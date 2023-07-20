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Яндекс.Вертикали Авто.ру Auto.ru

Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru


20.07.2023 Нейросеть «Авто.ру» для определения комплектации машины теперь доступна всем россиянам

Сервис «Авто.ру» запустил специальную нейросеть, которая распознает комплектацию автомобиля на основании фотографий, предоставленных владельцем. С помощью этой технологии на базе машинного зрения любой
28.06.2023 Отчеты «Авто.ру» стали показывать ссылки на фотографии из картинок «Яндекса» и находить неточности в пробеге с помощью машинного обучения

В отчетах «Авто.ру» появились обновления: пользователи могут узнать, что госномер машины больше не принадлежит ей и что в пробеге может быть неточность. Также в сервисе стали отображаться ссылки на изобра
27.06.2023 СМ.Expert и «Авто.ру» создали бесшовную цифровую инфраструктуру для дилеров Chery и Оmoda

CM.Expert, входящий в состав «Авто.ру» и «Яндекс вертикалей», стал технологическим партнером брендов Chery и Оmoda. Об этом CNews сообщили представителиCM.Expert. СМ.Expert создал технологическую инфраструктуру, которая поз
26.04.2023 «Авто.ру» запустил нейросеть для определения комплектации и более точной оценки стоимости авто

«Авто.ру» и CM.Expert запустили умный сервис, который автоматически определяет комплектацию автомобиля. Достаточно загрузить фотографии машины или ответить на вопросы робота-помощника. Новый инс
21.04.2023 В приложении «Авто.ру» появился быстрый доступ к электронным правам и СТС

У пользователей «Авто.ру» теперь всегда под рукой электронные версии основных документов водителя. «Авто.ру» при поддержке Минцифры добавил в приложение быстрый доступ к электронным правам, СТС и европро
22.12.2022 «Авто.ру» запустил «Бортжурнал» — блог-платформу для автолюбителей

На «Авто.ру» появился раздел персональных блогов автолюбителей — «Бортжурнал». Теперь пользователи могут вести заметки о личном опыте покупки и использовании машины, делиться эмоциями и историями п
24.11.2021 «Авто.ру» подключили к «Госуслугам»

«Авто.ру» подключился к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Теперь пользователи могут авторизоваться на сервисе с помощью действующего аккаунта портала «Госуслуги» аналогично т
02.11.2021 «Авто.ру» запустил видеозвонки между пользователями

Пользователи «Авто.ру» смогут провести первичный осмотр машины онлайн — с помощью новой функции видеозвонков. Эта опция поможет всем, кто продает и покупает машину на сервисе, оставаться на связи даже «на уд
12.10.2021 «Авто.ру» запустил услугу, которая поможет сделать покупку и продажу подержанной машины безопаснее

«Авто.ру» в сотрудничестве с «Тинькофф» запустил новую услугу для своих пользователей — «Безопасная сделка». Она поможет сократить количество мошеннических действий на рынке авто с пробегом. С е
12.10.2021 «Яндекс» создал систему безопасной покупки и продажи подержанных автомобилей

Безопасная покупка подержанного автомобиля Сервис «Авто.ру», с 2014 г. принадлежащий «Яндексу», сообщил CNews о запуске новой услуги «Безопасная сделка». Она нужна для продажи подержанных автомобилей без риска потерять деньги или нарваться на м
19.06.2020 Сервис «Авто.ру» отметит объявления собственников автомобилей

Сервис «Авто.ру» проверит документы владельца и, если все в порядке, выделит его объявление специальным бейджем «Продает собственник», чтобы пользователям было проще его найти. Это бесплатная опция, пр
24.06.2019 «Авто.ру» запустил «Помощника» для проверки машин с пробегом

«Авто.ру» объявил о запуске «Помощника» для проверки машин с пробегом. «Помощник» проведет покупателя по чек-листу для оценки состояния автомобиля перед покупкой и отправит итоговый отчет осмотр
21.12.2018 «Тинькофф Банк» в партнерстве с Auto.ru запускает кредитование автомобилей с пробегом

«Тинькофф Банк» объявил о запуске дистанционного кредитования автомобилей с пробегом в партнерстве с российским онлайн-сервисом по продаже автомобилей Auto.ru. В рамках сотрудничества по автокредитованию Auto.ru будет отвечать за безопасность сделки, проводить проверку продавца и автомобиля, а «Тинькофф Банк» — оформлять и выдавать кре
04.02.2016 Руководитель «Авто.ру» перешел в CarPrice на пост директора по продукту

