Разделы

ПО Свободное ПО Софт Техника
|

Разработчики СПО выпустили подробное руководство по отказу от Microsoft Office на множестве языков, но не на русском

Разработчики бесплатного LibreOffice нацелились на Microsoft и хотят увести у нее пользователей платного и дорогого Office. Они выпустили серию руководств по безболезненному и быстрому переходу на СПО, чтобы пользователи без труда освоили новый офисный пакет за который, плюс ко всему, не надо платить.

Бесплатное не хуже платного

Компания LibreOffice, разработчик одноименного офисного пакета LibreOffice, заявила о создании серии новых руководств пользователя для всех программ из состава этого пакета. Как пишет Neowin, LibreOffice, по сути, нацелилась на Microsoft и ее Office и намерена перевести в свой стан как можно больше пользователей этого ПО.

LibreOffice – это абсолютно бесплатный и при этом полноценный аналог Microsoft Office. Его пользователям не нужно покупать лицензию или искать взломанные версии на известных всем россиянам сайтах, рискуя нарваться на вредоносное ПО, как в случае с Office.

Новые детальные руководства LibreOffice выпустила для Writer (замена Word), Calc (вместо Excel), Impress (альтернатива PowerPoint) и других программ из состава LibreOffice версии 25.2. Как пишет Neowin, была проделана огромная работа.

Важно отметить, что столь подробные руководства для LibreOffice, да еще и с упором на уникальные функции, у которых нет аналогов в Microsoft Office, выпущены первые в истории. Руководства доступны для скачивания непосредственно с сайта LibreOffice. Они переведены почти на 20 различных языков, но к моменту выхода материала среди них не было русского. При этом сам LibreOffice имеет полноценный русскоязычный интерфейс.

Случайности не случайны

Нельзя исключать, что руководства к программам из пакета LibreOffice вышли именно сейчас не просто так. Эксперты Neowin и вовсе уверены, что это точный расчет разработчиков LibreOffice.

l600.jpg

Фото: The Document Foundation
LibreOffice намерена быстро нарастить пользовательскую базу своего ПО

Так, пару недель назад представители The Document Foundation (немецкий некоммерческий благотворительный фонд, поддерживает разработку продукта LibreOffice) говорили о «реальной стоимости» (real costs) перехода на ОС Windows 11. Они перечислили, в том числе, необходимость покупки нового оборудования и вероятную привязку к облаку Microsoft, из которого, к слову, можно быстро вылететь по придуманным самой Microsoft причинам, и которое в два счета может заблокировать пользовательский профиль с информацией, копившейся десятилетиями.

Фонд активно поощрял людей тестировать Linux, создавая под него новый раздел на накопителе имеющегося в распоряжении компьютера или ноутбука. Такой подход позволил бы и новую ОС изучать, и в случае необходимости быстро загружаться в Windows.

Евгений Свидерский, Itglobal.com: Мы знаем, как адаптировать IaaS под современные задачи бизнеса

Цифровизация

Также в конце июня 2025 г. CNews писал, что за последние три года Microsoft лишилась около 400 млн пользователей Windows – все они предпочли перейти на другие платформы, в том числе и Linux, многие дистрибутивы которого поставляются с предустановленным LibreOffice. Microsoft без промедления попыталась опровергнуть эту информацию.

После всего этого публикация подробных инструкций к LibreOffice «кажется следующим логичным шагом, предлагающим руку помощи всем», кто рассматривает отказ от программных продуктов Microsoft в пользу свободного программного обеспечения, подчеркивает Neowin.

Microsoft отстает

В опубликованных руководствах постоянно делается акцент на том, что LibreOffice, на самом деле, лучше Microsoft Office, и не только по причине отсутствия платы за лицензию, но и по причине наличия функций, отсутствующих в пакете Microsoft. Например, в Calc присутствует Regex-функция поиска и замены текста с использованием продвинутых шаблонов, чем Excel в нынешнем своем исполнении похвастаться не может, обращает внимание Neowin.

Руководство пользователя Calc даже открыто говорит об этом, отмечая, что если потребуется поделиться электронными таблицами с пользователями Excel, то указанную функцию, которая заметно упрощает работу с документом, использовать не получится, потому что Excel не в состоянии правильно ее интерпретировать.

Linux не нужен

Стоит отметить, что отказ от Microsoft Office в пользу LibreOffice вовсе не означает необходимость перехода на Linux. Бесплатный офисный пакет существует и под Windows, что в значительной степени упрощает процесс оставления MS Office в прошлом.

Также LibreOffice имеет отдельную версию для macOS компании Apple. Своего офисного пакета у Apple нет, поэтому в ее экосистеме доминирует Microsoft Office. Возможность быстрой установки LibreOffice на Mac или MacBook исключает необходимость дополнительной установки Windows.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Чеснавский, MWS: Мы активно движемся в сторону создания экосистемного бигтеха

«Яндекс» обнулил цены на большинство функций нейросети «Алиса»

Сергей Наумов, Timeweb Cloud: Мы строим один из лучших Kubernetes в России

Интернет-мошенники терроризируют семьи российских военных, притворяясь международным «Красным крестом»

Кирилл Булгаков, «Т1»: Российский ИТ-аутсорсинг берет курс на суверенитет и инновации

Выход новой версии DeepSeek с рекордной производительностью отложен. Из-за санкций США не хватает чипов Nvidia

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще