Замглавы Минцифры на СВО возглавит направление БПЛА и противодействия им в «БАРС-Курск» Из Правительства на СВО Заместитель главы Минцифры Андрей Заренин будет курировать БПЛА в бригаде «БАРС-Курск». Он отправится добровольцем в зону проведения СВО, о чем вечером 2 апреля 2026 г. сообщил «Комм

Сбербанк запустил ИИ-агента для участников СВО и их семей в Тульской области Сбербанк совместно с Министерством труда и социальной защиты Тульской области представил ИИ-агента для поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Решение, созданное на базе нейросети «ГигаЧат», доступно на сайте «Герой 71». Сервис разработан ИТ-компанией «Сбер Бизнес Софт». Об этом CNews сообщили представители Сбе

Google построил для НАТО изолированное облако, чтобы обрабатывать секретные данные боев СВО ких алгоритмов и работы с большими объемами информации. По своей сути в JATEC анализируют данные со специальной военной операции (СВО) России на Украине. Задачами центра JATEC стали совместный

F6: мошенники создали более 500 сайтов фейкового фонда поддержки участников СВО рации и их семьи. Киберпреступники создали сеть фейковых сайтов несуществующего фонда «Поддержка РФ СВО», от имени которого предлагают оформить социальную помощь в размере 1 млн руб. Цель злоум

CorpSoft24 поддержит чат-бот юридической помощи участникам СВО «КСВО Право» oft24 перевела в свою облачную инфраструктуру чат-бот «КСВО.Право» и дополнила его собственным интеллектуальным ассистентом. Сервис помогает юристам, оказывающим бесплатную правовую помощь участникам СВО и их семьям по всей России. Специалисты CorpSoft24 взяли на себя его техническую поддержку и развитие. Чат-бот в Telegram «КСВО.Право» – один из проектов АНО «Комитет семей воинов Отечества

F6: мошенники разработали новую схему атак на семьи участников СВО гий для борьбы с киберпреступностью, обнаружила новую схему мошенничества, нацеленную на участников СВО, ветеранов и членов их семей. Злоумышленники создают сайты-двойники благотворительных фон

«Калашников» начал производство боевых БПЛА «Архангел» ельные аппараты (БПЛА) в августе 2025 г. крайне востребованных в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине. Народный ВПК — термин, появившийся в 2023 г. Он подразумевает произво

Больше не нужно бегать за справками. Участие в СВО теперь можно подтвердить онлайн «за несколько секунд вместо четырех дней» Внедрение ИТ-сервиса для военных Участие в специальной военной операции (СВО) России на Украине с июля 2025 г. можно подтвердить онлайн, об этом сообщили в пресс-служ

Прибыль российского производителя электроники после начала СВО выросла на 1600% Рост выручки на 1600% Как выяснил CNews, выручка АО «Ангстрем-телеком» с 2022 по 2024 гг. выросла на 116%, а прибыль — на 1671%. За три года после начала специальной военной операции прибыль компании с тысяч рублей подскочила до трех сотен миллионов. Так, в 2020 г. выручка компании составила только 46,7 млн руб. при чистой прибыли 2,9 млн руб. В

Власти в полтора раза увеличивают субсидии создателям БПЛА для СВО го центра необходим опыт в выполнении контрактов, связанных с нуждами специальной военной операции (СВО). Это обусловлено необходимостью обеспечить практическую востребованность разработок, а т

Около 2000 участников СВО оформили выплату на портале госуслуг Подмосковья ших бойцов. При этом необходимо иметь прописку в Московской области, справку об окончании участия в СВО и документы, подтверждающие присвоение звания Героя России или награждение орденами Росси

Теперь в МФЦ Подмосковья участники СВО могут оформить путевку на оздоровление орно-курортного лечения и справка об отсутствии противопоказаний. Если по какой-то причине участник СВО не может предоставить эти справки, заявление примут и без них. В таком случае Социальный

В войска поставлены первые тысячи российских дронов-камикадзе с ИИ -камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом (ИИ) поставили в зону специальной военной операции (СВО), об этом пишет ТАСС. Со слов представителя «Народного фронта» и разработчика Александра

Участники СВО теперь могут оформить заявление по программе соцгазификации через портал госуслуг Подмосковья огий и связи Московской области. «Подмосковный регион большое внимание уделяет поддержке участников СВО и членам их семей. В нашем регионе доступны 19 мер поддержки, одной из которых является с

В России заблокировали мессенджер, применяемый для управления беспилотниками на СВО tive / Фотобанк Фотодженика Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord, который используют в зоне СВО для управления дронами Продукт популярен, в первую очередь, среди геймеров и обучающихся.

