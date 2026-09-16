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Редактор MS Word после обновления стал внезапно закрываться с ошибкой и уничтожать данные. Решения проблемы нет

Word, фирменный текстовый редактор Microsoft, может аварийно завершать работу просто по факту наличия на ПК сторонних программ для работы с шаблонами документов. Всему виной очередной апдейт Microsoft – сторонние утилиты совершенно ни при чем. Корпорация в курсе проблемы, но решения у нее нет.

Word должен остаться только один

Наличие на компьютере под управлением Windows различных программ, разработанных не Microsoft, приводит к краху работу фирменного софта Microsoft. Как пишет портал Neowin, утилиты сторонних разработчиков могут мешать стабильной работе Word – текстового редактора из состава пакета Microsoft Office.

Доходит до того, что Word может аварийно прекращать работу, унося с собой все несохраненные данные. Притом раньше таких проблем не было – проблема скрывается в очередном сыром обновлении, выпущенном Microsoft, только теперь не для Windows, а непосредственно для Word. Если он обновился до версии 2608 (номер сборки – 20326.х), то вероятность аварийного его закрытия резко возрастает.

К моменту выхода материала не существовало конкретного перечня программ, «убивающих» Word, однако удалось выяснить, к какому классу они относятся. Текстовый редактор Microsoft перестал уживаться с утилитами сторонних разработчиков, которые используются для управления шаблонами документов.

Признание проблемы – первый шаг

Как пишет портал Neowin, к середине сентября 2026 г. в Сети было сравнительно немного жалоб на такую проблему. И это несмотря на то, что Microsoft Office – самый известный пакет офисных программ, который за 37 лет своего существования (он вышел в 1989 г.) проник на сотни миллионов компьютеров по всему миру.

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Несмотря на не очень широкое распространение (или освещение) проблемы, Microsoft обратила на нее свое внимание, что для нее несвойственно. Как правило, корпорация реагирует лишь на массовые жалобы пользователей, да и то чаще всего со значительной задержкой.

В случае сбоя Word компания признала, что проблема существует, но пока этим она и ограничилась. К моменту выпуска материала у Microsoft не было ни устраняющего сбой патча, ни хотя бы временного решения, которое бы могло снизить вероятность аварийного завершения работы Word.

Здесь стоит добавить, что ситуация касается исключительно Word – редакторы таблиц (Excel) и презентаций (PowerPoint), равно как и другие компоненты Office, новое обновление никак не повредило.

Не только офлайн

Существует вероятность, что новый апдейт Microsoft затронул не только офлайновую версию Word из пакета Office. Корпорация также развивает веб-сервис Microsoft 365, ранее известный как Office 365, представляющий собой облачную версию обычного Office, работающую в интернете.

Среди жалоб пользователей есть упоминание сервиса 365 – один из участников официального форума Microsoft опубликовал сообщение, что столкнулся с аварийным завершением работы сервиса после перехода на Microsoft 365 версии 2608, сборки 20326.20072.

Коснется не всех

Вполне вероятно, что слабое освещение проблемы связано с тем, что именно ее вызывает. Обычные пользователи на своих домашних ПК обычно не используют шаблоны документов – чаще всего, когда им нужно поработать в Word, они просто создают новый чистый документ.

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Шаблоны изначально создавались для автоматизации и ускорения работы с документами различных форматов. Эта «фишка» активнее всего используется в корпоративной среде, следовательно, именно бизнес-пользователи будут чаще всего сталкиваться со сбоями работы Word после обновления до версии 2608.

Следует отметить, что у платного Microsoft Office есть многочисленные бесплатные аналоги, например, LibreOffice. В России тоже существуют заменители Office, например, «МойОфис», который с марта 2026 г. распространяется на бесплатной основе, хотя и с ограниченным набором функций.

Геннадий Ефремов

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