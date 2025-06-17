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Game engine Игровой движок


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 Infinix объявляет старт продаж смартфонов серии NOTE 50 1
25.12.2023 «ЮMoney» представила обновления игры «ЮVillage» 1
23.05.2023 «М.Видео» «наняла» виртуального амбассадора «Эм.Ви» 1
07.04.2023 Как в России потратят ₽100 млрд на новое общесистемное ПО и интернет-сервисы 1
22.03.2023 Российский рынок онлайн-игр в коме. Падение достигает 80% 1
06.03.2023 «Алгоритм инвестиции» инвестирует в российскую студию Magic Factory Animation 1
15.02.2023 VK за миллиард напишет бесплатный российский игровой движок 1
17.10.2022 Обзор TECNO POVA 4 Pro: мощный смартфон до 25 000 рублей 1
12.10.2022 Обзор смартфона TECNO Pova Neo 2: бюджетник с ярким дизайном 1
11.07.2022 Смартфоны TECNO Mobile: премиальные среди бюджетных 1
24.08.2020 Microsoft начала войну против Apple 1
20.05.2020 Основатель apphud.com о первом заработке, большом проекте и свободе 1
05.05.2017 Первопроходец виртуальности Oculus закрывает свою студию 1
28.01.2015 Окно в Париж прямиком из игры 1
21.02.2014 Google представила смартфон с функцией 3D-слежки за пользователем. ВИДЕО 1
06.01.2014 Выпущен «192-ядерный» процессор для смартфонов и планшетов. ВИДЕО 1
16.12.2011 10 миллионов The Elder Scrolls V: Skyrim 1
28.11.2011 Кризис на "Титанике" 1
15.11.2011 Первые результаты продаж Skyrim 1
11.11.2011 The Elder Scrolls V: Skyrim в продаже 1
08.11.2011 Первый патч для Skyrim уже в день релиза 1
04.11.2011 The Elder Scrolls V: Skyrim в печати 1
07.10.2011 Русская версия RAGE в продаже 1
27.09.2011 Русская версия RAGE в печати 1
18.09.2011 RAGE на "золоте" 1
14.09.2011 Предзаказ RAGE Anarchy Edition в России 1
07.09.2011 RAGE: Системные требования 1
19.08.2011 Русский видеоролик RAGE 1
12.08.2011 RAGE. Видео The Sound and Art 1
02.08.2011 RAGE. Скриншоты 1
15.07.2011 RAGE. Видео The Arsenal 1
08.07.2011 RAGE. Видео 1
01.07.2011 RAGE. Видео 1
10.06.2011 Rage немного задержится 1
04.06.2011 Rage. Е3-видео 1
28.04.2011 RAGE в России 1
31.03.2010 Splinter Cell: Conviction в России 1
14.05.2009 COLLAPSE продолжается 1
05.03.2009 Company of Heroes: Tales of Valor по-русски 1
21.11.2007 Объявлена дата релиза "Города потерянных кораблей" 1

Публикаций - 46, упоминаний - 46

Game engine и организации, системы, технологии, персоны:

Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 262 16
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 121 13
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4179 6
Google LLC 11975 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile 243 3
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 226 3
VK - Mail.ru Group 3486 3
Telegram Group 2245 2
Yandex - Яндекс 7800 2
Apple Inc 12293 2
Epic Games 156 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 185 2
Бука - Buka Entertaiment 482 2
Новый диск 956 2
8517 2
Ростелеком 9964 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5049 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 37 2
Lenovo Group 2309 1
Microsoft Corporation 24884 1
Samsung Electronics 10389 1
AMD - Advanced Micro Devices 4323 1
Nvidia Corp 3578 1
X Corp - Twitter 2884 1
Sony 6575 1
Oculus VR 74 1
Lenovo Motorola 3508 1
Meta Platforms - Facebook 4471 1
Transsion Holdings 64 1
Fortnite 81 1
Valve Software 214 1
AMD Graphics Product Group - ATI 956 1
GFI Software 208 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 742 1
Stripe 29 1
Square Enix 204 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 1
Relic Entertainment 51 1
Magic Factory Animation 1 1
TÜV Rheinland Group 155 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 1
Kickstarter 129 1
EPIC Telecom Invest 206 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 63 1
Алгоритм инвестиции 1 1
Walt Disney Company 628 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1164 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2896 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7645 1
Газпром нефть 644 1
РЖД - Российские железные дороги 1944 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 261 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2538 1
Газпром ПАО 1371 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 234 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 49 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1462 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 297 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4987 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4446 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2984 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2011 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17419 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15179 10
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3010 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24775 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21253 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68574 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7851 5
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 684 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9585 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20965 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24948 4
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4686 4
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8102 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6106 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4930 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30685 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12664 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9891 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2147 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1088 3
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Оцифровка - Digitization 4723 3
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LED-вспышка - светодиодная вспышка 2814 3
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Контрастность 2883 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1719 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14121 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1422 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26110 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2025 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3574 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7445 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6133 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - RAGE - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 69 14
id Tech - игровой движок (idTech) 43 14
Epic Games - Unreal Engine 311 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4060 9
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 9
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios - The Elder Scrolls - Компьютерная игра (открытый мир) 73 5
Bethesda Softworks - Bethesda Skyrim - мультиплатформенная компьютерная ролевая игра с открытым миром 58 5
Google Android 14312 4
Stellantis - Alfa Romeo Automobiles 9 4
Apple iOS 7990 3
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 408 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile HiOS Android 26 3
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 403 3
Transsion Holdings - Tecno POVA - серия смартфонов 22 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1143 3
Google Play - Google Store - Android Market 3357 2
Apple - App Store 2941 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 953 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5047 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2804 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 271 2
Google Lens - Google Объектив 61 2
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 123 2
Google Android 12 - Android Snow Cone 118 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1851 2
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 76 2
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 74 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1842 2
Google Project Ara 48 1
Apple macOS 2124 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 492 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 213 1
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Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile Spark - серия смартфонов 28 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 165 1
Samsung Galaxy 970 1
Tsinghua Holdings - UNISOC Tiger - чипсет 42 1
Microsoft DirectX 708 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 795 1
Чернышенко Дмитрий 573 2
Селиванов Александр 5 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1015 1
Дуров Павел 298 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 45 1
Spencer Phil - Спенсер Фил 6 1
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 1
Mullenweg Matt - Мулленвег Мэтт 10 1
Cameron James - Кэмерон Джеймс 27 1
Sabatini Rafael - Сабатини Рафаэль 3 1
Шадаев Максут 1057 1
Денисенков Андрей 2 1
Плуготаренко Сергей 85 1
Магурян Василий 16 1
Демчев Сергей 1 1
Сайкина Мария 3 1
Багурян Василий 1 1
Saatchi Edward - Саэтчи Эдуард 1 1
Месищев Александр 1 1
Carmack John - Кармак Джон 22 1
Luckey Palmer - Лаки Палмер 7 1
Rubin Jason - Рубин Джейсон 2 1
Королева Эмилия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 21
Земля - планета Солнечной системы 10478 14
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Америка Северная - Североамериканский регион 3354 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1757 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1497 2
Германия - Федеративная Республика 12795 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14271 1
Франция - Французская Республика 7905 1
Африка - Африканский регион 3524 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 641 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 52 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5260 1
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США - Флорида - Майами 192 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17526 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44334 1
Казахстан - Республика 5662 1
Сингапур - Республика 1873 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1343 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 965 1
США - Колумбия - Вашингтон 1409 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2510 1
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5958 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 129 1
День молодёжи - 27 июня 940 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 604 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
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