Уничтожив «железо», чтобы не досталось россиянам, Cisco закончила 2022 г. с убытком в 5,5 миллиарда
Российские «дочки» Cisco, уходя из России, уничтожили материальные активы на общую сумму свыше 2 млрд руб. Чистый убыток компаний американского вендора по итогам 2022 г. составил более 5 млрд руб.
Многомиллиардные убытки
Как выяснил CNews, американская компания Cisco в связи со сворачиванием своего бизнеса в нашей стране понесла многомиллиардные убытки. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы, собранные по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) в отношении основных российских «дочек» вендора.
В частности, юрлицо ООО «Сиско солюшенз» по итогам 2022 г. снизило выручку на 84% — до 5,15 млрд руб. Годом ранее этот показатель был на уровне 33,92 млрд руб.
Чистый убыток этой организации в отчетный период составил 3,67 млрд руб. По итогам 2021 г. компания сработала в прибыль на уровне 1,16 млрд руб.
Другое юрлицо компании, ООО «Сиско системс» столкнулось в 2022 г. с падением выручки на 76%. Она оказалась на уровне 441,2 млн руб., в то время как годом ранее достигла 1,85 млрд руб.
Чистый убыток этой организации составил 1,8 млрд руб. Примечательно, что по итогам 2021 г. данное юрлицо также оказалось бесприбыльным. Его чистый убыток оказался на уровне 102,4 млн руб. В более ранние годы прибыльность организации также была в среднем нулевой, что позволяет сделать вывод о том, что для Cisco в России это юрлицо имело вспомогательное значение, а главным, по всей видимости, было вышеупомянутое ООО «Сиско солюшенз».
Так или иначе совокупный чистый убыток двух этих организаций составил 5,47 млрд руб., в то время как годом ранее Cisco на них заработала более миллиарда.
Напомним, Cisco занимается производством оборудования для компьютерных сетей и сетей связи. Компания ушла из России в марте 2022 г. на фоне начавшейся спецоперации на Украине.
Уничтожение оборудования
В начале апреля 2023 г. CNews писал о том, что при уходе из нашей страны Cisco физически уничтожила оборудование на огромную сумму. Совокупные данные в пояснительных записках к финотчетам позволяют составить более полную картину.
Упоминавшееся в прошлом материале «Сиско системс» уничтожила активы на 1,06 млрд руб., в связи с чем «был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов — 1,86 млрд руб.».
Главная «дочка» Cisco в России уничтожила товары на 1,25 млрд руб., в связи с чем «был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов — 1,12 млрд руб.».
Таким образом, общая сумма уничтоженных активоа составила 2,31 млрд руб. Под пресс пошли «все запасы, ИТ-оборудование, демо-образцы и основные средства».
Судя по отчетам, решение об утилизации гигантских объемов техники не было сиюминутным. Cisco приняла его еще в августе 2022 г., спустя два месяца с момента заявления об окончательном уходе из России. Физическое уничтожение запасов было осуществлено в январе 2023 г.
Подробности ухода
Уход крупных международных компаний с рынка какой-нибудь из стран присутствия — это всегда не только избавление от материальных ценностей путем их списания, уничтожения или продажи, но и увольнение сотрудников. Ciscoв этом плане исключением не стала.
В частности, «Сиско системс» в июле и августе 2022 г. расторгла большую часть трудовых договоров с персоналом по соглашению сторон. Это означает, что лишившиеся работы специалисты получили выходные пособия, на которые было потрачено несколько десятков миллионов рублей. К концу 2021 г. в коллективе «Сиско системс» числилось 60 человек, а годом позже оставалось лишь пять. Расходы компании на выплаты компенсаций и отчисления во внебюджетные фонды, связанные с сокращением штата, достигли 190,6 млн руб.
«Сиско солюшенз» при расставании со своими сотрудниками повела себя аналогичным образом.