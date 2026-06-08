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TDF LibreOffice пакет офисных программ
- Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages
- ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений
- TDF - The Document Foundation
- Microsoft Office, Microsoft Office 365
- Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор
- Apache OpenOffice
- Новые облачные технологии - МойОфис
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|08.06.2026
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Создатели знаменитого российского Linux пошли войной на Минцифры, потому что его не включили в реестр российского ПО
оспаривает в суде отказ Минцифры включить ее офисный пакет «Свободный офис» (на базе международного LibreOffice) в Единый реестр российского ПО. Иск принят к производству Арбитражного суда Моск
|22.04.2026
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«Базальт СПО» выпускает программный комплекс для офисных сотрудников
датель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. «У нас есть клиенты, которые уже используют LibreOffice в составе десктопных операционных систем и хотели бы использовать его дальше и по
|25.02.2026
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Возродился знаменитый «убийца» Google Docs и MS Office 365 с открытым исходным кодом
Возвращение к жизни Проект бесплатного онлайн-офиса LibreOffice Online вернется в строй после четырех лет заморозки. Организация The Document Fou
|28.11.2025
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Создан мощный «убийца» MS Office и Google Docs. Россиян к нему не подпускают
Microsoft Office. Он распространяется бесплатно и с открытым исходным кодом и в целом базируется на LibreOffice Online – веб-версии самого известного офисного пакета из сегмента свободного прог
|30.07.2025
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Коварная месть Microsoft. Заблокирован профиль разработчика LibreOffice после попыток перевести пользователей на СПО
Несвобода за свободу Корпорация Microsoft заблокировала учетную запись разработчика LibreOffice в своей экосистеме, пишет Neowin. Теперь он не может пользоваться ее сервисами, включая облачный Office. Профиль был отключен без предупреждения. Под раздачу попал специалист Майк К
|22.07.2025
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Разработчики СПО троллят MS Office за усложнение форматов файлов. Microsoft обвиняют в принудительном удержании пользователей
Microsoft поймали с поличным Компания LibreOffice, автор одноименного и полностью бесплатного офисного пакета, раскритиковала корпорацию Microsoft в «намеренном» (intentionally) использовании «избыточно сложных» (unnecessarily comp
|02.07.2025
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Разработчики СПО выпустили подробное руководство по отказу от Microsoft Office на множестве языков, но не на русском
Бесплатное не хуже платного Компания LibreOffice, разработчик одноименного офисного пакета LibreOffice, заявила о создании
|17.06.2025
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Целые страны в Европе бойкотируют продукты Microsoft. Windows, Office и Teams массово меняют на Linux и LibreOffice
Microsoft. В апреле 2024 г. CNews писал, что Шлезвиг-Гольштейн объявила о своем намерении перевести 30 тыс. правительственных компьютеров с Microsoft Windows и облачного сервиса Office 365 на Linux и LibreOffice соответственно. Дата финиша проекта, получившего название Linux Plus 1 – 2027 г. Альтернатива Teams для земли Шлезвиг-Гольштейн если и найдена, то пока не называется. Ею вполне може
|04.04.2024
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Германия переводит десятки тысяч ПК с Windows и MS Office на Linux и LibreOffice
е Шлезвиг-Гольштейн. Она объявила о своем решении перевести 30 тыс. правительственных компьютеров с Microsoft Windows и облачного сервиса Office 365 на Linux (конкретный дистрибутив пока не выбран) и LibreOffice соответственно. Наряду с этим планируется массовый отказ и от другого софта, которым пользуются чиновники, с последующей его заменой на СПО. Сроки перехода, с учетом количества комп
|07.06.2023
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Из Red Hat Linux изгоняют LibreOffice. Пользователи останутся без бесплатной замены MS Office
ль портала Hacker News под псевдонимом lyu07282 прокомментировал изменения в политике Red Hat так: «Libre office – это одна огромная непонятная куча древнего гниющего кода на C++ и Java, разраб
