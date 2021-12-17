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Зарядное устройство Battery charger Зарядная станция Charging station

Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station


17.12.2021 8 полезных подарков для пользователей техники Apple
01.03.2021 Canyon анонсировала беспроводное зарядное устройство для гаджетов с технологией QI. Фото
02.11.2020 Samsung представила новое беспроводное зарядное устройство с функцией «3-в-1»
30.10.2020 В Сочи и Красной Поляне заработал сервис «Бери Заряд!», в автоматах которого можно арендовать зарядное устройство для смартфона
23.09.2020 В Пермь пришел сервис «Бери Заряд!», на станциях которого можно арендовать зарядное устройство для смартфона
28.07.2020 Qualcomm представила зарядное устройство Quick Charge 5
12.10.2011 Необычное зарядное устройство для Iconia Tab
30.11.2007 Беспроводное зарядное устройство : лучшая инновация 2007 года
03.10.2007 Создано беспроводное зарядное устройство
06.12.2006 Компактное зарядное устройство для iPod Shuffle
09.11.2006 Портативное зарядное устройство для iPod"ов
07.11.2006 Уникальное зарядное устройство
16.06.2006 Energizer создал универсальное зарядное устройство
19.05.2005 Новое зарядное устройство Varta заряжает за 15 минут
19.02.2004 NTT разрабатывает зарядное устройство на солнечных батареях
19.02.2004 NTT разрабатывает зарядное устройство на солнечных батареях
23.09.2003 Fuso представил заводное зарядное устройство для сотового телефона
29.10.2002 Универсальное зарядное устройство похоже на коврик для мыши

Публикаций - 1720, упоминаний - 2107
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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