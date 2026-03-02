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Зарядное устройство Battery charger Зарядная станция Charging station

Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station

СОБЫТИЯ

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02.03.2026 Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

базового источника питания для целого ряда гаджетов. С помощью пауэрбанка Baseus Amblight получится зарядить не только смартфон, часы, наушники, но даже ноутбук. Выходная мощность устройства со
27.02.2026 Электромобили как новый класс корпоративных устройств: как ИТ-служба должна управлять зарядной инфраструктурой

стояния, но к ней следует прибегать эпизодически. Для ежедневной эксплуатации лучше использовать AC зарядку — ночью на 8−10 часов, а DC зарядку применять не чаще одного-двух раз в неделю
16.02.2026 Ультрабыстрая зарядная станция E-Prom уже год успешно заряжает электробусы Красноярска

тротранспорта. Администрация Красноярска подтвердила качество работы УБЗС E-Prom в благодарственном письме, отметив полное соответствие оборудования техническому заданию и бесперебойную эксплуатацию. Зарядная станция была установлена в рамках национальных проектов «Экология» (программа «Чистый воздух») и «Безопасные качественные дороги». На основе успешного опыта компания E-Prom и администр
11.09.2025 Зарядная станция Sitronics Electro eStation Super включена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга

Быстрая зарядная станция eStation Super мощностью от 150 до 300 кВт включена в реестр Российской промышленной продукции (РПП). Это подтверждает высокий уровень локализации и открывает возможность для е
01.09.2025 UGREEN представляет серию Nexode с выдвижным кабелем — идеальное решение для зарядки в поездках

USB-C 100 Вт, порт USB-C 100 Вт и порт USB-A. Эта мощная батарея обеспечивает одновременную быструю зарядку 3 устройств и подает до 100 Вт через кабель, заряжая MacBook Pro 14" (M4) до 54% за 3
27.06.2025 Aito Seres представил домашнюю зарядную станцию для электромобилей и гибридов

утечек и механических повреждений зарядная станция Aito Seres обеспечивает безопасную и эффективную зарядку. Для ее установки требуется только выделенная мощность от 1,3 до 22,1 кВт, прокладка

23.06.2025 Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

Универсальные ЗУ наделены высокой мощностью, которой хватает даже на зарядку ноутбука, и сразу несколькими портами. Такой подход решает три задачи. Во-первых, вла
06.06.2025 Зарядная станция резидента «Сколково» «Яблочков» включена в реестр Минпромторга

ика и транспорт Фонда «Сколково». Станция постоянного тока «Ураган 150» мощностью 150 кВт позволяет зарядить электромобиль до 80% всего за 20-30 минут, что особенно важно для высоконагруженных

05.06.2025 «НАРТИС» представил новую отечественную зарядную станцию для отелей

ским партнером проекта выступила компания «НЭК.ТЕХ». Об этом CNews сообщили представители «НАРТИС». Зарядная станция «НАРТИС-С29» разработана специально для сети дорожных отелей комфорт-класса

25.03.2025 Зарядите своё путешествие по Тейвату: UGREEN запускает совместную коллекцию зарядных устройств с Genshin Impact

е и мощное UGREEN Nexode зарядное устройство версия Genshin Impact (2990.00 ₽) обеспечивает быструю зарядку до 65 Вт, идеально подходя для зарядки ноутбуков и мобильных игровых устройств. С дву
19.03.2025 Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

ожения, настенное крепление с магнитом, элегантный зарядный футляр с разъемом Type-С и беспроводную зарядку-подставку. Всё выполнено в едином стиле с самой щеткой. Пройдемся по аксессуарам. Кей
18.10.2024 Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

ое переключение означает, что GaN-транзистор внутри зарядного устройства может лучше контролировать зарядку и реагировать на перегрев или перенапряжение, а это делает такие адаптеры более безоп
26.08.2024 Зарядное устройство Digma Pro с технологией GaN

ткого замыкания. Мощность – 65 Вт, что позволяет заряжать ноутбуки и другие гаджеты, поддерживающие зарядку высокой мощности. Новинка также оснащена технологией iPD, с помощью которой адаптер с
17.06.2024 Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Обычные адаптеры, стремясь соответствовать трендам на быструю зарядку, постоянно растут в размерах и быстро нагреваются. К тому же, их можно использовать д
08.05.2024 Как заряжать гаджеты в 2024 году

оляет зарядить смартфон с нуля до 100% в максимально сжатые сроки, а именно за 10-30 минут. Быструю зарядку обеспечивает блок питания с высокой мощностью тока (обычно 18-100 Вт или выше) и соот
11.10.2023 Владельцы электрокаров в Липецке могут зарядить автомобиль за 20 минут

В Липецке начала работать первая быстрая электрозарядная станция (ЭЗС) «Сбера». Теперь владельцы электрокаров могут зарядить батарею автомобиля за 20 минут на 80%, в то время как на стандартных ЭЗС этот процесс может занимать от нескольких часов до суток. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Чтобы
16.08.2023 Как самостоятельно диагностировать и починить зарядный порт смартфона и ноутбука

ые палочки или зубочистки – так вы загрязняете устройство еще сильнее. После этого попробуйте снова зарядить гаджет. Если это не сработает, то придется заняться ремонтом. Для этого потребуются

12.06.2023 Что нужно, чтобы зарядить ноутбук от пауэрбанка?

оказаться в дороге с разряженным лэптопом, позаботьтесь о покупке пауэрбанка. Как его правильно выбрать? Прежде всего, вы должны проверить выходную мощность пауэрбанка, чтобы убедиться, что он сможет зарядить ноутбук. Поскольку разные модели ноутбуков потребляют разное количество энергии, нужно проверить технические характеристики вашей модели, чтобы узнать, сколько ватт ей нужно.  Если мы

16.03.2023 Sitronics Electro запустила в Туле быструю зарядную станцию для электромобилей

вание и поддержку водителей. Станция мощностью 50 кВт оснащена коннекторами CCS2, CHAdeMO и Type 2. Зарядить свой электромобиль можно через приложение Sitronics Electro. В течение 30 минут, зан
07.02.2023 Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM

ss Car Charger 20W  Удобный держатель с простым дизайном, который поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью до 20 Вт и работает со всеми устройствами, поддерживающими стандарт Qi. Мод
20.12.2022 Что такое зарядное устройство GaN и зачем оно вам?

ься, что позволит им работать дольше. Технология позволяет получить мощное портативное и компактное зарядное устройство без ущерба для производительности. Минус зарядных устройств GaN ЗУ GaN до
15.12.2022 Sitronics Electro установила зарядку для электромобилей на паркинге стадиона «ВТБ арена»

остью 60 кВт оснащена популярными коннекторами — CCS2, CHAdeMO и Type 2, поддерживает одновременную зарядку двух электромобилей: на медленном и быстром портах. Процесс быстрой зарядки занимает

29.11.2022 В Красногорске заработала быстрая зарядная станция Sitronics Electro для электромобилей

яжении всего времени оператор будет обеспечивать её техническое обслуживание и поддержку водителей. Зарядить свой электромобиль может любой желающий через приложение Sitronics Electro. «Внедряя
12.10.2022 Caviar увеличил упаковку iPhone 14 Pro в три раза и вернул в комплект зарядку и чехол ради комфорта россиян

л с зарядкой. Об этом CNews сообщили представители Caviar. Caviar уже больше месяца занимается продажей обычных iPhone по параллельному импорту. Компания создала кастомизированную упаковку, вмещающую зарядку и чехол от Apple. Это позволит новоиспеченным покупателям не тратить лишние деньги на приобретение дорогостоящих аксессуаров по отдельности. В октябре 2020 г. Apple перестал класть в ко
19.09.2022 Sitronics Electro установила ультрабыструю зарядную станцию для общественного электробуса в Волгограде

, — сказал Андрей Гурленов, исполнительный директор Sitronics Electro. По его словам, ультрабыстрая зарядная станция быстро восполняет объём батареи, а программное обеспечение позволяет следить
25.08.2022 Canyon анонсировал беспроводную зарядную станцию 4-в-1 WS-404

ряжаемого устройства определяется оптимальная мощность. Кроме этого, девайс предусматривает быструю зарядку для гаджетов с уровнем заряда батареи от 0 до 80%, далее активируется стандартный реж
07.04.2022 4 нюанса при выборе беспроводной зарядки

Сегодня многие смартфоны, наушники и умные часы поддерживают беспроводную зарядку. Если вы решили купить именно беспроводное зарядное устройство, есть несколько аспект
28.02.2022 Лучшие зарядные устройства для смартфонов и других гаджетов: выбор ZOOM

подключать наручный гаджет кабелем к порту USB Type-C. Стоит отметить, что устройство поддерживает зарядку продукции не только Apple, но и других производителей, включая Samsung. Зарядная стан
17.12.2021 8 полезных подарков для пользователей техники Apple

одставка, на которую можно облокотить смартфон.   Данная модель поддерживает беспроводную магнитную зарядку MagSave, которая работает с iPhone 12 и более новыми моделями. Также гаджет обеспечив
25.08.2021 Как правильно выбрать беспроводную зарядку

Samsung Galaxy S7 и выше,  Xiaomi Mi Mix 2S и новее,  Huawei Mate 20 Pro и новее и др. Беспроводную зарядку нужно подбирать в том числе по мощности заряжаемых устройств Если у вас остались сомн
25.05.2021 Skymec представил автономную зарядную станцию для дронов DNest D603

Компания Skymec, дистрибьютор и интегратор беспилотных решений DJI в России и странах СНГ, анонсировала новую зарядную станцию DNest D60 для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) DJI Mavic 2 ZOOM промышленного типа. Станция оборудована функцией автономной подзарядки беспилотников, а также способна с
01.03.2021 Canyon анонсировала беспроводное зарядное устройство для гаджетов с технологией QI. Фото

Бренд Canyon, известный на рынке аксессуаров для мобильных устройств и ПК, анонсировал новое беспроводное зарядное устройство для гаджетов с технологией QI. Гаджет представлен в черном и белом цветах. Новая беспроводная зарядка компании Canyon является воплощением всех актуальных трендов в области

29.01.2021 Провода больше не нужны. Xiaomi научилась заряжать смартфоны по воздуху на расстоянии «нескольких метров». Видео

отслеживание местонахождения устройства для подзарядки у Mi Air Charge уходят миллисекунды. За саму зарядку отвечает массив из 144 антенн, позволяющих направленно передавать миллиметровые волны
20.12.2020 Как проверить мощность зарядного устройства для смартфона?

