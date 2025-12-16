Разделы

Wildberries купила «Рив Гош»

Wildberries-Russ стала единоличным владельцем парфюмерной сети «Рив Гош». Совладельцами «Рив Гош» были супруги Август и Инна Мейер, стоявшие также у руля обанкротившегося интернет-ритейлера Ulmart.

Wilberries-Russ завершила сделку по покупке «Рив Гош»

Головная структура объединенной компании Wildberries-Russ ООО РВБ стала единоличным владельцем 100% доли в ООО «АромаЛюкс», головной структуры парфюмерной сети «Рив Гош». Это следует из данных базы «Контур.Фокус». Первым внимание на это обратило внимание агентство «Интерфакс».

Одновременно РВБ стало единоличным владельцем ООО «УК ПС Групп», еще одной структуры «Рив Гош». Ранее владельцем «УК ПС Групп» и «АромаЛюкс» был кипрский оффшор Rive Gauche Group (Cyprus).

Wildberries-Russ стала залогодержателем 100% розничной сети парфюмерии «Рив Гош». Не исключено поглощение

В пресс-службе Wildberries-Russ подтвердили CNews, что «Рив Гош» стала частью группы компаний, Договоренность о приобретении «Рив Гош» была достигнута в ходе реализации договоренности о стратегическом партнерстве между компаниями. Все необходимые юридические параметры сделки согласованы и вступили в силу, добавили в пресс-службе.

«Присоединение к Wildberries одной из крупнейших сетей «Рив Гош» позволит развить омниканальные продажи, значительно расширить ассортимент брендов на виртуальной витрине и обеспечить доступность товаров категории «Красота» для покупателей в регионах и странах присутствия», - добавили в компании.

Как Wildberries-Russ сближалась с «Рив Гош»

В сентябре 2025 г. было заключено соглашение о стратегическом партнерстве между Wildberries и «Рив Гош». Оно подразумевает присоединение «сив Гош» к сервису самовывоза Click&Collect, который позволяет бронировать товары онлайн и забирать их в торговых точках партнеров. Кроме того, «Риш Гош» должен получить отдельный раздел в каталоге парфюмерии и косметики на Wildberries.

Позднее, в октябре 2025 г., стало известно, что РВБ получила в залог 100% доли в ООО «АромаЛюкс» и ООО «УК ПС Групп». Тогда же газета «Коммерсант» писала, что переговоры о покупке «Рив Гош» ведет «Севергрупп» Алексея Мордашова (владеет «Северсталью», розничной сетью «Лента» и др.), но Wildberries - Russ предложила владельцам сети более выгодные условия.

Кому принадлежал «Рив Гош»

«Рив Гош» была образована в 1995 . Сеть специализируется на продаже элитой парфюмерии. Сеть объединяет 250 магазинов.

По данным за 2021 г., которые приводил «Коммерсант», 51% в Rive Gauche Group принадлежала Инне Мейер, супруге переехавшего в Россию американского предпринимателя Августа Мейера. 25% в Rive Gauche Group принадлежали панамской Octapan Investments, за которой стоят основатели «Рив Гош» - бывшие супруги Павел и Лариса Корабань. 24% принадлежали Lenka Investments, связанная с основателем Finstar Financial Group Олегом Бойко.

Август Мейера также участвовал в создании интернет-ритейлера Ulmart, который стал банкротом в 2020 г. после длительного корпоративного конфликта.

В 2024 г. Август и Инна Мейер были признаны виновными в мошенничестве, связанным с кредитами для Ulmart, однако суд освободил их от наказания в связи с истечением срока давности. Август Мейре также участвовал в развитии розничной сети «Улыбка радости», которая в 2023 г. была приобретена «Лентой».

