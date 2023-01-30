Индексная книга CNews*
СВО Специальная военная операция на Украине Спецоперация на Украине
Публикаций - 242, упоминаний - 245
СВО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шадаев Максут 628 26
|Путин Владимир 2729 23
|Мишустин Михаил 481 11
|Чернышенко Дмитрий 428 9
|Biden Joe - Байден Джо 76 7
|Касперская Наталья 268 6
|Нуралиев Борис 269 6
|Сергеев Михаил 94 6
|Казарян Карен 63 5
|Медведев Дмитрий 1630 4
|Плуготаренко Сергей 66 4
|Тятюшев Максим 23 4
|Дорофеев Игорь 17 4
|Smith Brad - Смит Брэд 83 4
|Сотин Денис 144 4
|Фридман Михаил 110 4
|Натрусов Артем 192 4
|Добкин Аркадий 70 4
|Меденцев Константин 52 4
|Боровиков Игорь 97 4
|Бедеров Игорь 23 3
|Таврин Иван 100 3
|Харитонов Дмитрий 23 3
|Теплицкий Дмитрий 37 3
|Кичко Дмитрий 45 3
|Феоктистов Вадим 34 3
|Потанин Владимир 40 3
|Солопов Вячеслав 36 3
|Александров Александр 36 3
|Бабкин Николай 21 3
|Слесаренко Марина 22 3
|Богданов Андрей 39 3
|Чаркин Евгений 240 3
|Пустарнаков Роман 24 3
|Кузнецов Станислав 90 3
|Смирнов Алексей 191 3
|Сергеев Сергей 94 3
|Верисов Михаил 20 3
|Брюквин Юрий 289 3
|Кириенко Сергей 145 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216877, в очереди разбора - 883720.
Создано именных указателей - 109908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216877, в очереди разбора - 883720.
Создано именных указателей - 109908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.