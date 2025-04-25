Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173657
ИКТ 13511
Организации 10581
Ведомства 1453
Ассоциации 993
Технологии 3434
Системы 25426
Персоны 74545
География 2818
Статьи 1511
Пресса 1209
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 847

Северсталь ПАО Севергрупп



25.04.2025 Продается бывший российский завод Bosch. Хозяева выставили его на продажу через полгода после покупки 1
22.10.2024 Сбербанк купил за 1,5 миллиарда онлайн-школу, в которой детей обучают программированию 1
17.10.2024 Сбербанк купил онлайн-школы «Нетология» и «Фоксфорд» перешли в собственность 1
17.09.2024 «Аквариус» купил контрольную долю в производителе игровых компьютеров 1
11.07.2024 «Северсталь» строит хранилище данных на стеке продуктов Arenadata 1
08.02.2024 Вендор НОТА автоматизировал процесс найма в компании «Силовые машины» 1
23.12.2022 Магнаты под санкциями: рейтинг самых богатых связистов России 1
06.09.2022 На витрине «Сбермаркета» появился «Утконос мини» 1
18.07.2022 TalentTech запустила ATS Potok для малых команд 1
17.03.2022 HeadHunter и ЦИАН остались без иностранных директоров 1
01.03.2022 Под санкции попали хозяева «Билайна» и «Мегафона» 1
13.07.2021 Как повысить эффективность сотрудников в ритейле и сэкономить десятки миллионов рублей 1
09.04.2021 Экс-замглавы Минобрнауки назначен директором по взаимодействию с госорганами ИТ-холдинга Talenttech 1
17.02.2021 Финансовые итоги облачной платформы Yandex.Cloud 1
11.02.2020 В топ-менеджменте ИТ-холдинга Talenttech произошли кадровые перестановки 1
14.11.2019 В России впервые внедрен робот, который подбирает персонал по местоположению 1
04.10.2019 Путин разрешил «Ростелекому» купить Tele2 1
15.08.2017 «Севергрупп» инвестировала в «Нетология-групп» 1
27.04.2017 В Tele2 избран новый состав совета директоров 1
16.02.2017 «Севергрупп» выходит на рынок HR-tech с покупкой контрольной доли в «Ремонтнике.ру» 1
21.10.2016 «Северсталь» выводит корпоративный «Центр единого сервиса» на российский рынок аутсорсинга бизнес-процессов 1
23.09.2016 В Mail.Ru Group назначен вице-президент по персоналу и образовательным проектам 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 8
VK - Mail.ru Group 3480 6
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 77 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4093 5
Ростелеком 9873 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2943 4
Yandex - Яндекс 7629 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8850 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13080 3
МегаФон 9177 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 773 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 2
SAP SE 5321 2
Мобител 66 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - JungleJobs - Джангл Джобс 2 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
Киевстар - Kyivstar 542 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
Северсталь ЦЕС - Северсталь Центр Единого Сервиса - Северсталь ЕЦО - Северсталь Единый Центр Обслуживания 10 1
ИКС 327 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 1
Selectel - Селектел 402 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1496 1
VisionLabs - ВижнЛабс 224 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 372 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 841 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 1
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 40 1
РТИ 146 1
PressReader 2 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
Naver 20 1
Северсталь Инфоком 71 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 261 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 878 1
Северсталь ПАО - Severstal 490 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 4
Лента - Сеть розничной торговли 2129 4
Лента - Утконос 177 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7523 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 727 3
Альфа-Банк 1790 3
Superjob - Суперджоб 579 2
Газпром ПАО 1359 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 2
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 99 2
Альфа-Групп 715 2
Силовые машины 114 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 955 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1414 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2737 2
АльфаСтрахование СГ 328 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 485 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1958 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 934 1
Нефтьмагистраль ТД 12 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 41 1
ЦИАН - CIAN 145 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 491 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2474 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1221 1
12 Storeez - 12 История - сеть магазинов 6 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 112 1
Antal Russia - Антал Россия 17 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 15 1
Свеза - Sveza 38 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1673 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 145 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 581 1
Naspers - Prosus Ventures 20 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3397 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1924 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1021 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5547 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 202 1
Федеральное казначейство России 1806 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2202 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 250 1
ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3099 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31576 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67364 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52225 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1832 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5603 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28177 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14525 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12276 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24635 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2408 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 543 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1194 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5440 2
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 336 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5254 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12219 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21667 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2236 2
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 244 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7275 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11434 2
Оповещение и уведомление - Notification 4811 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20350 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4075 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4592 1
Речевые технологии - VoiceTech - STT - S2T - Speech-to-text - Транскрибация - Технология преобразования речи в текст - Transcribe - "расшифровка" (транскрибирование) аудиозаписей - Голосовой набор текста 62 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2058 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5000 1
