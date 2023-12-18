Разделы

Cisco Systems Russia Сиско Системс Россия Сиско Системс Интернешенел Б.В. Сиско солюшенз

Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


18.12.2023 Cisco покидает Россию. Ликвидировано юрлицо

News в апреле 2023 г. Чистый убыток ООО «Сиско системс» по итогам 2022 г. составил 1,8 млрд руб., а ООО «Сиско солюшенз» — 3,67 млрд руб, в то время как годом ранее эта компания заработала приб
21.06.2023 Cisco закрыла свою российскую «дочку». Она уничтожила технику на миллиарды рублей, чтобы не продавать ее россиянам

егает из России Американская компания Cisco решила ликвидировать свою дочернюю российскую компанию «Сиско системс», пишет ТАСС со ссылкой на портал «Федресурс». Решение об уничтожении компании

29.06.2022 Cisco спровоцировала полумиллиардное уголовное дело против российской компании. Оно развалилось, и компания пошла мстить обидчикам

News, знаковое для российской ИТ-отрасли уголовное дело, которое спровоцировал офис Cisco в Москве (ООО «Сиско солюшенз»), после неоднократных попыток его реанимировать все же окончательно разв
16.10.2020 После публикаций CNews российским офисом Cisco занялось картельное управление ФАС

е зрения ФАС Как стало известно CNews, деятельность российского офиса американской компании Cisco — ООО «Сиско солюшенз» — стала предметом внимания Управления по борьбе с картелями Федеральной

19.08.2020 Cisco Россия объявила собственное «железо» нелегальным. В отношении полумиллиардного госпроекта открыто уголовное дело

о о нарушении неких внутренних правил вышеупомянутого представительства зарубежного производителя — ООО «Сиско солюшенз». Рассматриваемый госпроект касается строительства нового здания для разм
28.09.2011 «Сиско Системс» и «ИнфоТеКС» подписали меморандум о сотрудничестве

Компании «Сиско Системс» и «ИнфоТеКС» объявили о двусторонней ратификации меморандума о сотрудничестве.
20.06.2011 «Сиско Системс» получила лицензию ФСБ на распространение и обслуживание шифровальных средств

Компания Cisco сообщила о том, что ООО «Сиско Системс» (российский офис Cisco) получило лицензию ФСБ России на распространение и техн
10.05.2011 Андрей Зюзин стал директором «Сиско Системс» по работе с фондом «Сколково»

Компания Cisco Systems сообщила о назначении на пост директора ООО «Сиско Системс» по работе с Фондом «Сколково» Андрея Зюзина. Данная должность была учреждена в
25.03.2011 В «Сиско Системс» назначен директор по стратегическому развитию бизнеса

Компания Cisco сообщила о назначении Татьяны Толмачевой на должность директора ООО «Сиско Системс» по стратегическому развитию бизнеса. Свою основную задачу на этом посту она ви
01.12.2010 Сотрудники Cisco: Глава офиса покинул Россию из-за угрозы уголовного дела

Профсоюз в российском офисе Cisco (ООО «Сиско Системс») был учрежден 24 мая 2010 г. сотрудниками Андреем Хабаровым, Айдаром Гариповым
28.06.2010 В «Сиско Кэпитал СНГ» назначен новый генеральный директор

Компания Cisco сообщила о новых назначениях, произошедших в российском подразделении компании Cisco Capital – «Сиско Кэпитал СНГ», предлагающем инновационные программы финансирования в России и других странах СНГ. Генеральным директором компании «Сиско Кэпитал СНГ» назначен Дмитрий Курочкин. На э
21.01.2010 В «Сиско Системс» назначен директор группы интернет-решений для бизнеса в операторском сегменте

В октябре 2009 г. в компании «Сиско Системс» была учреждена должность директора группы интернет-решений для бизнеса в опера
13.01.2009 Создано новое подразделение ООО «Сиско Системс» для российских заказчиков

ООО «Сиско Системс» преобразовало отдел по работе с коммерческими заказчиками в подразделение, 38

04.04.2006 28 марта состоялась конференция "Безопасность и доверие при использовании инфокоммуникационных сетей и систем"

под руководством АДЭ. На заседании выступили: Н.Н. Федотов, эксперт, М.Ю. Кадер, Представительство Сиско Системс Интернешенел Б.В., А.С. Кремер, председатель Исполкома АДЭ, Д.И. Попков, Межрег

