Получите все материалы CNews по ключевому слову
Яндекс.Драйв Яндекс.Каршеринг Оператор каршеринга
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 4 956 224 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|30.07.2026
|
GTV «Яндекс Драйва» увеличился на 19% за первое полугодие 2026 года
«Яндекс Драйв» подвел итоги первого полугодия 2026 г.: показатель GTV сервиса вырос на 19% в с
|30.04.2026
|
Электромобили UMO 5 появились в каршеринге «Яндекс Драйв»
м заряде составляет до 420 км летом и до 350 км зимой. Стоимость поездки на электромобилях UMO 5 в «Драйве» составит от 12 руб. за минуту, а доступные зоны охватят весь город, включая аэропорты
|17.04.2026
|
«Яндекс Драйв» расширяет парк каршеринга в Москве седанами Mercedes-Benz S-класса
поводов. Об этом CNews сообщил представитель сервиса. Арендовать машину можно будет в приложениях «Драйва» и «Яндекс Go», цена поездки составит от 30 руб. за минуту. Седан премиум-класса подой
|08.04.2026
|
«Яндекс Драйв» объявил о готовности стать каршеринговым агрегатором
«Яндекс Драйв» объявил о готовности стать каршеринговым агрегатором. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Драйв». По оценке руководителя «Яндекс Драйв» Александра Пьянова,
|16.03.2026
|
Steplife объявил о тест-драйве нового коленного модуля
Производитель бионических протезов Steplife объявил о тест-драйве нового коленного модуля Steplife RX7. Это обновленный ротационный модуль с улучшенной
|17.11.2025
|
Машины «Яндекс Драйва» на мойку и в ремонт теперь отправляют нейросети
, определяемых технологией, равна 99,9%. Благодаря новому подходу большую часть рутинных решений в «Драйве» технологии принимают самостоятельно, а модераторы сосредоточены на сложных и нестанда
|07.10.2025
|
Каршеринг «Яндекс Драйв» начал работу в Нижнем Новгороде
00 автомобилей двух моделей — Haval Jolion и Omoda S5. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Драйва». Краткосрочная аренда доступна по тарифу «Минуты» со стоимостью от 10 руб. в минуту.
|11.09.2025
|
Каршеринг «Яндекс Драйв» начал работу в Ижевске
ороде можно арендовать 200 автомобилей Renault Duster. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Драйва». Краткосрочная аренда доступна по тарифу «Минуты» со стоимостью от 12 руб. в минуту.
|28.08.2025
|
«Яндекс Драйв» начал работу в Челябинске
ема формирует индивидуальный рейтинг каждого пользователя. На данный момент больше 90% водителей в «Драйве» аккуратны за рулем. Челябинск стал девятым городом, где открылся сервис. «Яндекс Драй
|11.07.2025
|
Каршеринг «Яндекс Драйв» начал работу в Калининграде
ема формирует индивидуальный рейтинг каждого пользователя. На данный момент больше 90% водителей в «Драйве» аккуратны за рулем. Калининград стал седьмым городом, где открылся сервис. «Яндекс Др
|11.04.2025
|
Digma представляет портативную акустическую систему D-MC1700: громкий звук, яркий свет, максимум драйва
диоды пульсируют в такт музыке, усиливая эффект присутствия и превращая любое событие в настоящее шоу. Digma представляет портативную акустическую систему D-MC1700: громкий звук, яркий свет, максимум драйва D-MC1700 поддерживает все популярные форматы воспроизведения — MP3, WAV, WMA, FLAC — с флешек (до 32 Гб), карт памяти microSD, а также через Bluetooth 5.3. Быстрая и энергоэффективная бе
|26.12.2024
|
Для аккуратных водителей в «Драйве» начали действовать льготные условия по ущербу в ДТП
ит авто аккуратно, действуют более выгодные условия по услуге «Полное спокойствие». С ней водители «Драйва» не платят за ущерб, причиненный машинам сервиса по их вине, даже если при наличии стр
|10.10.2024
|
Москвичи и петербуржцы смогут покупать новые машины в «Яндекс Драйве»
Теперь в «Драйве» можно выкупать машину после того, как взял ее в долгую аренду. Авто можно арендовать
|18.09.2024
|
Жители и гости Сочи и Казани смогут арендовать машины «Яндекс Драйва» на долгий срок
