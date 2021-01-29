Провода больше не нужны. Xiaomi научилась заряжать смартфоны по воздуху на расстоянии «нескольких метров». Видео

Xiaomi создала зарядное устройство нового типа – Mi Air Charge, способное заряжать смартфоны на расстоянии «нескольких метров» от себя. Для этого оно использует направленные микроволны, позволяя раздавать энергию нескольким устройствам в помещении и попутно питать стационарную электронику. Мощность такой зарядки – по 5 Вт для каждого потребителя.

По-настоящему беспроводная зарядка

Компания Xiaomi разработала беспроводное зарядное устройство Mi Air Charge, способное заряжать гаджеты буквально по воздуху. Xiaomi заявляет, что дальность действия Mi Air Charge достигает «нескольких метров», но не указывает предельное расстояние до заряжаемого гаджета.

Mi Air Charge позволяет отказаться от классических беспроводных зарядных площадок, как и от кабелей, передавая энергию в аккумулятор смартфона, планшета или другого устройства буквально по воздуху.

Mi Air Charge – это название технологии и одновременно небольшого устройства, внутри которого расположены специализированные антенны. Часть этих антенн используется для отслеживания местоположения гаджета в помещении, тогда как другие отвечают за направленную передачу энергии. С имеющимися на рынке смартфонами Mi Air Charge работать не будет – эту технологию Xiaomi приберегла для своих будущих новинок.

Как работает Mi Air Charge

Основной бокс Mi Air Charge содержит пять фазовых антенн для «слежки» за смартфоном или другим совместимым устройством. Xiaomi заявила, что в будущем эта технология подойдет для ее умных часов, браслетов и другой портативной электроники.

Mi Air Charge призвана избавить квартиру от лишних проводов

На отслеживание местонахождения устройства для подзарядки у Mi Air Charge уходят миллисекунды. За саму зарядку отвечает массив из 144 антенн, позволяющих направленно передавать миллиметровые волны. Это кардинально отличает Mi Air Charge от существующих беспроводных зарядок, в которых используется электромагнитная индукция.

Смартфон или любое совместимое устройство выступает в схеме Mi Air Charge приемником. В него Xiaomi предлагает монтировать два антенных блока, где первый, маячок, позволяет основной станции определять текущее положение гаджета в пространстве. Второй – это блок из 14 мини-антенн, улавливающих микроволны. Также устройство должно быть оснащено преобразователем этих микроволн в электроэнергию.

Премьерный ролик Mi Air Charge

Максимальная мощность по-настоящему беспроводной зарядки Mi Air Charge составляет ровно 5 Вт – точно такие же показатели выдавали блоки питания, поставляемые в комплекте со смартфонами iPhone вплоть до осени 2020 г., пока Apple не убрала их из коробки. Для сравнения, современные проводные зарядки научились выдавать более 60 Вт мощности, а беспроводные площадки почти доросли до 20 Вт.

Перспективы Mi Air Charge и сроки реализации

Mi Air Charge, по заверениям Xiaomi, позволяет заряжать несколько устройств одновременно, но не уточняет их максимальное количество. Зато известно, что подключенным устройствам не придется делить между собой эти 5 Вт мощности – станция способна предоставить по 5 Вт каждому потребителю.

Хоть Mi Air Charge и работает без проводов, но под саму станцию место выделить придется

Новый глава мобильного подразделения Xiaomi Адам Цзэн Сюэчжун (Adam Zeng Xuezhong) подчеркнул, что Mi Air Charge сможет выступать не только в качестве зарядного устройства – его можно будет использовать как беспроводной источник энергии для небольшой домашней техники. В качестве примера он привел умные колонки и настольные лампы, добавив, что Mi Air Charge позволит избавиться от многочисленных проводов в квартире.

О сроках появления Mi Air Charge в продаже, географии ее распространения и стоимости Адам Цзэн Сюэчжун не сообщил. Известно лишь, что вся линейка устройств, запланированная Xiaomi к выпуску в 2021 г., поддержку нового стандарта беспроводной зарядки не получит.

Конкурентов пока нет

На 29 января 2021 г. в мире не существовало ни одного серийно выпускаемого зарядного устройства, способного заряжать несколько гаджетов одновременно и питать стационарные устройства без аккумуляторов. Однако Xiaomi, создав Mi Air Charge, не стала в этом первой – за три года до нее, в декабре 2017 г., американский стартап Energous продемонстрировал схожую технологию WattUp (не путать с WhatsApp).

WattUp, аналог Mi Air Charge

По задумке разработчиков, WattUp мог заряжать и поддерживать работу устройств на расстоянии до одного метра от передатчика, а в перспективе они хотели увеличить дальность действия до пяти метров. Принцип работы зарядного устройства подразумевал преобразование электрической энергии в радиочастотное излучение, передаваемое блоком трансмиттера на любой гаджет с соответствующей приемной частью.

Основатели Energous на момент анонса WattUp, как и Xiaomi со своей Mi Air Charge, не стали раскрывать сроки запуска массового производства своих зарядных устройств. По прошествии более чем трех лет зарядки WattUp так и не поступили в свободную продажу.