Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз

|18.12.2023
|
Cisco покидает Россию. Ликвидировано юрлицо
News в апреле 2023 г. Чистый убыток ООО «Сиско системс» по итогам 2022 г. составил 1,8 млрд руб., а ООО «Сиско солюшенз» — 3,67 млрд руб, в то время как годом ранее эта компания заработала приб
|21.06.2023
|
Cisco закрыла свою российскую «дочку». Она уничтожила технику на миллиарды рублей, чтобы не продавать ее россиянам
егает из России Американская компания Cisco решила ликвидировать свою дочернюю российскую компанию «Сиско системс», пишет ТАСС со ссылкой на портал «Федресурс». Решение об уничтожении компании
|29.06.2022
|
Cisco спровоцировала полумиллиардное уголовное дело против российской компании. Оно развалилось, и компания пошла мстить обидчикам
News, знаковое для российской ИТ-отрасли уголовное дело, которое спровоцировал офис Cisco в Москве (ООО «Сиско солюшенз»), после неоднократных попыток его реанимировать все же окончательно разв
|16.10.2020
|
После публикаций CNews российским офисом Cisco занялось картельное управление ФАС
е зрения ФАС Как стало известно CNews, деятельность российского офиса американской компании Cisco — ООО «Сиско солюшенз» — стала предметом внимания Управления по борьбе с картелями Федеральной
|19.08.2020
|
Cisco Россия объявила собственное «железо» нелегальным. В отношении полумиллиардного госпроекта открыто уголовное дело
о о нарушении неких внутренних правил вышеупомянутого представительства зарубежного производителя — ООО «Сиско солюшенз». Рассматриваемый госпроект касается строительства нового здания для разм
|28.09.2011
|
«Сиско Системс» и «ИнфоТеКС» подписали меморандум о сотрудничестве
Компании «Сиско Системс» и «ИнфоТеКС» объявили о двусторонней ратификации меморандума о сотрудничестве.
|20.06.2011
|
«Сиско Системс» получила лицензию ФСБ на распространение и обслуживание шифровальных средств
Компания Cisco сообщила о том, что ООО «Сиско Системс» (российский офис Cisco) получило лицензию ФСБ России на распространение и техн
|10.05.2011
|
Андрей Зюзин стал директором «Сиско Системс» по работе с фондом «Сколково»
Компания Cisco Systems сообщила о назначении на пост директора ООО «Сиско Системс» по работе с Фондом «Сколково» Андрея Зюзина. Данная должность была учреждена в
|25.03.2011
|
В «Сиско Системс» назначен директор по стратегическому развитию бизнеса
Компания Cisco сообщила о назначении Татьяны Толмачевой на должность директора ООО «Сиско Системс» по стратегическому развитию бизнеса. Свою основную задачу на этом посту она ви
|01.12.2010
|
Сотрудники Cisco: Глава офиса покинул Россию из-за угрозы уголовного дела
Профсоюз в российском офисе Cisco (ООО «Сиско Системс») был учрежден 24 мая 2010 г. сотрудниками Андреем Хабаровым, Айдаром Гариповым
|28.06.2010
|
В «Сиско Кэпитал СНГ» назначен новый генеральный директор
Компания Cisco сообщила о новых назначениях, произошедших в российском подразделении компании Cisco Capital – «Сиско Кэпитал СНГ», предлагающем инновационные программы финансирования в России и других странах СНГ. Генеральным директором компании «Сиско Кэпитал СНГ» назначен Дмитрий Курочкин. На э
|21.01.2010
|
В «Сиско Системс» назначен директор группы интернет-решений для бизнеса в операторском сегменте
В октябре 2009 г. в компании «Сиско Системс» была учреждена должность директора группы интернет-решений для бизнеса в опера
|13.01.2009
|
Создано новое подразделение ООО «Сиско Системс» для российских заказчиков
ООО «Сиско Системс» преобразовало отдел по работе с коммерческими заказчиками в подразделение, 38
|04.04.2006
|
28 марта состоялась конференция "Безопасность и доверие при использовании инфокоммуникационных сетей и систем"
под руководством АДЭ. На заседании выступили: Н.Н. Федотов, эксперт, М.Ю. Кадер, Представительство Сиско Системс Интернешенел Б.В., А.С. Кремер, председатель Исполкома АДЭ, Д.И. Попков, Межрег
