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PC Magazine PCMag
СОБЫТИЯ
|27.07.2018
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В России закрылся ИТ-журнал PC Magazine
тила редакция журнала в Facebook. Журнал российский и американский PC Magazine, известный также как PC Mag, был основан как американский журнал о компьютерной технике в 1982 г. Первый выпуск ох
|04.09.2013
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Калибратор X-Rite ColorMunki Display оценили в PC Magazine
Система калибровки дисплеев X-Rite ColorMunki Display получила награду PC Mag Editor’s Сhoice от редакторов знаменитого журнала PC Magazine. После тестирования системы у себя в лаборатории, редактор американского выпуска PC Magazine Джон Делани написал «Если вы только что купили новый телевизор или монитор компью
|10.07.2003
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PC Magazine исследовал удовлетворенность пользователей ПК
ании недавно опубликованного исследования степени удовлетворенности пользователей ПК. Согласно ему же, ситуацию с Dell Computer можно расценивать как радужную. В целом, по данным опроса, проведенного PC Magazine, 18 тыс. респондентов в этом году выражают большую удовлетворенность надежностью компьютеров и работой служб техподдержки. В частности, повысилась лояльность к ОС Microsoft Windows
|20.09.2001
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Мониторы Belinea победили в исследовании "PC Magazine"
Компания Erimex, официальный дистрибьютор мониторов Belinea в Европе, объявила о том, что в девятом ежегодном исследовании сервиса и надежности мониторов, проведенном журналом "PC Magazine", мониторы Belinea заняли первое место и стали абсолютными победителями.Журнал "PC Magazine" (август 2001г.) исследовал следующие марки мониторов: Belinea, Iiyama, Mitsubishi
|25.02.2000
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Состоялось вручение премий журнала "PC Magazine" "Россия: лучшие из лучших"
Вчера журнал "PC Magazine" провел ежегодную церемонию вручения премий "Россия: Лучшие из лучших" в 15 номинациях. Победитель номинации "Зарубежные ПК" -- Compaq DeskPro EP Финалисты -- HP Vectra и Apple MAci
|25.02.2000
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Состоялось вручение премий журнала "PC Magazine" "Россия: лучшие из лучших"
Вчера журнал "PC Magazine" провел ежегодную церемонию вручения премий "Россия: Лучшие из лучших" в 20 номинациях. Победитель номинации "Зарубежные ПК" -- Compaq DeskPro EP Финалисты -- HP Vectra и Apple MAci
|19.11.1999
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На выставке COMDEX процессор AMD Athlon получил премию журнала PC Magazine за самую удачную техническую разработку
Накануне состоялась ежегодная церемония присуждения призов редакцией журнала PC Magazine, на которой было объявлено, что процессор AMD Athlon получил главный приз как самая удачная техническая разработка - "Best Component in the Hardware Category". В дополнение к призу
|18.11.1999
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Процессор Athlon от AMD отмечен престижной наградой журнала PC Magazine
Процессор Athlon компании AMD на выставке Comdex получил ключевую награду журнала PC Magazine (Technical Excellence Award) - ему было присуждено звание Best Component в категории аппаратного обеспечения. Кроме этого, процессор Athlon или системы на его основе получили уже 7
|30.09.1999
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Завершен конкурс на лучшую программную разработку для платформы PalmOS
Корпорация 3Com,производитель электронных органайзеров, совместно с компанией и журналом PC Magazine/RE подвели итоги объявленного в июне конкурса на самую интересную, полезную и оригинальную программу для платформы PalmOS. Конкурс, завершить который первоначально планировалось в с
PC Magazine и организации, системы, технологии, персоны:
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