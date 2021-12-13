Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IBM
International Business Machines Corp
Публикаций - 8701, упоминаний - 22261
IBM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028020.
Создано именных указателей - 61794.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028020.
Создано именных указателей - 61794.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru