Разработчики СПО выпустили подробное руководство по отказу от Microsoft Office на множестве языков, но не на русском

Разработчики бесплатного LibreOffice нацелились на Microsoft и хотят увести у нее пользователей платного и дорогого Office. Они выпустили серию руководств по безболезненному и быстрому переходу на СПО, чтобы пользователи без труда освоили новый офисный пакет за который, плюс ко всему, не надо платить.

Бесплатное не хуже платного

Компания LibreOffice, разработчик одноименного офисного пакета LibreOffice, заявила о создании серии новых руководств пользователя для всех программ из состава этого пакета. Как пишет Neowin, LibreOffice, по сути, нацелилась на Microsoft и ее Office и намерена перевести в свой стан как можно больше пользователей этого ПО.

LibreOffice – это абсолютно бесплатный и при этом полноценный аналог Microsoft Office. Его пользователям не нужно покупать лицензию или искать взломанные версии на известных всем россиянам сайтах, рискуя нарваться на вредоносное ПО, как в случае с Office.

Новые детальные руководства LibreOffice выпустила для Writer (замена Word), Calc (вместо Excel), Impress (альтернатива PowerPoint) и других программ из состава LibreOffice версии 25.2. Как пишет Neowin, была проделана огромная работа.

Важно отметить, что столь подробные руководства для LibreOffice, да еще и с упором на уникальные функции, у которых нет аналогов в Microsoft Office, выпущены первые в истории. Руководства доступны для скачивания непосредственно с сайта LibreOffice. Они переведены почти на 20 различных языков, но к моменту выхода материала среди них не было русского. При этом сам LibreOffice имеет полноценный русскоязычный интерфейс.

Случайности не случайны

Нельзя исключать, что руководства к программам из пакета LibreOffice вышли именно сейчас не просто так. Эксперты Neowin и вовсе уверены, что это точный расчет разработчиков LibreOffice.

Фото: The Document Foundation LibreOffice намерена быстро нарастить пользовательскую базу своего ПО

Так, пару недель назад представители The Document Foundation (немецкий некоммерческий благотворительный фонд, поддерживает разработку продукта LibreOffice) говорили о «реальной стоимости» (real costs) перехода на ОС Windows 11. Они перечислили, в том числе, необходимость покупки нового оборудования и вероятную привязку к облаку Microsoft, из которого, к слову, можно быстро вылететь по придуманным самой Microsoft причинам, и которое в два счета может заблокировать пользовательский профиль с информацией, копившейся десятилетиями.

Фонд активно поощрял людей тестировать Linux, создавая под него новый раздел на накопителе имеющегося в распоряжении компьютера или ноутбука. Такой подход позволил бы и новую ОС изучать, и в случае необходимости быстро загружаться в Windows.

Также в конце июня 2025 г. CNews писал, что за последние три года Microsoft лишилась около 400 млн пользователей Windows – все они предпочли перейти на другие платформы, в том числе и Linux, многие дистрибутивы которого поставляются с предустановленным LibreOffice. Microsoft без промедления попыталась опровергнуть эту информацию.

После всего этого публикация подробных инструкций к LibreOffice «кажется следующим логичным шагом, предлагающим руку помощи всем», кто рассматривает отказ от программных продуктов Microsoft в пользу свободного программного обеспечения, подчеркивает Neowin.

Microsoft отстает

В опубликованных руководствах постоянно делается акцент на том, что LibreOffice, на самом деле, лучше Microsoft Office, и не только по причине отсутствия платы за лицензию, но и по причине наличия функций, отсутствующих в пакете Microsoft. Например, в Calc присутствует Regex-функция поиска и замены текста с использованием продвинутых шаблонов, чем Excel в нынешнем своем исполнении похвастаться не может, обращает внимание Neowin.

Руководство пользователя Calc даже открыто говорит об этом, отмечая, что если потребуется поделиться электронными таблицами с пользователями Excel, то указанную функцию, которая заметно упрощает работу с документом, использовать не получится, потому что Excel не в состоянии правильно ее интерпретировать.

Linux не нужен

Стоит отметить, что отказ от Microsoft Office в пользу LibreOffice вовсе не означает необходимость перехода на Linux. Бесплатный офисный пакет существует и под Windows, что в значительной степени упрощает процесс оставления MS Office в прошлом.

Также LibreOffice имеет отдельную версию для macOS компании Apple. Своего офисного пакета у Apple нет, поэтому в ее экосистеме доминирует Microsoft Office. Возможность быстрой установки LibreOffice на Mac или MacBook исключает необходимость дополнительной установки Windows.