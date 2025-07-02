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Apache OpenOffice Impress
УПОМИНАНИЯ
Apache OpenOffice Impress и организации, системы, технологии, персоны:
|Simmons Timothy - Симмонс Тимоти 1 1
|Путин Владимир 3257 1
|Новодворский Алексей 109 1
|Колмановская Елена 15 1
|Рамендик Михаил 19 1
|Венгер Евгений 3 1
|Тарасов Сергей 40 1
|Holesovsky Jan - Холесовски Ян 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
|Ars Technica 428 1
|PCPro 53 1
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