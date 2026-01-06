Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188473
ИКТ 14587
Организации 11299
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26531
Персоны 81507
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 877

Tikoo Rahul Тику Рахул


СОБЫТИЯ


06.01.2026 AMD презентовала новые ИИ-чипы и пообещала рост производительности в 1000 раз 2
12.08.2022 Продажи процессоров для ПК обрушились до 30-летнего минимума. AMD успешно отбирает рынок у Intel 2
28.04.2022 Фантастический рост сменился грандиозным провалом. Продажи компьютеров обрушились по всему миру 2
13.01.2022 Продажи ПК показывают фантастический рост. Побит рекорд, который держался 10 лет 2
14.08.2017 Dell представила новые рабочие станции Precision 2

Публикаций - 5, упоминаний - 10

Tikoo Rahul и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12555 4
Dell Client Solutions Group - Dell Client Product Group - Dell Consumer and Small Business Product Group 14 3
Dell EMC 5098 3
Lenovo Group 2366 2
Apple Inc 12660 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2102 2
Acer Group - Acer Inc 2664 2
Canalys 235 2
HP Inc. 5765 2
IBM - International Business Machines Corp 9557 2
AMD - Advanced Micro Devices 4478 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25685 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2713 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4513 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21806 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73496 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8391 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5947 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6102 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2461 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4198 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 477 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 713 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1893 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3544 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 372 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 95 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 427 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18378 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 419 1
Intel x86 - архитектура процессора 1987 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1015 1
Apple iMac - Серия моноблоков 463 1
Dell RMT - Dell Reliable Memory Technology 6 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 1
AMD Radeon ProRender Developer Suite - Физический процессор для рендеринга 38 1
Dell Precision Optimizer - Dell Precision Workstation Advisor - Dell Precision Technology Program 19 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 553 1
Nvidia Quadro GPU 277 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 54 1
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 168 1
Dell Canvas - интерактивная рабочая панель 3 1
Nvidia Pascal 16 1
Adobe Premiere 116 1
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 91 1
Adobe After Effects 71 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 200 3
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 1
Китай - Тайвань 4136 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18277 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 2
Россия - РФ - Российская федерация 157532 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 809 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1539 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
PC Magazine - PCMag 93 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 223 1
IDC - International Data Corporation 4943 3
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 55 2
Counterpoint Research 98 1
Jon Peddie Research 42 1
Mercury Research 71 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411755, в очереди разбора - 730302.
Создано именных указателей - 188473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

10 удобных функций Telegram в 2026 году, о которых не все знают

Лучшие приложения для новогодних вечеринок: праздник на смартфоне

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще