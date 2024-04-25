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Антенна Antenna наземная антенная система устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн



25.04.2024 В НГТУ НЭТИ разрабатывают антенну для увеличения электродинамического ресурса устройств

инженерный, — изготовление образца антенной решетки для тестирования и реализации. Планируется, что антенна будет устанавливаться на подвижные платформы. Ее задача — излучать электромагнитные в
15.04.2024 Разработка «Росэлектроники» упрощает работу наземных антенных систем

лигонах, в наземных комплексах связи, а также мобильных радиоизмерительных лабораториях. Одна такая антенна может заменить несколько антенн разных диапазонов, что позволяет значительно упростит
29.03.2024 Вступить в сетку: антенны с метаповерхностью обеспечат Россию спутниковой связью

ектов. Для приема и отправки радиосигналов между спутником и пользовательским терминалом необходима антенна. Классическим вариантом считается зеркальная параболическая антенна в форме «т
25.12.2023 Eltex начала серийный выпуск точки доступа WOP-30LS со встроенной секторной антенной

объектов – например, дорог, трубопроводов, ЛЭП. Главная особенность WOP-30LS – встроенная секторная антенна с углом направленности 55×40° (H/V). Это позволяет сузить зону покрытия и при грамотн
22.11.2023 В России создан Wi-Fi для жадных параноиков, который раздает себя точно кому надо, а не всем подряд. Технология проста и очень эффективна

25х16 см, при помощи которой можно сделать сигнал Wi-Fi доступны только на одной конкретной улице. Антенна фокусирует узкий луч сигнала на выбранной улице, за счет чего увеличивается дальность
19.07.2023 В МФТИ разработали компактные антенные решетки для приложений 5G

енную решетку с высоким коэффициентом усиления и широкой областью применения в сфере технологий 5G. Антенна показала усиление более чем на 11,3 дБ в диапазоне частот от 2,5 до 4,5 ГГц. В первую
03.07.2023 Россияне создали умную 5G-антенну. Она «следит» за абонентами для улучшения сигнала

Российская умная антенна Эксперты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ
22.06.2023 «Дочку» «Ростеха» обвинили в обмане. Она выдавала китайские антенны за российские и теперь должна государству сотни миллионов

деленные деньги обратно. Для этого ведомство собирается привлечь Следственный комитет России (СКР). Антенна в обмен на миллион Субсидирование Минпромторгом разработки спутниковых антенн – это р
22.06.2023 «Росэлектроника» импортозаместила цифровые ТВ-антенны для морских судов

ься на морских объектах гражданского и специального назначения. В основе разработки – дискоконусная антенна и транзисторный малошумящий усилитель. Применение такого технического решения позволи
12.01.2023 «Росэлектроника» разработала новые антенные системы для водного и железнодорожного транспорта

23.08.2022 «Трилайнсистемс» вывела на рынок первую в России гражданскую автоматическую систему позиционирования мобильных спутниковых антенн

«Трилайнсистемс» контроллер автоматизации позиционирования КАН-М-1 помогает развернуть и настроить антенны спутниковой связи FlyAway, VSAT и других, давая оператору возможность быстро и качест
22.08.2022 Россияне изобрели хитрую антенну для сетей 5G. В других странах таких нет

сти от движения или смены состояния принимающего устройства. В этом и заключается принцип адаптации антенны к изменяющимся условиям передачи сигнала. До массового применения новой российской ан
19.08.2022 В России разработана антенна для складов

и таких антенн невозможно добиться хорошего уровня сигнала на уровне пола. Установленные на потолке антенны BIT-WiFi-DIR-510 обеспечивают высокий уровень сигнала Wi-Fi сети на уровне пола, где

07.07.2022 «Первый бит» представил антенну Wi-Fi для складов, произведенную в России

и таких антенн невозможно добиться хорошего уровня сигнала на уровне пола. Установленные на потолке антенны BIT-WiFi-DIR-510 обеспечивают высокий уровень сигнала Wi-Fi-сети на уровне пола, где

24.05.2022 Россияне освоили хитрый способ производства сверхдешевых антенн для сетей 5G и 6G, которых нет в России

енны. Итогом деятельности специалистов МФТИ, трудившихся над данным проектом, стала работоспособная антенна высокой точности. Не качеством, так ценой Работавшие над технологией ученые МФТИ не у
17.02.2022 В ИТМО создали управляемую светом антенну для надежной и быстрой передачи данных в сетях 5G

а ИТМО предложили более простое и экономичное решение — модульную оптически управляемую антенну. 5G-антенна ИТМО «Наша антенна представляет собой решетку из множества отражателей, в кажд
14.02.2022 Инженеры НГТУ НЭТИ создали компактную Wi-Fi-антенну для мест массового скопления людей

й разработанной антенны заключается в ее высокой направленности, сочетающейся с компактностью. «Это антенна для сетей Wi-Fi, работающих в частотных диапазонах 2,5 ГГц. Она реализует технологию

17.06.2021 Спутниковый интернет Илона Маска самопроизвольно отключается на жаре

зователь Reddit под псевдонимом SocietyTomorrow опубликовал сообщение, в котором рассказал, что его антенна Starlink не справляется с жарой и выключается. Он живет в Аризоне, и в опубликованном
02.06.2021 Оптические антенны превращают любое тепло в энергию — подзарядиться можно даже от горячей плиты

еные испытали свыше 250 тыс. ректенн из разных материалов — никеля, хрома, золота и др. Все устройства продемонстрировали эффективность преобразования в 100–1000 раз больше, чем предыдущие оптические антенны.Тем не менее, у новых ректенн этот показатель все равно остается небольшим — всего 0,001%. Поэтому исследователям все еще предстоит пройти долгий путь, хоть начало уже и положено.Один и
16.09.2020 Как выбрать усилитель Wi-Fi-сигнала

