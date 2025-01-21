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Huawei FreeLace Наушники



21.01.2025 4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год 1
17.10.2024 Сбербанк купил онлайн-школы «Нетология» и «Фоксфорд» перешли в собственность 1
27.05.2024 Обзор наушников HUAWEI FreeLace Pro 2: надежное решение для динамичной жизни 3
01.06.2021 Talenttech перенесла свои проекты в облако «Яндекса» 1
17.02.2021 МТТ запустил голосового робота на бирже Freelance.ru 1
10.09.2020 Huawei представила новые возможности умной универсальной экосистемы 1
08.09.2020 Huawei представила Bluetooth-наушники FreeLace Pro в России. Цена. Фото 6
06.04.2020 В новых смартфонах Huawei скрыта настоящая шпионская функция 1
23.01.2020 «Киберпонедельник» в интернет-магазине Huawei со скидками до 15 тыс. рублей 1
12.07.2019 Huawei объявила о старте продаж в России беспроводных наушников Freelace. Цена 2
27.03.2019 Huawei выпускает «умные очки», которые сделают бесполезными беспроводные наушники 4
30.10.2014 Abbyy Language Services представила облачную платформу для автоматизации переводческих процессов SmartCAT 1
20.02.2012 У «Яндекса» новый сервис: поиск «простых людей» 1
07.06.2007 Umisoft выпустил UMI.CMS Freelance 1
19.10.2000 Freelance.com вышла на международный уровень 1

Публикаций - 15, упоминаний - 26

Huawei FreeLace и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3934 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 3
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 2
Yandex - Яндекс 7343 2
ZTE Corporation 747 1
X Corp - Twitter 2845 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Сенсорные Системы 64 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 1
Google LLC 11775 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
SmartCAT - СмартКАТ 7 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 2
LinkedIn 635 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Arthur Andersen 60 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 647 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1205 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24126 7
Наушники - Headphones 4000 6
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 1898 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9599 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10137 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 3
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1044 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3841 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17064 3
Микрофон - Microphone 2501 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2783 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7575 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14389 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10966 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1400 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13803 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7986 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10497 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2121 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1788 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16133 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 763 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9983 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
USB OTG - On-The-Go - USB на ходу 188 1
MLOps - DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 38 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 1
New IP - Интернет-протокол 19 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 235 3
Huawei Watch - Умные часы 90 3
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 2
Huawei MateBook - серия ноутбуков 90 2
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 2
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 45 2
Huawei HiPair 2 2
Huawei AppGallery 280 1
Huawei Band - Умный браслет 21 1
Huawei MediaPad - серия планшетов 94 1
Huawei HiLink 13 1
Gen Digital - Avast Smart Life 21 1
Huawei Watch Fit 31 1
Huawei P40 - Серия смартфонов 60 1
Huawei Mate - серия смартфонов 352 1
Huawei Mobile Services - HMS Core 23 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 467 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 1
TechMedia Мой Круг 33 1
Huawei Research Cloud - Huawei Research Kit 1 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Apple iPhone 6 4862 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 55 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол - Золотой щит - Golden Shield Project 48 1
Yandex Managed Databases - Yandex Managed Service for Kubernetes - Yandex Managed Service for PostgreSQL - Yandex Managed Service for Redis - Yandex Managed Service for MongoDB 17 1
UMI.CMS 65 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 75 1
Apple iOS 7809 1
Microsoft Windows 15659 1
Google Android 13994 1
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 50 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 58 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 437 1
Иванов Сергей 388 1
Сегалович Илья 40 1
Ахметов Сергей 8 1
Биккужин Рамиль 42 1
Смольников Иван 12 1
Аношин Кирилл 2 1
Даскал Анна 5 1
Шевчук Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Европа 21770 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
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Канада 4882 1
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 497 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 2
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 50 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5096 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6154 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1062 1
Информатика - computer science - informatique 1054 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8652 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
GizmoChina 134 1
Internet.com 110 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 2
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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