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Apache OpenOffice Impress


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 Разработчики СПО выпустили подробное руководство по отказу от Microsoft Office на множестве языков, но не на русском 1
03.02.2023 Бесплатный аналог Microsoft Office с открытым кодом обновился по-крупному 1
15.04.2022 Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs 1
10.11.2020 В системе «Галактика ERP» реализована полная поддержка офисного пакета LibreOffice 1
06.08.2020 LibreOffice резко похорошел и научился работать с файлами новейшего Microsoft Office 1
28.05.2019 Лучшие бесплатные аналоги Microsoft Office: выбор ZOOM 1
11.02.2016 Обновленный LibreOffice подружился с форматами Microsoft и Apple и получил улучшенный интерфейс 1
19.06.2015 Историческое событие: Офисный пакет LibreOffice появился в магазине Apple 1
26.03.2015 LibreOffice анонсировал онлайн-версию с открытым исходным кодом 1
30.01.2015 Вышла «самая красивая» версия свободного пакета LibreOffice 1
21.11.2012 Попытка миграции на OpenOffice в Германии признана неудачной 1
27.01.2011 Проекты OpenOffice.org и LibreOffice представили версии 3.3 1
11.11.2010 The Document Foundation анонсировал направления развития LibreOffice 1
05.03.2010 «1С» и ALT Linux представили «Свободный офис. Выпуск 7» для Linux и Windows 1
26.05.2009 Российским чиновникам навязывают GMail и Google Docs 1
14.10.2008 Вышел новый OpenOffice.org - версия 3.0 1
28.08.2008 Создан ЖК-телевизор толщиной менее 1 см 1
15.05.2008 Вышла новая книга об OpenOffice.org 2 1
08.04.2008 Sony представила новые модели Blu-ray-рекордеров 1
19.12.2007 У Microsoft Office новый онлайн-конкурент 1
19.09.2007 Новый OpenOffice.org 2.3 - бесплатная альтернатива Microsoft Office 1
19.02.2007 Вышел OpenOffice 2.2.0 — бесплатная альтернатива MS Office 1
25.05.2006 Офисное ПО: ищем альтернативу 1
24.10.2005 OpenOffice: новая версия 1
27.02.2003 Вышла русская версия офисного пакета StarOffice 6.0 1
27.02.2003 StarOffice 6.0 – новый локализованный офисный пакет от Sun 1
20.06.2000 Sun представила очередную версию своего бесплатного пакета - StarOffice 5.2 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

Apache OpenOffice Impress и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24913 11
TDF - The Document Foundation 44 8
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2221 7
Oracle Corporation 6766 6
Google LLC 11999 6
Apple Inc 12313 4
Red Hat 1326 2
Yandex - Яндекс 7860 2
Intel Corporation 12340 2
IBM - International Business Machines Corp 9481 2
Sony 6579 2
SoftMaker 4 2
Галактика - Корпорация 1482 1
Ростелеком 10003 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 1
8544 1
X Corp - Twitter 2887 1
OpenText - Micro Focus - Novell 872 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 114 1
Vertex - Vertex Interactive 23 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 393 1
Sharp Corporation 1043 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 72 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Цифра ГК 2487 1
Ascensio System SIA 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2141 1
Alfresco Software 147 1
Oracle - Sun Microsystems - Star Division Software-Entwicklung und Vertriebs GmbH 24 1
IceWarp 3 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 47 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2997 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2215 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 491 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 873 1
Федеральное казначейство России 1824 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 744 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 172 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12178 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5087 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 468 1
ASF - Apache Software Foundation 212 2
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2079 20
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 243 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7794 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25045 9
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21299 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9472 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11839 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26196 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30787 5
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1706 4
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1892 4
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 625 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53714 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1746 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5654 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10661 3
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 35 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1882 2
W3C SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 154 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24849 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6138 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3919 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16430 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7203 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16360 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2623 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4245 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22042 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12937 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4698 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13050 2
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3232 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1218 2
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 113 2
Графический редактор - Graphic Editor 93 2
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 579 1
Apache OpenOffice 477 19
Apache OpenOffice Writer 50 18
Microsoft Office 3842 14
Apache OpenOffice Draw 26 14
Linux OS 10318 13
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 247 12
Microsoft Windows 15992 12
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 774 9
Apple macOS 2132 7
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1247 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 5
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 320 5
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1000 5
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 843 5
Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 110 5
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 120 5
Mozilla Firefox - браузер 1901 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2127 4
Google Android 14352 3
Microsoft Office 2007 239 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3004 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 498 3
Google Gmail 961 3
Kingsoft Office Software - WPS Office 34 3
Microsoft Office Online 31 2
Apple iOS 8010 2
Oracle Java - язык программирования 3173 2
JavaScript - JS - язык программирования 1269 2
Linux KDE Plasma 233 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 333 2
Microsoft Works Suite 38 2
Corel WordPerfect Office - текстовый редактор 91 2
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 203 2
Google Sheets - Google Таблицы 59 2
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 67 2
GNumeric - свободный табличный процессор, выпускаемый под лицензией GNU General Public License 13 2
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 78 2
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 64 1
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 59 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 132 1
Simmons Timothy - Симмонс Тимоти 1 1
Путин Владимир 3257 1
Новодворский Алексей 109 1
Колмановская Елена 15 1
Рамендик Михаил 19 1
Венгер Евгений 3 1
Тарасов Сергей 40 1
Holesovsky Jan - Холесовски Ян 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150383 8
Германия - Федеративная Республика 12806 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17581 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52706 2
Япония 13389 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4022 1
Украина 7687 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Германия - Бавария - Мюнхен 471 1
Словакия - Словацкая Республика 474 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44462 1
Южная Корея - Республика 6746 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13425 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 1
Индия - Bharat 5564 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Фрайбург-им-Брайсгау 18 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53038 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3541 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30503 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9296 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11183 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5140 2
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2501 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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