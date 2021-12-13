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IBM
International Business Machines Corp

IBM - International Business Machines Corp


13.12.2021 Прорыв в разработке процессоров. IBM и Samsung готовы преодолеть барьер 1 нм и сделать новые чипы супермощными и энергоэффективными
29.11.2021 Провалена дорогостоящая миграция ИТ-системы МВД с софта IBM на российское и открытое ПО
24.11.2021 Исследование IBM: ИТ-директора укрепляют свое влияние в компаниях по мере роста значимости информационных технологий
10.11.2021 IBM взяла на себя обязательство обеспечить навыками для профессий будущего 30 млн человек по всему миру к 2030 году
01.11.2021 Артем Носенко, IBM – Как сделать использование облака своим стратегическим преимуществом?
12.10.2021 IBM представила бизнес-решение на базе ИИ для экологического мониторинга
28.09.2021 Райффайзенбанк ускорил обработку ИБ-инцидентов на базе решения IBM
08.09.2021 IBM представляет новое поколение серверов IBM Power E1080
06.09.2021 МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах»
30.08.2021 Окончен 18-летний спор между IBM и главным Linux-скандалистом мира
26.07.2021 «Леруа Мерлен» обеспечила защиту бизнес-данных с помощью IBM Guardium
22.07.2021 Amadeus интегрировала IBM Digital Health Pass в свою цифровую систему проверки здоровья пассажиров
15.07.2021 «Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО
05.07.2021 Президент IBM без объяснений оставил свой пост и обрушил акции компании
02.07.2021 Из-за 18-месячной миграции в облако у IBM сломалась корпоративная почта. Сотрудники в ярости, их начали переманивать конкуренты
30.06.2021 СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа»
29.06.2021 GMCS автоматизировала бюджетирование и прогнозирование в «Аскона» на базе решений IBM
22.06.2021 В Реестр российской электроники загадочно просочилось «железо» на чипах IBM
27.05.2021 Гигантская «дочка» РЖД переезжает с софта IBM и Microsoft на российское ПО
27.05.2021 «Металлоинвест» выбрал ИТ-инфраструктуру IBM для ускорения перехода к Индустрии 4.0
06.05.2021 Создан первый в мире процессор с топологией 2 нм
28.04.2021 «Эр-телеком» автоматизирует основные бизнес-процессы при помощи IBM
05.04.2021 В России разработан уникальный пятикубитовый квантовый компьютер. IBM сомневалась в возможностях россиян
19.03.2021 В российской IBM поменяли руководителя
17.03.2021 X5 Retail Group совершенствует работу с бизнес-данными с помощью IBM Watson Knowledge Catalog
Можно ли построить цифровизацию на гибридных облаках
15.03.2021 IBM представила в России открытую платформу Open P-TECH для профессионалов будущего
15.03.2021 18 февраля состоялся виртуальный саммит IBM «Создайте ИТ-инфраструктуру будущего!» – флагманское мероприятие по ИТ-инфраструктуре международного формата
09.03.2021 IBM устранила уязвимость в QRadar SIEM, обнаруженную Positive Technologies
02.03.2021 IBM Cloud Satellite позволяет клиентам запускать облачные услуги в любой среде и на периферии
01.03.2021 Siemens, IBM и Red Hat запускают гибридное облако для промышленного интернета вещей
24.02.2021 Исследование IBM: вирусы-шифровальщики лидируют по популярности в 2020 году
17.02.2021 18 февраля состоится виртуальный саммит IBM «Создайте ИТ-инфраструктуру будущего»
15.02.2021 Исследование IBM: управление персоналом без привязки к рабочему месту станет одним из главных вызовов для бизнеса
10.02.2021 Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle
09.02.2021 Виртуальный саммит IBM «Создайте ИТ-инфраструктуру будущего!» состоится 18 февраля
04.02.2021 IBM представила дорожную карту развития открытой экосистемы ПО для квантовых вычислений
04.02.2021 Commvault и Skytap представили поддержку IBM i (AS/400) в Microsoft Azure
04.02.2021 Магнитогорский МК совершенствует систему бюджетирования с помощью решений IBM
01.02.2021 Новые ИИ-возможности системы IBM TRIRIGA помогут организовать возвращение сотрудников в офис

