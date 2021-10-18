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Яндекс.Драйв
Яндекс.Каршеринг
Оператор каршеринга


18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1
18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 1
03.09.2021 «Яндекс.драйв» выпустил лимитированную коллекцию скейтбордов 1
17.08.2021 «Яндекс.Драйв» начнет поощрять хороших водителей 2
13.08.2021 Yandex Pay стал начислять баллы «Плюса» 2
11.08.2021 Арендовать автомобиль в «Яндекс.драйве» теперь можно по QR-коду 3
07.07.2021 «Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены 1
11.06.2021 «Яндекс.Драйв» соберет парк под ключ для корпоративных клиентов 5
09.06.2021 «Профиль вождения» в «Яндекс.Драйве» поможет водителям ездить безопаснее 2
04.06.2021 ВТБ покупает кусочек «Делимобиля» 4
03.06.2021 «ВТБ лизинг» и «Яндекс.драйв» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 2
28.04.2021 Реклама впервые перестала быть для «Яндекса» главным источником денег. Теперь это «Такси» 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
26.02.2021 «Яндекс» выделяет «Такси», «Маркет» и «Еду» в отдельную бизнес-группу 1
16.02.2021 Доходы «Яндекса» от рекламы сократились. Выручку спасло «Такси» 1
08.02.2021 «Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили в Санкт-Петербурге 2
26.11.2020 «Яндекс.Драйв» запустил автоматизированный личный кабинет 2
28.10.2020 «Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2020 года 2
23.10.2020 Число подписчиков «Яндекс.Плюса» в России превысило 5 миллионов 2
07.10.2020 «Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили в Москве 3
06.10.2020 На «Яндекс.Маркете» и «Кинопоиске» теперь можно использовать баллы «Яндекс.Плюса» 1
04.09.2020 «Яндекс» выделяет беспилотники в отдельный бизнес и выдает ему $150 млн 4
04.09.2020 «Яндекс.Драйв» войдет в состав группы компаний «Яндекс.Такси» 5
31.07.2020 Рейтинг CNews: Крупнейшие поставщики «инфраструктуры как сервиса» в России 1
28.07.2020 «Яндекс» объявил финансовые результаты за II квартал 2020 года 1
19.06.2020 «Яндекс» впервые показал свою новую штаб-квартиру. Фото 1
15.06.2020 «Яндекс» запускает каршеринг в Сочи 3
28.04.2020 Чистая прибыль «Яндекса» выросла на 76% 1
08.04.2020 Приложения «Яндекса» интегрированы в магазин приложений Huawei 1
14.02.2020 «Яндекс» показал взрывной рост выручки в 2019 году 1
13.01.2020 «Яндекс.Драйв» выходит на европейский рынок 2
14.11.2019 «Яндекс.Карты» представили новый раздел «Транспорт» 1
25.10.2019 Квартальная выручка «Яндекса» за III кв. 2019 года выросла на 38% 1
30.09.2019 Крупнейший каршеринг России переходит в облако Microsoft Azure 1
22.08.2019 Mail.ru купила каршеринг YouDrive 1
26.07.2019 Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 40% до 41,4 млрд рублей 1
26.07.2019 Выручка «Яндекса» выросла на 41%. «Яндекс.Такси» получило первую прибыль за четыре года 1
24.07.2019 «Яндекс» вступил в битву с шоколадной пастой за бренд «Алиса» 1
25.04.2019 Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 40% 1
25.04.2019 «Яндекс» нарастил выручку на 45% 1

Публикаций - 58, упоминаний - 116

Яндекс.Драйв упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 47
Yandex Data Factory - YDF 25 5
VK - Mail.ru Group 2485 4
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group 6 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 3
Yandex N.V. - Яндекс Н.В. 17 2
Google LLC 7168 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 2
Huawei 2733 2
Microsoft Corporation 11143 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 73 1
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
Онланта 75 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 1
App Annie 73 1
3data - 3дата 32 1
Bright Box - Брайт бокс 16 1
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
VMware 1829 1
Alibaba Group 298 1
Xiaomi 904 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Facebook 3767 1
1С-Битрикс 349 1
Intel Corporation 4198 1
Softline - Софтлайн 1475 1
Крок 1221 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
Red Hat 668 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
Selectel - Селектел 137 1
Яндекс.Такси 271 28
Uber 257 16
Uber Technologies 258 16
Яндекс.Еда 93 15
Авто.ру - Auto.ru 67 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 12
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 6
Belkacar - Оператор каршеринга 26 5
BMW 252 3
YouDrive - Оператор каршеринга 31 3
Anytime - Оператор каршеринга 10 3
Renault - Рено Россия 88 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
Партия еды 6 2
MLU B.V. 10 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Skoda - Škoda Auto 24 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 7 1
ВТБ Лизинг 34 1
Rentmee - Оператор каршеринга 2 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
Напа ООО 3 1
DiDi Chuxing 19 1
Proxima Capital 2 1
MR Group 7 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 3 1
Lifcar - Оператор каршеринга 1 1
Workki City - Сеть коворкингов 2 1
PSA Peugeot Citroën 34 1
Uber China 7 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Daimler AG 71 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
KIA Motors 72 1
Hyundai Motor 146 1
Nissan - Японский автопроизводитель 137 1
О2О Delivery club 153 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Парк Зарядье 14 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 16 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 1
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 16 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 486 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 1
OpenStack 347 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
Яндекс.Музыка 131 22
Яндекс.Маркет 439 17
Яндекс.Дзен 66 17
Google Android 10751 16
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 13
Яндекс.Недвижимость 26 11
Яндекс.Плюс 44 10
Яндекс.Работа 21 10
Яндекс.Радар 25 9
Яндекс.Лавка 68 9
Яндекс.Афиша 26 9
Яндекс.Авто 33 9
Яндекс.Телепрограмма 12 8
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 8
Яндекс.Здоровье 16 7
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование 9 7
Яндекс Go 50 7
Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 45 7
Uber Eats - UberEATs 28 6
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 6
Apple iOS 5742 5
Renault Kaptur 7 5
KIA Rio 9 5
Яндекс.Студия 5 4
Apple - App Store 2198 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Яндекс.Едадил 13 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 4
Яндекс.Карты и Транспорт 293 4
Яндекс.Телефон 16 3
Яндекс.Шеф 11 3
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 3
Volkswagen Polo 4 3
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 8 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 3
Nissan Leaf - электромобиль 24 3
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 10 3
Hyundai Solaris 9 2
ELARI KidPhone 3G 6 2
Яндекс.Навигатор 108 2
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 11
Рязанов Антон 10 9
Волож Аркадий 181 8
Худавердян Тигран 66 3
Шулейко Даниил 11 3
Путин Владимир 1828 2
Василевский Андрей 18 2
Сергеев Артем 2 1
Ерин Сергей 14 1
Поваров Григорий 1 1
King Stephen - Кинг Стивен 18 1
Шитова Татьяна 5 1
Ледовская Татьяна 1 1
Голиков Борис 9 1
Жидовленков Борис 1 1
Abrams J.J. - Абрамса Джей Джей 2 1
Johansson Scarlett - Йоханссон Скарлетт 4 1
Кульченков Кирилл 1 1
Джейн Леви 1 1
Ковалевич Алина 1 1
Грошов Станислав 3 1
Stevenson Ben - Стивенсон Бен 1 1
Меликян Артур 2 1
Адилова Анастасия 1 1
Киссиди Одиссей 2 1
Новиков Юрий 6 1
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