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IBM International Business Machines Corp

IBM - International Business Machines Corp

IBM (International Business Machines Corporation) представляет собой глобальную технологическую компанию, которая была основана в 1911 году. Первоначально компания называлась Computing-Tabulating-Recording Company (CTR) и занималась производством различных устройств для обработки данных. В 1924 году компания была переименована в International Business Machines Corporation. Штаб-квартира IBM расположена в Армонке, штат Нью-Йорк, США.

Компания известна своими разработками в области компьютерного оборудования и программного обеспечения. Одним из важных этапов в истории IBM стало создание мейнфреймов, начиная с модели System/360 в 1964 году. Эти системы стали основой для многих корпоративных решений и продолжают использоваться в различных отраслях. IBM также сыграла ключевую роль в развитии персональных компьютеров, выпустив в 1981 году IBM PC, ставший стандартом для бизнес-компьютеров.

В сфере программного обеспечения компания разработала множество продуктов, включая операционные системы, базы данных и инструменты для бизнеса. IBM активно инвестирует в исследования и разработки, что привело к появлению таких технологий как язык программирования COBOL, который до сих пор используется в банковской сфере, и квантовые компьютеры.

В последние годы IBM столкнулась с рядом вызовов. В 2022 году компания приняла решение временно приостановить свою деятельность в России. Это решение повлияло на российский рынок, где многие компании начали искать альтернативы продуктам IBM. В самой компании также произошли значительные изменения в структуре персонала: были проведены масштабные сокращения, особенно среди сотрудников, работающих удаленно. Взамен уволенных специалистов компания начала привлекать сотрудников из Индии.

Судебные разбирательства касались различных аспектов деятельности IBM. Например, в 2024 году Центральный банк России подал иск против компании "Терн", которая была поставщиком услуг по технической поддержке продуктов IBM. Претензии возникли из-за того, что после прекращения поставок и технической поддержки со стороны IBM, "Терн" не смогла выполнить свои обязательства перед Центробанком.

IBM является частью более крупной группы компаний, включающей в себя различные подразделения, такие как IBM Cloud, IBM Watson и другие направления, связанные с искусственным интеллектом, облачными технологиями и кибербезопасностью.

На рынке IBM конкурирует с рядом компаний, среди которых:

Эти компании предлагают аналогичные продукты и услуги в области информационных технологий, облачных вычислений и корпоративного программного обеспечения.

