Черная полоса Microsoft. Сотни миллионов пользователей отказались от Windows, и Linux тут ни при чем

За последние три года Microsoft лишилась около 400 млн пользователей Windows. Все они предпочли другие платформы, по большей части, мобильные – Android и iOS. Однако до полного краха Windows как главной настольной ОС еще далеко – на ней все еще работают примерно полтора миллиарда устройств.

Windows, пора прощаться

Пользовательская база операционной системы Windows сокращается, притом в невероятно высоком темпе. Минувшие три года лишили ее примерно 400 млн пользователей в масштабах всего мира, пишет Tom's Hardware, и пока нет информации, что этот процесс остановился или хотя бы замедлился.

Проблему пока не признают и в топ-менеджменте корпорации. Например, в конце июня 2025 г. исполнительный вице-президент Microsoft Юсуф Мехди (Yusuf Mehdi) опубликовал пост в личном блоге, в котором говорил, что Windows установлена на более 1 млрд устройств по всей планете.

С одной стороны, 1 млрд гаджетов на базе одной ОС – это очень много, с другой, в первой половине 2025 г. в мире существовало более 3 млрд устройств под управлением Google Android (данные портала Backlinko). Tom's Hardware пишет, что потребители все активнее отказываются от устройств с Windows в пользу мобильной электроники – планшетов и смартфонов.

Упрямая статистика

Публикация в блоге Мехди, к слову, формально подтверждает наличие колоссального оттока пользователей в экосистеме Windows. По информации портала ZDNет, в годовом отчете Microsoft за 2022 г. говорится, что эта система работает на более чем 1,4 млрд устройств, и это только те, на которых установлены Windows 10 и Windows 11 – самые новые на момент выпуска материала ОС Microsoft.

Microsoft Все меньше людей желают пользоваться Windows

По всей видимости, в статистике Microsoft не учитываются совсем старые ПК, ноутбуки и пр. с неподдерживаемыми версиями Windows. Учитывая, что отчет Microsoft содержит официальную и проверенную юристами технологического гиганта информацию, эксперты Tom's Hardware полагают, что за три года пользовательская база Windows сократилась на 400 млн человек.

Все проясняется

Чем меньше пользователей у Windows, тем меньше у Microsoft денег, потому что Windows как была, так и остается ее флагманским программным продуктом. Tom's Hardware пишет, что, по всей видимости, именно на фоне оттока пользователей Microsoft так настойчиво подталкивает оставшихся к обновлению до Windows 11 после того, как в октябре 2025 г. Windows 10 лишится техподдержки. Эксперты портала уверены, она делает это, чтобы пользователи установили последнюю версию Windows вместо Windows 10 или купили новый ПК сразу с Windows 11 и тем самым остались в экосистеме.

Нельзя исключать, что решение Microsoft отказаться от взимания платы с физлиц за апдейты безопасности для Windows 10 после завершения ее техподдержки – это тоже следствие попыток корпорации уберечься от бегства на другие платформы еще большего количества пользователей. В конце июня 2025 г. CNews писал, что при выполнении ряда не очень сложных условий можно будет получать обновления безопасности на бесплатной основе в течение года. Корпоративных клиентов это не касается – им в разы сложнее и дороже сменить платформу, и потому Microsoft, вероятно, не очень беспокоится, что они сбегут в обозримом будущем.

Без Apple не обошлось

Компания Apple, безусловно, внесла свою лепту в сокращение числа пользователей Windows, однако дело здесь вовсе не в ее настольной системе macOS. На мировом рынке десктопных ОС она занимает лишь 15,74% против 70,21% у Windows (StatCounter, май 2025 г.).

Другими словами, едва ли все 400 млн отказавшихся от Windows человек пошли и купили себе новый Mac. На это указывает, например, тот факт, что в 2023 г., когда доля Windows уже падала, Apple отчитывалась о падении продаж своих компьютеров. По данным портала Statista, сейчас компьютерная линейка Apple, на которую в начале XXI века приходилось свыше 85% выручки компании, теперь приносит компании лишь 7,7% заработанных ею денег.

Вместо покупки нового Mac отказавшиеся от Windows потребители шли в магазин за новым мобильным устройством – планшетов или смартфоном, пишет Tom's Hardware. Таким образом, Apple все же повлияла на отток пользователей Microsoft, так как является крупнейшим игроком на мировом рынке планшетов. К тому же ее iOS занимает 26,92% мирового рынка мобильных устройств, тогда как у Android – 72,72% (StatCounter, май 2025 г.).

По информации Tom’s Hardware, в настоящее время единственная крупная группы пользователей Windows – это геймеры, поскольку подавляющее большинство видеоигр разрабатываются именно под эту ОС. Впрочем, давно есть софт, который позволяет без труда запускать их под Linux – один из его вариантов разрабатывается в России.

Вторая по численности группа пользователей – профессионалы, которым для работы нужно крайне узкоспециализированное ПО, существующее и корректно работающее только под Windows.