Роман Абрамов, руководитель проекта «Авто.ру», покинул «Яндекс» после пяти лет работы в проекте. Теперь он возглавит направление развития продукта в онлайн-аукционе подержанных автомобилей CarPrice. Об этом CNews сообщили в компан
23.09.2015 «Яндекс» перезапускает «Авто.ру»

Компания «Яндекс» перезапускает «Авто.ру» в новом дизайне. На главной странице портала появилась форма для быстрого поиска машин, карточки предложений стали более заметными, а, кроме того, пользователям теперь доступно больше

21.04.2015 Посетители портала Auto.ru воспользовались проверкой машин по «Автокоду» более 300 тыс. раз

С начала марта, когда пользоваться «Автокодом» стало возможно на сторонних площадках, посетители ресурса Auto.ru создали более 307 тыс. запросов к сервису проверки машины по VIN-номеру на угон. Это сопоставимо с количеством прямых обращений к порталу Правительства Москвы для автомобилистов за тот

02.03.2015 «Яндекс» научился проверять автомобили на угон

На портале Auto.ru появилась возможность проверять объявления о продаже подержанных машин, зарегистрированных в Москве и Московской области, на предмет соответствия заявленных продавцом характеристиках ре
02.03.2015 Auto.ru начал проверять автомобили на угон

Портал об автомобилях Auto.ru (с 2014 г. принадлежит «Яндексу») с базой объявлений от частных лиц и дилеров начал автоматически проверять объявления о продаже подержанных машин, зарегистрированных в Москве и Московс
19.06.2014 «Яндекс» запретил основателю «Авто.ру» заниматься авто-бизнесом в Рунете

«Яндекса») раскрыла на сайте Американской комиссии по ценным бумагам договор купли-продажи ресурса «Авто.ру». Предметом сделки является швейцарская фирма Immerbereit, которая владеет российским
16.06.2014 «Яндекс» покупает легендарный портал Auto.ru

«Яндекс» объявил о покупке одного из самых популярных российских автомобильных порталов Auto.ru. Согласно достигнутым договоренностям, после закрытия сделки 100% акций Auto.ru перейдут «Яндексу». Ожидается, что это произойдет в III квартале 2014 г. Приблизительная сумма сде
16.03.2012 Google и Auto.ru запустили проект «Дороги России»

Компания Google сообщила о том, что вместе c ресурсом Auto.ru запустила проект «Дороги России». Теперь пользователи мобильных устройств на базе Android смогут внести свой вклад в качество дорог, а любой интернет-пользователь получит возможность пр
19.03.2010 ФАС России оштрафовала «Авто.ру» и «Группу компаний Авто.ру» на 200 тыс. руб.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 18 февраля 2010 г. оштрафовала компанию «Авто.ру» за недобросовестную конкуренцию на 200 тыс. руб. Ранее, 15 октября 2009 г., ФАС Росс
14.01.2010 Дело «Auto.ru против Avto.ru» снова рассмотрит Арбитражный суд

Арбитражного суда Москвы и определение Девятого апелляционного суда Москвы по делу между компанией «Авто.ру» и «Группой компаний Авто.ру» и направил дело на новое рассмотрение в Арбитраж
26.10.2009 Война автопорталов: Auto.ru против Avto.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об удовлетворении жалобы ООО «Авто.ру» (владеет доменом Auto.ru, зарегистрирована в Москве по адресу 4-ый Лесной переулок,