Арестованный экс-замглавы Минцифры Паршин попросился на СВО ае 2024 г., когда разбирательство по делу Паршина еще не началось, законы разрешали присоединение к СВО осужденными и тем лицам, чьи уголовные дела еще не были переданы для рассмотрения в суд.

Россия начала использовать в зоне СВО портативный анти-БПЛА комплекс «Чистюля» ставимым с другими системами. Однако меры по борьбе с дронами сложны и должны также учитываться. На СВО обе стороны экспериментируют с борьбой с беспилотниками противника с помощью различных ме

Онлайн-сервисом «Помощь участникам СВО» воспользовались более 3,7 тыс. раз ударственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «“Помощь участникам СВО” – удобный онлайн-навигатор по бесплатной помощи бойцам и их родным. Чтобы получить необх

В России создается ИТ-платформа для пенсионного и соцстрахования добровольцев СВО Создание ИТ-платформы для добровольцев СВО Вступил в силу приказ Фонда пенсионного и социального страхования России об уточнении пор

Сбербанк поможет ветеранам СВО и членам их семей в обучении по ИТ-специальностям ошениях по реализации социально значимых проектов по созданию условий для трудоустройства ветеранов СВО и членов их семей, их социальной и профессиональной адаптации, обучению, переобучению и п

В России создан первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе. Он уже в зоне СВО е июня 2024 г. наземные роботы проходят испытания, в том числе в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщили разработчики. Одной из важнейших характеристик роботизированных маш

Российский робот «Сталкер» начал работы по разминированию в зоне СВО. Видео й робототехнический комплекс разминирования проходит испытания в зоне специальной военной операции (СВО) под Авдеевкой в ДНР, рассказал журналистам представитель челябинского завода-изготовител

МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 вернулись к темпам роста сети до начала СВО Возврат к показателям до СВО Большая четверка операторов мобильной связи вновь достигла показателей, которые были зафи

Начался серийный выпуск полностью российских БПЛА «Пиранья». Такой дрон уничтожил первый танк Abrams в зоне СВО оторые значительно превосходят стоимость самого дрона «Пиранья-10». FPV-дрон может эффективно атаковать технику, укрепления и запасы противника, делая его полезным инструментом в военных операциях на СВО. FPV-дроны «Пиранья» © Симбирское конструкторское бюро (СКБ) «Пиранья» Началось производство полностью российских военных дронов «Пиранья» «Симбирское Конструкторское Бюро Пиранья» специали

Акции «Яндекса» за два дня подорожали на 9% и достигли максимума со времени начала СВО Плюс девять процентов за два дня Акции «Яндекса» на Мосбирже 26 января 2024 г. выросли на 3,74% и достигли максимума с 24 февраля 2022 г., когда началась СВО России на Украине. Цена на пике составила 2,883 тыс. руб. за бумагу, пишет РБК. Котировки «Яндекса» активно растут второй день. За два дня их рост составил почти 9%. По оценкам брокера «Тин

На «Госуслугах» должен появиться спецраздел для участников СВО а цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева есть в распоряжении ТАСС. Запрос был сформирован после обращения военнослужащих. Сейчас информация о господдержке участников СВО разрознена. По словам Занко, они получают льготы и социальные выплаты из разных источников, меры поддержки в каждом регионе России разные. Бойцы сообщили депутату, что им сложно узнать о ль

Предприятию концерна «Автоматика» вручена благодарность от Дмитрия Медведева за сбор гумпомощи для участников СВО в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») награжден благодарностью председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих-участников СВО России и нуждающихся в помощи людей. Об этом CNews сообщили представители концерна «Автоматика». В ноябре 2022 г. сотрудники предприятия поучаствовали в акции по сбору помощи мобилизованным

Спецоперация на Украине на полтора месяца сделала бесполезным ПО «Касперского» для борьбы с телефонными мошенниками Статистика мошенничества 2022 года Начавшаяся 24 февраля 2022 г. спецоперация на Украине привела к практически полному прекращению активности телефонных мошенников в отношении россиян на несколько недель. Затем эта активность выросла в пять раз по сравнению

Для работы новой ИТ-системы «Калашникова» понадобился забытый китайский стандарт связи Российские войска стали использовать технологию NG-1 Российские войска в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на территории Украины используют беспроводную технологию связи китайского стандарта NG-1 (другое название – McWill). Об этом в своем Telegram-канале рассказал Александр Ходаковский, команд

После начала спецоперации на Украине хакеры поставили невероятный рекорд, атакуя российские ИТ-системы ре с изданием главный специалист блока анализа защищенности Infosecurity a Softline Company Дмитрий Карельский. По его мнению, «ввиду текущей геополитической ситуации», связанной с началом российской спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г., активность хакерских группировок будет сохраняться. В результате долгих атак сайты теряют позиции в поисковой выдаче браузера, подчеркивает гендирект