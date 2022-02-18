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«Яндекс.драйв» запустил тариф «Сугроб»

Каршеринг «Яндекс.драйв» запустил тариф «Сугроб». Теперь все машины, которые засыпало снегом, «Драйв» будет отмечать в приложении снежинкой. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс.драйва».

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Новый тариф для заснеженных городов

Пользователь сможет еще до начала аренды решить: выбрать другую машину или «откопать» ту, что застряла. Выбрав тариф «Сугроб», пользователь получит 1 час времени, 5 км за 1 руб. и 300 бонусов на следующую поездку. Для того чтобы бонусы были начислены нужно отправить фотографии «до» и «после» в чат поддержки.

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