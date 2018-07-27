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PC Magazine PCMag

СОБЫТИЯ


27.07.2018 В России закрылся ИТ-журнал PC Magazine

тила редакция журнала в Facebook. Журнал российский и американский PC Magazine, известный также как PC Mag, был основан как американский журнал о компьютерной технике в 1982 г. Первый выпуск ох
04.09.2013 Калибратор X-Rite ColorMunki Display оценили в PC Magazine

Система калибровки дисплеев X-Rite ColorMunki Display получила награду PC Mag Editor’s Сhoice от редакторов знаменитого журнала PC Magazine. После тестирования системы у себя в лаборатории, редактор американского выпуска PC Magazine Джон Делани написал «Если вы только что купили новый телевизор или монитор компью
10.07.2003 PC Magazine исследовал удовлетворенность пользователей ПК

ании недавно опубликованного исследования степени удовлетворенности пользователей ПК. Согласно ему же, ситуацию с Dell Computer можно расценивать как радужную. В целом, по данным опроса, проведенного PC Magazine, 18 тыс. респондентов в этом году выражают большую удовлетворенность надежностью компьютеров и работой служб техподдержки. В частности, повысилась лояльность к ОС Microsoft Windows

20.09.2001 Мониторы Belinea победили в исследовании "PC Magazine"

Компания Erimex, официальный дистрибьютор мониторов Belinea в Европе, объявила о том, что в девятом ежегодном исследовании сервиса и надежности мониторов, проведенном журналом "PC Magazine", мониторы Belinea заняли первое место и стали абсолютными победителями.Журнал "PC Magazine" (август 2001г.) исследовал следующие марки мониторов: Belinea, Iiyama, Mitsubishi
25.02.2000 Состоялось вручение премий журнала "PC Magazine" "Россия: лучшие из лучших"

Вчера журнал "PC Magazine" провел ежегодную церемонию вручения премий "Россия: Лучшие из лучших" в 15 номинациях. Победитель номинации "Зарубежные ПК" -- Compaq DeskPro EP Финалисты -- HP Vectra и Apple MAci
25.02.2000 Состоялось вручение премий журнала "PC Magazine" "Россия: лучшие из лучших"

Вчера журнал "PC Magazine" провел ежегодную церемонию вручения премий "Россия: Лучшие из лучших" в 20 номинациях. Победитель номинации "Зарубежные ПК" -- Compaq DeskPro EP Финалисты -- HP Vectra и Apple MAci
19.11.1999 На выставке COMDEX процессор AMD Athlon получил премию журнала PC Magazine за самую удачную техническую разработку

Накануне состоялась ежегодная церемония присуждения призов редакцией журнала PC Magazine, на которой было объявлено, что процессор AMD Athlon получил главный приз как самая удачная техническая разработка - "Best Component in the Hardware Category". В дополнение к призу

18.11.1999 Процессор Athlon от AMD отмечен престижной наградой журнала PC Magazine

Процессор Athlon компании AMD на выставке Comdex получил ключевую награду журнала PC Magazine (Technical Excellence Award) - ему было присуждено звание Best Component в категории аппаратного обеспечения. Кроме этого, процессор Athlon или системы на его основе получили уже 7

30.09.1999 Завершен конкурс на лучшую программную разработку для платформы PalmOS

Корпорация 3Com,производитель электронных органайзеров, совместно с компанией и журналом PC Magazine/RE подвели итоги объявленного в июне конкурса на самую интересную, полезную и оригинальную программу для платформы PalmOS. Конкурс, завершить который первоначально планировалось в с

Публикаций - 104, упоминаний - 105

PC Magazine и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 27
Apple Inc 13154 19
Intel Corporation 12811 15
Google LLC 12688 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 8
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 7
Samsung Electronics 11064 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
HP Inc. 5883 6
Sony 6739 6
Oracle Corporation 7074 5
Nvidia Corp 4002 4
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 4
ESET - ESET Software 1161 4
Gen Digital - Avast Software 184 4
Synology Inc - SLMP PTE 141 4
Jumpshot 6 3
SAP SE 5601 3
Dell EMC 5180 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
HTC Corporation 1512 3
AT&T Inc 1725 3
Lenovo Motorola 3566 3
SentinelOne 28 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
VAIO 475 2
Intuit 82 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 2
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 2
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 2
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 2
Google - dMarc Broadcasting 5 2
The Home Depot Inc 66 3
Ziff Davis 24 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
L’Oreal 58 2
Keurig 2 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
eBay Inc 1640 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 17 2
Conde Nast - Конде Наст 24 2
EPIC Telecom Invest 212 2
Expedia Group 136 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Blue Origin 29 1
Белый Ветер 365 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
TSX - Toronto Stock Exchange - Фондовая биржа Торонто 11 1
Спектр ОКБ ФГУП 2 1
Объединённый коммунальный оператор АО - ОКО АО - Теплоэнерго - Нижегородский водоканал 18 1
Имидж.ру 12 1
Ростехноком ПК 1 1
ОК ОФД - Объединенные консультанты ФДП - Объединенные консультанты Финправо - ФДП Инжиниринг 5 1
Global Security 23 1
Creole Petroleum 1 1
John F. Kennedy International Airport - Международный аэропорт имени Джона Кеннеди - ИАТА: JFK, ИКАО: KJFK 19 1
Rex Airlines - Regional Express 3 1
Costco Wholesale Corporation 30 1
Stiftung Warentest - Фонд тестирования качества товаров 3 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 14 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
ATSB - Australian Transport Safety Bureau - Австралийское бюро транспортной безопасности 2 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 26 1
Администрация Ижевска 7 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 26
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O’Neill Chris - О'Нил Крис 10 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Шипулин Кирилл 6 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
Meng Kevin - Менг Кевин 3 1
Wilhoit Kyle - Вильхойт Кайл 2 1
Newsom Gavin - Ньюсом Гэвин 8 1
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Lu Derren - Лу Деррен 4 1
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