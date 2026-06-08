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TDF LibreOffice пакет офисных программ

TDF LibreOffice - пакет офисных программ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.06.2026 Создатели знаменитого российского Linux пошли войной на Минцифры, потому что его не включили в реестр российского ПО

оспаривает в суде отказ Минцифры включить ее офисный пакет «Свободный офис» (на базе международного LibreOffice) в Единый реестр российского ПО. Иск принят к производству Арбитражного суда Моск
22.04.2026 «Базальт СПО» выпускает программный комплекс для офисных сотрудников

датель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. «У нас есть клиенты, которые уже используют LibreOffice в составе десктопных операционных систем и хотели бы использовать его дальше и по
25.02.2026 Возродился знаменитый «убийца» Google Docs и MS Office 365 с открытым исходным кодом

Возвращение к жизни Проект бесплатного онлайн-офиса LibreOffice Online вернется в строй после четырех лет заморозки. Организация The Document Fou
28.11.2025 Создан мощный «убийца» MS Office и Google Docs. Россиян к нему не подпускают

Microsoft Office. Он распространяется бесплатно и с открытым исходным кодом и в целом базируется на LibreOffice Online – веб-версии самого известного офисного пакета из сегмента свободного прог
30.07.2025 Коварная месть Microsoft. Заблокирован профиль разработчика LibreOffice после попыток перевести пользователей на СПО

Несвобода за свободу Корпорация Microsoft заблокировала учетную запись разработчика LibreOffice в своей экосистеме, пишет Neowin. Теперь он не может пользоваться ее сервисами, включая облачный Office. Профиль был отключен без предупреждения. Под раздачу попал специалист Майк К
22.07.2025 Разработчики СПО троллят MS Office за усложнение форматов файлов. Microsoft обвиняют в принудительном удержании пользователей

Microsoft поймали с поличным Компания LibreOffice, автор одноименного и полностью бесплатного офисного пакета, раскритиковала корпорацию Microsoft в «намеренном» (intentionally) использовании «избыточно сложных» (unnecessarily comp
02.07.2025 Разработчики СПО выпустили подробное руководство по отказу от Microsoft Office на множестве языков, но не на русском

Бесплатное не хуже платного Компания LibreOffice, разработчик одноименного офисного пакета LibreOffice, заявила о создании

17.06.2025 Целые страны в Европе бойкотируют продукты Microsoft. Windows, Office и Teams массово меняют на Linux и LibreOffice

Microsoft. В апреле 2024 г. CNews писал, что Шлезвиг-Гольштейн объявила о своем намерении перевести 30 тыс. правительственных компьютеров с Microsoft Windows и облачного сервиса Office 365 на Linux и LibreOffice соответственно. Дата финиша проекта, получившего название Linux Plus 1 – 2027 г. Альтернатива Teams для земли Шлезвиг-Гольштейн если и найдена, то пока не называется. Ею вполне може
04.04.2024 Германия переводит десятки тысяч ПК с Windows и MS Office на Linux и LibreOffice

е Шлезвиг-Гольштейн. Она объявила о своем решении перевести 30 тыс. правительственных компьютеров с Microsoft Windows и облачного сервиса Office 365 на Linux (конкретный дистрибутив пока не выбран) и LibreOffice соответственно. Наряду с этим планируется массовый отказ и от другого софта, которым пользуются чиновники, с последующей его заменой на СПО. Сроки перехода, с учетом количества комп
07.06.2023 Из Red Hat Linux изгоняют LibreOffice. Пользователи останутся без бесплатной замены MS Office

ль портала Hacker News под псевдонимом lyu07282 прокомментировал изменения в политике Red Hat так: «Libre office – это одна огромная непонятная куча древнего гниющего кода на C++ и Java, разраб
03.02.2023 Бесплатный аналог Microsoft Office с открытым кодом обновился по-крупному

