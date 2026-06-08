TDF LibreOffice - пакет офисных программ

Создатели знаменитого российского Linux пошли войной на Минцифры, потому что его не включили в реестр российского ПО оспаривает в суде отказ Минцифры включить ее офисный пакет «Свободный офис» (на базе международного LibreOffice) в Единый реестр российского ПО. Иск принят к производству Арбитражного суда Моск

«Базальт СПО» выпускает программный комплекс для офисных сотрудников датель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. «У нас есть клиенты, которые уже используют LibreOffice в составе десктопных операционных систем и хотели бы использовать его дальше и по

Возродился знаменитый «убийца» Google Docs и MS Office 365 с открытым исходным кодом Возвращение к жизни Проект бесплатного онлайн-офиса LibreOffice Online вернется в строй после четырех лет заморозки. Организация The Document Fou

Создан мощный «убийца» MS Office и Google Docs. Россиян к нему не подпускают Microsoft Office. Он распространяется бесплатно и с открытым исходным кодом и в целом базируется на LibreOffice Online – веб-версии самого известного офисного пакета из сегмента свободного прог

Коварная месть Microsoft. Заблокирован профиль разработчика LibreOffice после попыток перевести пользователей на СПО Несвобода за свободу Корпорация Microsoft заблокировала учетную запись разработчика LibreOffice в своей экосистеме, пишет Neowin. Теперь он не может пользоваться ее сервисами, включая облачный Office. Профиль был отключен без предупреждения. Под раздачу попал специалист Майк К

Разработчики СПО троллят MS Office за усложнение форматов файлов. Microsoft обвиняют в принудительном удержании пользователей Microsoft поймали с поличным Компания LibreOffice, автор одноименного и полностью бесплатного офисного пакета, раскритиковала корпорацию Microsoft в «намеренном» (intentionally) использовании «избыточно сложных» (unnecessarily comp

Разработчики СПО выпустили подробное руководство по отказу от Microsoft Office на множестве языков, но не на русском Бесплатное не хуже платного Компания LibreOffice, разработчик одноименного офисного пакета LibreOffice, заявила о создании

Целые страны в Европе бойкотируют продукты Microsoft. Windows, Office и Teams массово меняют на Linux и LibreOffice Microsoft. В апреле 2024 г. CNews писал, что Шлезвиг-Гольштейн объявила о своем намерении перевести 30 тыс. правительственных компьютеров с Microsoft Windows и облачного сервиса Office 365 на Linux и LibreOffice соответственно. Дата финиша проекта, получившего название Linux Plus 1 – 2027 г. Альтернатива Teams для земли Шлезвиг-Гольштейн если и найдена, то пока не называется. Ею вполне може

Германия переводит десятки тысяч ПК с Windows и MS Office на Linux и LibreOffice е Шлезвиг-Гольштейн. Она объявила о своем решении перевести 30 тыс. правительственных компьютеров с Microsoft Windows и облачного сервиса Office 365 на Linux (конкретный дистрибутив пока не выбран) и LibreOffice соответственно. Наряду с этим планируется массовый отказ и от другого софта, которым пользуются чиновники, с последующей его заменой на СПО. Сроки перехода, с учетом количества комп

Из Red Hat Linux изгоняют LibreOffice. Пользователи останутся без бесплатной замены MS Office ль портала Hacker News под псевдонимом lyu07282 прокомментировал изменения в политике Red Hat так: «Libre office – это одна огромная непонятная куча древнего гниющего кода на C++ и Java, разраб

Бесплатный аналог Microsoft Office с открытым кодом обновился по-крупному Новый LibreOffice Бесплатный офисный пакет LibreOffice получил обновление до версии 7.5. Это масштабный апдейт, первый за последние два с половиной года – версия 7.0, содержавшая не меньшее ко

Любимая разработчиками Linux, FreeBSD и LibreOffice система отслеживания ошибок восстанет из пепла, если найдет программистов на Perl го сайта проекта, системой багтрекинга Bugzilla пользуются «сотни тысяч» организаций. В их числе – разработчики ядра Linux – Linux kernel (Kernel.org), Apache Foundation, разработчики офисного пакета LibreOffice и браузерного движка WebKit, операционной системы FreeBSD и даже корпорация Oracle. Разработчики Bugzilla сосредоточены на функциональности работы с ошибками, однако признают призна

