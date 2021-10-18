Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Яндекс.Драйв
Яндекс.Каршеринг
Оператор каршеринга
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 58, упоминаний - 116
Яндекс.Драйв упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 11
|Рязанов Антон 10 9
|Волож Аркадий 181 8
|Худавердян Тигран 66 3
|Шулейко Даниил 11 3
|Путин Владимир 1828 2
|Василевский Андрей 18 2
|Сергеев Артем 2 1
|Ерин Сергей 14 1
|Поваров Григорий 1 1
|King Stephen - Кинг Стивен 18 1
|Шитова Татьяна 5 1
|Ледовская Татьяна 1 1
|Голиков Борис 9 1
|Жидовленков Борис 1 1
|Abrams J.J. - Абрамса Джей Джей 2 1
|Johansson Scarlett - Йоханссон Скарлетт 4 1
|Кульченков Кирилл 1 1
|Джейн Леви 1 1
|Ковалевич Алина 1 1
|Грошов Станислав 3 1
|Stevenson Ben - Стивенсон Бен 1 1
|Меликян Артур 2 1
|Адилова Анастасия 1 1
|Киссиди Одиссей 2 1
|Новиков Юрий 6 1
|Добродеев Борис 83 1
|Чернов Даниил 49 1
|Кулешов Сергей 35 1
|Делицын Леонид 94 1
|Марченко Дмитрий 28 1
|Кузнецов Александр 75 1
|Хала Илья 21 1
|Обухов Александр 17 1
|Сейдахметов Мухит 6 1
|Соловьев Юрий 25 1
|Клячин Александр 13 1
|Стыскин Андрей 9 1
|Гевак Андрей 4 1
|Полищук Дмитрий 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru