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Яндекс.Драйв Яндекс.Каршеринг Оператор каршеринга

Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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30.07.2026 GTV «Яндекс Драйва» увеличился на 19% за первое полугодие 2026 года

«Яндекс Драйв» подвел итоги первого полугодия 2026 г.: показатель GTV сервиса вырос на 19% в с
30.04.2026 Электромобили UMO 5 появились в каршеринге «Яндекс Драйв»

м заряде составляет до 420 км летом и до 350 км зимой. Стоимость поездки на электромобилях UMO 5 в «Драйве» составит от 12 руб. за минуту, а доступные зоны охватят весь город, включая аэропорты
17.04.2026 «Яндекс Драйв» расширяет парк каршеринга в Москве седанами Mercedes-Benz S-класса

поводов. Об этом CNews сообщил представитель сервиса. Арендовать машину можно будет в приложениях «Драйва» и «Яндекс Go», цена поездки составит от 30 руб. за минуту. Седан премиум-класса подой
08.04.2026 «Яндекс Драйв» объявил о готовности стать каршеринговым агрегатором

«Яндекс Драйв» объявил о готовности стать каршеринговым агрегатором. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Драйв». По оценке руководителя «Яндекс Драйв» Александра Пьянова,

16.03.2026 Steplife объявил о тест-драйве нового коленного модуля

Производитель бионических протезов Steplife объявил о тест-драйве нового коленного модуля Steplife RX7. Это обновленный ротационный модуль с улучшенной

17.11.2025 Машины «Яндекс Драйва» на мойку и в ремонт теперь отправляют нейросети

, определяемых технологией, равна 99,9%. Благодаря новому подходу большую часть рутинных решений в «Драйве» технологии принимают самостоятельно, а модераторы сосредоточены на сложных и нестанда
07.10.2025 Каршеринг «Яндекс Драйв» начал работу в Нижнем Новгороде

00 автомобилей двух моделей — Haval Jolion и Omoda S5. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Драйва». Краткосрочная аренда доступна по тарифу «Минуты» со стоимостью от 10 руб. в минуту.

11.09.2025 Каршеринг «Яндекс Драйв» начал работу в Ижевске

ороде можно арендовать 200 автомобилей Renault Duster. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Драйва». Краткосрочная аренда доступна по тарифу «Минуты» со стоимостью от 12 руб. в минуту.

28.08.2025 «Яндекс Драйв» начал работу в Челябинске

ема формирует индивидуальный рейтинг каждого пользователя. На данный момент больше 90% водителей в «Драйве» аккуратны за рулем. Челябинск стал девятым городом, где открылся сервис. «Яндекс Драй
11.07.2025 Каршеринг «Яндекс Драйв» начал работу в Калининграде

ема формирует индивидуальный рейтинг каждого пользователя. На данный момент больше 90% водителей в «Драйве» аккуратны за рулем. Калининград стал седьмым городом, где открылся сервис. «Яндекс Др
11.04.2025 Digma представляет портативную акустическую систему D-MC1700: громкий звук, яркий свет, максимум драйва

диоды пульсируют в такт музыке, усиливая эффект присутствия и превращая любое событие в настоящее шоу. Digma представляет портативную акустическую систему D-MC1700: громкий звук, яркий свет, максимум драйва D-MC1700 поддерживает все популярные форматы воспроизведения — MP3, WAV, WMA, FLAC — с флешек (до 32 Гб), карт памяти microSD, а также через Bluetooth 5.3. Быстрая и энергоэффективная бе
26.12.2024 Для аккуратных водителей в «Драйве» начали действовать льготные условия по ущербу в ДТП

ит авто аккуратно, действуют более выгодные условия по услуге «Полное спокойствие». С ней водители «Драйва» не платят за ущерб, причиненный машинам сервиса по их вине, даже если при наличии стр
10.10.2024 Москвичи и петербуржцы смогут покупать новые машины в «Яндекс Драйве»

Теперь в «Драйве» можно выкупать машину после того, как взял ее в долгую аренду. Авто можно арендовать

18.09.2024 Жители и гости Сочи и Казани смогут арендовать машины «Яндекс Драйва» на долгий срок

В приложении «Яндекс Драйва» в Сочи и Казани теперь можно арендовать автомобиль по подписке на срок до года. Это с
12.09.2024 Екатеринбуржцам стали доступны каршеринговые авто «Яндекс Драйва»

, а техобслуживание, подгон машины и шиномонтаж сервис берет на себя. Раньше долгосрочная аренда в «Драйве» была доступна только в Москве и Петербурге. В честь запуска каршеринг также дарит ски
10.09.2024 В «Яндекс Драйве» теперь можно арендовать премиальные кроссоверы AITO SERES

представлены ни в каршеринговых сервисах, ни в такси. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Драйва». Шестиместный AITO SERES M7 удобно арендовать для семейных поездок — например, за гор
19.05.2023 Новый красный и новый синий: Ford Mustang GT стали доступны в «Яндекс драйве»

Два новых автомобиля пополнили семейство мустангов в «Драйве» – в сервисе уже представлены легендарные маслкары 1965 и 1969 годов выпуска в этом же
13.04.2023 «Яндекс драйв» расширил модельный ряд каршеринга кроссоверами Exeed LX и Chery Tiggo 4 Pro

е 7000 новых автомобилей китайских автопроизводителей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс драйва». Пользователям «Драйва» в Москве стали доступны новые автомобили — парк каршер
19.10.2022 «Яндекс драйв» и «Ренессанс страхование» запустили страховой продукт на базе алгоритмов

Аккуратные водители смогут оформить каско на личный автомобиль со скидкой прямо в приложении «Драйва». Cкидка будет рассчитываться индивидуально и зависеть от статуса и рейтинга в Профиле
13.10.2022 В подписке «Драйва» появились новые услуги: мойка и перегон

Заказать мойку и перегон могут пользователи в Москве в приложении «Драйва» прямо в карточке арендованного автомобиля. Об этом CNews сообщили представители «Янде
13.09.2022 «Яндекс драйв» обновляет парк каршеринга в Петербурге и Сочи

Пользователям «Драйва» в Петербурге стали доступны новые автомобили: парк каршеринга в Северной столице попо
01.09.2022 «Яндекс драйв» запустил абонемент на поездки

татус – «Френдзона» – подключен у тех пользователей, которые пока не пополняли баланс абонемента в «Драйве». При внесении 1490 руб. можно получить статус «Больше, чем друзья», 5990 руб. – «Креп
29.07.2022 Автопарк сервиса «Яндекс драйв» пополнился кроссоверами Geely Coolray

доступны в Москве пользователям старше 26 лет со стажем более 6 лет. Geely Coolray представлены в «Драйве» в 5 разных цветах: ярко-алый, синий, серебристый, белый и базальтово-серый. В новых м
27.07.2022 В подписке «Яндекс драйва» появились новые автомобили Chery

в комплектации Elite. Новые машины можно забронировать в несколько кликов в приложении и на сайте «Драйва». Пользователь может заранее выбрать интересующую модель, дату получения автомобиля, с
19.05.2022 Водители «Драйва» с высоким рейтингом получат кешбэк за аккуратное вождение

го пользователя — чем аккуратнее поездки, тем выше число. На данный момент порядка 90% водителей в «Драйве» водят плавно и аккуратно. «Драйв» усовершенствовал алгоритм: теперь система учитывает
18.02.2022 «Яндекс.драйв» запустил тариф «Сугроб»

сыпало снегом, «Драйв» будет отмечать в приложении снежинкой. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс.драйва». Новый тариф для заснеженных городов Пользователь сможет еще до начала аренды

03.09.2021 «Яндекс.драйв» выпустил лимитированную коллекцию скейтбордов

В магазинах «Яндекса» в Москве и Санкт-Петербурге появились круизёры «Драйва», всего — 130 штук. По словам представителей «Драйва», доски устойчивые, компактные и комфортные в управлении, подходят для плавных поездок по городу. Это первый раз, когда «Драйв
17.08.2021 «Яндекс.Драйв» начнет поощрять хороших водителей

«Яндекс» сообщил о том, что после запуска в июне «Профиля вождения» в «Драйве» пользователи стали аккуратнее водить автомобили — количество резких ускорений уменьши
11.08.2021 Арендовать автомобиль в «Яндекс.драйве» теперь можно по QR-коду

«Яндекс.драйв» «оцифровал» весь автопарк – каждая из 16 тыс. машин каршеринга получила уникаль
11.06.2021 «Яндекс.Драйв» соберет парк под ключ для корпоративных клиентов

10:00 до 18:00). Чтобы начать пользоваться «Выделенным автопарком», нужно заполнить форму на сайте «Яндекс.Драйва». После этого сервис сам свяжется с компанией и поможет подключить услугу. Упра
09.06.2021 «Профиль вождения» в «Яндекс.Драйве» поможет водителям ездить безопаснее

«Яндекс.Драйв» запускает новую модель анализа вождения, которая создает в приложении «профиль

03.06.2021 «ВТБ лизинг» и «Яндекс.драйв» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

дничество с «ВТБ лизингом» будет способствовать обновлению и пополнению парка транспортных средств «Яндекс.драйва» и улучшению качества и доступности услуг для потребителей. По условиям соглаше
08.02.2021 «Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили в Санкт-Петербурге

«Яндекс.Драйв» объявил о запуске подписки на автомобили в Санкт-Петербурге. Ранее «Драйв» запу
26.11.2020 «Яндекс.Драйв» запустил автоматизированный личный кабинет

«Яндекс.Драйв» объявил о запуске нового сервиса — автоматизированного личного кабинета. Личный
07.10.2020 «Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили в Москве

всеми процессами — через мобильное приложение», — сказала Анастасия Адилова, операционный директор «Яндекс.Драйва». В подписку входит плановый техосмотр и шиномонтаж, расширенная каско, ОСАГО и
04.09.2020 «Яндекс.Драйв» войдет в состав группы компаний «Яндекс.Такси»

торое пришло на смену приложению «Такси», уже появилась возможность выбрать и забронировать машину «Яндекс.Драйва». Благодаря этому у пользователей стало больше вариантов добраться из одной точ
15.06.2020 «Яндекс» запускает каршеринг в Сочи

В конце июня 2020 г. в Сочи начнет работать каршеринг «Яндекс.Драйв». Машины Hyundai Creta с кондиционером, автоматической коробкой передач и вмести
13.01.2020 «Яндекс.Драйв» выходит на европейский рынок

дной из стран Европейского Союза. Об этом сообщило издание Financial Times. По словам руководителя «Яндекс.драйва», Антона Рязанова, компания в тестовом режиме будет сдавать в аренду до 1 тыс.

21.11.2018 Мультимедийная система «Яндекс.Авто» научилась узнавать водителей

одсказать, где заказать еду по пути домой, или помочь купить билеты в кино», — сказал руководитель "Яндекс.Драйва" Антон Рязанов.
08.08.2018 «Яндекс.Драйв» купил мобильного заправщика. Теперь он не обслуживает других клиентов

ерен решить проблему заправки своих автомобилей. В результате сделки «Топливо в бак» станет частью «Яндекс.Драйва» и будет обслуживать только его автопарк, в состав которого сейчас входит около

Публикаций - 238, упоминаний - 336

Яндекс.Драйв и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 101
Microsoft Corporation 25775 14
Apple Inc 13154 12
Samsung Electronics 11064 11
Ростелеком 10948 9
Intel Corporation 12811 9
Крок - Croc 1964 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
МегаФон 10742 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
VK - Mail.ru Group 3602 6
Philips 2099 6
Google LLC 12688 6
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 31 6
Huawei 4676 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
Yandex Data Factory - YDF 25 5
Nvidia Corp 4002 5
Новый диск 963 5
Dell EMC 5180 5
Cisco Systems 5372 5
LG Electronics 3735 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
HP Inc. 5883 5
9594 5
Oracle Corporation 7074 5
Sony 6739 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 3
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 82 3
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 146 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
SAP SE 5601 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Lenovo Group 2446 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 35
Яндекс.Лавка 315 31
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 22
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 19
Uber 357 19
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 19
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 92 17
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 13
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 61 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Яндекс.Доставка 113 7
Яндекс - Бери Заряд! 33 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
BMW Group 482 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Anytime - Оператор каршеринга 16 5
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Renault Groupe 166 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 4
Miele - Миле 139 4
Dyson 157 4
Mikro Fund - Mikro Kapital - Mikro Capital - Mikro SARL 10 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
О2О Холдинг 61 3
ВТБ Лизинг 73 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
Geely Group - Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 54 3
MLU B.V. 14 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 47 3
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 38 3
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 89 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
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