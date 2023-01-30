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Индексная книга CNews*
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СВО Специальная военная операция на Украине Спецоперация на Украине



30.01.2023 Хозяева МТС создали компанию, которая сквозь санкции провезет гаджеты Apple и Samsung 1
26.01.2023 Хакеры выложили в сеть исходные коды поисковика, почты, диска и облака «Яндекса» 1
25.01.2023 Вслед за Россией Softline расстанется с Кипром и Лондоном 1
24.01.2023 Власти придумали, как не допустить «технологической деградации» страны 1
23.01.2023 «РТК-солар»: 2022 г. принес рекордные по мощности и длительности DDoS-атаки 1
23.01.2023 ЦОД Nubes Alto: можно ли запустить ЦОД без срыва сроков в условиях санкций? 1
19.01.2023 Российского производителя водки отрезали от ИТ-инфраструктуры на Украине 1
18.01.2023 Россия оштрафовала Apple на миллиард 1
17.01.2023 EPAM потратил $58 млн на покупку немецкого ИТ-консультанта 1
16.01.2023 Иностранцев отлучат от владения маркетплейсами в России, Белоруссии и Казахстане 1
Андрей Голов, «Код безопасности»: В многополярном мире мы могли бы создать киберальянсы 1
13.01.2023 Выпущена первая СХД на новейших 48-ядерных «Байкалах» 1
12.01.2023 Операторы связи начнут сдавать в аренду серверы, компьютеры и софт 1
11.01.2023 Россиянам не вернут 360 миллионов за неоказанную техподдержку сбежавшей из страны VMware 1
11.01.2023 Уехавших ИТ-шников будут заманивать обратно на Родину. Пообещают бронь от армии и оплату перелета 1
10.01.2023 Крупнейший металлургический комбинат России отказался от Zoom и Skype 1
09.01.2023 Госдума разрабатывает закон о принудительном лицензировании иностранных фильмов 1
09.01.2023 Россияне охладели к iPhone. Продажи смартфонов Apple рухнули вдвое 1
03.01.2023 Российские инвесторы смогут купить акции «Яндекса» и Ozon за доллары 1
30.12.2022 Российский ИТ-рынок может измениться до неузнаваемости за 3–5 лет 1
Импортозамещение 2022 1
30.12.2022 Oracle в России проиграл иск на рекордную сумму 1
29.12.2022 Не обновлять ПО, заблокировать иностранный трафик: Распоряжения властей ради кибербезопасности школ России 1
28.12.2022 Российский Oracle на грани банкротства 1
27.12.2022 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2022 г. Голосование 1
23.12.2022 Магнаты под санкциями: рейтинг самых богатых связистов России 1
22.12.2022 В России не будут ограничивать иностранное владение сервисами такси. «Яндекс» не пострадает 1
20.12.2022 Наталья Касперская в интервью CNews: Подходить к цифровизации так же легкомысленно, как подходили ранее, категорически нельзя 1
19.12.2022 Загадочная ИТ-компания наказала сбежавшую из России HPE на крупнейшую в истории сумму 1
19.12.2022 Топ-менеджеры российского SAP передумали выкупать бизнес. Все равно клиенты уходят 1
19.12.2022 В России создан комплекс для охоты на терминалы спутникового интернета Starlink 1
19.12.2022 Евросоюз ввел санкции против AstraLinux, Шадаева и Роскомнадзора 1
15.12.2022 Власти России придумали, как вернуть на iPhone приложения санкционных банков 1
Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран 1
08.12.2022 Спецоперация на Украине на полтора месяца сделала бесполезным ПО «Касперского» для борьбы с телефонными мошенниками 1
08.12.2022 США ведут войну против российских ИТ. Введены санкции против Kraftway, «Росэлектроники» и «Миландра» 1
07.12.2022 Власти хотят пускать иностранных инвесторов в российскую ИТ-компании только через правительственную комиссию 1
06.12.2022 «Роснефть» переходит на отечественный Linux и присматривается к российским процессорам 1
02.12.2022 Для работы новой ИТ-системы «Калашникова» понадобился забытый китайский стандарт связи 1
02.12.2022 РЖД полностью перестали закупать зарубежный софт 1

Публикаций - 242, упоминаний - 245

СВО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6937 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9426 30
Yandex - Яндекс 5664 30
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10064 27
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2640 27
Apple Inc 11186 27
Samsung Electronics 9726 26
Microsoft Corporation 23489 23
Google LLC 10934 23
Huawei 3502 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8040 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4153 17
Oracle Corporation 6301 15
1С-ИжТиСи 6315 15
SAP SE 4880 15
6998 15
Intel Corporation 11667 14
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 678 14
Xiaomi 1292 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5589 14
Cisco Systems 4873 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2502 12
Softline - Софтлайн 2079 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2778 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1531 11
HP Inc. 5518 10
VK - Mail.ru Group 3199 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2967 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 811 10
РТИ Микрон - Micron 1230 9
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 535 9
Dell EMC 4913 9
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 215 9
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 359 9
AMD - Advanced Micro Devices 3861 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 694 9
IBM - International Business Machines Corp 9192 8
Telegram Group 1046 8
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Data Prime - Дата Прайм 234 8
EPAM Solutions - ЭПАМ Решения - EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 395 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5788 38
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 877 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2379 13
Альфа-Банк 1596 10
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 670 10
РЖД - Российские железные дороги 1619 10
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 8
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 153 7
Лента - Сеть розничной торговли 1698 7
Газпром ПАО 1151 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 240 6
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 6
Связной ГК 1336 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг 335 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 564 6
Северсталь ПАО - Severstal 367 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 5
ГПБ - Газпромбанк 939 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 323 5
Почта России ПАО 1988 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6191 5
Точка 3796 4
LetterOne Holdings - L1 Technology 70 4
Альфа-Групп 665 4
Роснефть НК - нефтяная компания 473 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 195 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 75 4
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 167 4
Новатэк Новафининвест 43 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2515 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 879 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 300 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 392 4
HeadHunter Group - HH Group 288 4
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 39 3
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 147 3
VK Delivery club 227 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1183 3
МКБ - Московский кредитный банк 408 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17955 62
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9093 61
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10375 32
Президент Российской Федерации 3710 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1645 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 20
