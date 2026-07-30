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«Яндекс.Драйв» начнет поощрять хороших водителей «Яндекс» сообщил о том, что после запуска в июне «Профиля вождения» в «Драйве» пользователи стали аккуратнее водить автомобили — количество резких ускорений уменьши

Арендовать автомобиль в «Яндекс.драйве» теперь можно по QR-коду «Яндекс.драйв» «оцифровал» весь автопарк – каждая из 16 тыс. машин каршеринга получила уникаль

«Яндекс.Драйв» соберет парк под ключ для корпоративных клиентов 10:00 до 18:00). Чтобы начать пользоваться «Выделенным автопарком», нужно заполнить форму на сайте «Яндекс.Драйва». После этого сервис сам свяжется с компанией и поможет подключить услугу. Упра

«Профиль вождения» в «Яндекс.Драйве» поможет водителям ездить безопаснее «Яндекс.Драйв» запускает новую модель анализа вождения, которая создает в приложении «профиль

«ВТБ лизинг» и «Яндекс.драйв» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве дничество с «ВТБ лизингом» будет способствовать обновлению и пополнению парка транспортных средств «Яндекс.драйва» и улучшению качества и доступности услуг для потребителей. По условиям соглаше

«Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили в Санкт-Петербурге «Яндекс.Драйв» объявил о запуске подписки на автомобили в Санкт-Петербурге. Ранее «Драйв» запу

«Яндекс.Драйв» запустил автоматизированный личный кабинет «Яндекс.Драйв» объявил о запуске нового сервиса — автоматизированного личного кабинета. Личный

«Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили в Москве всеми процессами — через мобильное приложение», — сказала Анастасия Адилова, операционный директор «Яндекс.Драйва». В подписку входит плановый техосмотр и шиномонтаж, расширенная каско, ОСАГО и

«Яндекс.Драйв» войдет в состав группы компаний «Яндекс.Такси» торое пришло на смену приложению «Такси», уже появилась возможность выбрать и забронировать машину «Яндекс.Драйва». Благодаря этому у пользователей стало больше вариантов добраться из одной точ

«Яндекс» запускает каршеринг в Сочи В конце июня 2020 г. в Сочи начнет работать каршеринг «Яндекс.Драйв». Машины Hyundai Creta с кондиционером, автоматической коробкой передач и вмести

«Яндекс.Драйв» выходит на европейский рынок дной из стран Европейского Союза. Об этом сообщило издание Financial Times. По словам руководителя «Яндекс.драйва», Антона Рязанова, компания в тестовом режиме будет сдавать в аренду до 1 тыс.

Мультимедийная система «Яндекс.Авто» научилась узнавать водителей одсказать, где заказать еду по пути домой, или помочь купить билеты в кино», — сказал руководитель "Яндекс.Драйва" Антон Рязанов.