В приложении «Яндекс Драйва» в Сочи и Казани теперь можно арендовать автомобиль по подписке на срок до года. Это с
|12.09.2024
|
Екатеринбуржцам стали доступны каршеринговые авто «Яндекс Драйва»
, а техобслуживание, подгон машины и шиномонтаж сервис берет на себя. Раньше долгосрочная аренда в «Драйве» была доступна только в Москве и Петербурге. В честь запуска каршеринг также дарит ски
|10.09.2024
|
В «Яндекс Драйве» теперь можно арендовать премиальные кроссоверы AITO SERES
представлены ни в каршеринговых сервисах, ни в такси. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Драйва». Шестиместный AITO SERES M7 удобно арендовать для семейных поездок — например, за гор
|19.05.2023
|
Новый красный и новый синий: Ford Mustang GT стали доступны в «Яндекс драйве»
Два новых автомобиля пополнили семейство мустангов в «Драйве» – в сервисе уже представлены легендарные маслкары 1965 и 1969 годов выпуска в этом же
|13.04.2023
|
«Яндекс драйв» расширил модельный ряд каршеринга кроссоверами Exeed LX и Chery Tiggo 4 Pro
е 7000 новых автомобилей китайских автопроизводителей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс драйва». Пользователям «Драйва» в Москве стали доступны новые автомобили — парк каршер
|19.10.2022
|
«Яндекс драйв» и «Ренессанс страхование» запустили страховой продукт на базе алгоритмов
Аккуратные водители смогут оформить каско на личный автомобиль со скидкой прямо в приложении «Драйва». Cкидка будет рассчитываться индивидуально и зависеть от статуса и рейтинга в Профиле
|13.10.2022
|
В подписке «Драйва» появились новые услуги: мойка и перегон
Заказать мойку и перегон могут пользователи в Москве в приложении «Драйва» прямо в карточке арендованного автомобиля. Об этом CNews сообщили представители «Янде
|13.09.2022
|
«Яндекс драйв» обновляет парк каршеринга в Петербурге и Сочи
Пользователям «Драйва» в Петербурге стали доступны новые автомобили: парк каршеринга в Северной столице попо
|01.09.2022
|
«Яндекс драйв» запустил абонемент на поездки
татус – «Френдзона» – подключен у тех пользователей, которые пока не пополняли баланс абонемента в «Драйве». При внесении 1490 руб. можно получить статус «Больше, чем друзья», 5990 руб. – «Креп
|29.07.2022
|
Автопарк сервиса «Яндекс драйв» пополнился кроссоверами Geely Coolray
доступны в Москве пользователям старше 26 лет со стажем более 6 лет. Geely Coolray представлены в «Драйве» в 5 разных цветах: ярко-алый, синий, серебристый, белый и базальтово-серый. В новых м
|27.07.2022
|
В подписке «Яндекс драйва» появились новые автомобили Chery
в комплектации Elite. Новые машины можно забронировать в несколько кликов в приложении и на сайте «Драйва». Пользователь может заранее выбрать интересующую модель, дату получения автомобиля, с
|19.05.2022
|
Водители «Драйва» с высоким рейтингом получат кешбэк за аккуратное вождение
го пользователя — чем аккуратнее поездки, тем выше число. На данный момент порядка 90% водителей в «Драйве» водят плавно и аккуратно. «Драйв» усовершенствовал алгоритм: теперь система учитывает
|18.02.2022
|
«Яндекс.драйв» запустил тариф «Сугроб»
сыпало снегом, «Драйв» будет отмечать в приложении снежинкой. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс.драйва». Новый тариф для заснеженных городов Пользователь сможет еще до начала аренды
|03.09.2021
|
«Яндекс.драйв» выпустил лимитированную коллекцию скейтбордов
В магазинах «Яндекса» в Москве и Санкт-Петербурге появились круизёры «Драйва», всего — 130 штук. По словам представителей «Драйва», доски устойчивые, компактные и комфортные в управлении, подходят для плавных поездок по городу. Это первый раз, когда «Драйв
|17.08.2021
|
«Яндекс.Драйв» начнет поощрять хороших водителей
«Яндекс» сообщил о том, что после запуска в июне «Профиля вождения» в «Драйве» пользователи стали аккуратнее водить автомобили — количество резких ускорений уменьши
