, но сталкиваются с рядом проблем Еще один побочный эффект быстрой зарядки — тер

«Яндекс» выпустит собственный дешевый электромобиль го дешевле По данным «Ведомостей», стоимость UMO 5 составит 2,4 млн руб. и это с учетом субсидии на электротранспорт в размере 925 тыс. руб.). Поскольку автомобиль ориентирован под такси, то ес

Хуже подержанных Tesla нет ничего. Машины Маска признали самыми ненадежными автомобилями на вторичном рынке США Надежности Tesla дана оценка Электромобили компании Tesla Motors являются самыми ненадежными легковыми транспортными средс

США ожидают энергокризиса из-за бума дата-центров и электромобилей ты в энергомашиностроительной корпорации Schneider Electric спрогнозировали энергокризис в США из-за бума строительства центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта (ИИ) и роста рынка электромобилей, пишет Bloomberg. Аналитики выступили с настоятельным призывом к правительствам и компаниям ускорить реализацию мер по обеспечению устойчивого развития и увеличить инвестиции в т

«Авито Авто»: средняя стоимость электромобилей с пробегом снизилась на 22% за год оличество просмотров телефона продавца и чатов в каждом объявлении), предложению и средним ценам на электромобили с пробегом в 2025 г. Оказалось, что по сравнению с 2024 г., их средняя стоимост

Вместо серийного выпуска - три образца: «Росатом» переиграл масштабный конструкторский заказ для российского электромобиля ее базе при малых, порядка 2–10 тыс. штук в год, объемах производства можно выпускать очень легкие электромобили, по себестоимости сравнимые с обычными автомобилями, например «Лада Гранта» и «

«М.видео» вместе с АГ ««Авилон»» запустили онлайн-продажи электромобилей оторые включаются в розетку. Сегодня в партнерстве с АГ ««Авилон»» и Punkt E мы запускаем в продажу электромобили и зарядные станции на нашем маркетплейсе. Если пилотный проект будет признан ус

Брешь в ПО мешает тысячам электромобилей любимой россиянами Xiaomi следить за дорогой Xiaomi отзывает SU7 Xiaomi отзывает свыше 115 тыс. электромобилей модели SU7 в связи с потенциальными проблемами безопасности во встроенной сист

В США массовые аресты на заводе LG и Hyundai, выпускающем аккумуляторы для электромобилей ной службы В штате Джорджия (США) задержаны 475 человек на заводе по производству аккумуляторов для электромобилей, который строят совместно южнокорейские LG Energy Solution и Hyundai Motor Gro

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM почту, номер телефона и банковской карты, после чего у пользователя появится возможность подключить электрокар к программе. Также за своим электромобилем можно следить из веб-интерфейса на сайт

Volkswagen снижает мощность своих электромобилей, если не подписаться на ежемесячный платеж Подписка на скорость Владельцам некоторых электромобилей Volkswagen придется с августа 2025 г. доплачивать за полную мощность авто, пишет Electrek. Хоть и платное увеличение мощности не будет влиять на запас хода. В Великобритании комп

Количество общедоступных электрозаправок в России за год выросло на 40% е и Новосибирске 1 кВт/ч будет стоить в среднем 10 руб., в Тобольске — 9 руб. Когда чаще заправляют электромобили В 2ГИС можно найти не только расположение станций зарядки электромобилей, но и

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость? ерхбыстрая зарядка Быстрая зарядка — это критически важный фактор в принятии решения о переходе на электромобили. Современные зарядные станции способны выдавать мощности от 150 до 350 кВт и бо

Евросоюз ввел санкции против банков Ozon и «Яндекса», майнинговых дата-центров и разработчика электромобилей лец майнинговых дата-центров BitRiver. Санкции введены в отношении компании «Кама», разрабатывающую электромобили «Атом». Под санкциями оказалась компания «Аэроскан», занимающая поставкой аэро-

В России разрабатывается критически важное устройство для электромобилей не дороже импортного Российский тяговый инвертор для электромобилей Как выяснил CNews, «Росатом РДС» (входит в госкорпорацию «Росатом») заказал ра

Aito Seres представил домашнюю зарядную станцию для электромобилей и гибридов Seres мощностью до 22 кВт. Об этом CNews сообщили представители АО «МБ РУС». Зарядная станция Aito Seres – домашняя настенная зарядная станция, предназначенная для зарядки переменным током всех типов электромобилей и гибридов дома, в гараже, в офисе или в подземном паркинге многоквартирного дома. При подключении к сети 220 вольт ее мощность достигает 7,4 кВт, а к сети 380 вольт – 22 кВт. АО