Data monetization - Монетизация данных 1687 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16057 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12794 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4478 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 353 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6793 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12762 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30354 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 963 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 858 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11360 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 60 3
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech Sever.ai 15 2
WhatsApp Messenger 1113 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 942 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 595 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 499 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 158 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1315 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 185 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 253 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 76 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 72 1
Google Gmail 956 1
Microsoft Exchange 1755 1
Yandex Translate 6 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 211 1
Badoo - Социальная сеть 45 1
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 34 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Microsoft Office 3800 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 107 1
Лента - Утконос - Утконос онлайн - U: Онлайн 5 1
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 17 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 26 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 28 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 114 1
Google YouTube - Видеохостинг 2797 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 138 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 1
Avito - Авито услуги 69 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 1
Avito - Авито Реклама 26 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 68 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 247 1
Huawei FreeLace - Наушники 15 1
Мордашов Алексей 56 6
Митюков Андрей 7 3
Кумпель Артем 35 3
Путин Владимир 3229 2
Осеевский Михаил 322 2
Кириенко Владимир 141 2
Филатова Ольга 5 2
Спиридонов Максим 11 2
Усманов Алишер 301 2
Авен Петр 59 2
Скоч Андрей 11 2
Фридман Михаил 137 2
Moshiri Farhad - Мошири Фархад 7 2
Скоч Владимир 6 2
Хан Герман 52 2
Барулин Евгений 1 1
Костин Андрей 61 1
Ерастов Александр 1 1
Ерастова Наталия 1 1
Анохин Сергей 78 1
Егоров Алексей 10 1
Сапкин Алексей 1 1
Пентя Александр 2 1
Солодовников Денис 97 1
Лукин Владимир 6 1
Лебедев Дмитрий 21 1
Гришин Дмитрий 209 1
Азатян Сергей 9 1
Соловьев Юрий 31 1
Мельников Максим 35 1
Лапина Кира 6 1
Егорова Эльза 4 1
Евтушенков Владимир 208 1
Стрешинский Иван 38 1
Евтушенков Феликс 28 1
Мордашев Алексей 8 1
Худавердян Тимур 5 1
Гайдар Егор 4 1
Ковальчук Юрий 35 1
Рейман Леонид 1052 1
Россия - РФ - Российская федерация 147823 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14268 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13390 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7667 2
Украина 7657 2
Нидерланды 3555 2
Европа 21885 2
Великобритания - Лондон 2390 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52476 2
Латвия - Латвийская Республика 820 2
Турция - Турецкая республика 2402 2
Россия - ЮФО - Севастополь 543 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1499 1
Германия - Федеративная Республика 12765 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 1
Швеция - Королевство 3640 1
Франция - Французская Республика 7890 1
Казахстан - Республика 5617 1
Южная Корея - Республика 6712 1
Норвегия - Королевство 1811 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17729 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4038 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1512 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 330 1
Люксембург Великое Герцогство 435 1
Израиль 2746 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 819 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 857 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 733 1
Монако Княжество 104 1
Великобритания - Уэльс 117 1
Украина Западная 15 1
Джерси - коронное владение Британской короны 39 1
Дания - Королевство 1306 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17354 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2490 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48929 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16622 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29860 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2926 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6303 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13967 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52234 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6238 3
Аудит - аудиторский услуги 2777 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3324 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4016 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3694 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3588 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5197 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24611 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 696 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2490 2
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 213 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4526 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 296 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 596 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2369 1
HRM - HR брендинг 92 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1258 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4987 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11156 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2792 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3221 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7196 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4458 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2421 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 153 1
Торговля - FMCG&Retail - Зоотовары 61 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11084 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 965 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19054 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 644 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 962 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5131 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 429 1
Forbes - Форбс 848 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1946 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
Ведомости 1064 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3281 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 27 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1125 2
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 33 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 101 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1553 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 976 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 364 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 619 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 53 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 32 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1229 1
ИнфоКом 104 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356085, в очереди разбора - 758442.
Создано именных указателей - 173657.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Вторая жизнь: 7 способов использовать старый смартфон или планшет

Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153