Магазин приложений Microsoft начал продавать бесплатный аналог Office под Windows латить Некоммерческая организация The Document Foundation (TDF) опубликовала пакет офисных программ LibreOffice в фирменном магазине приложений корпорации Microsoft – Microsoft Store. LibreO

Пользователям «маков» начали официально продавать LibreOffice, который всем вокруг доступен бесплатно «Ленивые» пользователи macOS заплатят за LibreOffice Document Foundation (TDF), курирующая развитие набора приложений LibreOffice

Зарубежные кураторы LibreOffice поссорились с разработчиками Astra Linux да The Document Foundation (TDF). TDF — это немецкий благотворительный фонд, финансирующий развитие LibreOffice. Данный продукт — это свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным

В системе «Галактика ERP» реализована полная поддержка офисного пакета LibreOffice В cистеме «Галактика ERP» реализована полная поддержка LibreOffice, свободно распространяемого офисного пакета с открытым исходным кодом, который является бесплатным для частного, образовательного или коммерческого использования. В процессе работ б

Как клон LibreOffice пытались изгнать из Реестра российского ПО, и почему суд этого не позволил . Оно пришло к выводу, что продукт AlterOffice до степени смешения схож с известным офисным пакетом LibreOffice, относящимся к классу свободного программного обеспечения (СПО) и распространяющи

LibreOffice резко похорошел и научился работать с файлами новейшего Microsoft Office Новый LibreOffice Некоммерческая организация The Document Foundation (TDF) выпустила очередное круп

Офисный пакет LibreOffice разделится на бесплатную и коммерческую версии Разделение LibreOffice Популярный бесплатный офисный пакет с открытым исходным кодом LibreOffice

Найден способ удаленно взламывать ПК с помощью LibreOffice «Контрабанда» на LibreOffice Неизвестная APT-группировка начала использовать документы LibreOffice для

Компонент LibreOffice для обучения программированию умеет захватывать ПК. Исправить проблему пока не выходит Черепашка-ниндзя... В разных компонентах открытого офисного пакета LibreOffice выявлены ошибки, которые вместе превращаются в уязвимость, допускающую удалённый запуск произвольного кода. Уязвимость получила индекс CVE-2019-9848. Первая ошибка содержится в функ

Обновленный LibreOffice подружился с форматами Microsoft и Apple и получил улучшенный интерфейс LibreOffice 5.1 Организация The Document Foundation выпустила крупное обновление офисного пакета LibreOffice — LibreOffice 5.1. Основными нововведениями в новой версии стали: реоргани

Историческое событие: Офисный пакет LibreOffice появился в магазине Apple Историческое событие Самый популярный бесплатный пакет офисных приложений LibreOffice появился в официальном каталоге приложений для компьютеров Apple — Mac App Store.

LibreOffice анонсировал онлайн-версию с открытым исходным кодом Проект LibreOffice сообщил о намерении в начале 2016 г. запустить LibreOffice Online — сервис

rollApp выпустил версии OpenOffice и LibreOffice для Firefox OS планшетах Android и iPad, теперь предлагает эти приложения и на мобильных устройствах, работающих под управлением Firefox OS. Об этом CNews сообщили в rollApp. В частности, компания выпустила версии OpenOffice and LibreOffice — распространенных продуктов с открытым кодом, альтернативных Microsoft Office — для телефонов Firefox OS. Компания также предложила версии для Firefox OS и ряда друг

Вышла «самая красивая» версия свободного пакета LibreOffice nt Foundation объявила о выпуске «самой красивой» версии бесплатной альтернативы Microsoft Office — LibreOffice. «Дизайн и пользовательский интерфейс LibreOffice 4.4 были выполнены с люб

Веб-офис Google научился открывать форматы LibreOffice и OpenOffice сообществом OASIS. Физически файлы стандарта ODF представляют собой zip-архивы, содержащие файлы в формате xml. Помимо наиболее популярного бесплатного офисного пакета OpenOffice, ODF используется в LibreOffice, IBM Lotus Symphony и во множестве других приложений, представляющих собой ту или иную альтернативу Microsoft Office. Поддержка ODF также есть и в Microsoft Office. Она появилась с

