Microsoft идет на попятную. Обновления для устаревшей Windows 10 сделали бесплатными для всех. Почти для всех

Microsoft решила не брать с пользователей деньги за апдейты безопасности для Windows 10 после прекращения ее бесплатной технической поддержки. Но, чтобы сэкономить деньги и не тратить время на переход на Windows 11 или другую ОС и адаптацию в ней, придется выполнить ряд весьма нетривиальных условий.

Бесплатно, но есть нюанс

Корпорация Microsoft сдалась и отказалась от идеи взимать с пользователей плату за дополнительные обновления безопасности для Windows 10 после прекращения ее бесплатной технической поддержки, пишет профильный портал Windows Latest. Как сообщал CNews, ее срок истекает 14 октября 2025 г., спустя немногим более 10 лет с момента релиза самой ОС.

В 2020 г. Microsoft обкатала схему с платными обновлениями Windows 7 для корпораций, не желавших вкладываться в обновление парка компьютеров и закупку лицензий более современных на тот момент операционных систем. Обычным потребителям эта опция на тот момент была недоступна, но в случае с Windows 10 «откупиться» от приобретения нового ПК и необходимости осваиваться в новой ОС могут и они – за отдельную плату, как сообщал CNews.

Фото: Microsoft Для многих отказ от Windows 10 в пользу другой ОС может стать причиной больших трудностей

Размер платы для обычных пользователей составляет $30 в год или 2350 руб. по курсу ЦБ на 25 июня 2025 г. Microsoft предлагает им сэкономить эти деньги, выполнив любое из двух условий на выбор. Напомним, что россияне с сентября 2022 г. отключены от любых обновлений Windows по решению Microsoft.

Условия Microsoft

Чтобы не платить за апдейты, пользователям нужно или располагать нужным количеством баллов Microsoft Rewards (1000 шт.), или пользоваться облаком OneDrive для резервного копирования. Последнее чревато внезапной потерей всей информации – в июне 2025 г. CNews писал, что Microsoft без предупреждения и объяснения причин заблокировала пользователю его профиль в OneDrive вместе со всеми файлами, которые тот копил 30 лет.

Microsoft Rewards – это система вознаграждения, в которой баллы начисляются за использование различных сервисов корпорации. Например, если установить на устройство приложение поисковика Bing, то можно получить 500 баллов, что эквивалентно примерно $0,5 или около 39 руб.

За пользование браузером Edge тоже положено вознаграждение. По сути, Microsoft тем самым завлекает пользователей в свою экосистему, но не похоже, чтобы эта инициатива приносила плоды – на мировом рынке Edge удерживает долю лишь 5,21%, а Bing – 3,98% (StatCounter, май 2025 г.), несмотря на то, что первый появился в 2015 г., а второй и вовсе в 2009 г.

Подводные камни Microsoft

Если пользователь выберет вариант с использованием OneDrive, то его может ждать весьма неприятный сюрприз. Нынешние условия этого сервиса предполагают предоставление каждому пользователю возможности полностью бесплатно хранить не более 5 ГБ информации. Но, как пишет авторитетный портал PCMag, этого объема может оказаться недостаточно, чтобы создать резервную копию всех нужных пользователю данных, и в итоге придется покупать платную подписку.

Чтобы получить бесплатные апдейты для Windows 10, нужно выполнить любое из двух условий. В случае успеха обновления будут приходить в течение всего одного года – с 15 октября 2025 г. по 13 октября 2026 г. Выполнение обоих условий на увеличение срока никак не повлияет.

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Также стоит помнить, что хранение конфиденциальных файлов в облаке Microsoft небезопасно. В начале июня 2025 г. CNews писал, что этот открывает доступ ко всем пользовательским файлам всякому, у кого есть доступ хотя бы к одному из них. Проблема коснулась миллионов пользователей OneDrive, в том числе и россиян. Это грозит утечками огромных объемов данных.

Бизнес заплатит

Все вышеперечисленное совершенно не касается бизнес-клиентов Microsoft. Компаниям бесплатные обновления не полагаются – по-видимому, Microsoft понимает, что им гораздо сложнее переходить на новую ОС, и многие из них будут вынуждены платить ей за обновления Windows 10.

Для них плата составит $61 или 4770 руб. за первый год за каждый компьютер. Платить можно в течение трех лет, то есть апдейты будут приходить максимум до 13 октября 2028 г., но при этом плата будет удваиваться каждый год.

В чем же дело

Microsoft на протяжении последних нескольких лет пытается согнать пользователей с Windows 10 на более новую Windows 11, притом далеко не всегда ее методы чисты с точки зрения этики и морали. Однако мир не очень спешит переходить на новую операционку Microsoft – не исключено, что из-за обилия кривых обновлений, ломающих эту систему. Их Microsoft выпускает едва ли не на еженедельной основе. В конце 2024 г. CNews писал о массовом отказе пользователей от глючной Windows 11 и их возвращении на Windows 10.

Бета-версия Windows 11 вышла в конце июня 2021 г., и за четыре года системе удалось занять лишь 43,22% рынка Windows-компьютеров в мире и всего 20,14% в России.

Более чем 10-летняя Windows 10, под которую многие производители ПК и ноутбуков уже не выпускают драйвера, и которая с 2023 г. не получает функциональные апдейты (за редким исключением), по-прежнему находится на первом месте по популярности среди всех ОС Microsoft. В мире ее доля составляет 53,19%, в России – 74,8%.

Microsoft не уточняет, почему она решила предоставить пользователям Windows 10 бесплатные апдейты безопасности на целый год. Как пишет Windows Latest, попытки Microsoft заставить всех пользователей этой ОС перейти на Windows 11 провалились.