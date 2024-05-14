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«Авто.ру» запустил онлайн-покупку новых автомобилей

На «Авто.ру» появился специальный раздел, с помощью которого пользователи могут приобрести новый автомобиль без посещения дилерского центра. Первым партнером, участвующим в проекте, стал молодой бренд Jetour. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Любой совершеннолетний пользователь «Авто.ру» может выбрать подходящую модель и комплектацию кроссовера Jetour на специальной странице «Авто.ру» и заполнить заявку на покупку. Специалист сервиса перезвонит в течение 15 минут, если форма отправлена в промежутке между 9:00 и 21:00 по московскому времени, либо на следующий день. Ассистент будет сопровождать покупателя на всех этапах пути. Он поможет подобрать конкретный автомобиль, покажет его фотографии и видео, ответит на организационные и технические вопросы.

Приняв решение о покупке, пользователь передает персональные данные для подготовки договора купли-продажи с партнером сервиса (оригиналы документов будут доставлены вместе с машиной), затем вносит оплату в размере 100% стоимости автомобиля. Оплачивать можно банковской картой. В договоре указывается адрес бесплатной доставки машины по выбору покупателя, в пределах 50 километров от МКАД. При желании за дополнительную плату продавец возьмет на себя процесс страхования и постановки автомобиля на учет в ГИБДД. Но при этом все-таки придется совершить визит в дилерский центр, прежде чем машина будет доставлена к дому.

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Маркет

В результате без потери личного времени, навязанных услуг и оборудования покупатель получает новый автомобиль прямо к порогу своего дома или офиса. Каждый, кто воспользуется новым способом сделать покупку через «Авто.ру», к автомобилю получит три предоплаченных ТО, антигравийную обработку колесных арок, коврики в салон и набор автомобилиста.

Марка Jetour появилась в Китае в 2018 г., когда компания Chery сделала линейку автомобилей отдельным суббрендом. Совсем недавно бренд появился на российском рынке — и сразу с новыми моделями. На онлайн-витрине «Авто.ру» представлен весь модельный ряд бренда — новый внедорожник Т2, городской кроссовер Dashing, а также модели X70, X90.

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