|03.02.2023
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Бесплатный аналог Microsoft Office с открытым кодом обновился по-крупному
Новый LibreOffice Бесплатный офисный пакет LibreOffice получил обновление до версии 7.5. Это масштабный апдейт, первый за последние два с половиной года – версия 7.0, содержавшая не меньшее ко
|16.12.2022
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Любимая разработчиками Linux, FreeBSD и LibreOffice система отслеживания ошибок восстанет из пепла, если найдет программистов на Perl
го сайта проекта, системой багтрекинга Bugzilla пользуются «сотни тысяч» организаций. В их числе – разработчики ядра Linux – Linux kernel (Kernel.org), Apache Foundation, разработчики офисного пакета LibreOffice и браузерного движка WebKit, операционной системы FreeBSD и даже корпорация Oracle. Разработчики Bugzilla сосредоточены на функциональности работы с ошибками, однако признают призна
|21.10.2022
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Магазин приложений Microsoft начал продавать бесплатный аналог Office под Windows
латить Некоммерческая организация The Document Foundation (TDF) опубликовала пакет офисных программ LibreOffice в фирменном магазине приложений корпорации Microsoft – Microsoft Store. LibreO
|20.09.2022
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Пользователям «маков» начали официально продавать LibreOffice, который всем вокруг доступен бесплатно
«Ленивые» пользователи macOS заплатят за LibreOffice Document Foundation (TDF), курирующая развитие набора приложений LibreOffice
|02.03.2022
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Зарубежные кураторы LibreOffice поссорились с разработчиками Astra Linux
да The Document Foundation (TDF). TDF — это немецкий благотворительный фонд, финансирующий развитие LibreOffice. Данный продукт — это свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным
|10.11.2020
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В системе «Галактика ERP» реализована полная поддержка офисного пакета LibreOffice
В cистеме «Галактика ERP» реализована полная поддержка LibreOffice, свободно распространяемого офисного пакета с открытым исходным кодом, который является бесплатным для частного, образовательного или коммерческого использования. В процессе работ б
|01.10.2020
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Как клон LibreOffice пытались изгнать из Реестра российского ПО, и почему суд этого не позволил
. Оно пришло к выводу, что продукт AlterOffice до степени смешения схож с известным офисным пакетом LibreOffice, относящимся к классу свободного программного обеспечения (СПО) и распространяющи
|06.08.2020
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LibreOffice резко похорошел и научился работать с файлами новейшего Microsoft Office
Новый LibreOffice Некоммерческая организация The Document Foundation (TDF) выпустила очередное круп
|07.07.2020
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Офисный пакет LibreOffice разделится на бесплатную и коммерческую версии
Разделение LibreOffice Популярный бесплатный офисный пакет с открытым исходным кодом LibreOffice
|04.10.2019
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Найден способ удаленно взламывать ПК с помощью LibreOffice
«Контрабанда» на LibreOffice Неизвестная APT-группировка начала использовать документы LibreOffice для
|05.08.2019
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Компонент LibreOffice для обучения программированию умеет захватывать ПК. Исправить проблему пока не выходит
Черепашка-ниндзя... В разных компонентах открытого офисного пакета LibreOffice выявлены ошибки, которые вместе превращаются в уязвимость, допускающую удалённый запуск произвольного кода. Уязвимость получила индекс CVE-2019-9848. Первая ошибка содержится в функ
|11.02.2016
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Обновленный LibreOffice подружился с форматами Microsoft и Apple и получил улучшенный интерфейс
LibreOffice 5.1 Организация The Document Foundation выпустила крупное обновление офисного пакета LibreOffice — LibreOffice 5.1. Основными нововведениями в новой версии стали: реоргани
|19.06.2015
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Историческое событие: Офисный пакет LibreOffice появился в магазине Apple
Историческое событие Самый популярный бесплатный пакет офисных приложений LibreOffice появился в официальном каталоге приложений для компьютеров Apple — Mac App Store.
