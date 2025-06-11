Получите все материалы CNews по ключевому слову
|11.06.2025
|
ГК «Цифровые привычки»: результаты 2024 года выше ожиданий — и это только начало
Группа компаний «Цифровые привычки» (АО), российский поставщик и разработчик программных решений для финтех-компаний и банков, объявляет финансовые и операционные результаты 2024 г. по стандартам РСБУ и МСФО (в связи с консолидацией группы в октябре 2024 г. отчетность по МСФО охватывает только период с 28 октября по 31 декабря 2024 г.). По итогам 2024 г. ГК «Цифровые привычки» показала
|09.09.2021
|
«Диасофт» представила решение для расчета сложных финансовых показателей по МСФО и РСБУ для банков и НФО
«Диасофт» представила решение для расчета сложных финансовых показателей по МСФО и РСБУ для банков и НФО. Решение «Инструментарий вычислений» входит в состав платформы развития Digital Q.Accounting и обеспечивает расчет финансовых показателей, необходимых для ведения бухгалте
|29.06.2020
|
IBS перевела учет по РСБУ из «1С» в SAP ERP для компании EVYAP
ные сотрудникам способы обработки данных. Это привело к необходимости функциональных доработок в SAP ERP. Работы планировалось осуществить за 11-12 месяцев в два этапа: окончательный перевод учёта по РСБУ из 1С в SAP и автоматизация ряда бизнес-процессов в SAP с целью упрощения пользовательской работы. Второй этап включал в себя актуализацию решений по учёту налога на прибыль и НДС, реализа
|31.03.2015
|
Динамика банковских ИТ-бюджетов снижается
Суммарный объем расходов топ-50 банков на ИКТ, по данным РСБУ-отчетности, в 2013 г. составил i34 млрд. В этом году рейтинг по количеству частников выр
|21.01.2014
|
В Москве состоится конференция «Годовой отчет 2013. РСБУ, МСФО, налоги в 2014 году»
13 февраля 2014 г. компания «Профессиональная Арена» проводит бесплатную конференцию «Годовой отчет 2013. РСБУ, МСФО, налоги в 2014 году», посвященную всем нововведениям в бухгалтерском и налоговом законодательстве 2013 г. и перспективам изменения в 2014 г. Обо всем, что необходимо знать главным бу
|14.11.2013
|
Выручка «Ростелекома» за 9 месяцев 2013 г. по РСБУ составила 205,2 млрд руб.
«Ростелеком» опубликовал финансовую отчетность за 9 месяцев 2013 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Выручка компании за 9 месяцев 2013 г. составила 205,2 млрд руб., по сравнению с 210,2 млрд годом ранее. Чистая прибыль компании уменьшилась до 23,6 млрд руб. (за 9 месяцев 2012 г. – 32 м
|31.10.2013
|
Рейтинг ИКТ-бюджетов банков 2013: описание методики
По показателям РСБУ лидером по наращиванию расходов на ИКТ стал "Русфинанс Банк", показав динамику в 104%, н
|14.08.2013
|
Чистая прибыль «Ростелекома» за 1 полугодие 2013 г. по РСБУ снизилась до 14,66 млрд руб.
«Ростелеком» опубликовал отчетность за 1 полугодие 2013 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Выручка компании за отчетный период составила 135,978 млрд руб., годом ранее выручка составляла 142,867 млрд руб. Чистая прибыль снизилась до 14,667 млрд руб., в 2012 г. она равнялась 19
|16.05.2013
|
Чистая прибыль «Ростелекома» в 1 квартале 2013 г. по РСБУ составила 7,6 млрд руб.
«Ростелеком» опубликовал отчётность за 1 квартал 2013 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Выручка компании за отчетный период составила 67,744 млрд руб. против 76,118 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль сократилась до 7,640 млрд руб. В 1 квартале 2012 г. она составляла 13,3
|14.11.2012
|
Выручка «Ростелекома» за 9 месяцев 2012 г. по РСБУ составила 210,2 млрд руб.
Выручка «Ростелекома» за 9 месяцев 2012 г., определенная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), составила 210,2 млрд руб. За этот период прибыль от продаж составила 43,0 млрд руб., прибыль до налогообложения – 40,1 млрд руб., а чистая прибыль – 32,0 млрд руб. Финансовые результаты
|10.08.2012
|
Чистая прибыль «Ростелекома» в первом полугодии 2012 г. по РСБУ составила 19,6 млрд руб.