Информатизация «Евраза» в условиях кризиса и санкций: Советские контроллеры и LibreOffice Натрусов, некоторое время назад в «Евразе» возникли определенные сложности в области лицензирования Microsoft Office, и компания заполнила образовавшийся вакуум бесплатным продуктом с открытым кодом LibreOffice, который разрабатывается некоммерческой организацией Document Foundation. «Сейчас у нас тысячи сотрудников на нем работают», — сообщает топ-менеджер. В деле оптимизации затрат ИТ-сл

LibreOffice обновился до четвертой версии ла на официальном сайте о выпуске четвертой версии наиболее популярного бесплатного офисного пакета LibreOffice. LibreOffice 4.0 отражает цели, поставленные сообществом в сентябре 2010 г

Мюнхен отказался от OpenOffice в пользу LibreOffice О внезапном решении Мюнхена сообщил Итало Виньоли (Italo Vignoli), член совета директоров The Document Foundation, в почтовой рассылке фонда разработчиков LibreOffice, базирующегося в Германии. «После тщательной оценки возможных рисков, городской совет Мюнхена решил переходить на LibreOffice. В пользу решения сыграло то, что проект обладае

LibreOffice переносят на iPad, Android и в браузер. ВИДЕО Разработчики свободного офисного пакета LibreOffice работают над его переносом на популярные мобильные платформы и на удаленные серве

Правительство Бразилии поддержит OpenOffice и LibreOffice о соглашение о намерениях с Document Foundation и сообществом OpenOffice.org в рамках проекта Apache, в соответствии с которым оно взяло на себя обязательства содействовать разработке офисных пакетов LibreOffice и OpenOffice.org. Соглашение было подписано 1 июля в рамках FISL, международного форума по СПО, который прошёл в бразильском городе Порто Алегре. Со стороны правительства документ п

Вышел дистрибутив openSUSE 11.4 с первой стабильной версией LibreOffice тся повышенной производительностью, масштабируемостью и уменьшенным временем загрузки. В то же время, openSUSE 11.4 является первым крупным дистрибутивом сообщества, в который вошла стабильная версия LibreOffice, а также Firefox 4.0 с полностью переработанным пользовательским интерфейсом, говорится в сообщении openSUSE Project. Кроме того, в состав новой версии openSUSE вошла первая версия

Проекты OpenOffice.org и LibreOffice представили версии 3.3 Практически одновременно разработчики проектов OpenOffice.org и LibreOffice представили релизы своих офисных пакетов. Тот факт, что разница между релизами составила лишь один день (релиз LibreOffice вышел чуть раньше) свидетельствует о том, что разли

В Ubuntu окончательно выбрали LibreOffice шейся в городе Далласе в США на прошлой неделе, было принято окончательное решение об использовании LibreOffice в качестве офисного пакета, используемого в дистрибутиве по умолчанию. Это решени

Организация The Document Foundation выпустила релиз-кандидат LibreOffice Некоммерческая организация The Document Foundation (TDF), ведущая разработку LibreOffice, независимого форка OpenOffice.org, представила первый релиз-кандидат (RC1) версии 3.3 офисного пакета. В отличие от последней бета-версии, в которой было заявлено «множество улучше

The Document Foundation анонсировал направления развития LibreOffice Фонд The Document Foundation (TDF) опубликовал анонс , в котором обозначил свое видение будущего LibreOffice, свободного офисного пакета, созданного как ответвление проекта OpenOffice.org. В документе TDF обозначает как ближайшие перспективы, так и долгосрочную стратегию развития пакета

Совет OpenOffice.org обсудил вопрос о конфликте интересов при одновременном участии в OpenOffice.org и LibreOffice поднят вопрос о возможности одновременного участия его отдельных членов в проектах OpenOffice.org и LibreOffice. Вопрос был инициирован чешским разработчиком Павелом Яником (Pavel Janik), котор

Подведены итоги первой недели существования LibreOffice OpenOffice.org, опубликовала итоги первой недели своего существования. Бета-версия офисного пакета LibreOffice была загружена свыше 80 000 раз. Количество загрузочных зеркал увеличилось с 25 д