|26.03.2015
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LibreOffice анонсировал онлайн-версию с открытым исходным кодом
Проект LibreOffice сообщил о намерении в начале 2016 г. запустить LibreOffice Online — сервис
|19.02.2015
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rollApp выпустил версии OpenOffice и LibreOffice для Firefox OS
планшетах Android и iPad, теперь предлагает эти приложения и на мобильных устройствах, работающих под управлением Firefox OS. Об этом CNews сообщили в rollApp. В частности, компания выпустила версии OpenOffice and LibreOffice — распространенных продуктов с открытым кодом, альтернативных Microsoft Office — для телефонов Firefox OS. Компания также предложила версии для Firefox OS и ряда друг
|30.01.2015
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Вышла «самая красивая» версия свободного пакета LibreOffice
nt Foundation объявила о выпуске «самой красивой» версии бесплатной альтернативы Microsoft Office — LibreOffice. «Дизайн и пользовательский интерфейс LibreOffice 4.4 были выполнены с люб
|17.12.2014
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Веб-офис Google научился открывать форматы LibreOffice и OpenOffice
сообществом OASIS. Физически файлы стандарта ODF представляют собой zip-архивы, содержащие файлы в формате xml. Помимо наиболее популярного бесплатного офисного пакета OpenOffice, ODF используется в LibreOffice, IBM Lotus Symphony и во множестве других приложений, представляющих собой ту или иную альтернативу Microsoft Office. Поддержка ODF также есть и в Microsoft Office. Она появилась с
|05.12.2014
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Информатизация «Евраза» в условиях кризиса и санкций: Советские контроллеры и LibreOffice
Натрусов, некоторое время назад в «Евразе» возникли определенные сложности в области лицензирования Microsoft Office, и компания заполнила образовавшийся вакуум бесплатным продуктом с открытым кодом LibreOffice, который разрабатывается некоммерческой организацией Document Foundation. «Сейчас у нас тысячи сотрудников на нем работают», — сообщает топ-менеджер. В деле оптимизации затрат ИТ-сл
|08.02.2013
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LibreOffice обновился до четвертой версии
ла на официальном сайте о выпуске четвертой версии наиболее популярного бесплатного офисного пакета LibreOffice. LibreOffice 4.0 отражает цели, поставленные сообществом в сентябре 2010 г
|25.10.2012
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Мюнхен отказался от OpenOffice в пользу LibreOffice
О внезапном решении Мюнхена сообщил Итало Виньоли (Italo Vignoli), член совета директоров The Document Foundation, в почтовой рассылке фонда разработчиков LibreOffice, базирующегося в Германии. «После тщательной оценки возможных рисков, городской совет Мюнхена решил переходить на LibreOffice. В пользу решения сыграло то, что проект обладае
|17.10.2011
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LibreOffice переносят на iPad, Android и в браузер. ВИДЕО
Разработчики свободного офисного пакета LibreOffice работают над его переносом на популярные мобильные платформы и на удаленные серве
|08.07.2011
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Правительство Бразилии поддержит OpenOffice и LibreOffice
о соглашение о намерениях с Document Foundation и сообществом OpenOffice.org в рамках проекта Apache, в соответствии с которым оно взяло на себя обязательства содействовать разработке офисных пакетов LibreOffice и OpenOffice.org. Соглашение было подписано 1 июля в рамках FISL, международного форума по СПО, который прошёл в бразильском городе Порто Алегре. Со стороны правительства документ п
|14.03.2011
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Вышел дистрибутив openSUSE 11.4 с первой стабильной версией LibreOffice
тся повышенной производительностью, масштабируемостью и уменьшенным временем загрузки. В то же время, openSUSE 11.4 является первым крупным дистрибутивом сообщества, в который вошла стабильная версия LibreOffice, а также Firefox 4.0 с полностью переработанным пользовательским интерфейсом, говорится в сообщении openSUSE Project. Кроме того, в состав новой версии openSUSE вошла первая версия
