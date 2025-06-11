Разделы

РСБУ Российские стандарты бухгалтерского учёта ФСБУ Федеральный стандарт бухгалтерского учёта


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 ГК «Цифровые привычки»: результаты 2024 года выше ожиданий — и это только начало

Группа компаний «Цифровые привычки» (АО), российский поставщик и разработчик программных решений для финтех-компаний и банков, объявляет финансовые и операционные результаты 2024 г. по стандартам РСБУ и МСФО (в связи с консолидацией группы в октябре 2024 г. отчетность по МСФО охватывает только период с 28 октября по 31 декабря 2024 г.). По итогам 2024 г. ГК «Цифровые привычки» показала

09.09.2021 «Диасофт» представила решение для расчета сложных финансовых показателей по МСФО и РСБУ для банков и НФО

«Диасофт» представила решение для расчета сложных финансовых показателей по МСФО и РСБУ для банков и НФО. Решение «Инструментарий вычислений» входит в состав платформы развития Digital Q.Accounting и обеспечивает расчет финансовых показателей, необходимых для ведения бухгалте
29.06.2020 IBS перевела учет по РСБУ из «1С» в SAP ERP для компании EVYAP

ные сотрудникам способы обработки данных. Это привело к необходимости функциональных доработок в SAP ERP. Работы планировалось осуществить за 11-12 месяцев в два этапа: окончательный перевод учёта по РСБУ из 1С в SAP и автоматизация ряда бизнес-процессов в SAP с целью упрощения пользовательской работы. Второй этап включал в себя актуализацию решений по учёту налога на прибыль и НДС, реализа
31.03.2015 Динамика банковских ИТ-бюджетов снижается

Суммарный объем расходов топ-50 банков на ИКТ, по данным РСБУ-отчетности, в 2013 г. составил i34 млрд. В этом году рейтинг по количеству частников выр
21.01.2014 В Москве состоится конференция «Годовой отчет 2013. РСБУ, МСФО, налоги в 2014 году»

13 февраля 2014 г. компания «Профессиональная Арена» проводит бесплатную конференцию «Годовой отчет 2013. РСБУ, МСФО, налоги в 2014 году», посвященную всем нововведениям в бухгалтерском и налоговом законодательстве 2013 г. и перспективам изменения в 2014 г. Обо всем, что необходимо знать главным бу
14.11.2013 Выручка «Ростелекома» за 9 месяцев 2013 г. по РСБУ составила 205,2 млрд руб.

«Ростелеком» опубликовал финансовую отчетность за 9 месяцев 2013 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Выручка компании за 9 месяцев 2013 г. составила 205,2 млрд руб., по сравнению с 210,2 млрд годом ранее. Чистая прибыль компании уменьшилась до 23,6 млрд руб. (за 9 месяцев 2012 г. – 32 м
31.10.2013 Рейтинг ИКТ-бюджетов банков 2013: описание методики

По показателям РСБУ лидером по наращиванию расходов на ИКТ стал "Русфинанс Банк", показав динамику в 104%, н
14.08.2013 Чистая прибыль «Ростелекома» за 1 полугодие 2013 г. по РСБУ снизилась до 14,66 млрд руб.

«Ростелеком» опубликовал отчетность за 1 полугодие 2013 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Выручка компании за отчетный период составила 135,978 млрд руб., годом ранее выручка составляла 142,867 млрд руб. Чистая прибыль снизилась до 14,667 млрд руб., в 2012 г. она равнялась 19
16.05.2013 Чистая прибыль «Ростелекома» в 1 квартале 2013 г. по РСБУ составила 7,6 млрд руб.

«Ростелеком» опубликовал отчётность за 1 квартал 2013 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Выручка компании за отчетный период составила 67,744 млрд руб. против 76,118 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль сократилась до 7,640 млрд руб. В 1 квартале 2012 г. она составляла 13,3
14.11.2012 Выручка «Ростелекома» за 9 месяцев 2012 г. по РСБУ составила 210,2 млрд руб.

