Редактор MS Word после обновления стал внезапно закрываться с ошибкой и уничтожать данные. Решения проблемы нет

Word, фирменный текстовый редактор Microsoft, может аварийно завершать работу просто по факту наличия на ПК сторонних программ для работы с шаблонами документов. Всему виной очередной апдейт Microsoft – сторонние утилиты совершенно ни при чем. Корпорация в курсе проблемы, но решения у нее нет.

Word должен остаться только один

Наличие на компьютере под управлением Windows различных программ, разработанных не Microsoft, приводит к краху работу фирменного софта Microsoft. Как пишет портал Neowin, утилиты сторонних разработчиков могут мешать стабильной работе Word – текстового редактора из состава пакета Microsoft Office.

Доходит до того, что Word может аварийно прекращать работу, унося с собой все несохраненные данные. Притом раньше таких проблем не было – проблема скрывается в очередном сыром обновлении, выпущенном Microsoft, только теперь не для Windows, а непосредственно для Word. Если он обновился до версии 2608 (номер сборки – 20326.х), то вероятность аварийного его закрытия резко возрастает.

К моменту выхода материала не существовало конкретного перечня программ, «убивающих» Word, однако удалось выяснить, к какому классу они относятся. Текстовый редактор Microsoft перестал уживаться с утилитами сторонних разработчиков, которые используются для управления шаблонами документов.

Признание проблемы – первый шаг

Как пишет портал Neowin, к середине сентября 2026 г. в Сети было сравнительно немного жалоб на такую проблему. И это несмотря на то, что Microsoft Office – самый известный пакет офисных программ, который за 37 лет своего существования (он вышел в 1989 г.) проник на сотни миллионов компьютеров по всему миру.

Aiartgenerator Печально известные обновления Microsoft ломают не только Windows

Несмотря на не очень широкое распространение (или освещение) проблемы, Microsoft обратила на нее свое внимание, что для нее несвойственно. Как правило, корпорация реагирует лишь на массовые жалобы пользователей, да и то чаще всего со значительной задержкой.

В случае сбоя Word компания признала, что проблема существует, но пока этим она и ограничилась. К моменту выпуска материала у Microsoft не было ни устраняющего сбой патча, ни хотя бы временного решения, которое бы могло снизить вероятность аварийного завершения работы Word.

Здесь стоит добавить, что ситуация касается исключительно Word – редакторы таблиц (Excel) и презентаций (PowerPoint), равно как и другие компоненты Office, новое обновление никак не повредило.

Не только офлайн

Существует вероятность, что новый апдейт Microsoft затронул не только офлайновую версию Word из пакета Office. Корпорация также развивает веб-сервис Microsoft 365, ранее известный как Office 365, представляющий собой облачную версию обычного Office, работающую в интернете.

Среди жалоб пользователей есть упоминание сервиса 365 – один из участников официального форума Microsoft опубликовал сообщение, что столкнулся с аварийным завершением работы сервиса после перехода на Microsoft 365 версии 2608, сборки 20326.20072.

Коснется не всех

Вполне вероятно, что слабое освещение проблемы связано с тем, что именно ее вызывает. Обычные пользователи на своих домашних ПК обычно не используют шаблоны документов – чаще всего, когда им нужно поработать в Word, они просто создают новый чистый документ.

Шаблоны изначально создавались для автоматизации и ускорения работы с документами различных форматов. Эта «фишка» активнее всего используется в корпоративной среде, следовательно, именно бизнес-пользователи будут чаще всего сталкиваться со сбоями работы Word после обновления до версии 2608.

Следует отметить, что у платного Microsoft Office есть многочисленные бесплатные аналоги, например, LibreOffice. В России тоже существуют заменители Office, например, «МойОфис», который с марта 2026 г. распространяется на бесплатной основе, хотя и с ограниченным набором функций.