Яндекс.Вертикали Авто.ру Auto.ru

Нейросеть «Авто.ру» для определения комплектации машины теперь доступна всем россиянам Сервис «Авто.ру» запустил специальную нейросеть, которая распознает комплектацию автомобиля на основании фотографий, предоставленных владельцем. С помощью этой технологии на базе машинного зрения любой

Отчеты «Авто.ру» стали показывать ссылки на фотографии из картинок «Яндекса» и находить неточности в пробеге с помощью машинного обучения В отчетах «Авто.ру» появились обновления: пользователи могут узнать, что госномер машины больше не принадлежит ей и что в пробеге может быть неточность. Также в сервисе стали отображаться ссылки на изобра

СМ.Expert и «Авто.ру» создали бесшовную цифровую инфраструктуру для дилеров Chery и Оmoda CM.Expert, входящий в состав «Авто.ру» и «Яндекс вертикалей», стал технологическим партнером брендов Chery и Оmoda. Об этом CNews сообщили представителиCM.Expert. СМ.Expert создал технологическую инфраструктуру, которая поз

«Авто.ру» запустил нейросеть для определения комплектации и более точной оценки стоимости авто «Авто.ру» и CM.Expert запустили умный сервис, который автоматически определяет комплектацию автомобиля. Достаточно загрузить фотографии машины или ответить на вопросы робота-помощника. Новый инс

В приложении «Авто.ру» появился быстрый доступ к электронным правам и СТС У пользователей «Авто.ру» теперь всегда под рукой электронные версии основных документов водителя. «Авто.ру» при поддержке Минцифры добавил в приложение быстрый доступ к электронным правам, СТС и европро

«Авто.ру» запустил «Бортжурнал» — блог-платформу для автолюбителей На «Авто.ру» появился раздел персональных блогов автолюбителей — «Бортжурнал». Теперь пользователи могут вести заметки о личном опыте покупки и использовании машины, делиться эмоциями и историями п

«Авто.ру» подключили к «Госуслугам» «Авто.ру» подключился к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Теперь пользователи могут авторизоваться на сервисе с помощью действующего аккаунта портала «Госуслуги» аналогично т

«Авто.ру» запустил видеозвонки между пользователями Пользователи «Авто.ру» смогут провести первичный осмотр машины онлайн — с помощью новой функции видеозвонков. Эта опция поможет всем, кто продает и покупает машину на сервисе, оставаться на связи даже «на уд

«Авто.ру» запустил услугу, которая поможет сделать покупку и продажу подержанной машины безопаснее «Авто.ру» в сотрудничестве с «Тинькофф» запустил новую услугу для своих пользователей — «Безопасная сделка». Она поможет сократить количество мошеннических действий на рынке авто с пробегом. С е

«Яндекс» создал систему безопасной покупки и продажи подержанных автомобилей Безопасная покупка подержанного автомобиля Сервис «Авто.ру», с 2014 г. принадлежащий «Яндексу», сообщил CNews о запуске новой услуги «Безопасная сделка». Она нужна для продажи подержанных автомобилей без риска потерять деньги или нарваться на м

Сервис «Авто.ру» отметит объявления собственников автомобилей Сервис «Авто.ру» проверит документы владельца и, если все в порядке, выделит его объявление специальным бейджем «Продает собственник», чтобы пользователям было проще его найти. Это бесплатная опция, пр

«Авто.ру» запустил «Помощника» для проверки машин с пробегом «Авто.ру» объявил о запуске «Помощника» для проверки машин с пробегом. «Помощник» проведет покупателя по чек-листу для оценки состояния автомобиля перед покупкой и отправит итоговый отчет осмотр

«Тинькофф Банк» в партнерстве с Auto.ru запускает кредитование автомобилей с пробегом «Тинькофф Банк» объявил о запуске дистанционного кредитования автомобилей с пробегом в партнерстве с российским онлайн-сервисом по продаже автомобилей Auto.ru. В рамках сотрудничества по автокредитованию Auto.ru будет отвечать за безопасность сделки, проводить проверку продавца и автомобиля, а «Тинькофф Банк» — оформлять и выдавать кре

Руководитель «Авто.ру» перешел в CarPrice на пост директора по продукту Роман Абрамов, руководитель проекта «Авто.ру», покинул «Яндекс» после пяти лет работы в проекте. Теперь он возглавит направление развития продукта в онлайн-аукционе подержанных автомобилей CarPrice. Об этом CNews сообщили в компан

«Яндекс» перезапускает «Авто.ру» Компания «Яндекс» перезапускает «Авто.ру» в новом дизайне. На главной странице портала появилась форма для быстрого поиска машин, карточки предложений стали более заметными, а, кроме того, пользователям теперь доступно больше

Посетители портала Auto.ru воспользовались проверкой машин по «Автокоду» более 300 тыс. раз С начала марта, когда пользоваться «Автокодом» стало возможно на сторонних площадках, посетители ресурса Auto.ru создали более 307 тыс. запросов к сервису проверки машины по VIN-номеру на угон. Это сопоставимо с количеством прямых обращений к порталу Правительства Москвы для автомобилистов за тот

«Яндекс» научился проверять автомобили на угон На портале Auto.ru появилась возможность проверять объявления о продаже подержанных машин, зарегистрированных в Москве и Московской области, на предмет соответствия заявленных продавцом характеристиках ре

Auto.ru начал проверять автомобили на угон Портал об автомобилях Auto.ru (с 2014 г. принадлежит «Яндексу») с базой объявлений от частных лиц и дилеров начал автоматически проверять объявления о продаже подержанных машин, зарегистрированных в Москве и Московс

«Яндекс» запретил основателю «Авто.ру» заниматься авто-бизнесом в Рунете «Яндекса») раскрыла на сайте Американской комиссии по ценным бумагам договор купли-продажи ресурса «Авто.ру». Предметом сделки является швейцарская фирма Immerbereit, которая владеет российским

«Яндекс» покупает легендарный портал Auto.ru «Яндекс» объявил о покупке одного из самых популярных российских автомобильных порталов Auto.ru. Согласно достигнутым договоренностям, после закрытия сделки 100% акций Auto.ru перейдут «Яндексу». Ожидается, что это произойдет в III квартале 2014 г. Приблизительная сумма сде

Google и Auto.ru запустили проект «Дороги России» Компания Google сообщила о том, что вместе c ресурсом Auto.ru запустила проект «Дороги России». Теперь пользователи мобильных устройств на базе Android смогут внести свой вклад в качество дорог, а любой интернет-пользователь получит возможность пр

ФАС России оштрафовала «Авто.ру» и «Группу компаний Авто.ру» на 200 тыс. руб. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 18 февраля 2010 г. оштрафовала компанию «Авто.ру» за недобросовестную конкуренцию на 200 тыс. руб. Ранее, 15 октября 2009 г., ФАС Росс

Дело «Auto.ru против Avto.ru» снова рассмотрит Арбитражный суд Арбитражного суда Москвы и определение Девятого апелляционного суда Москвы по делу между компанией «Авто.ру» и «Группой компаний Авто.ру» и направил дело на новое рассмотрение в Арбитраж