БПЛА FPV first point view вид от первого лица


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


02.01.2025 Российские военные испытывают БПЛА-матку для сброса FPV-дронов

Тестирование технологии Российские военные начали использовать дроны-матки для сброса FPV-камикадзе. Носители самолетного типа значительно экономят заряд батареи на FPV-дро
30.08.2024 «Геоскан» запускает открытое тестирование FPV-симулятора

ться в мастерстве пилотирования в программе Pioneer Drone Sim. Pioneer Drone Sim — это реалистичный FPV-симулятор, созданный для освоения и совершенствования навыков пилотирования, съемки фото

29.07.2024 В России создан напоминающий игровую приставку комплекс для охоты за операторами FPV-дронов

, так как она обладает мобильным форм-фактором и внешне напоминает игровую приставку PlayStation Portable (PSP). Министерство обороны России В России создали комплекс «Кобра» для охоты за операторами FPV-дронов В настоящее время комплекс «Кобра» готовится к опытно-боевой эксплуатации в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине, после чего система будет доработана и пойдет в

09.07.2024 В России создана система ПВО, стреляющая FPV-дронами вместо ракет

анских аэродромов успешно испытали систему охраны инфраструктурных объектов, в которой используются FPV-дроны. Об этом в начале июля 2024 г. РИА «Новости» рассказал гендиректор компании-разрабо
03.06.2024 В России создан первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе. Он уже в зоне СВО

Наземные FPV-дроны Многофункциональные роботизированные комплексы «Депеша» и «Багги» разработал холдин
04.03.2021 Что умеет самый мощный и самый новый дрон?

В DJI решили отпраздновать свое 15-летие выпуском принципиально нового скоростного дрона DJI FPV, который позволяет вести съемку от первого лица, что само по себе любопытно. DJI FPV


