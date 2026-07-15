IBM - International Business Machines Corp

Акции IBM рухнули на четверть за один день. Это крупнейшее падение за всю историю наблюдений Резкое падение акций Акции IBM упали более чем на 25% сразу после публикации квартальных результатов и заявления о снижении прибыли. Это стало самым большим однодневным падением за всю историю наблюдений, пишет Wall Stre

Кому на самом деле принадлежат Unix и Linux? Пробудилось древнее судебное разбирательство между IBM и главным Linux-скандалистом планеты т В Апелляционном суде второго округа США состоялись первые слушания в рамках разбирательства между IBM и Xinuos, правопреемницей прекратившего свое существование разработчика системного ПО – к

«РЖДстрой» заменил IBM Maximo на российскую платформу и оптимизировал бизнес-процессы чились простой заменой одного продукта на другой Ключевая АСУП с огромными объемами критических данных, обеспечивающая основные бизнес-процессы «РЖДстрой», работала на платформе корпоративного уровня IBM Maximo — одного из мировых ИТ-лидеров. Руководство компании «РЖДстрой», осознавая важность курса на импортозамещение и технологический суверенитет, проявило стратегическую дальновидность. Н

Легендарная российская ИТ-компания, продававшая свои разработки IBM и Microsoft, попала под контроль экс-владельца десятка ЧОП горь Ашманов, но он сдал билеты за две недели до вылета и остался в России, заняв пост руководителя проекта «Орфо», сообщал портал «Рувики». В 1992 г. система «Орфо» была лицензирована для корпорации IBM. В первой половине 1990-х годов «Орфо» выиграла внутренний конкурс американской корпорации Microsoft. В 1994 г. лицензия на лингвистические модули «Информатика» была официально продана Micr

Власти США выделяют IBM $1 млрд на гигантскую фабрику квантовых чипов Грант на производство Министерство торговли (Минторг) США предоставило IBM грант на $1 млрд на производство квантовых чипов, пишет CNN. В мае 2026 г. Минторг США вы

Атакован крупнейший сборщик iPhone, IBM, Dell, HP. К хакерам попали «секретные чертежи» xconn. Nilay Patel / Unsplash Крупнейший производитель брендированной электроники, включая технику Apple, подтвердил кибератаку Эта корпорация физически производит значительную техники Apple, Nvidia, IBM, Dell, HP и других компаний. Nitrogen впервые заявила о себе в 2023 году одноимённым загрузчиком вредоносного ПО, который на тот момент использовался в атаках шифровальщиков BlackCat/ALPHV.

Власти исключили из списка параллельного импорта компьютеры и периферию Acer, Asus, Cisco, HP, IBM, Intel, Samsung и других знаменитых брендов л приказ Министерства промышленности и торговли № 4769 от 26 сентября 2025 г. В документе перечислены бренды Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, Cisco, Fujitsu, Hewlett Packard (HP), Hitachi, HPE, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba, Transcend, xFusion. Поставлять эту технику в страну теперь можно только с согласия правообладателей. Параллельный импорт — это легальный

Древнее ПО на языке COBOL может быть быстро и дешево переписано с помощью ИИ. У акций IBM случилось крупнейшее падение за четверть века Обвал акций IBM Биржевые котировки акций корпорации IBM рухнули максимально более чем за 25 лет –

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews 6 кубитами, соответственно. В лидерах квантовой гонки также оказались сверхпроводниковые процессоры IBM Starling (компания IBM, США) со 120 кубитами (2025 г.) и 105-кубитные Willow (комп

«К2Тех»: 59% запросов на поддержку западного оборудования в России приходится на решения HPE, IBM/Lenovo и Dell Центр экспертизы по комплексному сервису «К2Тех» изучил структуру спроса на техническую поддержку зарубежного вычислительного оборудования в России в 2025 г. В тройку лидеров вошли решения HPE, IBM/Lenovo и Dell – совокупно на их долю приходится 59% спроса на сервисные услуги. К такому выводу пришли аналитики «К2Тех», которые изучили тендерные запросы за 2025 г. и статистику обращений

Серверный бизнес, купленный Lenovo у IBM, 11 лет не может выйти на стабильную прибыль ые облачные провайдеры (гиперскейлеры) и разработчики суперкомпьютеров. Группа инфраструктурных решений Lenovo развивается на основе бизнеса по производству x86-серверов, приобретенного у легендарной IBM в 2014 г. за $2,3 млрд. Менеджмент Lenovo на протяжении последних 11 лет тщетно пытается вывести его на стабильную чистую прибыль. Lenovo Серверный бизнес Lenovo снова убыточен В целом же L