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U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 30
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 74
Linux Foundation - Free Standards Group 206 52
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 48
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 40
Apache Software Foundation - ASF 231 39
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 38
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 33
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 28
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 25
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 24
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 20
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 20
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 19
OIN - Open Invention Network 24 19
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 18
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 16
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 16
Eclipse Foundation 26 13
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 11
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 11
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 11
OpenCAPI Consortium 13 11
OSI - Open Source Initiative 80 11
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 10
Gen-Z Consortium 11 10
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 10
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 9
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 9
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 8
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 8
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 8
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 8
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 8
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 7
Ассоциация менеджеров 107 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 7
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 7
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 6
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2565
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1986
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1378
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1234
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1126
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1089
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 980
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 834
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 801
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 788
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 770
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 758
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 753
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 723
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 680
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 556
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 553
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 548
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 529
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 519
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 501
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 488
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 486
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 479
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 464
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 461
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 451
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 432
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 422
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 412
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 407
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 405
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 401
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 384
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 369
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 355
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 343
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 336
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 329
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 312
Linux OS 11533 1002
Microsoft Windows 16882 664
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 449
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 392
Microsoft Windows 2000 8678 389
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 374
Oracle Java - язык программирования 3469 337
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 299
Intel x86 - архитектура процессора 2151 296
IBM DB2 396 268
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 235
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 203
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 197
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 184
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 177
Microsoft Office 4170 175
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 161
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 159
Intel Itanium 649 156
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 152
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 147
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 142
Google Android 15243 137
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 135
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 128
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 123
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 122
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 121
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 118
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 114
Apple iPhone 6 4861 112
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 109
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 108
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 108
IBM System eServer BladeCenter 118 100
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 98
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 98
Microsoft Azure 1526 98
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 95
Intel Pentium III 782 93
Филатов Андрей 117 67
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 64
Корнильев Кирилл 65 63
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 57
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 53
Путин Владимир 3454 51
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 51
Шадаев Максут 1210 49
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 49 48
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 40
Ермолаев Артем 379 37
Гуральников Сергей 164 36
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 34
Курьянов Сергей 162 32
Мацоцкий Сергей 180 31
Ксенин Алекс 311 31
Чаркин Евгений 317 29
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 29
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 28
Гаттаров Руслан 144 28
Богачев Игорь 183 27
Бетсис Павел 101 27
Рейман Леонид 1065 25
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 25
Никифоров Николай 1138 25
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 25
Бойко Елена 152 24
Медведев Дмитрий 1665 24
Макаров Станислав 118 24
Щеголев Игорь 699 23
Hurd Mark - Херд Марк 97 23
Елистратов Николай 90 23
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 22
Массух Илья 239 22
Белоусов Сергей 254 21
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 21
Хомич Игорь 34 21
Бейдер Александр 75 21
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 20
Козлов Михаил 182 20
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3422
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 2371
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1058
Европа 24964 963
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 820
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 651
Япония 13807 537
Германия - Федеративная Республика 13221 528
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 443
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 311
Азия - Азиатский регион 5920 278
Индия - Bharat 5869 256
Франция - Французская Республика 8177 256
США - Калифорния 4829 243
Европа Восточная 3138 239
США - Нью-Йорк 3180 236
Украина 7928 226
Ближний Восток 3154 196
Африка - Африканский регион 3641 185
Китай - Тайвань 4245 184
Канада 5081 172
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 171
Южная Корея - Республика 7052 170
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 159
Казахстан - Республика 6048 150
Беларусь - Белоруссия 6289 139
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 130
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 127
Нидерланды 3746 124
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 114
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 114
Израиль 2856 110
Италия - Итальянская Республика 4508 106
Земля - планета Солнечной системы 10865 101
Америка - Американский регион 2206 97
Бразилия - Федеративная Республика 2520 95
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 95
Европа Западная 1496 93
Испания - Королевство 3840 92
Россия - СФО - Новосибирск 4876 90
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1884
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1516
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1011
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 391
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 292
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 220
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 198
The Register - The Register Hardware 1784 118
CNET Networks - CNET News 1643 112
Bloomberg 1627 87
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 85
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 73
AP - Associated Press 2007 71
Dow Jones - MarketWatch 334 69
NYT - The New York Times 1100 63
FT - Financial Times 1296 59
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 47
Forbes - Форбс 1002 47
Silicon.com 364 45
Computer Weekly 376 40
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 39
DigiTimes - Издание 1331 33
TAdviser - Центр выбора технологий 468 32
ZDnet 663 32
Times 661 31
Silicon 494 31
Открытые системы ИД 176 31
Ведомости 1466 30
Известия ИД 770 30
TechnologyAdvice - eWeek 230 29
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 27
Nature 832 26
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 26
Vnunet 224 26
VNUNet.com 214 25
InformationWeek 241 24
Inquirer 463 23
CNews TV 747 23
CNews - ZOOM.CNews 1866 22
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 21
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 21
New Scientist 1448 21
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 20
Wikipedia - Википедия 650 19
IDC - International Data Corporation 4975 667
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 468
Gartner - Гартнер 3658 452
Internet Stock Report 994 238
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 210
S&P 500 565 153
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 120
IBM Research 111 102
Forrester Research 834 88
Gartner - Dataquest 353 67
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 64
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 51
Fortune Global 500 295 36
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 32
Thomson Financial - Thomson First Call 386 32
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 27
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 24
IBM Institute for Business Value 25 23
Fortune Global 100 142 22
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 21
Bear Stearns 79 19
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 18
IDC Russia - IDC Россия 183 18
ITResearch 123 18
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 17
CNews Рынок ИТ-услуг 171 17
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 15
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 15
Markets&Markets Research 113 14
Frost & Sullivan 207 14
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 14
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 13
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 13
Gartner - AMR Research 48 13
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