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Северсталь ПАО Севергрупп
Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:
|ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
|Мордашов Алексей 56 6
|Митюков Андрей 7 3
|Кумпель Артем 35 3
|Путин Владимир 3229 2
|Осеевский Михаил 322 2
|Кириенко Владимир 141 2
|Филатова Ольга 5 2
|Спиридонов Максим 11 2
|Усманов Алишер 301 2
|Авен Петр 59 2
|Скоч Андрей 11 2
|Фридман Михаил 137 2
|Moshiri Farhad - Мошири Фархад 7 2
|Скоч Владимир 6 2
|Хан Герман 52 2
|Барулин Евгений 1 1
|Костин Андрей 61 1
|Ерастов Александр 1 1
|Ерастова Наталия 1 1
|Анохин Сергей 78 1
|Егоров Алексей 10 1
|Сапкин Алексей 1 1
|Пентя Александр 2 1
|Солодовников Денис 97 1
|Лукин Владимир 6 1
|Лебедев Дмитрий 21 1
|Гришин Дмитрий 209 1
|Азатян Сергей 9 1
|Соловьев Юрий 31 1
|Мельников Максим 35 1
|Лапина Кира 6 1
|Егорова Эльза 4 1
|Евтушенков Владимир 208 1
|Стрешинский Иван 38 1
|Евтушенков Феликс 28 1
|Мордашев Алексей 8 1
|Худавердян Тимур 5 1
|Гайдар Егор 4 1
|Ковальчук Юрий 35 1
|Рейман Леонид 1052 1
|Forbes - Форбс 848 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 1946 2
|Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
|Ведомости 1064 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3281 1
|Smart Ranking - Смарт Ридинг 27 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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