Американский ИТ-гигант потребовал от тысяч сотрудников за месяц найти себе новое место в компании. Кто не найдет, будет уволен IBM сокращает штат Корпорация IBM предупредила несколько тысяч своих сотрудников о грядущем увольнении в связи с сокращение

IBM встроит в свои инструменты разработки ПО ИИ Anthropic Стратегическое партнерство Компания Anthropic объявила о партнерстве с IBM, об этом компании сообщили 7 октября 2025 г. Уже известно о том, что модели с искусственн

IBM гонит независимых разработчиков ПО для мейнфреймов в облако. Эмулятор для ПК отправляют на свалку Подножка от IBM IBM приняла решение отказаться от дальнейшего развития инструментария для разработки ПО д

Можно ли построить цифровизацию на гибридных облаках Можно ли построить цифровизацию на гибридных облаках Дмитрий Шпиль руководитель департамента облачных и когнитивных решений, IBM в России и странах СНГ Практика 2020 г. показывает, что многие участники рынка в период пандемии сталкиваются с серьезными вызовами, связанными с поддержанием и развитием бизнеса. На помощь

IBM: облачные советы Twitter (topnews) Facebook IBM: облачные советы Видеосоветы Переходите на скоростную разработку в облаке Компании по всему миру хотят иметь инструмент для модернизации существующих при

Александр Лебединский, IBM: Контейнеры стали фундаментом облачных моделей стали фундаментом облачных моделей Александр Лебединский руководитель продаж систем хранения данных IBM в России и СНГ Одним из ключевых трендов последнего времени в глобальных масштабах стала

Сотрудников Red Hat массово и принудительно переводят в штат IBM. Таким раскладом довольны не все правления облачной инфраструктурой, будет встроена в структуру ее материнской компании – корпорации IBM, пишет The Register. Согласно сведениям, доведенным руководством IBM до сотруднико

Облако IBM притесняет мелких клиентов. Бесплатной техподдержки их уже лишили Бесплатной поддержки больше нет Облачный сервис IBM Cloud с первого января 2026 г. обновляет перечень услуг, предоставляемых в рамках базового уровня, из которого исключается гарантированная техподдержка. Такие клиенты переводятся на «модель

IBM и AMD создают новую архитектуру на стыке квантовых вычислений и суперкомпьютеров Совместная деятельность IBM и AMD займутся разработкой новых вычислительных архитектур на стыке квантовых и классичес

В облаке IBM крупный многочасовой сбой. Это не первый инцидент в 2025 году Крупный сбой в IBM Cloud В IBM Cloud произошел крупный сбой. Пользователи лишились возможности доступа к сервису, не могли управлять ресурсами или создавать их, пишет The Register. В отчете компании ур

«Транснефть» отсудила 83 миллиона у бежавшей из России IBM битражный суд Москвы полностью удовлетворил поданный в сентябре 2024 г. иск «Транснефти» к компании IBM на сумму о взыскании 83,1 млн руб., пишет «Коммерсант». «Транснефть» требовала взыскать у

В российском госсекторе обвал продаж серверов Lenovo, Hitachi и IBM. Продажи российских аналогов стремительно растут а в сфере закупок для госнужд) и 223-ФЗ (закупки отдельных юрлиц, в том числе компании с госучастием). Крутое пике За отчетный период продажи серверов в российском сегменте резко упали у американской IBM. Закупки ее техники российским госсектором за тот же период времени уменьшились с 689,2 до 241,1 млн руб. Фото: vecstock / FreePik Отечественный госсектор переходит на российские серверы и

IBM строит отказоустойчивый квантовый компьютер с 200 кубитами и встроенной коррекцией ошибок Создание квантового компьютера В компании IBM назвали сроки создания первого масштабного квантового компьютера с 200 логическими кубита

IBM уволила 8 тысяч человек, чтобы заменить их ИИ, но в итоге штат раздулся еще сильнее Штат IBM растет даже во время массовых сокращений По итогам волны массовых сокращений, в результат

IBM выпустила спецверсию мейнфрейма Z17, заточенную под задачи ИИ Семнадцать мгновений бессбойных систем IBM предпринимает новую попытку повысить популярность своих мейнфреймов. Представленная на днях модель z17 функционирует на базе продвинутого процессора Telum II и предназначена для задач, связ

IBM бежит из США. Компания увольняет американцев, нанимает индийцев и может перенести штаб-квартиру в Индию Индийцы вместо американцев Американская ИТ-корпорация IBM устроила массовые увольнения в своем американском подразделении. Как пишет The Register,