|27.01.2011
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Проекты OpenOffice.org и LibreOffice представили версии 3.3
Практически одновременно разработчики проектов OpenOffice.org и LibreOffice представили релизы своих офисных пакетов. Тот факт, что разница между релизами составила лишь один день (релиз LibreOffice вышел чуть раньше) свидетельствует о том, что разли
|25.01.2011
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В Ubuntu окончательно выбрали LibreOffice
шейся в городе Далласе в США на прошлой неделе, было принято окончательное решение об использовании LibreOffice в качестве офисного пакета, используемого в дистрибутиве по умолчанию. Это решени
|07.12.2010
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Организация The Document Foundation выпустила релиз-кандидат LibreOffice
Некоммерческая организация The Document Foundation (TDF), ведущая разработку LibreOffice, независимого форка OpenOffice.org, представила первый релиз-кандидат (RC1) версии 3.3 офисного пакета. В отличие от последней бета-версии, в которой было заявлено «множество улучше
|11.11.2010
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The Document Foundation анонсировал направления развития LibreOffice
Фонд The Document Foundation (TDF) опубликовал анонс , в котором обозначил свое видение будущего LibreOffice, свободного офисного пакета, созданного как ответвление проекта OpenOffice.org. В документе TDF обозначает как ближайшие перспективы, так и долгосрочную стратегию развития пакета
|18.10.2010
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Совет OpenOffice.org обсудил вопрос о конфликте интересов при одновременном участии в OpenOffice.org и LibreOffice
поднят вопрос о возможности одновременного участия его отдельных членов в проектах OpenOffice.org и LibreOffice. Вопрос был инициирован чешским разработчиком Павелом Яником (Pavel Janik), котор
|07.10.2010
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Подведены итоги первой недели существования LibreOffice
OpenOffice.org, опубликовала итоги первой недели своего существования. Бета-версия офисного пакета LibreOffice была загружена свыше 80 000 раз. Количество загрузочных зеркал увеличилось с 25 д
|05.03.2010
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«1С» и ALT Linux представили «Свободный офис. Выпуск 7» для Linux и Windows
Компании «1С» и ALT Linux представили новый совместный продукт «Свободный офис. Выпуск 7». Этот сборник свободных офисных программ, разрабатываемый ALT Linux и издаваемый под маркой «1С:Дистрибьюция», включает офисный пакет, графические редакторы, а также п
TDF LibreOffice и организации, системы, технологии, персоны:
|Комиссаров Дмитрий 248 14
|Новодворский Алексей 114 10
|Смирнов Алексей 269 9
|Массух Илья 239 7
|Чеглаков Андрей 63 6
|Рубанов Владимир 76 5
|Закоржевский Вячеслав 94 5
|Тимченко Александр 20 4
|Доброхотов Алексей 18 4
|Hubner Anne - Хюбнер Энн 5 4
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 4
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Истомин Константин 58 3
|Басова Елена 13 3
|Корявов Денис 6 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Паршин Максим 323 2
|Stallman Richard - Столлман Ричард 76 2
|Иванов Борис 64 2
|Лебедев Михаил 72 2
|Калина Роман 62 2
|Бутенко Юрий 65 2
|Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 2
|Киселёв Алексей 90 2
|Василенко Александр 99 2
|Кирсанов Алексей 24 2
|Басов Алексей 117 2
|Горелова Анастасия 11 2
|Губанова Надежда 3 2
|Солнышкова Светлана 3 2
|Неклюдов Алексей 3 2
|Brauckmann Nils - Браукманн Нильс 13 2
|Кашицин Владимир 9 2
|Трандин Сергей 128 2
|Соломатина Елена 3 2
|Кадомский Вячеслав 107 2
|Brill Ed - Брилл Эд 2 2
|Saunders Mike - Сондерс Майк 2 2
|Хоранов Роман 3 2
|Jagielski Jim - Ягельский Джим 6 2
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