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 841 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2396 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2336 13
Судебная власть - Judicial power 2091 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2693 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2847 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2505 8
Администрация Президента РФ 977 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1310 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 178 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2023 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 5
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 5
Федеральное казначейство России 1548 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 126 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 5
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 412 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 690 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 386 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1650 4
Минтранс РФ - Росавиации - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 97 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 227 4
ФНД РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 80 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации 109 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1752 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 309 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 521 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 13
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 5
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 17 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 16 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 72 2
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 2
Интернет-видео - ассоциация 18 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Альянс RISC-V - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 6 1
4CIO 18 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 22 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 10 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 8 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 61 1
Единая Россия - Политическая партия 262 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6049 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 95 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11794 82
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53207 78
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79169 58
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38926 53
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19796 42
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25639 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21339 33
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25042 30
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11359 27
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19218 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17423 26
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8146 26
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25010 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21930 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12973 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17187 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15066 21
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16007 21
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13219 20
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6330 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10027 19
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9102 19
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8114 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8737 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25942 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22184 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7844 15
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8869 14
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6214 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9908 14
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5243 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9492 14
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4379 13
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10916 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3111 13
Application store - магазин приложений 898 12
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14825 12
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11181 12
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2417 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3665 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 694 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4106 18
Google Android 12541 16
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6519 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2901 15
Microsoft Windows 14431 15
Linux OS 8235 13
Apple - App Store 2597 13
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 750 13
Microsoft Windows 2000 12674 12
Google Play - Google Store - Android Market 2932 12
Apple iPhone - серия смартфонов 6619 11
Apple iOS 6794 10
Google YouTube - Видеохостинг 2426 10
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 249 9
Apple iPhone 6 6172 8
Huawei AppGallery 187 8
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3222 7
Intel Core - Семейство процессоров 1739 7
Apple Pay 458 6
Google Android APP - Advanced Protection Program 575 5
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 296 5
Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 110 5
Новые облачные технологии - МойОфис 480 5
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения киберугроз 21 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1971 4
НКТ - Р7-Офис 202 4
Statista 169 4
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 387 4
Интерфакс СПАРК 156 3
Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 42 3
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 22 3
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 518 3
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 75 3
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 102 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 171 3
Microsoft Office 3435 3
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 76 3
WhatsApp Messenger 856 3
Superjob 280 3
Шадаев Максут 628 26
Путин Владимир 2729 23
Мишустин Михаил 481 11
Чернышенко Дмитрий 428 9
Biden Joe - Байден Джо 76 7
Касперская Наталья 268 6
Нуралиев Борис 269 6
Сергеев Михаил 94 6
Казарян Карен 63 5
Медведев Дмитрий 1630 4
Плуготаренко Сергей 66 4
Тятюшев Максим 23 4
Дорофеев Игорь 17 4
Smith Brad - Смит Брэд 83 4
Сотин Денис 144 4
Фридман Михаил 110 4
Натрусов Артем 192 4
Добкин Аркадий 70 4
Меденцев Константин 52 4
Боровиков Игорь 97 4
Бедеров Игорь 23 3
Таврин Иван 100 3
Харитонов Дмитрий 23 3
Теплицкий Дмитрий 37 3
Кичко Дмитрий 45 3
Феоктистов Вадим 34 3
Потанин Владимир 40 3
Солопов Вячеслав 36 3
Александров Александр 36 3
Бабкин Николай 21 3
Слесаренко Марина 22 3
Богданов Андрей 39 3
Чаркин Евгений 240 3
Пустарнаков Роман 24 3
Кузнецов Станислав 90 3
Смирнов Алексей 191 3
Сергеев Сергей 94 3
Верисов Михаил 20 3
Брюквин Юрий 289 3
Кириенко Сергей 145 3
Россия - РФ - Российская федерация 122748 232
Украина 7266 198