|11.08.2021
|
Арендовать автомобиль в «Яндекс.драйве» теперь можно по QR-коду
«Яндекс.драйв» «оцифровал» весь автопарк – каждая из 16 тыс. машин каршеринга получила уникаль
|11.06.2021
|
«Яндекс.Драйв» соберет парк под ключ для корпоративных клиентов
10:00 до 18:00). Чтобы начать пользоваться «Выделенным автопарком», нужно заполнить форму на сайте «Яндекс.Драйва». После этого сервис сам свяжется с компанией и поможет подключить услугу. Упра
|09.06.2021
|
«Профиль вождения» в «Яндекс.Драйве» поможет водителям ездить безопаснее
«Яндекс.Драйв» запускает новую модель анализа вождения, которая создает в приложении «профиль
|03.06.2021
|
«ВТБ лизинг» и «Яндекс.драйв» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
дничество с «ВТБ лизингом» будет способствовать обновлению и пополнению парка транспортных средств «Яндекс.драйва» и улучшению качества и доступности услуг для потребителей. По условиям соглаше
|08.02.2021
|
«Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили в Санкт-Петербурге
«Яндекс.Драйв» объявил о запуске подписки на автомобили в Санкт-Петербурге. Ранее «Драйв» запу
|26.11.2020
|
«Яндекс.Драйв» запустил автоматизированный личный кабинет
«Яндекс.Драйв» объявил о запуске нового сервиса — автоматизированного личного кабинета. Личный
|07.10.2020
|
«Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили в Москве
всеми процессами — через мобильное приложение», — сказала Анастасия Адилова, операционный директор «Яндекс.Драйва». В подписку входит плановый техосмотр и шиномонтаж, расширенная каско, ОСАГО и
|04.09.2020
|
«Яндекс.Драйв» войдет в состав группы компаний «Яндекс.Такси»
торое пришло на смену приложению «Такси», уже появилась возможность выбрать и забронировать машину «Яндекс.Драйва». Благодаря этому у пользователей стало больше вариантов добраться из одной точ
|15.06.2020
|
«Яндекс» запускает каршеринг в Сочи
В конце июня 2020 г. в Сочи начнет работать каршеринг «Яндекс.Драйв». Машины Hyundai Creta с кондиционером, автоматической коробкой передач и вмести
|13.01.2020
|
«Яндекс.Драйв» выходит на европейский рынок
дной из стран Европейского Союза. Об этом сообщило издание Financial Times. По словам руководителя «Яндекс.драйва», Антона Рязанова, компания в тестовом режиме будет сдавать в аренду до 1 тыс.
|21.11.2018
|
Мультимедийная система «Яндекс.Авто» научилась узнавать водителей
одсказать, где заказать еду по пути домой, или помочь купить билеты в кино», — сказал руководитель "Яндекс.Драйва" Антон Рязанов.
|08.08.2018
|
«Яндекс.Драйв» купил мобильного заправщика. Теперь он не обслуживает других клиентов
ерен решить проблему заправки своих автомобилей. В результате сделки «Топливо в бак» станет частью «Яндекс.Драйва» и будет обслуживать только его автопарк, в состав которого сейчас входит около
Яндекс.Драйв и организации, системы, технологии, персоны:
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 13
|Волож Аркадий 268 9
|Рязанов Антон 12 9
|Trani Vincenzo - Трани Винченцо 26 5
|Путин Владимир 3454 5
|Худавердян Тигран 94 4
|Шулейко Даниил 17 4
|Гевак Андрей 16 3
|Сергеев Артем 16 3
|Шадаев Максут 1210 2
|Собянин Сергей 538 2
|Чачава Александр 124 2
|Василевский Андрей 20 2
|Виноградов Александр 65 2
|Сысоев Александр 50 2
|Абрамов Андрей 41 2
|Свинцов Андрей 55 2
|Зимин Дмитрий 42 2
|Меднов Сергей 124 2
|Sobotka Benedikt - Бенедикт Соботка 4 2
|Грошов Станислав 5 2
|Меликян Артур 4 2
|Худяков Иван 32 2
|Бровкин Дмитрий 55 2
|Овсянников Денис 23 2
|Ярушина Алена 5 2
|Масюк Дмитрий 16 2
|Сиротин Алексей 3 2
|Азмуханов Ильдар 2 2
|Азмуханов Ильнур 2 2
|Новак Ральф 3 2
|Орловский Виктор 408 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
|Натрусов Артем 313 1
|Феоктистов Вадим 36 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Лысенко Эдуард 317 1
|Добродеев Борис 97 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.