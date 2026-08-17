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Лямин Юрий

СОБЫТИЯ


17.08.2026 В России создали систему навигации БПЛА, не требующую спутниковых и радиосигналов и указаний дроновода 1
05.08.2025 В России создан первый в мире симулятор для тренировки борьбы с БПЛА 1
15.05.2025 Впервые раскрыты характеристики нового российского БПЛА большой дальности 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Лямин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

ЦБСТ АНО - Центр беспилотных систем и технологий 9 1
DJI 96 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот 23 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3203 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
Робототехника - Беспилотные системы - Autonomous Robot - автономные роботы 2806 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22722 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2550 2
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 287 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10262 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2429 1
БПЛА - анти-БЛА - Системы противодействия БПЛА (дронам) - Антибеспилотные авиационные системы - Детектор дронов (антидрон) - БВС-перехватчик 35 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1102 1
Game engine - Игровой движок 75 1
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 74 1
Беспилотный плавающий аппарат - Unmanned underwaterl vehicle, UUV - Морские автономные надводные суда, МАНС - Maritime autonomous surface ships, MASS - Автономное судовождение - Плавающий робот - Катер-робот - Безэкипажный катер (БЭК) 47 1
БПЛА - Военное применение беспилотных летательных аппаратов 25 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7480 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35098 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54008 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3195 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 917 1
Авиационная промышленность - BWB - Blended Wing Body - летающее крыло интегральной компоновки - летающее крыло с неявно выраженной комбинацией крыла и фюзеляжа 34 1
Герань БПЛА - Shahed 9 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Epic Games - Unreal Engine 338 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5256 1
Королев Игорь 65 1
Шурыгин Владислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166481 3
Украина 7930 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9116 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 870 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6183 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 661 1
Известия ИД 772 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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