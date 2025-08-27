«Калашников» начал производство боевых БПЛА «Архангел»

Концерн «Калашников» начнет серийный выпуск беспилотных летательных аппаратов проекта «Архангел» на своих предприятиях, а также займется подготовкой операторов и инструкторов для работы с ними. В рамках подписанного меморандума компания «Архангел» займется отбором лучших технологических решений, их апробацией и боевыми испытаниями в зоне специальной военной операции России на Украине, а концерн обеспечит массовый выпуск устройств.

Производство дронов

Флагман отечественной стрелковой отрасли «Калашников» предоставил свои мощности предприятию народного военно-промышленный комплекса (ВПК) «Архангел» для производства беспилотников, передает Telegram-канал концерна. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в августе 2025 г. крайне востребованных в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Народный ВПК — термин, появившийся в 2023 г. Он подразумевает производство военной техники и средств защиты, освоенное населением России и осуществляемое за собственный счет в период проведения СВО. Сам термин емко охарактеризовал деятельность волонтеров, собирающих своими руками БПЛА и гражданских инженеров, которые разрабатывают новые виды дронов и другой техники без участия сотрудников из Министерства обороны (Минобороны) России. Само понятие вошло в широкий обиход с февраля 2024 г., когда министр обороны Сергей Шойгу в ходе доклада Президенту России Владимиру Путину использовал такой термин, чтобы подчеркнуть масштаб оказываемой помощи фронту со стороны граждан.

В рамках подписанного меморандума компания «Архангел» займется отбором лучших технологических решений, их апробацией и боевыми испытаниями в зоне СВО, а концерн «Калашников» обеспечит массовый выпуск устройств.

Вместе с компанией «Архангел» концерн «Калашников» организует обучение операторов для управления беспилотниками собственного производства и дронами других производителей, а также подготовку инструкторов. В пресс-службе концерна подчеркнули, что такое партнерство в России способствует быстрому внедрению новых технологий, необходимых на передовой.

О проекте «Архангел»

Проект «Архангел» ведет группа энтузиастов с 2022 г., а центры проекта находятся в разных городах России. Со слов разработчиков в 2023 г., все необходимые для производства документы и список запчастей разработчики намерены предоставлять проверенным партнерским командам для выпуска беспилотников. Участники проекта «Архангел» также намерены создать склад из самых востребованных компонентов. Центры проекта находятся в разных городах, основная координация — из Москвы, Крыма и Запорожской области.

В апреле 2025 г. основатель и глава Михаил Филиппов сообщал ТАСС, что специалисты «Архангел» представили одноименный дрон, который развивает скорость до 280 км/ч и способен поражать различные объекты на расстоянии до 50 км. В июне сообщалось об успешных испытаниях новой разработки в Крыму.

По заявлениям разработчиков, беспилотники «Архангел» могут быть задействованы для защиты приграничных территорий и акваторий (в частности, от безэкипажных катеров), а также в качестве средства противовоздушной обороны (ПВО) против ударных и разведывательных самолетов противника. Преимуществами новинки являются значительная дальность и высокая скорость полета, недоступная штатным БПЛА.

Ближайшие задачи

Руководство предприятия народного ВПК «Архангел» в августе 2025 г. уже определилось с ближайшими задачами, которые необходимо будет решить.

Открыть крупный учебный центр в Запорожской области с современными лабораториями.

На постоянной основе готовить специалистов работе с продукцией концерна «Калашников».

Разрабатывать и оттачивать тактику, методики и комплексные решения для полного контроля неба.

Обеспечить быструю обратную связь с производственными мощностями «Калашникова» для оперативной доработки изделий на основе боевого опыта.

Развивать системную работу: от обучения и применения до интеграции передовых технологий.

Особенности дрона «Архангел»

Разработчики оптимизировали аэродинамику, благодаря чему, при тех же батареях и моторах, дрон движется значительно быстрее аналогов. Тестовые образцы уже прошли испытания.

Гибридная конструкция, взлетает вертикально, как квадрокоптер, а затем переходит в режим «полета крыла», превращаясь в высокоскоростной самолет. «Полет крыла» в 2025 г. относится к процессу полета летательных аппаратов, в котором крыло создает подъемную силу благодаря разнице давления воздуха над и под ним, удерживая самолет в воздухе.

Касательно рекордной скорости, если обычные first person view (FPV)-дроны летают со скоростью 70-120 км/ч, а «Архангел» — почти в три раза быстрее.

Существует и неуязвимость к стрелковому оружию ведь из-за высокой скорости его крайне сложно сбить. Антидроновые ружья и охотничьи карабины вообще бесполезны.

Есть и большая универсальность, ведь можно запускать с земли или с самолета-носителя.

Разная боевая нагрузка, от 700 гр до 7 кг — подходит для поражения бункеров, техники, различных плавсредств, а также вышек связи.