Новый LibreOffice Бесплатный офисный пакет LibreOffice получил обновление до версии 7.5. Это масштабный апдейт, первый за последние два с половиной года – версия 7.0, содержавшая не меньшее ко
16.12.2022 Любимая разработчиками Linux, FreeBSD и LibreOffice система отслеживания ошибок восстанет из пепла, если найдет программистов на Perl

го сайта проекта, системой багтрекинга Bugzilla пользуются «сотни тысяч» организаций. В их числе – разработчики ядра Linux – Linux kernel (Kernel.org), Apache Foundation, разработчики офисного пакета LibreOffice и браузерного движка WebKit, операционной системы FreeBSD и даже корпорация Oracle. Разработчики Bugzilla сосредоточены на функциональности работы с ошибками, однако признают призна
21.10.2022 Магазин приложений Microsoft начал продавать бесплатный аналог Office под Windows

латить Некоммерческая организация The Document Foundation (TDF) опубликовала пакет офисных программ LibreOffice в фирменном магазине приложений корпорации Microsoft – Microsoft Store. LibreO
20.09.2022 Пользователям «маков» начали официально продавать LibreOffice, который всем вокруг доступен бесплатно

«Ленивые» пользователи macOS заплатят за LibreOffice Document Foundation (TDF), курирующая развитие набора приложений LibreOffice

02.03.2022 Зарубежные кураторы LibreOffice поссорились с разработчиками Astra Linux

да The Document Foundation (TDF). TDF — это немецкий благотворительный фонд, финансирующий развитие LibreOffice. Данный продукт — это свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным
10.11.2020 В системе «Галактика ERP» реализована полная поддержка офисного пакета LibreOffice

В cистеме «Галактика ERP» реализована полная поддержка LibreOffice, свободно распространяемого офисного пакета с открытым исходным кодом, который является бесплатным для частного, образовательного или коммерческого использования. В процессе работ б
01.10.2020 Как клон LibreOffice пытались изгнать из Реестра российского ПО, и почему суд этого не позволил

. Оно пришло к выводу, что продукт AlterOffice до степени смешения схож с известным офисным пакетом LibreOffice, относящимся к классу свободного программного обеспечения (СПО) и распространяющи
06.08.2020 LibreOffice резко похорошел и научился работать с файлами новейшего Microsoft Office

Новый LibreOffice Некоммерческая организация The Document Foundation (TDF) выпустила очередное круп
07.07.2020 Офисный пакет LibreOffice разделится на бесплатную и коммерческую версии

Разделение LibreOffice Популярный бесплатный офисный пакет с открытым исходным кодом LibreOffice

04.10.2019 Найден способ удаленно взламывать ПК с помощью LibreOffice

«Контрабанда» на LibreOffice Неизвестная APT-группировка начала использовать документы LibreOffice для

05.08.2019 Компонент LibreOffice для обучения программированию умеет захватывать ПК. Исправить проблему пока не выходит

Черепашка-ниндзя... В разных компонентах открытого офисного пакета LibreOffice выявлены ошибки, которые вместе превращаются в уязвимость, допускающую удалённый запуск произвольного кода. Уязвимость получила индекс CVE-2019-9848. Первая ошибка содержится в функ
11.02.2016 Обновленный LibreOffice подружился с форматами Microsoft и Apple и получил улучшенный интерфейс

LibreOffice 5.1 Организация The Document Foundation выпустила крупное обновление офисного пакета LibreOfficeLibreOffice 5.1. Основными нововведениями в новой версии стали: реоргани
19.06.2015 Историческое событие: Офисный пакет LibreOffice появился в магазине Apple

Историческое событие Самый популярный бесплатный пакет офисных приложений LibreOffice появился в официальном каталоге приложений для компьютеров Apple — Mac App Store.
26.03.2015 LibreOffice анонсировал онлайн-версию с открытым исходным кодом