Выручка «Ростелекома» за 9 месяцев 2012 г., определенная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), составила 210,2 млрд руб. За этот период прибыль от продаж составила 43,0 млрд руб., прибыль до налогообложения – 40,1 млрд руб., а чистая прибыль – 32,0 млрд руб. Финансовые результаты

10.08.2012 Чистая прибыль «Ростелекома» в первом полугодии 2012 г. по РСБУ составила 19,6 млрд руб.

Выручка «Ростелекома» за 1 полугодие 2012 г., определенная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), составила 142,9 млрд руб. За этот период прибыль от продаж составила 18,5 млрд руб., прибыль до налогообложения – 29,5 млрд руб., а чистая прибыль – 19,6 млрд руб. Финансовые результаты

16.05.2012 Чистая прибыль «Ростелекома» в первом квартале 2012 г. по РСБУ составила 13,3 млрд руб.

Выручка «Ростелекома» за 1 квартал 2012 г., определенная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), составила 76,1 млрд руб. За этот период прибыль от продаж составила 18,5 млрд руб., прибыль до налогообложения – 16,8 млрд руб., а чистая прибыль – 13,3 млрд руб. Финансовые результаты д
10.05.2012 17 мая состоится форум по консолидированной отчетности МСФО и РСБУ в холдингах

17 мая компания «Микротест» проведет III специализированный форум по МСФО «Практика подготовки консолидированной отчетности МСФО и РСБУ в холдингах на основе “1С:Консолидация 8 Проф”». Форум для представителей компаний, которые готовятся к автоматизации учета и выпуска отчетности по МСФО, впервые прошел в апреле 2011 г. На
28.03.2012 Чистая прибыль «Ростелекома» за 2011 г. по РСБУ составила 32,6 млрд руб.

Выручка «Ростелекома» за 2011 г., определенная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), составила 214,6 млрд руб. За этот период прибыль от продаж составила 38,5 млрд руб., прибыль до налогообложения – 40,8 млрд руб, а чистая прибыль – 32,6 млрд руб. Финансовые результаты д
02.11.2011 Чистая прибыль «Ростелекома» за 9 месяцев 2011 г. по РСБУ составила 23,3 млрд руб.

Выручка «Ростелекома» за 9 месяцев 2011 г., определенная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), составила 144,9 млрд руб. За этот период прибыль от продаж составила 30,2 млрд руб., прибыль до налогообложения – 29,5 млрд руб., а чистая прибыль – 23,3 млрд руб. Финансовые результаты

02.08.2011 Чистая прибыль «Ростелекома» за 6 месяцев 2011 г. по РСБУ составила 13,9 млрд руб.

Выручка «Ростелекома» за 6 месяцев 2011 г., определенная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), составила 79,9 млрд руб. За этот период прибыль от продаж составила 15,8 млрд руб., прибыль до налогообложения – 17,7 млрд руб., а чистая прибыль – 13,9 млрд руб. При этом «Ростелеком» о
17.05.2011 Выручка МГТС в 2010 г. по РСБУ увеличилась на 6,7% до 30,6 млрд руб.

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в Группу МТС, сообщила об основных финансовых итогах деятельности компании в 2010 г. по российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ). Выручка МГТС в 2010 г. составила 30,6 млрд руб., что на 6,7% выше результатов 2009 г., когда выручка компании была 28,7 млрд руб. В 2010 г. показатель OIBDA МГТС вырос до 15,1 млрд руб.

09.11.2010 Чистая прибыль «Ростелекома» за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ сократилась на 11%

Компания «Ростелеком» представила неаудированные финансовые итоги своей деятельности за девять месяцев 2010 г., определенные в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Выручка за третий квартал отчетного периода составила 15,1 млрд руб., увеличившись на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет удвоения (+100%) доходов от высокотехно
01.11.2010 Чистая прибыль «Сибирьтелекома» за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ увеличилась на 83,4%

Компания «Сибирьтелеком» представила результаты деятельности за 9 месяцев 2010 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Доходы «Сибирьтелекома» без учета дочернего бизнеса за 9 месяцев 2010 г. достигли 21 643,7 млн руб., увеличившись на 772,8 млн. руб., или на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прош
25.10.2010 Чистая прибыль «Дальсвязи» за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ выросла на 33,6%

