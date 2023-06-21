Cisco закрыла свою российскую «дочку». Она уничтожила технику на миллиарды рублей, чтобы не продавать ее россиянам

В России закрывается одна из двух «дочек» компании Cisco – «Сиско системс». Она уволила почти всех своих сотрудников, принесла миллиарды рублей убытка, но при этом оказалась немного более успешной, чем другая дочерняя структура американского вендора – «Сиско солюшенс».

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Американская компания Cisco решила ликвидировать свою дочернюю российскую компанию «Сиско системс», пишет ТАСС со ссылкой на портал «Федресурс». Решение об уничтожении компании было принято на внеочередном собрании ее владельцев 19 июня 2023 г.

До недавнего времени у Cisco было две российские «дочки» – вторая носит название «Сиско солюшенс». Как сообщал CNews, 2022 г. для них обеих завершился финансовыми потерями, а «Сиско системс» и вовсе предпочла уничтожить технику Cisco на 2 млрд руб., лишь бы не продавать ее россиянам.

По информации агентства, «Сиско системс» уйдет в небытие по причине прекращения продаж и предоставления услуг. Также Cisco приостановила действие лицензии своей «дочки».

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«Сиско системс» была основана в 2006 г. и к моменту выхода материала на 99,99999% принадлежала голландскому представительству Cisco. Доля размером в 1 руб. находилась во владении структуры Cisco, зарегистрированной на Бермудских островах (данные ЕГРЮЛ). Основная деятельность компании – «исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения» (код ОКВЭД – 73.20), но, по информации ТАСС, она занималась обслуживанием оборудования Cisco.

Финансовые показатели

В 2022 г. выручка «Сиско системс» достигла 441,2 млн руб., а вместо чистой прибыли компания отрапортовала о чистом убытке в размере 1,85 млрд руб. По сравнению с 2021 г. выручка упала на 76% – годом ранее она находилась на уровне 1,85 млрд руб.

С чистой прибылью у компании не сложилось и в 2021 г. хотя о миллиардных убытках речи тогда не было. Чистый убыток «Сиско системс» по итогам 2021 г. достиг 102,4 млн руб., то есть всего за год он вырос приблизительно в 18 раз.

Вопрос правильности выбора

Cisco не уточняет, почему она решила закрыть именно «Сиско системс», оставив существовать лишь «Сиско солюшенс», основная задача которой – дистрибуция техники Cisco. С точки зрения финансов эта компания в 2022 г. оказалась в еще более худшем положении, нежели «Сиско системс» – если в 2021 г. компания принесла выручку в размере 33,92 млрд руб., то год спустя этот показатель рухнул на 84% др 5,15 млрд руб. Чистая прибыль на уровне 1,16 млрд руб., которой «Сиско солюшенс» могла похвастаться» по результатам 2021 г., к концу 2022 г. прекратилась в 3,67 млрд руб. чистого убытка.

Увольнять стало некого

Закрывая «Сиско системс», американской Cisco не придется решать вопрос с персоналом своей «дочки» – его она закрыла еще в 2022 г. До 24 февраля 2022 г. в «Сиско системс» трудилось 60 человек, но к началу 2023 г. более 90% из них лишились своих рабочих мест – с 55 из них компания расторгла трудовой договор по соглашению сторон (об этом сказано в бухгалтерской отчетности). Расходы компании на выплаты компенсаций и отчисления во внебюджетные фонды, связанные с сокращением штата, достигли 190,6 млн руб.

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Оставшиеся пять человек – это рядовые сотрудники и руководство. Но и в топ-менеджменте компании тоже произошли перестановки – в январе 2023 г. главой «Сиско системс» стала Наталья Горюшина, и она же возглавила и «Сиско солюшенс». В обеих фирмах она сменила Джонатана Спарроу (Jonathan Sparrow), который руководил бизнесом Cisco в России и СНГ с 2014 г.

Импорт техники Cisco никуда не делся

Уход Cisco из России в 2022 г. должен был поставить крест на поставках ее оборудования в Россию, а ведь это один из крупнейших вендоров сетевого оборудования в мире. Впрочем, этого так и не произошло, но не без помощи параллельного и «серого» импорта – поставками теперь занимаются частные предприниматели, притом настолько массово, что власти США даже признали крайне низкую эффективность санкций в отношении поставок устройств Cisco в Россию.

В феврале 2023 г. CNews писал, что американские власти не в состоянии перекрыть поток «железа» Cisco на российский рынок. Его большими партиями поставляют через Турцию и страны Азии, а сама Cisco от этого только в плюсе – она получает деньги за проданный товар, но при этом чиста перед властями США, поскольку ее продукция отгружается компаниям, по документам никак не связанным с Россией.