Публикаций - 56, упоминаний - 148

Cisco Systems Russia и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5232 47
IBM - International Business Machines Corp 9565 8
Dell EMC 5104 7
СТК Развитие 20 7
Intel Corporation 12573 6
HP Inc. 5768 6
Samsung Electronics 10690 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 5
Microsoft Corporation 25321 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 514 5
Intel Corporation - Интел А/О Россия - Интел Текнолоджиз 18 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 4
Yandex - Яндекс 8565 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1225 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 523 4
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 115 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 3
Демос - Демос Датаком 60 3
Ростелеком 10396 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14534 3
InfoWatch - Инфовотч 1111 3
AMD - Advanced Micro Devices 4489 3
Информзащита 864 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 865 3
NVision Group - Энвижн Груп 686 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 260 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 3
ДиалогНаука 260 3
Cisco Systems - Meraki 29 3
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 129 2
Электросвязь 268 2
ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 37 2
Связьинформ 88 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Зенон Н.С.П. 48 2
Siemens AG - Siemens Group 2633 2
CA Technologies - Sterling Software 12 2
ЕВРААС - ЕВРААС.ИТ - ЕВРААС НТЦ 17 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5315 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 6
ИСК - Ижевская строительная компания 6 5
BLF Partners 13 4
Транснефть 325 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8289 2
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 57 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 28 1
ПЗСП Специализированный застройщик 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1519 1
La Scala - Teatro alla Scala - Ла Скала 3 1
Авангард Коммьюникейшнз 1 1
Novator Legal Group - Новатор Юридическая группа 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2017 1
Почта России ПАО 2263 1
Газпром ПАО 1424 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 876 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Роснефть НК - нефтяная компания 532 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 128 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 323 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
Верный - торговая сеть 310 1
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 293 1
Cisco Systems Capital - Cisco Capital - Сиско Кэпитал СНГ 19 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1094 7
ВАС РС - Арбитражный суд Пермского края - Пермский краевой суд 19 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13004 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3410 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6331 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2199 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3476 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2266 4
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 204 4
Судебная власть - Judicial power 2410 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5311 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 280 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3276 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 604 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 278 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Правительство Канады 52 2
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3141 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 743 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 304 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 213 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 17 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Администрация городского округа Самара 23 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
ООН - International Labour Organization - Международная организация труда, МОТ 17 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 338 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1050 3
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
Профсоюз работников связи России 9 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73707 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31967 9
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3322 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8468 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 4
Микрофон - Microphone 2705 4
Стандартизация - Standardization 2243 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10142 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2326 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6640 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4370 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1546 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3976 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17164 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8783 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13655 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2304 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5925 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1202 2
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 295 2
Оповещение и уведомление - Notification 5385 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6201 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 4
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1235 3
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 250 3
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 68 3
Google Gmail 990 2
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 21 2
Microsoft Windows 2000 8679 1
Positive Technologies - XSpider 36 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
Dell EMC VNX 42 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 145 1
Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 21 1
Broadcom - VMware vShield 25 1
Cisco ONS SONET MSPP - Synchronous Digital Hierarchy - Multiservice Provisioning Platform 11 1
VCE Vblock Systems - VCE Vblock Powered Solution - VCE Vblock Infrastructure Platforms 31 1
ПравоТех АО - Мой Арбитр - Сервис электронной подачи документов в арбитражные суды 13 1
Cisco Unified IP Phones - Cisco CP - Cisco DX - серия IP-телефонов 60 1
HP Itanium 7 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 337 1
Apple iOS 8309 1
Intel x86 - архитектура процессора 1992 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 555 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1403 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 441 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 53 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1429 1
Broadcom - VMware vSphere 598 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 354 1
Microsoft Dynamics CRM 546 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 248 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 298 1
Microsoft Windows Server 2008 481 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 1
Microsoft Windows Server 2012 202 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
Бетсис Павел 101 9
Хабаров Андрей 9 5
Гарипов Айдар 9 5
Ревичев Вячеслав 6 5
Харитонов Александр 68 4
Лукацкий Алексей 132 4
Мелано Богдан 3 3
Chambers John - Чемберс Джон 123 3
Кристев Михаил 16 3
Прасолов Михаил 3 3
Назейкин Анатолий 5 2
Снежков Сергей 3 2
Markovski Veni - Марковски Вени 9 2
Marenberg Roxane - Маренберг Роксана 4 2
McCrum William - МакКрум Вильям 2 2
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 2
Тенишев Андрей 16 2
Черноволенко Сергей 34 2
Киселева Наталья 5 2
Ковалев Алексей 17 1
Ламанов Александр 2 1
Crocker Stephen D. - Крокер Стивен 8 1
Суетин Николай 8 1
Маслов Олег 12 1
Крячков Антон 20 1
Парфенов Константин 14 1
Ляпин Андрей 10 1
Моисеев Сергей 12 1
Мачабели Константин 13 1
Голобоков Владимир 7 1
Азаров Дмитрий 9 1
Фургель Игорь 1 1
Ломакин Виктор 1 1
Гайсин Салават 3 1
Курочкин Дмитрий 3 1
Боровков Андрей 2 1
Левитан Андрей 1 1
Чукин Сергей 1 1
Синдяшкин Павел 1 1
Лимов Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158135 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53557 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 12
Азия - Азиатский регион 5763 6
Европа Восточная 3124 6
Украина 7812 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1455 4
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 3
Казахстан - Республика 5836 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13581 3
Германия - Федеративная Республика 12956 3
Турция - Турецкая республика 2504 3
США - Калифорния 4778 3
Нидерланды 3644 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 411 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4112 2
Европа 24675 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18770 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8211 2
Америка - Американский регион 2190 2
Израиль 2787 2
Бельгия - Королевство 1173 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1670 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 746 2
Мексика - Мехико 78 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 167 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18343 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 1
Япония 13564 1
Беларусь - Белоруссия 6073 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4317 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3204 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Канада 4994 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 1
Италия - Итальянская Республика 4435 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2705 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2937 1
Бразилия - Федеративная Республика 2459 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 25
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6684 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 9
Профсоюз - Профессиональный союз 277 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7802 7
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 814 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3042 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 4
Энергетика - Energy - Energetically 5528 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 3
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1311 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11780 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3743 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 180 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5898 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 663 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
Импортозамещение - параллельный импорт 566 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6377 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 266 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5298 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 383 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1160 6
ИнформКурьерСвязь 14 2
Ведомости 1286 2
ComNews - Медиа-бизнес 135 2
Newsweek 39 1
BuzzFeed 15 1
ComputerWorld 144 1
The Observer 40 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
TAdviser - Центр выбора технологий 432 1
The Register - The Register Hardware 1717 1
NYT - The New York Times 1090 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 320 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
The Guardian - Британская газета 386 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2199 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 667 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 1
Frost & Sullivan 206 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 444 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 3
РАН - Российская академия наук 2033 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 21 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
РАН ИФ - Институт философии 12 1
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 36 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 260 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 28 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
ERP-Диалоги 3 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 77 1
Cisco Connect 5 1
Cisco Expo 23 1