Выручка «Ростелекома» за 1 полугодие 2012 г., определенная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), составила 142,9 млрд руб. За этот период прибыль от продаж составила 18,5 млрд руб., прибыль до налогообложения – 29,5 млрд руб., а чистая прибыль – 19,6 млрд руб. Финансовые результаты
|16.05.2012
|
Чистая прибыль «Ростелекома» в первом квартале 2012 г. по РСБУ составила 13,3 млрд руб.
Выручка «Ростелекома» за 1 квартал 2012 г., определенная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), составила 76,1 млрд руб. За этот период прибыль от продаж составила 18,5 млрд руб., прибыль до налогообложения – 16,8 млрд руб., а чистая прибыль – 13,3 млрд руб. Финансовые результаты д
|10.05.2012
|
17 мая состоится форум по консолидированной отчетности МСФО и РСБУ в холдингах
17 мая компания «Микротест» проведет III специализированный форум по МСФО «Практика подготовки консолидированной отчетности МСФО и РСБУ в холдингах на основе “1С:Консолидация 8 Проф”». Форум для представителей компаний, которые готовятся к автоматизации учета и выпуска отчетности по МСФО, впервые прошел в апреле 2011 г. На
|28.03.2012
|
Чистая прибыль «Ростелекома» за 2011 г. по РСБУ составила 32,6 млрд руб.
Выручка «Ростелекома» за 2011 г., определенная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), составила 214,6 млрд руб. За этот период прибыль от продаж составила 38,5 млрд руб., прибыль до налогообложения – 40,8 млрд руб, а чистая прибыль – 32,6 млрд руб. Финансовые результаты д
|02.11.2011
|
Чистая прибыль «Ростелекома» за 9 месяцев 2011 г. по РСБУ составила 23,3 млрд руб.
Выручка «Ростелекома» за 9 месяцев 2011 г., определенная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), составила 144,9 млрд руб. За этот период прибыль от продаж составила 30,2 млрд руб., прибыль до налогообложения – 29,5 млрд руб., а чистая прибыль – 23,3 млрд руб. Финансовые результаты
|02.08.2011
|
Чистая прибыль «Ростелекома» за 6 месяцев 2011 г. по РСБУ составила 13,9 млрд руб.
Выручка «Ростелекома» за 6 месяцев 2011 г., определенная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), составила 79,9 млрд руб. За этот период прибыль от продаж составила 15,8 млрд руб., прибыль до налогообложения – 17,7 млрд руб., а чистая прибыль – 13,9 млрд руб. При этом «Ростелеком» о
|17.05.2011
|
Выручка МГТС в 2010 г. по РСБУ увеличилась на 6,7% до 30,6 млрд руб.
«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в Группу МТС, сообщила об основных финансовых итогах деятельности компании в 2010 г. по российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ). Выручка МГТС в 2010 г. составила 30,6 млрд руб., что на 6,7% выше результатов 2009 г., когда выручка компании была 28,7 млрд руб. В 2010 г. показатель OIBDA МГТС вырос до 15,1 млрд руб.
