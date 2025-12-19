Разделы

Chery Group Chery Automobile Чери Автомобили Рус

Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


19.12.2025 До Марса и обратно: персональные итоги года автомобилистов — клиентов Сбербанка 1
24.11.2025 «Авито Авто»: спрос на китайские авто с пробегом от дилеров вырос на треть 1
13.11.2025 В «Сбербанк Онлайн» можно купить новый автомобиль и записаться на шиномонтаж 1
15.09.2025 «Авито Авто»: количество автомобилей с роботизированными коробками передач выросло в 1,7 раза за год 1
29.08.2025 Доля китайской рекламы в российских онлайн-магазинах выросла вдвое. Вложения превысили миллиард 1
26.07.2025 Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость? 1
19.06.2025 «Авто.ру» покажет, на какие новые автомобили можно получить кредит по ставке ниже 10% 1
02.06.2025 Wildberries запустила сервис самовывоза автомобилей из дилерских центров 1
06.05.2025 «Авито Авто»: новые автомобили Chery заметно подешевели в апреле 1
21.04.2025 «Ситидрайв» будет осуществлять техническое обслуживание автомобилей GAC 1
11.04.2025 «Авито Авто»: выбор новых кроссоверов и внедорожников на платформе вырос в 1,5 раза 1
14.03.2025 «МегаФон»: у москвичей вырос спрос на китайские авто и электрокары 1
14.02.2025 Бренды Omoda и Jaecoo сообщили об интеграции с нейросетью DeepSeek 1
13.02.2025 Инновационные бионические роботы от брендов Omoda и Jaecoo переходят на нейросети DeepSeek 1
10.02.2025 Каждая шестая машина, подключенная к «ЭРА-ГЛОНАСС» – китайская 1
17.01.2025 «Авито Авто»: интерес к новым авто в декабре вырос на 40% 1
27.12.2024 «Авито Авто»: предложение на новые авто за год выросло на 45,3% 1
27.12.2024 В Calltouch назначен генеральный директор 1
23.12.2024 «Делимобиль» увеличил площадь собственных СТО вдвое до 40 тыс. кв. метров 1
09.12.2024 «Яндекс Маркет» запустил продажу автомобилей 1
15.11.2024 «Делимобиль» выяснил, насколько российские водители готовы к поездкам на китайских автомобилях 1
05.09.2024 «Авито Авто»: за год спрос на новые иномарки вырос более чем на треть 1
02.09.2024 «МТС Ads» открыла доступ к новым форматам Telegram Ads – премиальным постам с баннером и видео 1
27.08.2024 Федеральный автохолдинг «КлючАвто» и сервис «Авто» в «Т-Банке» подписали меморандум о стратегическом партнерстве 1
14.08.2024 «Авито Авто»: спрос на новые седаны вырос почти на треть в 2024 г. 1
02.08.2024 «Яндекс Такси» пересаживается на Lada. Пока куплено 5 тыс. машин 1
14.05.2024 «Авто.ру» запустил онлайн-покупку новых автомобилей 1
02.04.2024 Навигация «Яндекса» появится в новых автомобилях концерна Chery Automobile 2
04.09.2023 Digital-агентство Kodix объявило о своем перезапуске и инвестировало в направления китайского автопрома $300 тысяч 1
27.06.2023 СМ.Expert и «Авто.ру» создали бесшовную цифровую инфраструктуру для дилеров Chery и Оmoda 2
11.11.2022 «Ключавто» обновил мобильное приложение для клиентов 1
29.07.2022 Автопарк сервиса «Яндекс драйв» пополнился кроссоверами Geely Coolray 1
04.03.2022 Belkacar и Chery объявили о начале сотрудничества 1
27.04.2020 Путин распорядился продавать россиянам автомобили в онлайне 1
21.05.2019 «Яндекс» стал официальным поставщиком ПО Renault, Nissan и «Автоваза» 1
13.04.2018 Интеграция Smart IDReader позволила «е-Кредит» сократить срок оформление заявки на автокредит до 5 минут 1
06.07.2017 Nvidia и Baidu объявили о сотрудничестве в области искусственного интеллекта 1
10.12.2015 Китай начал испытания беспилотных машин 1
24.05.2013 В китайский автомобиль внедрят систему с облачными приложениями 1
05.09.2011 «Автокапитал» автоматизировал документооборот на базе системы «Дело» 1

