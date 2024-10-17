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Москва отдаст сотни миллионов за ремонт «железа» сбежавших из России Cisco, Dell и IBM

Москва ищет подрядчиков для обслуживания иностранного оборудования Cisco, Dell и IBM в своих ЦОДах. На работу выделено 260 млн руб.

Миллионы на ремонт оборудования

Как выяснил CNews, Москва выделила 260 млн руб. на техобслуживание иностранного оборудования в ЦОДах, на которых работает Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы.

Для поиска подрядчика на сайте госзакупок 10 октября 2024 г. Департамент Москвы по конкурентной политике от своего имени опубликовал соответствующий тендер. Заявку на конкурс компании смогут подать до 28 октября. Победителя объявят 5 ноября того же года.

Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) города Москвы была создана с целью улучшения качества и доступности медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения. Она предоставляет пользователям широкий спектр возможностей, таких как удалённая запись на приём к врачу, а также просмотр, отмена и перенос записей, что значительно упрощает процесс обращения к специалистам.

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Официальный сайт города Москвы
Москва отдаст 260 миллионов за обслуживание иностранного оборудования в своих ЦОДах

Система позволяет записываться к врачам по направлениям и на лабораторные исследования, а также просматривать выписанные рецепты. Кроме того, предусмотрены автоматические напоминания о записях и возможность подключения нескольких полисов ОМС. Электронная медицинская карта отражает всю необходимую информацию об осмотрах врача, анализах и назначениях.

Подробности тендера

Как указано в техническом задании к тендеру, договор на техобслуживание планируется заключить на 700 дней, почти два года. Сами работы будут проводиться в восемь этапов, в каждом из которых будет производиться обслуживание части оборудования. Работы будут проходить в трех Московских ЦОДах

В документах к тендеру указано 94 типа серверного «железа», подлежащего обслуживанию. А именно: межсетевые экраны, сервера, СХД и коммутаторы. Все оборудование в данном списке от иностранных производителей.

Так, в списке фигурирует оборудование компаний Cisco, Dell и IBM.

Все эти компании ушли из России

Стоит упомянуть, что все вышеупомянутые компании прекратили работу в России после начала специальной военной операции в 2022 г.

В марте 2022 г. головная компания Cisco Systems Inc. приняла решение о приостановке всех продаж в России. При этом компания понесла многомиллиардные убытки и уничтожило оставшиеся в России запасы своего оборудования почти на 2 млрд руб. 15 декабря 2023 г. Cisco ликвидировало свою российскую «дочку» ООО «Сиско системс».

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Облачные тренды

В августе 2022 г. американская корпорация Dell приняла решение уйти из России. Фирма закрыла свое представительство в стране и уволила всех сотрудников. А в мае того же года Арбитражный суд Москвы арестовал свыше 778 млн руб. на счетах ООО «Делл», российского представительства американской Dell. Решение суд принял в рамках рассмотрения иска системного интегратора «Талмер».

Решение обосновано тем, что материнская компания Dell, управляющая ООО «Делл» в России, зарегистрирована в Голландии. Как сказано в определении суда, она признана «недружественной».

В июне 2022 г. из России сбежала и IBM, об этом объявил гендиректор компании Арвинд Кришна (Arvind Krishna).

Антон Мушинский

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