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50161 123
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39318 65
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15072 57
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17136 38
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12811 29
Европа 21303 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14937 27
Германия - Федеративная Республика 12011 26
Китай - Тайвань 3735 19
Беларусь - Белоруссия 4249 19
Казахстан - Республика 4839 16
Южная Корея - Республика 6286 15
Азия - Азиатский регион 4658 14
Турция - Турецкая республика 2066 13
Армения - Республика 1401 11
Индия - Республика 5068 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6301 10
Канада 4709 10
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 794 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 9
Грузия 1124 9
Кипр - Республика 423 9
Япония 12877 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13145 8
Финляндия - Финляндская Республика 3468 8
Израиль 2606 7
Россия - ЮФО - Республика Крым 774 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2489 7
Нидерланды 3303 7
ДНР - Донецкая Народная Республика 102 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2366 6
Сингапур - Республика 1769 6
Франция - Французская Республика 7084 6
Европа Восточная 2997 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1789 5
Польша - Республика 1774 5
Африка - Африканский регион 3267 5
Швеция - Королевство 3459 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41656 106
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41950 80
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1904 77
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10258 70
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4936 41
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10664 40
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23967 32
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19993 29
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3759 27
Юриспруденция - Законодательство - Legislation 5852 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14022 24
Импортозамещение - параллельный импорт 166 23
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5237 20
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2551 20
Экспорт - Экспортные операции 2724 19
Юриспруденция - Jurisprudence 6223 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15054 18
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3203 17
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3268 16
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3807 16
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5223 16
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1723 15
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4724 14
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7533 14
Страхование - Страховое дело - Insurance 5164 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4244 13
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6863 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 3301 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6030 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3132 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3880 10
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 955 10
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 877 10
Кредитование - Сrediting 5111 10
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3902 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8864 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4259 9
Физическое лицо - Физлицо 3130 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4047 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4921 9
Коммерсантъ - Издательский дом 1223 29
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11000 17
Ведомости 541 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 793 9
TAdviser - Центр выбора технологий 295 8
Известия ИД 466 8
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 7
Bloomberg 1109 5
РИА Новости 804 5
Forbes - Форбс 630 4
FT - Financial Times 1165 4
Thomson Reuters - Рейтер 5773 4
Царьград - телеканал 17 3
CrunchBase 69 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 3
The Bell - Издание 41 2
Рен ТВ - телеканал 61 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 570 2
The Washington Post 308 2
The Verge - Издание 502 2
South China Morning Post 30 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 2
91Mobiles 1696 2
The Register 1400 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 2
NYT - The New York Times 1001 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1246 2
Deutsche Welle - Телеканал 45 1
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
Российская газета 241 1
Sputnik 57 1
Радио России - радиостанция 48 1
VOA - Voice of America - Голос Америки 28 1
SemiAccurate 12 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
РМГ - Русское радио 11 1
ТВ-Новости АНО 6 1
Der Spiegel 145 1
500 Startups 14327 24
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7457 13
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BCG - Boston Consulting Group 99 1
Markets&Markets Research 104 1
Data Insight - Исследовательское агентство 92 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 184 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
Gartner - Гартнер 3474 1
Juniper Research 502 1
ИИИ - Институт исследований интернета 45 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 714 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 291 3
РАН - Российская академия наук 1800 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 207 2
ИРИ - Институт развития интернета 112 2
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 15 2
Росатом - Наука и инновации АО - ВНИИХТ - Всероссийский научно-исследовательский институт химических технологий 4 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 87 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения- Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения - 21 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 34 1
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 14 1
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 18 1
Luxoft Training - Люксофт Учебный центр АНО 3 1
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 10 1
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 7 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 63 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 70 1
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 22 1
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch 2 1
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 4 1
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 16 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 653 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 170 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 198 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 205 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 134 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 125 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 60 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 31 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 113 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 419 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 135 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 26 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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