Проект LibreOffice сообщил о намерении в начале 2016 г. запустить LibreOffice Online — сервис
19.02.2015 rollApp выпустил версии OpenOffice и LibreOffice для Firefox OS

планшетах Android и iPad, теперь предлагает эти приложения и на мобильных устройствах, работающих под управлением Firefox OS. Об этом CNews сообщили в rollApp. В частности, компания выпустила версии OpenOffice and LibreOffice — распространенных продуктов с открытым кодом, альтернативных Microsoft Office — для телефонов Firefox OS. Компания также предложила версии для Firefox OS и ряда друг
30.01.2015 Вышла «самая красивая» версия свободного пакета LibreOffice

nt Foundation объявила о выпуске «самой красивой» версии бесплатной альтернативы Microsoft Office — LibreOffice. «Дизайн и пользовательский интерфейс LibreOffice 4.4 были выполнены с люб
17.12.2014 Веб-офис Google научился открывать форматы LibreOffice и OpenOffice

сообществом OASIS. Физически файлы стандарта ODF представляют собой zip-архивы, содержащие файлы в формате xml. Помимо наиболее популярного бесплатного офисного пакета OpenOffice, ODF используется в LibreOffice, IBM Lotus Symphony и во множестве других приложений, представляющих собой ту или иную альтернативу Microsoft Office. Поддержка ODF также есть и в Microsoft Office. Она появилась с

05.12.2014 Информатизация «Евраза» в условиях кризиса и санкций: Советские контроллеры и LibreOffice

Натрусов, некоторое время назад в «Евразе» возникли определенные сложности в области лицензирования Microsoft Office, и компания заполнила образовавшийся вакуум бесплатным продуктом с открытым кодом LibreOffice, который разрабатывается некоммерческой организацией Document Foundation. «Сейчас у нас тысячи сотрудников на нем работают», — сообщает топ-менеджер. В деле оптимизации затрат ИТ-сл
08.02.2013 LibreOffice обновился до четвертой версии

ла на официальном сайте о выпуске четвертой версии наиболее популярного бесплатного офисного пакета LibreOffice. LibreOffice 4.0 отражает цели, поставленные сообществом в сентябре 2010 г
25.10.2012 Мюнхен отказался от OpenOffice в пользу LibreOffice

О внезапном решении Мюнхена сообщил Итало Виньоли (Italo Vignoli), член совета директоров The Document Foundation, в почтовой рассылке фонда разработчиков LibreOffice, базирующегося в Германии. «После тщательной оценки возможных рисков, городской совет Мюнхена решил переходить на LibreOffice. В пользу решения сыграло то, что проект обладае
17.10.2011 LibreOffice переносят на iPad, Android и в браузер. ВИДЕО

Разработчики свободного офисного пакета LibreOffice работают над его переносом на популярные мобильные платформы и на удаленные серве
08.07.2011 Правительство Бразилии поддержит OpenOffice и LibreOffice

о соглашение о намерениях с Document Foundation и сообществом OpenOffice.org в рамках проекта Apache, в соответствии с которым оно взяло на себя обязательства содействовать разработке офисных пакетов LibreOffice и OpenOffice.org. Соглашение было подписано 1 июля в рамках FISL, международного форума по СПО, который прошёл в бразильском городе Порто Алегре. Со стороны правительства документ п
14.03.2011 Вышел дистрибутив openSUSE 11.4 с первой стабильной версией LibreOffice

тся повышенной производительностью, масштабируемостью и уменьшенным временем загрузки. В то же время, openSUSE 11.4 является первым крупным дистрибутивом сообщества, в который вошла стабильная версия LibreOffice, а также Firefox 4.0 с полностью переработанным пользовательским интерфейсом, говорится в сообщении openSUSE Project. Кроме того, в состав новой версии openSUSE вошла первая версия

