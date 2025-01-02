В России создан напоминающий игровую приставку комплекс для охоты за операторами FPV-дронов , так как она обладает мобильным форм-фактором и внешне напоминает игровую приставку PlayStation Portable (PSP). Министерство обороны России В России создали комплекс «Кобра» для охоты за операторами FPV-дронов В настоящее время комплекс «Кобра» готовится к опытно-боевой эксплуатации в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине, после чего система будет доработана и пойдет в