|09.11.2010
|
Чистая прибыль «Ростелекома» за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ сократилась на 11%
Компания «Ростелеком» представила неаудированные финансовые итоги своей деятельности за девять месяцев 2010 г., определенные в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Выручка за третий квартал отчетного периода составила 15,1 млрд руб., увеличившись на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет удвоения (+100%) доходов от высокотехно
|01.11.2010
|
Чистая прибыль «Сибирьтелекома» за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ увеличилась на 83,4%
Компания «Сибирьтелеком» представила результаты деятельности за 9 месяцев 2010 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Доходы «Сибирьтелекома» без учета дочернего бизнеса за 9 месяцев 2010 г. достигли 21 643,7 млн руб., увеличившись на 772,8 млн. руб., или на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прош
|25.10.2010
|
Чистая прибыль «Дальсвязи» за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ выросла на 33,6%
Компания «Дальсвязь» объявила неаудированные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2010 г. согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Так, доходы компании от оказания услуг связи выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6% и составили 9 984,2 млн руб. Прибыль от продаж за 9 месяцев текущего года с
|02.09.2010
|
IBS Borlas построила для «Дальсвязи» систему формирования отчётности по РСБУ
Специалисты компании IBS Borlas внедрили в телекоммуникационной компании «Дальсвязь» лицензированное решение «Система формирования бухгалтерской отчётности в соответствии с практикой РСБУ» (ПО BARS). Решение базируется на технологиях Oracle и призвано решить задачу формирования бухгалтерской отчётности для оператора связи в корпоративной информационной системе на базе Oracl
|10.08.2010
|
NaviCon Group реализовала для российской «дочки» ZF Friedrichshafen учет по МСФО и РСБУ на базе Microsoft Dynamics NAV
концерна при автоматизации учетной политики российского представительства: ведение первичного учета в соответствии с правилами МСФО и обеспечение настройки учетных форм для регламентной отчетности по РСБУ. Проект реализован на базе Microsoft Dynamics NAV в течение 5 месяцев, говорится в сообщении NaviCon Group. «ЦФ Руссия» — это полностью дочерняя компания концерна ZF Friedrichshafen AG, по
|29.03.2010
|
Чистая прибыль «Синтерры» за 2009 г. по РСБУ увеличилась на 35% до 2,29 млрд руб.
Оператор связи «Синтерра» объявил неаудированные результаты деятельности компании за 2009 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Выручка «Синтерры» по итогам 2009 г. по сравнению с предыдущим годом осталась практически на прежнем уровне и составила более 7,59 млрд руб. Чистая прибыль «Синтерры» превысила показател
|03.04.2009
|
«Ростелеком» отчитался по РСБУ за 2008 г.
Компания «Ростелеком», российский национальный оператор связи, объявила аудированные результаты деятельности за 2008 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Выручка «Ростелекома» в 2008 г. выросла по сравнению с предыдущим годом на 1,0% и составила 63 201,7 млн. руб. – несмотря на негативное влияние финансово-экономического кризиса в четверт
|01.04.2009
|
В 2008 г. выручка «Синтерры» по РСБУ увеличилась на 57%
ератор связи «Синтерра» объявил неаудированные результаты деятельности ЗАО «Синтерра», образующей компании Группы «Синтерра», за 2008 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Выручка ЗАО «Синтерра» по итогам 2008 г. по сравнению с предыдущим годом выросла на 57% и составила более 7,8 млрд руб. Без учета переоценки валютного долга чистая прибыль увеличилась за
|12.05.2008
|
Выручка СЗТ по РСБУ за первый квартал 2008 г. составила 6 млрд. руб.
ОАО «Северо-Западный Телеком» подвело итоги деятельности за 1 квартал 2008 г. по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ). По итогам 1 квартала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка выросла на 5,5% и составила 6 047 млн. руб., в том числе - 5 635 млн. руб. от продажи услуг связи. Наибольш
|16.04.2008
|
СЗТ подвел итоги года по РСБУ
ОАО «Северо-Западный Телеком» подвело итоги финансово-экономической деятельности за 2007 г. по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ). По итогам 2007 г. доходы компании выросли на 15,5% по сравнению с прошлым годом и составили 23 643 млн. руб. Основными драйверами роста выручки от услуг связи в 2007 году стали местная с
|31.03.2008
|
Чистая прибыль СЗТ по РСБУ составила 11,409 млрд. руб.
