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Game engine Игровой движок
УПОМИНАНИЯ
Game engine и организации, системы, технологии, персоны:
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
|Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 4
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5958 1
|Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 1
|ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
|ИРИ - Институт развития интернета АНО 129 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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