Компания «Дальсвязь» объявила неаудированные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2010 г. согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Так, доходы компании от оказания услуг связи выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6% и составили 9 984,2 млн руб. Прибыль от продаж за 9 месяцев текущего года с
02.09.2010 IBS Borlas построила для «Дальсвязи» систему формирования отчётности по РСБУ

Специалисты компании IBS Borlas внедрили в телекоммуникационной компании «Дальсвязь» лицензированное решение «Система формирования бухгалтерской отчётности в соответствии с практикой РСБУ» (ПО BARS). Решение базируется на технологиях Oracle и призвано решить задачу формирования бухгалтерской отчётности для оператора связи в корпоративной информационной системе на базе Oracl
10.08.2010 NaviCon Group реализовала для российской «дочки» ZF Friedrichshafen учет по МСФО и РСБУ на базе Microsoft Dynamics NAV

концерна при автоматизации учетной политики российского представительства: ведение первичного учета в соответствии с правилами МСФО и обеспечение настройки учетных форм для регламентной отчетности по РСБУ. Проект реализован на базе Microsoft Dynamics NAV в течение 5 месяцев, говорится в сообщении NaviCon Group. «ЦФ Руссия» — это полностью дочерняя компания концерна ZF Friedrichshafen AG, по
29.03.2010 Чистая прибыль «Синтерры» за 2009 г. по РСБУ увеличилась на 35% до 2,29 млрд руб.

Оператор связи «Синтерра» объявил неаудированные результаты деятельности компании за 2009 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Выручка «Синтерры» по итогам 2009 г. по сравнению с предыдущим годом осталась практически на прежнем уровне и составила более 7,59 млрд руб. Чистая прибыль «Синтерры» превысила показател
03.04.2009 «Ростелеком» отчитался по РСБУ за 2008 г.

Компания «Ростелеком», российский национальный оператор связи, объявила аудированные результаты деятельности за 2008 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Выручка «Ростелекома» в 2008 г. выросла по сравнению с предыдущим годом на 1,0% и составила 63 201,7 млн. руб. – несмотря на негативное влияние финансово-экономического кризиса в четверт
01.04.2009 В 2008 г. выручка «Синтерры» по РСБУ увеличилась на 57%

ератор связи «Синтерра» объявил неаудированные результаты деятельности ЗАО «Синтерра», образующей компании Группы «Синтерра», за 2008 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Выручка ЗАО «Синтерра» по итогам 2008 г. по сравнению с предыдущим годом выросла на 57% и составила более 7,8 млрд руб. Без учета переоценки валютного долга чистая прибыль увеличилась за
12.05.2008 Выручка СЗТ по РСБУ за первый квартал 2008 г. составила 6 млрд. руб.

ОАО «Северо-Западный Телеком» подвело итоги деятельности за 1 квартал 2008 г. по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ). По итогам 1 квартала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка выросла на 5,5% и составила 6 047 млн. руб., в том числе - 5 635 млн. руб. от продажи услуг связи. Наибольш
16.04.2008 СЗТ подвел итоги года по РСБУ

ОАО «Северо-Западный Телеком» подвело итоги финансово-экономической деятельности за 2007 г. по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ). По итогам 2007 г. доходы компании выросли на 15,5% по сравнению с прошлым годом и составили 23 643 млн. руб. Основными драйверами роста выручки от услуг связи в 2007 году стали местная с
31.03.2008 Чистая прибыль СЗТ по РСБУ составила 11,409 млрд. руб.

Чистая прибыль ОАО «Северо-Западный Телеком» (СЗТ) по РСБУ за 2007 год составила 11 млрд. 409 млн. 283 тыс. рублей, что в 4,3 раза больше, чем в 2006 году. В 4-м квартале 2007 года она составила 8 млрд. 381 млн. 853 тыс. рублей. Рост чистой прибыл
18.03.2008 Выручка «Лаборатории Касперского» по РСБУ выросла в 2,5 раза

Выручка «Лаборатории Касперского» по РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета) выросла, по предварительным оценкам, с $80 млн. в 2006 г. до $200 млн. в 2007 г. Как сообщает «Прайм-ТАСС», представители компании не исключают