Публикаций - 110, упоминаний - 115

Яндекс.Вертикали упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 6139 69
VK - Mail.ru Group 3244 15
Google LLC 11109 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 9
Rambler Group - Рамблер ГК 823 8
Yandex Data Factory - YDF 25 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 4
Meta Platforms - Facebook 4296 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 298 4
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 196 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 3
CM.Expert - АвтоЭксперт 4 3
ДОК 1 3
Apple Inc 11211 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 3
Yandex N.V. - Яндекс Н.В. 26 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 2
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group 8 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 789 2
Huawei 3598 2
Dr.Web - Доктор Веб 1154 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 566 2
VK - Mail.Ru Молоток.ру 56 2
Microsoft Corporation 23868 2
Ланит - Comptek - Комптек 188 1
Газинформсервис - ГИС 106 1
ЦТП АНО - Цифровые Технологии Производительности АНО - Эффективность.рф 8 1
ESG - Enterprise Strategy Group 215 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 109 1
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 604 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 21 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 46 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 55 1
eHouse 68 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 11 1
YClients - УайКлаентс 19 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 796 1
Яндекс - Росинфотех - Рос.Такси 4 1
Nova Lumen 3 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 175 27
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 364 15
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 140 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 13
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 57 13
Uber 316 12
ЦИАН - CIAN 101 9
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 6
HeadHunter Group - HH Group 167 6
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 18 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 277 4
Zoon.ru 5 4
Геометрия НПО 1 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 382 3
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 26 3
Этажи 0 3
Интер РАО - ПСК - Петербургская сбытовая компания 5 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 238 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 3
YouDo Web Technologies Limited 38 3
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 229 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 230 2
АльфаСтрахование СГ 250 2
GFG - Lamoda - Купишуз 112 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 2
Volkswagen Group - VW 255 2
ПСБ - Промсвязьбанк 759 2
Foodfox 15 2
Альфа-Банк 1550 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 401 2
МКБ - Московский кредитный банк 460 2
Открытие ФК - Банк Открытие 448 2
Naspers 82 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 2
Партия еды 2 2
РЖД - Российские железные дороги 1705 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 312 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 23 1
Лента - Утконос 142 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 7
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 2
Правительство Москвы 1871 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 209 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 301 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 687 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 347 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 219 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 55 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 35 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 106 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 74 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 39 1
Фонд Росконгресс 2 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 156 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 176 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 50 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 44 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 57 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 114 1
Районные суды РФ 48 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 123 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 135 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 288 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 3
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 23 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 9 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 602 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 202 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 197 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 1
Единая Россия - Политическая партия 263 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 1 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 25 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 57 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 19
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 2500 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 995 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 15
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 529 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 11
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 870 10
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 9
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 9
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 8
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 3 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1475 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 8
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 357 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 659 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 3345 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 2662 7
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 25 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 986 7
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 1074 7
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 2989 7
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 6
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Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 120 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2348 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 1910 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2033 6
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2253 6
Google Android устройства-девайсы 568 6
Нейросеть - Neural Network - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 1284 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 5
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 0 5
Яндекс.Маркет 529 22
Google Android 12999 18
Яндекс Go - Яндекс.Такси 467 18
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 33 18
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 160 17
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 92 15
VK - Яндекс.Дзен 114 15
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 14
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 22 14
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Телепрограмма 10 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3800 11
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 10 10
Apple iOS 6908 10
Яндекс.Лавка 51 7
Яндекс.Здоровье 19 7
Яндекс.Плюс 58 7
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 95 7
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 468 7
Яндекс.Едадил 17 7
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 189 6
Drom.ru 11 6
Uber Eats - UberEATs 21 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1410 6
Яндекс.Студия 5 6
Яндекс.Радар 19 5
Яндекс.Шеф 11 4
Яндекс.Авто 38 4
Google Play - Google Store - Android Market 2599 4
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 46 4
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Яндекс.Поиск - колдунщики 6 3
Google Android 8 - Android Oreo 177 3
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 372 3
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 81 3
Яндекс.Карты и Транспорт 332 3
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 64 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 785 3
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 9 3
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 318 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 641 3
Волож Аркадий 235 8
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 7
Смолин Кирилл 5 5
Алёшин Павел 10 4
Шадаев Максут 747 3
Смирнов Александр 58 3
Рогальский Михаил 18 3
Платонов Алексей 22 3
Мишустин Михаил 548 3
Казарян Карен 70 2
Мельников Максим 30 2
Миловидов Алексей 5 2
Вакуленко Андрей 11 2
Багро Евгений 2 2
Терентьев Виталий 7 2
Таврин Иван 108 2
Стыскин Андрей 9 2
Абрамов Роман 6 2
Башкеев Алексей 16 2
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Комарова Татьяна 17 2
Худавердян Тигран 87 2
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Клишас Андрей 52 1
Мелкумова Ася 15 1
Ципорин Павел 86 1
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Иванов Святослав 5 1
Ананьев Алексей 109 1
Шульгин Александр 25 1
Соболев Никита 2 1
Тиньков Олег 46 1
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Забудько Лев 3 1
Чаркин Евгений 253 1
Савиновский Артем 5 1
Зыков Владимир 6 1
Чирков Андрей 6 1
Комаров Алексей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 8
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Япония 10469 2
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