Публикаций - 41, упоминаний - 43

Chery Group и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8471 7
DeepSeek - ДипСик 116 2
CM.Expert - АвтоЭксперт 7 1
Outside Digital 3 1
1-й Советник 2 1
VNET Group - 21Vianet 6 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 430 1
Nvidia Corp 3740 1
Microsoft Corporation 25253 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 1
1С-Рарус 937 1
9018 1
Baidu Institute of Deep Learning 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3125 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14296 1
Telegram Group 2585 1
Calltouch - Колтач Солюшнс 26 1
Ростелеком 10325 1
OpenAI 381 1
МегаФон 9937 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 53 14
Chery Group - Omoda 24 13
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 45 13
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 32 11
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1315 8
Exeed 18 6
Chery Group - Jaecoo 15 6
Hyundai Motor Company 419 5
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 488 4
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 170 4
Renault Groupe 164 3
Skoda - Škoda Auto 53 3
Ключавто - СБСВ Ключавто 9 2
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 13 2
FAW Group - China FAW Group Corp - First Automotive Works - FAW Trucks - Bestune - FAW Легковые автомобили 14 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 138 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 2
Volkswagen Group - VW 301 2
Ford 424 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 98 2
Mazda Motor Corporation 72 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 99 2
BMW Group 466 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 97 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1030 2
Toyota - Lexus 82 1
Fresh Auto Сеть автосалонов 1 1
Israel Corporation 3 1
Twiga - Твига - Твига Диджитал Перформанс 4 1
Great Wall Motors 5 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
УкрАвто - Украинская автомобильная корпорация 2 1
Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation - MFTBC 5 1
Hino Motors 3 1
SsangYong Motor Company 11 1
Chery Finance 1 1
Kod X Creative - Kodix Digital-агентство - Кодикс Веб-Студия - Код-Х 1 1
Belgee - Белджи 19 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5252 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4801 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18281 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13362 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6917 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 4
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1894 3
Транспорт - Автомобилестроение - седан 110 3
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 94 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5938 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 3
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1144 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6022 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3776 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 2
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 332 2
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 190 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 503 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4116 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 768 1
Торговля розничная - Click&Collect - самовывоз 44 1
Chery Tiggo 31 9
Avito - Авито авто 67 7
Chery Jetour 7 5
Google Android 14716 4
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 27 3
Apple iOS 8263 3
Яндекс.Авто 46 2
Baidu 290 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1418 2
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 24 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1173 2
АвтоВАЗ Lada Largus - Лада Ларгус 3 1
Nvidia Drive PX 7 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 79 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 262 1
МТС Premium 54 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 43 1
Baidu PaddlePaddle 4 1
Baidu Cloud 3 1
Baidu AutoBrain 1 1
Baidu Apollo 1 1
Baidu DuerOS 2 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 26 1
Geely Coolray - Geely Binyue 13 1
FreePik 1453 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 36 1
Яндекс.Карты и Транспорт - NaviKit SDK 8 1
Geely Monjaro 9 1
МТС - NUUM 35 1
Telegram Ads 29 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 36 1
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 21 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 223 1
Nvidia Shield TV 9 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 180 1
Nvidia HGX - специализированная серверная платформа 14 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3052 1
Microsoft Azure 1462 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 215 1
ЭОС Дело-web 209 1
Хомутинников Артем 12 5
Ганжа Антон 5 2
Путин Владимир 3356 2
Авдеев Алексей 10 1
Овчинникова Юлия 10 1
Соболев Никита 2 1
Шмаков Владимир 4 1
Запольский Иван 3 1
Райкевич Алексей 115 1
Саркисян Артур 5 1
Мингажев Эдуард 16 1
Сергеев Виктор 3 1
Гармажапов Жамбал 2 1
Овчинников Глеб 1 1
Кохтев Вадим 1 1
Кочетков Святослав 1 1
Василевский Андрей 20 1
Лобанова Мария 2 1
Швецов Вадим 4 1
Ларин Кирилл 6 1
Druhen-Charnaux Cyrille - Дрюан-Шарно Сириль 1 1
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 1
Никитин Иван 6 1
Швецов Владимир 51 1
Гаврилов Михаил 9 1
Зайцев Алексей 15 1
Матвеева Татьяна 107 1
Виноградов Александр 63 1
Пуликов Артем 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 157223 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18251 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 10
Европа 24649 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53489 3
Азия - Азиатский регион 5753 3
Китай - Шанхай 807 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8134 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 2
Беларусь - Белоруссия 6039 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3189 1
Китай - Пекин - Beijing 1052 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1151 1
Турция - Турецкая республика 2494 1
Африка - Африканский регион 3572 1
Ближний Восток 3034 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 310 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3366 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3274 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1696 1
Малайзия 898 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2424 1
Дания - Копенгаген 155 1
Великобритания - Лондон 2409 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2208 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 1
США - Калифорния 4776 1
Япония 13556 1
Дания - Королевство 1318 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 12
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 3
Трейд-ин - Trade-in 207 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 123 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 795 1
Финансовый сектор - Кредитование - Автокредитование - Сar loans 94 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 1
Национальный проект 374 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 170 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1052 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 350 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 1
Ведомости 1249 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2161 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 197 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 82 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 249 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
