Huawei представила Bluetooth-наушники FreeLace Pro в России. Цена. Фото

Huawei Consumer Business Group представила на российском рынке Bluetooth-наушники Huawei FreeLace Pro, получившие систему активного шумоподавления с двумя микрофонами, мощные динамики и аккумулятор, рассчитанный на 24 часа автономной работы. Эргономичный дизайн с новыми цветовыми решениями дополнят любой стиль одежды, от спортивного до делового. Наушники подойдут как для фитнес-тренировок, так и для телефонных разговоров в офисе.

Удобные насадки обеспечивают надежную фиксацию наушников даже во время активных движений. Малый вес — 34 грамма и удобный шейный ободок из никель-титанового сплава и силикона обеспечивают комфорт при ношении в течение всего дня. Ободок легко складывается и восстанавливает форму, что позволяет убирать устройство в карман, не опасаясь его повредить.

Huawei FreeLace Pro получили систему активного шумоподавления с двумя микрофонами в каждом наушнике, что позволяет нейтрализовать помехи громкостью до 40дБ. Если пользователю необходимо услышать внешние звуки, активное шумоподавление можно отключить нажатием и удерживанием левого наушника.

Качественную передачу звука во время голосовых вызовов обеспечивает система шумоподавления с тремя микрофонами. Интеллектуальный алгоритм (DNN) отвечает за чистоту и четкость передачи речи даже при разговоре в шумной обстановке, при сильном ветре или в вагоне метро.

Bluetooth-наушники Huawei FreeLace Pro

Любители музыки оценят студийное качество звука, сравнимое с накладными наушниками. Мощные динамики диаметром 14 мм с независимой низкочастотной звуковой трубкой обеспечивают качественное звучание в широком диапазоне частот, включая глубокие басы. Высокая чувствительность тонкой диафрагмы из алюминиево-магниевого сплава гарантирует реалистичное воспроизведение на средних и высоких частотах.

Благодаря оптимизации беспроводного аудиокодека задержка звука уменьшилась до 150 мс, что понравится любителям мобильных видеоигр. Игровой режим (доступен смартфонах и планшетах с EMUI 9.1 и выше) с низкой задержкой сигнала активируется автоматически при запуске игры.

Наушники поддерживают фирменную функцию Huawei HiPair, обеспечивающую быстрое сопряжение с мобильными устройствами Huawei простым подключением зарядного разъема к порту USB Type-C. Обладатели Huawei FreeLace Pro могут переключаться между двумя различными источниками сигнала без необходимости заново устанавливать соединение: достаточно дважды нажать на кнопку питания и наушники автоматически установят связь с предыдущим подключенным устройством.

Батарея емкостью 150 мА×ч и экономичный расход энергии обеспечивают Huawei FreeLace Pro высокий уровень автономной работы. Полного заряда хватает на 16 часов воспроизведения музыки с включенной функцией активного шумоподавления и до 24 часов — без нее. При этом всего 5 минут зарядки хватает на 5 часов прослушивания музыки. Подзаряжать наушники можно не только с помощью зарядного устройства, но и от любого смартфона, планшета или ноутбука с разъемом Type-C и функцией OTG.

Дополнительный комфорт и интуитивность управления Huawei FreeLace Pro придают магниты, расположенные в каждом наушнике. Соединение двух наушников автоматически разрывает беспроводную связь, позволяя экономить заряд батареи.

Новые Bluetooth-наушники Huawei FreeLace Pro будут представлены в России в трех оттенках: «дымчато-белый», «графитовый черный» и «зеленый шалфей». Оформить предварительный заказ на Huawei FreeLace Pro можно будет с 10 сентября 2020 г. С 18 сентября наушники поступят в открытую продажу в официальном интернет-магазине Huawei и в магазинах партнеров компании по рекомендованной розничной цене – 7990 руб.