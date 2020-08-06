LibreOffice резко похорошел и научился работать с файлами новейшего Microsoft Office

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Новый LibreOffice

Некоммерческая организация The Document Foundation (TDF) выпустила очередное крупное обновление LibreOffice. Седьмой по счету мажорный релиз бесплатного офисного пакета предлагает улучшенную совместимость с форматами файлов конкурирующего Microsoft Office, обновления функциональности, визуальные улучшения, а также важные изменения «под капотом», не всегда заметные пользователю.

Сборки офисного пакета для ОС Windows (x64; Windows 7 SP1 и новее), Linux (x64; rpm, deb), macOS (10.10 и более поздние) доступны для скачивания с официального сайта проекта. Там же можно найти его исходный код, а также набор средств разработки (SDK).

По данным TDF, 74% изменений в код нового выпуска внесены разработчиками, которые представляют входящие в консультативный совет организации компании, к примеру, Collabora, Red Hat и CIB. Авторство 26% правок принадлежит независимым специалистам.

Совместимость с MS Office и новым стандартом ODF

С выходом LibreOffice 7.0 у пользователей появилась возможность сохранять документы в родном для Microsoft Office 2013/2016/2019 формате docx. Предыдущие версии пакета поддерживали экспорт в режиме совместимости с Office 2007.

Кроме того, стал возможен экспорт в файлы формата xlsx (Microsoft Excel) с именами листов (sheets) длиной более 31 символа, а также содержащие элемент управления checkbox (переключатель-галочка).

LibreOffice 7.0 для macOS получил новый набор иконок

Устранена «Ошибка недопустимого содержимого» (Invalid content error), которая могла возникать при открытии экспортированных файлов xlsx с фигурами из соответствующих галерей. Наконец, улучшен фильтр импорта/экспорта pptx (Power Point).

Новый LibreOffice поддерживает актуальную версию открытого формата документов OpenDocument 1.3 (ODF), в которую включены функции безопасности. В частности, теперь документы формата ODF можно заверять цифровой подписью, а их содержимое – шифровать с помощью ключей OpenPGP.

Поддержка Google Skia и API Vulkan

В LibreOffice 7.0 реализована возможность отрисовки текста, фигур и изображений с помощью графической библиотеки Google Skia вместо Cairo. Аппаратное ускорение теперь может осуществляться с использованием API Vulkan.

Визуальные улучшения

Добавлены новые темы значков. В macOS теперь по умолчанию будет использоваться тема Sukapura, цветовая схема которой приведена в соответствие с рекомендациями Apple.

В Windows же по умолчанию применяется тема Colibre, визуальный стиль которой теперь соответствует MS Offfice 365. Помимо нее «Отполирован» набор иконок Stifr. Удалена из дистрибутива тема Tango, однако ее по-прежнему можно установить в виде дополнения.

Тема значков Colibre теперь установлена по умолчанию в Windows-версии LibreOffice

Наконец, после выполнения новой установки перемещение любых панелей инструментов в приложениях из состава LibreOffice 7.0 по умолчанию заблокировано.

Функциональные изменения

В приложениях из офисного пакета теперь доступны новые галереи фигур, которые могут быть легко отредактированы и стилизованы пользователем: стрелки, диаграммы, блок-схемы, значки, символы и элементы компьютерных сетей.

Большинство шаблонов презентаций Impress приведено к более актуальному соотношению сторон экрана (16:9 вместо 4:3), некоторые из них получили поддержку стилей. В Impress наравне с графическим редактором Draw и текстовым процессором Writer реализована возможность преобразования текста в полупрозрачный.

Во Writer, Draw и Impress появилась поддержка полупрозрачного текста

В редактор таблиц добавлены новые функции – генераторы случайных чисел, а автосумма теперь вставляется по нажатию комбинации клавиш Alt и =.

Реализовано выделение установленных закладок прямо в тексте

Существенно улучшен «Навигатор» во Writer, реализовано выделение установленных закладок непосредственно в тексте, а также защита закладок и полей от изменения.

Несколько слов о проекте LibreOffice

LibreOffice является кроссплатформенным и свободно распространяемым на условиях лицензии MPL 2.0 (Mozilla Public License) офисным пакетом с открытым исходным кодом.

Представляет собой бесплатный аналог Microsoft Office. В качестве базового формата для хранения файлов использует OpenDocument Format (ODF), представляющий собой альтернативу Office Open XML, используемому корпорацией Microsoft. Несмотря на это, LibreOffice полностью поддерживает открытие и сохранение документов в форматах Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint и др).

Разработка LibreOffice началась в 2010 г. на основе кода офисного пакета OpenOffice.org (сейчас Apache OpenOffice), принадлежащего корпорации Oracle и доставшегося ей от поглощенной в 2010 г. Sun Microsystems.

Часть независимых разработчиков проекта оказалась недовольна авторитарным руководящим стилем Oracle, в результате чего приняла решение основать TDF и под ее эгидой заняться развитием форка или ответвления проекта под другим именем и в соответствии с собственной стратегией. Oracle препятствовать этому не стала.

LibreOffice, в свою очередь, также породил множество форков, в том числе за авторством российских разработчиков.

Так, в ноябре 2019 г. CNews писал об исключении одного из таких продуктов – Alteroffice – из Единого реестра отечественного ПО Минкомсвязи. По словам участника рынка, знакомого с подоплекой удаления, офисный пакет сгубили не столько сами заимствования кода из открытого ПО, сколько прямое нарушение свободной лицензии на его использование. В Alteroffice якобы отсутствовали отсылки к реальному авторству элементов. Из-за этого «Алми партнер», разработчик продукта, утратил законное право на переработку LibreOffice и выпуска на его основе продуктов со сходными свойствами, но под собственной маркой.