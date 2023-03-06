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«Алгоритм инвестиции» инвестирует в российскую студию Magic Factory Animation

В марте 2023 г. компания «Алгоритм инвестиции» Андрея Денисенкова приобрела 6% бизнеса российской компании Magic Factory Animation – российского производителя и поставщика анимационного контента.

Компания «Алгоритм инвестиции» инвестирует в развивающиеся технологические компании в России и за рубежом. Magic Factory Animation – первая инвестиция компании в сегменте производства контента. До настоящего момента ее основным фокусом были проекты в сфере распознавания, искусственного интеллекта и городской мобильности.

«Изменения на рынке развлекательного контента открывают новые возможности для отечественных компаний. На фоне растущего интереса к мультипликации российского производства команда Magic Factory Animation имеет все шансы занять лидирующие позиции. Компетенции портфельных компаний «Алгоритма» в области продуктового развития, цифровизации бизнес-процессов и технологий распознавания будут применены для масштабирования и повышения конкурентоспособности бизнеса Magic Factory Animation как в развлекательном контенте, так и в новых сегментах», – сказал Андрей Денисенков, основатель и партнер «Алгоритм инвестиции».

«Инвестиции и бизнес-экспертиза нашего нового партнера позволят поддержать наше технологическое развитие. Вместе с Андреем Денисенковым мы планируем заключить новые партнерства и при необходимости привлекать новые инвестиции, чтобы увеличить количество собственных проектов под брендом Magic Factory Animation, а также релизов в сотрудничестве с основными игроками российского рынка», – отметил Сергей Демчев, генеральный директор Magic Factory Animation.

Российская студия Magic Factory Animation одной из первых в мире применила в производстве анимации рендеринг в реальном времени, использовав игровой движок Unreal Engine. Использование этого приема, технологии motion capture («захват движения») наряду с уникальными собственными разработками студии позволили добиться качества продукции, сопоставимого с продукцией ведущих зарубежных студий – Disney, Lucasfilm и др., при этом значительно сократив время производства. В 2020-2022 гг. студия Magic Factory Animation совместно со студией «Союзмультфильм» выпустила мультсериал «Тайны Медовой долины» и полнометражный мультфильм «Чинк: хвостатый детектив», а в настоящее время работает над фотореалистичным полнометражным анимационным фильмом «Формула воды».

Использование игрового движка Unreal Engine и системы захвата движения актеров Vicon позволило вывести производство анимации на новый уровень как по производительности, так и по реалистичности изображения. Выпущенные студией релизы показали, что такой способ производства в несколько раз быстрее по сравнению с классическим 3D производством и при этом задает новую планку качества изображения. Magic Factory Animation также использует систему motion capture. Специально разработанная программа обучения актеров выстроена на базе виртуальной реальности, благодаря которой актеры «примеряют» на себя облик персонажей и репетируют свои роли, взаимодействуя с аватарами других актеров.

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В портфолио студии Magic Factory Animation, помимо анимационных картин, –проекты из области ART VR, открывающие посетителям инструмент для нового восприятия искусства, основанного на концепции вовлеченности и интерактивности.

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«Алгоритм инвестиции» – инвестиционная компания Андрея Денисенкова, основателя и акционера группы компаний «Урбантех», российского разработчика, поставщика и оператора ИТ-решений для транспорта и дорожной инфраструктуры. В портфеле «Алгоритма» – компании по распознаванию и созданию цифровых двойников инфраструктуры, проекты в сфере цифрового мониторинга и анализа данных, российские и зарубежные поставщики систем транспортного моделирования и управления городской мобильностью.

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