Чистая прибыль ОАО «Северо-Западный Телеком» (СЗТ) по РСБУ за 2007 год составила 11 млрд. 409 млн. 283 тыс. рублей, что в 4,3 раза больше, чем в 2006 году. В 4-м квартале 2007 года она составила 8 млрд. 381 млн. 853 тыс. рублей. Рост чистой прибыл
|18.03.2008
|
Выручка «Лаборатории Касперского» по РСБУ выросла в 2,5 раза
Выручка «Лаборатории Касперского» по РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета) выросла, по предварительным оценкам, с $80 млн. в 2006 г. до $200 млн. в 2007 г. Как сообщает «Прайм-ТАСС», представители компании не исключают
|20.02.2008
|
СЗТ заказывает аудит по РСБУ и МСФО
я договора на проведение обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности общества в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2008 год. Конкурс проводится 21 марта 2008 г., в 11 часов 00 минут по адресу: Москва, ул. Плющиха, д. 55, стр. 2, комн. 108. С
|26.06.2007
|
«Порше Руссланд» автоматизировал учет по РСБУ и МСФО на базе «1С»
Компания «1С-Рарус» выполнила проект автоматизации бухгалтерского учета по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и МСФО в компании «Порше Руссланд» — дочернем предприятии немецкой автомобильной компании Porsche AG. Система создана на платформе «1С:Предприятие 8», за основу использовалось прикладное
|28.04.2007
|
Чистая прибыль головной компании "Ситроникс" по РСБУ снизилась на 94,5%
Чистая прибыль головной компании "Ситроникс" в 1 квартале 2007 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) снизилась на 94,5% относительно данных за 4 квартал 2006 г. до 0,521 млн. руб, сообщает РБК. По данным неконсолидированной бухгалтерской отчетности "Ситроникс", составленной по РСБУ
|06.04.2007
|
Выручка СМАРТС по РСБУ в 2006 г. выросла на 18%
Выручка головной компании группы СМАРТС — ЗАО «Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем» — по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) в 2006 г. выросла на 18% и составила 2,934 млрд. руб, сообщает РБК. Прирост выручки от услуг связи превысил 26%. Прибыль от продаж составила 216,947 млн. руб., что в 30 раз превышает анал
|03.04.2007
|
Чистая прибыль МТС по РСБУ в 4 квартале выросла на 31,9%
Чистая прибыль компании "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 4 квартале 2006 г. по сравнению с 3 кварталом 2006 г. увеличилась на 31,9% - до 10 млрд. 71,726 млн. руб, сообщает РБК. Чистая прибыль МТС в 3 квартале составила 7 млрд. 635,841 млн. ру
|03.04.2007
|
Чистая прибыль СЗТ в 2006 г. по РСБУ выросла на 42%
Чистая прибыль компании «Северо-Западный Телеком» (СЗТ) в 2006 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), по неаудированным данным, выросла на 42% по сравнению с 2005 г. — до 2 млрд. 618,3 млн. руб., сообщает РБК. По итогам 2006 г. выручка компании выросла на 1% по сравнению с предыдущи
|03.04.2007
|
Чистая прибыль "Таттелекома" в 4 квартале по РСБУ снизилась в 2 раза
Чистая прибыль «Таттелекома» в 4 квартале 2006 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) снизилась в 2 раза относительно 3 квартала 2006 г. — до 109,817 млн. руб, сообщает РБК. Уменьшение прибыли в отчетном периоде произошло в связи с включением в результаты 4 квартала 2
|02.04.2007
|
Чистая прибыль "МегаФона" в 2006 г. по РСБУ увеличилась в 1,5 раза
Чистая прибыль «МегаФона» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2006 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в 1,5 раза — до 6 млрд. 423 млн. 720 тыс. руб., сообщает РБК. Изменение показателя в компании связывают с ростом выручки и прибылью по ку
|14.03.2007
|
Чистая прибыль "ВолгаТелекома" по РСБУ в 2006 г. увеличилась на 6,9%
Чистая прибыль компании «ВолгаТелеком» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), по предварительным данным, в 2006 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась на 6,9% — до 2 млрд. 412,4 млн. руб., сообщает РБК. Прибыль до налогообложения выросла на 1,6% — до 3 мл
|26.02.2007
|
Чистая прибыль ЮТК в 2006 г. по РСБУ вырастет на 159,4%
Чистая прибыль «Южной телекоммуникационной компании» (ЮТК) в 2006 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), по предварительным данным, вырастет на 159,4% по сравнению с 2005 г. — до 791,7 млн. руб., сообщает РБК. В 2005 г. чистая прибыль ЮТК составляла 305,2 млн. руб. Как отметили в компа
|25.01.2007
|
Чистая прибыль компании «Дальсвязь» по РСБУ выросла на 45%
Чистая прибыль компании «Дальсвязь» в 2006 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), по предварительным данным, выросла на 45% относительно 2005 г. — до 1,24 млрд. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Выручка компании, по предварительным данным, в 2006 г. п