Минстрой России установил требования развития инфраструктуры для электромобилей кумент направлен на обеспечение доступности электрозарядных станций, что влияет на спрос россиян на электромобили. Об этом CNews сообщили представители Минстроя. Документом устанавливаются расч

В России обвальное падение продаж электромобилей и без разрешения правообладателя, либо физическими лицами. Всего за отчетный период был продан 1191 электрокар этой марки – в 3,4 раза меньше, чем годом ранее. На втором месте – российский Evol

Нейросети ускорят разработку материалов для пожаробезопасных и энергоемких твердотельных аккумуляторов электромобилей Машинное обучение ускоряет ключевой этап в поиске материалов для защитных покрытий электролита в твердотельных аккумуляторах, совершенствование которых может сделать электромобили безопаснее и увеличить запас хода. Ученые из «Сколтеха» и института AIRI показали, как при помощи методов машинного обучения ускорить разработку новых материалов для твердотельных

Электромобиль Nissan Leaf уязвим для кибератак. Хакерам удалось удаленно перехватить рулевое управление вал TechCrunch. Со слов Кристиана Верлинга (Christian Werling), он вместе с двумя коллегами взломал электрокар, подключившись к процессору AMD, который управляет информационно-развлекательной с

Xiaomi снизила мощность своих электромобилей через принудительное обновление, но откатила прошивку из-за клиентских скандалов омобиль внушительные 2,3 кг, немалая часть которых приходится на емкую батарею для авто. В движение электрокар приводят три электромотора суммарной максимальной мощностью 1,1 тыс. кВт т.е. 1,5

«Нартис» и «РН-Энерго» зарядят электромобили покупателей «Пятерочки» й», — отметил Олег Владимиров, генеральный директор «Нартис». Нартис «Нартис» и «РН-Энерго» зарядят электромобили покупателей «Пятерочки» Зарядные станции «Нартис» устанавливаются и на парковка

Создан супераккумулятор для электромобилей. Он заряжается за пять минут и дает проехать 800 км на одном заряде ультат превосходит даже недавние достижения китайского автогиганта BYD, который тоже развивает свои электромобили элементы питания для них. Также первое поколение Shenxing ставит CATL впереди з

Исследование технопарка Morion Digital: количество зарегистрированного электротранспорта в России иза в динамике за 2022, 2023 и 2024 гг. стали личные электромобили, а также общественный и грузовой электротранспорт. Об этом CNews сообщили представители Morion Digital. В рейтинге технопарка

«Дром»: больше половины автолюбителей считают, что отрасль электромобилей нуждается в господдержке , что инфраструктура заправок при поездках на дальние расстояния не сильно развита, а также цены на электромобили выросли. «Электромобили в текущей итерации скорее «игрушка для богатых».

«Авто.ру» провел первое российское исследование реального запаса хода популярных электромобилей му не удалось дотянуться до паспортных показателей. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру». Электромобили еще не стали массовым явлением на дорогах России, однако спрос на эту категорию

От 12 до 192 тысяч: сколько в среднем стоит электротранспорт, который ищут россияне в «Поиске Яндекса» Аналитики «Яндекс Поиска» изучили спрос на электротранспорт за последний год в разных городах России. На основе запросов пользователей «Яндек»с составил рейтинг самых популярных видов электротранспорта. Больше всего россияне интересуютс

Sitronics Electro рассказала о разработке быстрой ЭЗС и ситуации с развитием беспроводных зарядных станций для электромобилей в России от беспроводных зарядных станций установленные на быстрых ЭЗС разные коннекторы позволяют заряжать электромобили всех популярных в России марок. У беспроводных зарядных станций с электромагнит

«Нартис» и «РН-Энерго» запускают новую сеть ЭЗС в Московском регионе танции «Нартис-С150» на парковках популярных гипермаркетов Globus, Metro и Auchan. Теперь владельцы электромобилей могут заряжать их, пока совершают покупки в магазинах, что существенно повышае

Компания Energon представила новые электрозарядные станции переменного тока под брендом Smartwatt нок новую серию электрозарядных станций переменного тока Smartwatt EVC, предназначенных для зарядки электромобилей и гибридов в домашних и коммерческих условиях. В отличие от станций постоянног

Эксперты Intelvision оценили перспективы рынка электрозарядных станций по итогам 2024 года мобилей в России положительны, благодаря, в первую очередь, поддержке государства и росту спроса на электромобили. Само же развитие будет зависеть от успешного решения экономических и технологи

Десятки человекоподобных роботов встали к конвейеру в Китае на сборку электромобилей ирует нескольких десятков человекоподобных роботов Walker S1 в одном из цехов Zeekr по производству электромобилей, об этом пишет South China Morning Post (SCMP). Китайская марка Zeekr присоеди