Публикаций - 8701, упоминаний - 22261

IBM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21014 1930
Intel Corporation 10803 1306
Oracle Corporation 5811 1233
Dell EMC 4472 1116
HP Inc. 5104 1039
HP - Hewlett-Packard 3464 816
Cisco Systems 4640 696
Oracle - Sun Microsystems 2159 635
SAP SE 4379 601
HP Compaq Computer Corp 1875 507
Apple Inc 10137 431
Google LLC 9440 431
AMD - Advanced Micro Devices 3499 360
Red Hat 1124 344
Sony 5578 296
Samsung Electronics 8953 276
Toshiba Corporation 2749 275
VMware 1981 253
Lenovo Group 2000 253
Micro Focus - Novell 844 233
NEC 1695 230
Amazon Inc - Amazon.com 2529 222
Lenovo Motorola 3319 212
Fujitsu 1620 211
Nokia Corporation 5235 209
Hitachi 1278 208
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1603 196
Yahoo! 3483 189
5034 186
Dell Technologies - Dell Computer 841 186
Крок 1560 181
IBS - ИБС ИТ Услуги 1332 174
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 168
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 747 166
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1512 148
Nortel Networks 1286 137
AT&T Inc 1554 134
Siemens AG - Сименс Россия 2222 134
Acer Group 2183 134
NetApp - Network Appliance 600 125
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1788 274
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 211
eBay Inc 1565 122
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 86
РЖД - Российские железные дороги 1331 79
Merrill Lynch 427 79
Альфа-Банк 1336 70
Boeing 897 66
ГПБ - Газпромбанк 801 59
X5 Group 650 54
Аэрофлот 618 52
Газпром ПАО 778 52
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1586 51
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 50
GM - General Motors 419 43
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 43
РОСНО СК 163 43
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 390 42
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 199 42
Citigroup 270 41
Ford 351 41
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 40
Почта России ПАО 1798 39
Уралсиб Банк 447 36
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 34
Visa International 1640 34
Deutsche Bank - Дойчебанк 307 32
Роснефть НК 419 31
ВТБ24 622 30
Coca-Cola Company 233 30
Bank of America - Банк Америки 208 29
РАО ЕЭС России ПАО 233 29
Daimler AG 173 29
Walmart - Wal-Mart Stores 355 29
UBS AG 288 28
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 857 28
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 306 27
LinkedIn 548 27
РВК - Российская венчурная компания 505 27
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 98 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7395 154
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1855 112
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2781 109
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 85
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1122 75
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 73
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 64
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2037 61
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1995 60
Федеральное казначейство России 867 59
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1483 58
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1515 55
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2047 52
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 47
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2368 47
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 929 41
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1249 41
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3242 40
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 39
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1174 36
Правительство РФ 2659 32
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1765 30
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1168 29
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 478 29
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1025 28
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 811 28
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 26
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 26
Президент Российской Федерации 1731 23
Правительство Москвы 819 23
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 374 22
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 22
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 609 21
Роснано 619 21
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 21
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 20
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 19
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 426 19
Счётная палата РФ 556 18
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 369 18
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 308
Linux Foundation 163 43
OpenPOWER Foundation - Consortium 38 31
ASF - Apache Software Foundation 80 26
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 23
Руссофт - Russoft 345 23
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 23
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 18
OIN - Open Invention Network 22 17
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 16
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 16
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 197 13
Eclipse Foundation 24 13
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 582 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 13
АРБ - Ассоциация российских банков 174 12
OpenCAPI Consortium 13 11
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 66 10
Gen-Z Consortium 11 10
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 9
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 148 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 220 8
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 60 8
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 8
OSI - Open Source Initiative 52 8
ECMA - European Computer Manufacturers Association 28 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 7
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 22 7
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 6
TIA - Telecommunications Industry Association 66 5
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 33 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 170 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 149 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 35 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 4
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 30 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 4
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 7 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12369 850
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Ближний Восток 2491 180
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Украина 5529 157
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Казахстан - Республика 4139 124
Канада 3059 108
Беларусь - Белоруссия 3207 100
Австралия - Австралийский Союз 2657 100
Северная Америка 2598 100
Южная Корея - Республика 3271 88
Европа Западная 1306 87
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1165 86
Бразилия - Федеративная Республика 1897 82
Россия - УФО - Екатеринбург 2894 77
Россия - СФО - Новосибирск 2925 75
Израиль 1685 71
США - Калифорния - Сан-Франциско 1334 68
Сингапур - Республика 1520 65
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 65
Нидерланды 2013 63
Китай - Тайвань 1589 62
Испания - Королевство 2566 61
Италия - Итальянская Республика 2901 60
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5072 355
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4131 334
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3663 307
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 237
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1108 133
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1502 117
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1518 101
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 100
ISDEX интернет-индекс 196 86
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 784 49
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 378 45
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 35
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 835 35
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 216 31
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 431 30
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 30
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1481 28
Закон Мура - Moore's law 184 27
Русский язык 1658 27
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 753 27
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 26
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1228 24
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 950 22
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 626 20
МПС - Международные платежные системы 94 19
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 424 17
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 16
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 340 16
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 14
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 14
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 13
Информационное общество - Государственная программа 305 13
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 12
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 209 11
Болезнь Альцгеймера 185 11
Вторая мировая война 505 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 199 10
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 169 10
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 144 10
Образование в России 552 10
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 178
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Associated Press 1965 71
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 521 68
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The Register 1262 58
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Computer Weekly 368 40
Forbes - Форбс 560 36
Bloomberg 969 34
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DigiTimes - Издание 1279 30
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cw360 84 18
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Открытые системы ИД 108 16
Phys.org 954 16
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AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 592 15
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 446 15
Коммерсантъ - Издательский дом 791 15
Fortune 156 14
Прайм - Агентство экономической информации 639 14
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Gartner 3195 407
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IBM Research 104 95
Forrester Research 784 85
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Bear Stearns 77 19
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 106 16
IBM X-Force Threat Intelligence Index 17 15
ITResearch 92 15
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Yankee Group 161 12
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Mercury Research 60 9
Aberdeen Group 46 8
IBM Managed Security Services 8 8
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Datamonitor 82 7
Fortune Global 100 135 7
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 7
Microsoft Research 123 7
Медиалогия 45 6
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 28 6
PCMark 103 6
Synergy Research Group 39 5
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The Economist Intelligence Unit 41 5
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CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 196 14
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 356 13
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 252 12
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Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 178 6
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