20.02.2008 СЗТ заказывает аудит по РСБУ и МСФО

я договора на проведение обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности общества в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2008 год. Конкурс проводится 21 марта 2008 г., в 11 часов 00 минут по адресу: Москва, ул. Плющиха, д. 55, стр. 2, комн. 108. С
26.06.2007 «Порше Руссланд» автоматизировал учет по РСБУ и МСФО на базе «1С»

Компания «1С-Рарус» выполнила проект автоматизации бухгалтерского учета по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и МСФО в компании «Порше Руссланд» — дочернем предприятии немецкой автомобильной компании Porsche AG. Система создана на платформе «1С:Предприятие 8», за основу использовалось прикладное

28.04.2007 Чистая прибыль головной компании "Ситроникс" по РСБУ снизилась на 94,5%

Чистая прибыль головной компании "Ситроникс" в 1 квартале 2007 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) снизилась на 94,5% относительно данных за 4 квартал 2006 г. до 0,521 млн. руб, сообщает РБК. По данным неконсолидированной бухгалтерской отчетности "Ситроникс", составленной по РСБУ

06.04.2007 Выручка СМАРТС по РСБУ в 2006 г. выросла на 18%

Выручка головной компании группы СМАРТС — ЗАО «Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем» — по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) в 2006 г. выросла на 18% и составила 2,934 млрд. руб, сообщает РБК. Прирост выручки от услуг связи превысил 26%. Прибыль от продаж составила 216,947 млн. руб., что в 30 раз превышает анал
03.04.2007 Чистая прибыль МТС по РСБУ в 4 квартале выросла на 31,9%

Чистая прибыль компании "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 4 квартале 2006 г. по сравнению с 3 кварталом 2006 г. увеличилась на 31,9% - до 10 млрд. 71,726 млн. руб, сообщает РБК. Чистая прибыль МТС в 3 квартале составила 7 млрд. 635,841 млн. ру
03.04.2007 Чистая прибыль СЗТ в 2006 г. по РСБУ выросла на 42%

Чистая прибыль компании «Северо-Западный Телеком» (СЗТ) в 2006 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), по неаудированным данным, выросла на 42% по сравнению с 2005 г. — до 2 млрд. 618,3 млн. руб., сообщает РБК. По итогам 2006 г. выручка компании выросла на 1% по сравнению с предыдущи
03.04.2007 Чистая прибыль "Таттелекома" в 4 квартале по РСБУ снизилась в 2 раза

Чистая прибыль «Таттелекома» в 4 квартале 2006 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) снизилась в 2 раза относительно 3 квартала 2006 г. — до 109,817 млн. руб, сообщает РБК. Уменьшение прибыли в отчетном периоде произошло в связи с включением в результаты 4 квартала 2
02.04.2007 Чистая прибыль "МегаФона" в 2006 г. по РСБУ увеличилась в 1,5 раза

Чистая прибыль «МегаФона» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2006 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в 1,5 раза — до 6 млрд. 423 млн. 720 тыс. руб., сообщает РБК. Изменение показателя в компании связывают с ростом выручки и прибылью по ку
14.03.2007 Чистая прибыль "ВолгаТелекома" по РСБУ в 2006 г. увеличилась на 6,9%

Чистая прибыль компании «ВолгаТелеком» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), по предварительным данным, в 2006 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась на 6,9% — до 2 млрд. 412,4 млн. руб., сообщает РБК. Прибыль до налогообложения выросла на 1,6% — до 3 мл
26.02.2007 Чистая прибыль ЮТК в 2006 г. по РСБУ вырастет на 159,4%

Чистая прибыль «Южной телекоммуникационной компании» (ЮТК) в 2006 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), по предварительным данным, вырастет на 159,4% по сравнению с 2005 г. — до 791,7 млн. руб., сообщает РБК. В 2005 г. чистая прибыль ЮТК составляла 305,2 млн. руб. Как отметили в компа
25.01.2007 Чистая прибыль компании «Дальсвязь» по РСБУ выросла на 45%

Чистая прибыль компании «Дальсвязь» в 2006 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), по предварительным данным, выросла на 45% относительно 2005 г. — до 1,24 млрд. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Выручка компании, по предварительным данным, в 2006 г. п

