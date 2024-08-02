«Яндекс Такси» пересаживается на Lada. Пока куплено 5 тыс. машин

«АвтоВАЗ» с начала года поставил для сервиса «Яндекс Такси» 5 тыс. автомобилей Lada. По итогам 2024 г. компания планирует передать агрегаторам такси 10 тыс. автомобилей.

Первая крупная поставка

«АвтоВАЗ» поставил «Яндекс Такси» пять тысяч автомобилей с начала года. До конца 2024 г. автогигант собирается передать перевозчикам еще 5 тыс. машин, пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления по взаимодействию с федеральными органами власти компании «АвтоВАЗ» Александра Виноградова.

По информации ТАСС, в настоящее время на поставку в «Яндекс Такси» пойдут Lada Granta, Lada Vesta и Lada Largus, но на подходе бизнес-седан Aura. Бизнес-седан Lada Aura, адресованный в первую очередь чиновникам разных уровней, смогут приобрести и обычные россияне. Aura, представляет собой удлиненную версию Lada Vesta. Ранее же сообщалось, что Lada Aura собираются позиционировать как премиальный автомобиль и делать небольшими партиями, причем для запуска производства заводу нужно было подтверждение, что на новинку будет стабильный спрос.

Lada Российские таксисты получили 5 тыс. автомобилей Lada

Со слов Виноградова, автомобили, предназначенные для передачи агрегаторам такси, составят 1−2% от годового объема производства «АвтоВАЗ». В этом году с конвейеров производителя сойдут более полумиллиона машин. Виноградов добавил, что уже в сентябре этого года «АвтоВАЗ» начнет производство новой модели - Lada Aura.

Закупать Lada Aura для собственных нужд планирует в том числе Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России. Это связано с поручением Президента России Владимира Путина пересадить чиновников на машины отечественных марок.

«Яндекс Такси» договорилось с автопроизводителями о квотах

Интерес таксопарков к Lada растет на фоне дефицита других бюджетных автомобилей. В 2022 г. сообщалось, что только «Яндексу» нужно до 50 тыс. новых машин ежегодно.

Компания «Яндекс» обычно обращается к автоконцернам и договаривается о квотах на закупку машин, которые затем выкупают лизинговые компании. Они приобретают согласованное количество автомобилей со скидкой за размер партии, после чего предлагают машины вместе с «Яндекс Такси» партнерам агрегатора. Такая схема считается выгодной для всех участников цепочки.

Компания «Яндекс» ведет переговоры со всеми открытыми к диалогу автопроизводителями, чтобы обеспечить партнеров новыми автомобилями. По словам директора по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» Ивана Запольского, речь идет не только о квотах на покупку авто, но и о поставках запчастей и централизованном обслуживании автомобилей для такси.

Таксопарки покупают машины по механизму финансового лизинга на 3–4 года. Этот вид лизинга подразумевает выкуп имущества арендатором по истечении договора по остаточной стоимости. По данным «ВТБ лизинг», только в Москве дефицит машин такси сейчас составляет около 10 тыс. транспортных средств.

«Яндекс Такси» договорилось с автопроизводителями о квотах, гарантирующих выделение машин для поставок таксопаркам. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в компании «Яндекс» и подтвердил человек, близкий к агрегатору. По этим квотам таксопарки – партнеры сервиса смогут купить до 10 тыс. машин в год.

Для сравнения: в предыдущие годы средняя потребность в автомобилях партнеров «Яндекс Такси» составляла от 40 тыс. до 50 тыс. новых машин ежегодно. Компания продолжит переговоры о квотах с автопроизводителями, чтобы вернуться к этому уровню пополнения парка, полагает источник. По словам другого собеседника, текущие квоты партнерам «Яндекса» в совокупности смогли обеспечить «АвтоВАЗ» и большая тройка китайских брендов – Haval, Chery и Geely. Причем скидка на некоторые модели для партнеров сервиса может превышать 20%. Помимо этих марок компания также договаривается о ввозе автомобилей, еще не представленных в России. Например, один из таксопарков, работающих с «Яндексом», с 2021 г. в тестовом режиме эксплуатирует китайскую модель BAIC.

Особенно остро вопрос стоит в этом году, потому что купленные в начале 2022 г. официальные автомобили под марками Hyundai и Skoda докатывают последние год-два.

Рост выручки под санкциями

Выручка «Яндекс Такси» по итогам 2023 г. составила 149,6 млрд руб., что на 30% больше в сравнении с 2022 г. Чистая прибыль компании выросла на 21,6% и достигла 31,9 млрд руб. Об этом сообщается в отчетности по российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ), которую компания «Яндекс Такси» раскрыла в апреле 2024 г.

По итогам 2023 г. «Яндекс Такси» выплатила налог на сверхприбыль в размере 1,7 млрд руб. По данным из документов, выручка направления «Райдтех» (сюда относятся онлайн-заказа такси в России и странах Содружеств Независимых Государств (СНГ), Европы, Ближнего Востока и Африки, сервис каршеринга «Яндекс Драйв», а также сервис аренды самокатов) в 2023 г. достигла 165,85 млрд руб., что на 36% больше, чем в 2022 г. Валовая стоимость заказов (GMV; общая сумма, уплаченная клиентами за услуги сервисов такси, каршеринга и аренды самокатов, заказанные на платформе «Яндекса», включая Налог на добавленную стоимость (НДС)) в этом направлении превысила 1,1 трлн руб., увеличившись на 45% в годовом исчислении.

Как сообщил представитель «Яндекс Такси», лишь показатель выручки сегмента оказался ниже, чем рост GMV, из-за бонусов водителям и других мер привлечения водителей и партнеров.

Доходы партнеров «Яндекс Такси» в 2023 г. составили 974 млрд руб., что на 47% выше год к году и быстрее роста GMV сервиса.