27.01.2011 Проекты OpenOffice.org и LibreOffice представили версии 3.3

Практически одновременно разработчики проектов OpenOffice.org и LibreOffice представили релизы своих офисных пакетов. Тот факт, что разница между релизами составила лишь один день (релиз LibreOffice вышел чуть раньше) свидетельствует о том, что разли
25.01.2011 В Ubuntu окончательно выбрали LibreOffice

шейся в городе Далласе в США на прошлой неделе, было принято окончательное решение об использовании LibreOffice в качестве офисного пакета, используемого в дистрибутиве по умолчанию. Это решени
07.12.2010 Организация The Document Foundation выпустила релиз-кандидат LibreOffice

Некоммерческая организация The Document Foundation (TDF), ведущая разработку LibreOffice, независимого форка OpenOffice.org, представила первый релиз-кандидат (RC1) версии 3.3 офисного пакета. В отличие от последней бета-версии, в которой было заявлено «множество улучше
11.11.2010 The Document Foundation анонсировал направления развития LibreOffice

Фонд The Document Foundation (TDF) опубликовал анонс , в котором обозначил свое видение будущего LibreOffice, свободного офисного пакета, созданного как ответвление проекта OpenOffice.org. В документе TDF обозначает как ближайшие перспективы, так и долгосрочную стратегию развития пакета

18.10.2010 Совет OpenOffice.org обсудил вопрос о конфликте интересов при одновременном участии в OpenOffice.org и LibreOffice

поднят вопрос о возможности одновременного участия его отдельных членов в проектах OpenOffice.org и LibreOffice. Вопрос был инициирован чешским разработчиком Павелом Яником (Pavel Janik), котор
07.10.2010 Подведены итоги первой недели существования LibreOffice

OpenOffice.org, опубликовала итоги первой недели своего существования. Бета-версия офисного пакета LibreOffice была загружена свыше 80 000 раз. Количество загрузочных зеркал увеличилось с 25 д
05.03.2010 «1С» и ALT Linux представили «Свободный офис. Выпуск 7» для Linux и Windows

Компании «1С» и ALT Linux представили новый совместный продукт «Свободный офис. Выпуск 7». Этот сборник свободных офисных программ, разрабатываемый ALT Linux и издаваемый под маркой «1С:Дистрибьюция», включает офисный пакет, графические редакторы, а также п

Публикаций - 282, упоминаний - 336

TDF LibreOffice и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 100
Oracle Corporation 7074 36
TDF - The Document Foundation 46 33
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 29
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 27
Google LLC 12688 26
Новые облачные технологии (НОТ) 485 26
Intel Corporation 12811 24
Red Hat 1378 23
Nvidia Corp 4002 20
9594 19
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 18
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 17
AMD - Advanced Micro Devices 4641 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 16
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 13
Microsoft Corporation - GitHub 1075 13
Canonical 221 13
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 12
Ростелеком 10948 12
Softline - Софтлайн 3743 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
Apple Inc 13154 11
Alfresco Software 156 10
Yandex - Яндекс 9216 10
Directum - Директум 1268 10
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 10
Ред Софт - Red Soft 1236 9
SAP SE 5601 8
OpenText - Micro Focus - Novell 880 7
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 7
Росплатформа - Р-Платформа 98 6
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 6
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 6
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 6
Системы документооборота 522 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 6
Свемел МВП - Swemel 33 5
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 33 5
Почта России ПАО 2370 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 3
КонсультантПлюс 161 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 2
ЕВРАЗ - ЕвразТехника 10 2
Volvo Swed-Mobil - Вольво Свид-Мобиль 4 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
ФосАгро 176 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
LEGO 260 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 34 1
ЕВРАЗ - НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 46
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 26
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
Apache Software Foundation - ASF 231 15
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 9
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 5
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
SoGo - Open Source Groupware 8 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Демократическая политическая партия США 122 1
OIN - Open Invention Network 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Союз пенсионеров России 9 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
ГосИнформСистемы 160 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 147
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 145
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 114
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 87
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 73
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 67
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 67
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 46
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 45
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 45
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