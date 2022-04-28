Фантастический рост сменился грандиозным провалом. Продажи компьютеров обрушились по всему миру

После 15-процентного роста в 2021 г. мировой рынок ПК по итогам I квартала 2022 г. обвалился более чем на 4%. Эксперты связывают это с дефицитом полупроводников из-за пандемии коронавируса, однако же он возник еще в конце 2020 г. и никак не повлиял на рекордные продажи в 2021 г. Аналитики IDC предвидели спад продаж, заявляя, что глобальный рынок ПК уже преодолел пик «пандемического спроса». Среди лидеров рынка – компании, сбежавшие из России в марте 2022 г.

Компьютеры теряют спрос

Мировые продажи персональных компьютеров и ноутбуков по итогам I квартала 2022 г. показали отрицательную динамику. Согласно статистике исследовательской компании Counterpoint Research, за отчетный период в масштабах всей планеты было отгружено 78,7 млн настольных и мобильных ПК. Это 4,3-процентное падение в годовом исчислении.

По оценке аналитиков Counterpoint Research, происходящее напрямую связано с дефицитом полупроводников, который терроризирует множество современных сфер, включая компьютерную и автомобильную. Также они говорят о проблемах с логистикой, но не уточняют, что именно они имеют в виду под ними.

Лидеры рынка

Непревзойденным лидером по объемам поставок ПК является компания Lenovo. Она удерживает первое место на протяжении многих кварталов подряд.

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Lenovo – это китайская компания, начавшая свой путь в сфере ПК с покупки готового бизнеса по производству компьютеров у американской корпорации IBM в 2004 г. С этого момента данное направление деятельности Lenovo все время росло. В 2014 г. она выкупила у той же IBM еще и серверный бизнес.

По итогам I квартала 2022 г. Lenovo получила долю рынка в размере 23,1%. За это время она отгрузила 18,2 млн компьютеров по всему миру.

Второе и третье место занимают американские компании HP Inc. и Dell соответственно. Их поставки составили 15,9 млн и 13,8 млн. За ними следует Apple – еще одна американская корпорация с 7,1 млн проданных Mac Pro, iMac и MacBook. Все остальные участники рынка, в том числе тайваньские Asus и Acer, отгрузили суммарно 23,8 млн ПК и ноутбуков.

Следует отметить, что все перечисленные компании после начал спецоперации под различными предлогами сбежали из России. Сделали они это в марте 2022 г., так что их уход вполне мог отразиться на результатах I квартала 2022 г., завершившегося 31 марта. Но более сильное влияние потеря российского рынка может оказать на показатели II квартала 2022 г. (1 апреля – 30 июня).

Фиаско после ошеломительного успеха

Одна из основных причин дефицита полупроводников – это пандемия коронавируса, захлестнувшая весь мир в начале 2020 г. До России она добралась в конце марта 2020 г. и заставила уйти на самоизоляцию всю страну.

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Из-за пандемии люди перешли на удаленную работу, и им понадобилась техника – компьютеры, смартфоны, принтеры и т. д. – для обустройства домашнего офиса. В 2020 г. дефицита полупроводников еще не было, хотя продажи ПК и всего, что с ними связано, уже подскочили.

Продажи упали далеко не у всех

В 2021 г. дефицит проявил себя в полной мере, но это совершенно не помешало поставщикам отгрузить гигантское количество компьютеров и ноутбуков. В сравнении с 2020 г. мировые продажи компьютеров в 2021 г. взлетели на 14,8%. По подсчетам экспертов исследовательской компании IDC, за весь 2021 г. вендоры поставили 348,8 млн компьютеров, что на 14,8% больше показателей за 2020 г. С их слов, это наилучший результат с 2012 г.

Аналитики компании Canalys тоже говорили о рекордных продажах со времен 2012 г. По их данным, продажи ПК в 2021 г. достигли 341 млн шт. На фоне 2020 г. рост оказался 15-процентным, а в «доковидный» 2019 г. компьютеров и вовсе было продано на 27% меньше, чем в 2021 г.

Обвал не стал неожиданностью

Эксперты не сомневались, что вероятность резкого снижения продаж ПК в 2022 г. после суперуспешного 2021 г., мягко говоря, сильно отлична от нуля. Такие прогнозы выдвигали специалисты IDC, утверждая, что мировой рынок ПК уже преодолел пик «пандемического спроса».

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Как показывает практика, они были правы, хотя и пока неизвестно, что будет с поставками ПК в следующих кварталах, и как на них отразится спецоперация.

Нельзя не отметить, что компания Intel, тоже покинувшая Россию, не разделяла опасений IDC в отношении спада рынка ПК в 2022 г. Нынешний гендиректор компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) ничуть не сомневался, что мировой компьютерный рынок взял курс на продолжительный устойчивый рост. С ним был полностью согласен старший вице-президент Dell Client Product Group Рахул Тику (Rahul Tikoo).