е устройство мощностью 120 Вт и подключить к нему свой старый смартфон, рассчитывая на моментальную зарядку. Эффект вы получите совсем другой — как насчет перегрева или воспламенения аккумулято
09.12.2020 Samsung скопирует наихудшую идею Apple

лен Компания Samsung может взять пример с Apple и убрать из коробки с новыми смартфонами наушники и зарядное устройство. Последняя, прикрывшись борьбой за экологию, лишила этих аксессуаров свои
24.11.2020 Лучшие встраиваемые беспроводные зарядки: выбор ZOOM

пользователю зарядное устройство имеет неплохие рабочие показатели. Например, адаптер поддерживает зарядку мобильных устройств с мощностью до 10 Вт – смартфону с аккумулятором емкостью 3000 мА
02.11.2020 Samsung представила новое беспроводное зарядное устройство с функцией «3-в-1»

Вт для смартфонов Samsung и 7,5 Вт для Apple iPhone. Для обеспечения мощности зарядки беспроводное зарядное устройство комплектуется сетевым зарядным устройством с поддержкой стандарта быстрой
30.10.2020 В Сочи и Красной Поляне заработал сервис «Бери Заряд!», в автоматах которого можно арендовать зарядное устройство для смартфона

В Сочи и курортном поселке Красная Поляна появились зарядные станции «Бери Заряд!» — сервиса, который дает возможность взять в аренду портативное зарядное устройство (пауэрбэнк), если у вас разрядился смартфон, планшет, ноутбук или другой мобильный гаджет. В городе уже установлено 30 станций сервиса, в том числе в «Хмели & Сунели» на ул.
16.10.2020 9 бюджетных смартфонов с хорошей батареей: выбор ZOOM

интернете 15 часов или играть в игры 8 часов на максимальной яркости. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт, а полностью зарядить батарею можно примерно за 90 минут. Устройство

23.09.2020 В Пермь пришел сервис «Бери Заряд!», на станциях которого можно арендовать зарядное устройство для смартфона

ных зарядных устройств (пауэрбэнков). Чтобы арендовать пауэрбэнк, нужно зарегистрироваться на сайте или в приложении сервиса и привязать карту. После этого вы можете получить во временное пользование зарядное устройство в ближайшем аппарате выдачи устройств и вернуть его в том же или любом другом аппарате. За первые полчаса использования платить ничего не нужно, стоимость аренды в сутки — 1

Публикаций - 2529, упоминаний - 3198

Зарядное устройство и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 361
Samsung Electronics 11064 327
Huawei 4675 281
Xiaomi - Сяоми 2231 261
Google LLC 12687 238
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 151
Intel Corporation 12811 148
Sony 6739 137
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 135
Microsoft Corporation 25774 117
Yandex - Яндекс 9215 115
Qualcomm Technologies 1974 95
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 88
LG Electronics 3735 86
Lenovo Group 2446 85
Acer Group - Acer Inc 2776 81
Nvidia Corp 4002 76
Lenovo Motorola 3566 71
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HP Inc. 5883 67
AMD - Advanced Micro Devices 4641 66
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 65
BBK OPPO Electronics 484 64
MediaTek - Ralink 595 61
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 55
Philips 2099 48
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 47
Meta Platforms - Facebook 4621 44
HTC Corporation 1512 44
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 44
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 41
Leica Camera 282 41
Ланит - diHouse - Дихаус 264 41
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 41
X Corp - Twitter 2938 40
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 38
BBK OnePlus 298 38
Toshiba Corporation 2980 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 35
ZTE Corporation 800 33
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 112
TÜV Rheinland Group 181 70
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 52
Carl Zeiss AG 307 35
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 33
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 29
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 28
Tesla Motors 461 27
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Россети Ленэнерго 1699 22
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UPS 216 12
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Казахстан - Республика 6047 16
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 34
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 30
День молодёжи - 27 июня 1087 22
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 11
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
CeBIT 614 8
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 4
Samsung Unpacked 41 4
Международный женский день - 8 марта 418 4
Intel Developer Forum - IDF 317 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
Red Dot Design Award 57 3
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
MEDICA 10 3
Black Hat - Конференция 120 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Microsoft Build - конференция 39 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
Yandex YAC - Yandex Yet Another Conference 10 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 24 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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