В продуктах VeeAm и IBM найдены максимально критические уязвимости От 9,5 до 10 баллов Сразу несколько критических уязвимостей исправили в своих продуктах компании Veeam и IBM, причем в обоих случаях степень угрозы оценивается более чем в 9,5 балла по шкале CVSS. Уязвимость CVE-2025-23120 в Veeam Backup & Replication получила, в частности, оценку 9,9 балла. Она з

Гигантская ИТ-компания увольняет отказавшихся возвращаться в офис с удаленки. Разгоняют целые отделы, уволенных заменяют нейросетями Удаленный безработный Корпорация IBM, сбежавшая из России в 2022 г., начала массовые увольнения. Под угрозой остаться без рабо

Импортозамещение по-крупному. РЖД отказалась от древней системы продажи билетов на «железе» IBM правления (АСУ) «Экспресс НП» («Экспресс нового поколения»), о чем она сообщила в своем Telegram-канале. Эта система пришла на замену решению «Экспресс-3», которое базируется на американских серверах IBM. Напомним, что IBM ушла из России в начале 2022 г. Новая система заработала на неделе с 9 по 13 декабря 2024 г. Глава Департамента пассажирских перевозок РЖД Николай Костенко официал

Пенсионный фонд мигрирует с IBM DB2 на PostgreSQL. Для импортозамещения выбрана компания, заработавшая миллиарды на контрактах ПФР Миграция на PostgreSQL Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России переводит свою систему персонифицированного учета с СУБД IBM DB2 на отечественный PostgreSQL. Напомним, что IBM является американской компанией, которая ушла из России в начале июня 2022 г., после начала специальной военной операции. Из-за дан

Москва отдаст сотни миллионов за ремонт «железа» сбежавших из России Cisco, Dell и IBM его обслуживанию. А именно: межсетевые экраны, сервера, СХД и коммутаторы. Все оборудование в данном списке от иностранных производителей. Так, в списке фигурирует оборудование компаний Cisco, Dell и IBM. Все эти компании ушли из России Стоит упомянуть, что все вышеупомянутые компании прекратили работу в России после начала специальной военной операции в 2022 г. В марте 2022 г. головная ком

IBM тайком увольняет тысячи специалистов, заставляя подписывать NDA. В зоне риска опытные программисты, продажники и саппорт В IBM вновь сокращения IBM проводит масштабное сокращение штата сотрудника, стараясь при

Пробудилась тупиковая технология, которой более полувека, прародитель суперкомпьютеров и серверов. Продажи растут, производитель купается в деньгах Симбиоз современных технологий и древней архитектуры Компания IBM столкнулась с внезапным и одновременно ростом продаж своих мейнфреймов – они подскочили с

На IBM подали в суд за дискриминацию белых мужчин вый иск Генеральный прокурор штата Миссури Эндрю Бейли (Andrew Bailey) возбудил судебный иск против IBM, утверждая, что практика компании в области трудоустройства нарушает антидискриминационны

Microsoft раскрыла код MS-DOS 4.00, в которой впервые появились мышь и графический интерфейс Microsoft продолжает открывать DOS Microsoft и IBM открыли исходный код классической операционной системы MS-DOS 4.00. Об этом говорится в сообщении, опубликованном блоге Microsoft Open Source Blog на официальном сайте корпорации. Код ОС на

Пенсионный фонд ищет для аренды мэйнфреймы Z-серии бежавшей из России IBM фонда Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России арендует сервера производства американской компании IBM на общую сумму 153 млн руб. для размещения информационной системы ПФР-2 — организационно-

Новая услуга в мире баз данных: Центр компетенций по миграции с IBM DB2 на СУБД Tantor Центр технической ИТ-поддержки (ЦТИТП) объявляет о запуске Центра компетенций по миграции с IBM DB2 на СУБД Tantor. Данное решение обеспечит заказчикам бесперебойную эксплуатацию ИТ-систем, построенных на зарубежном программном обеспечении, и, как итог, органичный процесс импортозамещ

Британия в пятый раз не может отключить таможенную ИТ-систему, которая работает 30 лет. Экспортеры саботируют миграцию на новую, за которой стоит IBM енных деклараций. В ней отражены более 30% всех экспортных деклараций, оформленных в Великобритании с момента ввода CDS в эксплуатацию. Разработка CDS ведется с 2013 г. силами американской корпорации IBM. Фото: Andy Li / unsplash.com Британские экспортеры годами не торопятся подключаться к новой таможенной ИТ-системе Сара Хартли (Sarah Hartley), директор HMRC по вопросам трансграничных пост