не «добивает» до дальних концов квартиры, дома или дачного участка, то стоит подумать о покупке усилителя сигнала. Он подключается по беспроводной сети к маршрутизатору и использует свои собственные антенны для усиления сигнала. Как выбрать усилитель и на что обратить особое внимание? Сейчас на рынке можно найти множество бюджетных съемных усилителей, устройств с поддержкой максимальной ск
10.08.2020 Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей

и медиаплеер VLC. Телевизор теоретически может "поймать" до 1099 каналов в зависимости от мощности антенны. Имеется вход Ethernet, Wi-Fi и разъемы для подключения флешек, а также поддержка DLN
05.06.2020 Выбираем 4G роутер для дачи и поездок

данных достигает 150 Мбит/с — достаточно для комфортного просмотра фильмов в разрешении HD, быстрой загрузки файлов и даже проведения видеоконференций. За стабильное подключение отвечают две съемные антенны. Роутер TP-LINK TL-MR150 рассчитан на подключение до 32 устройств одновременно Для управления настройками сети разработано фирменное приложение Tether, доступное на iOS и Android. Здесь
14.02.2019 «Микрон» начал производство компактных NFC-меток с алюминиевой антенной

проектов «Микрона» Владислав Силантьев. Новая метка с алюминиевыми токопроводящей схемой и контуром антенны высокочастотного диапазона (HF) размером 20 х 12 мм разработана на базе отечественног
05.07.2017 «Акадо Телеком» объявила о начале цифровизации ТВ-услуг

«Акадо Телеком» объявила о запуске специального предложения «Цифровая антенна». С июня пользователи услуги «Антенна Акадо» имеют возможность смотреть все ТВ-каналы в составе «Антенны» - а их более 60, в цифровом формате. Для подключения «Цифровой антенны» абонентам будет предоставлено специальное оборудование - HD-приставка или CI+ модуль. При этом стоимость

27.04.2017 Mitsubishi Electric представила 28 ГГц антенну и модуль для базовых станций 5 поколения

Mitsubishi Electric объявила о завершении разработки компактной многоэлементной антенны и радиочастотного модуля, обеспечивающего полосу пропускания 800 МГц и формирование широкого луча для базовых станций пятого поколения (5G), работающих в 28 ГГц диапазоне. О разработке

27.02.2015 Huawei представила антенну L-диапазона с поддержкой сверхширокополосных и многодиапазонных сетей

она для мобильного широкополосного доступа в Европе. Huawei приступила к исследованиям и разработке антенны L-диапазона еще в 2014 г. и стала первой в мире компанией, выпустившей многодиапазонн
30.06.2014 «Сколково» и РВК вложили 40 млн руб. в антенну для смартфонов

ты в объеме i40 млн от кластера ядерных технологий «Сколково» и венчурного фонда РВК «С-Групп Венчурс» (по i20 млн от каждой из сторон). Средства будут направлены на дальнейшую разработку нового типа антенны для современных беспроводных сетей, сообщает «РБК Инновации». Антенны производства «Бисант» можно использовать в смартфонах, транспортных средствах, терминалах спутниковой связи

11.09.2013 Надувная антенна резко повысит дальность связи наноспутников

ого они разработали надувную радиоантенну, которая при запуске занимает очень мало места. На орбите антенна раздувается и обеспечивает дальнюю связь – в 7 раз дальше, чем антенны современных на
07.03.2013 Разработана антенна с поддержкой скорости 1 терабит в секунду

ехнологического института Джорджии, занимающейся технологиями беспроводной связи. Однако графеновая антенна способна обеспечить указанную скорость на небольшом расстоянии - всего около одного м
24.01.2013 В Великом Новгороде завершен вертолетный монтаж антенны для приема сигнала цифрового эфирного ТВ

23 января 2013 г. в Великом Новгороде был успешно завершен вертолетный монтаж антенны для приема сигнала цифрового эфирного телевидения. В связи со сложными погодными условиями вертолетным работам была присвоена вторая категория сложности (максимальная – первая категория
20.07.2012 Электроавтобусы в Японии заправят через антенну

там удалось изобрести высокоэффективную антенну (КПД 84%) для передачи энергии по воздуху. Подобные антенны планируется размещать на остановках общественного транспорта, парковках, светофорах и
15.06.2012 Зонт с антенной, фонариком и зарядкой

Кеннет Тонг по заказу сотового оператора Vodafone разработал многофункциональный зонтик. Устройство сочетает в себе зарядное устройство для смартфонов, работающее от солнечных батарей, дополнительную антенну, усиливающую сигнал, гарнитуру hands-free и фонарик.
20.02.2012 Apple урегулировала коллективный иск по поводу антенны iPhone 4

4 начали жаловаться на то, что сотовый сигнал самопроизвольно пропадает. Как выяснилось, это происходило тогда, когда пользователь брал мобильник в руку определенным образом, замыкая половины внешней антенны. Apple созвала пресс-конференцию по этому поводу и пообещала раздать бесплатные изолирующие чехлы всем, кто купит смартфон до конца сентября 2010 г. В рамках коллективной жалобы, котора
17.02.2012 Спрей для связи: американцы разработали универсальную антенну

ить дальность связи с помощью мобильного телефона при той же мощности передатчика. Технология спрея-антенны первоначально разрабатывалась для американского спецназа, который действует в глубоко
09.11.2011 Apple решила главную проблему iPhone

проблему неуверенного приема сигнала сотовой связи. Проблема стала следствием необычной конструкции антенны iPhone 4, которая для экономии пространства внутри (в том числе чтобы поместить более
07.11.2011 В России разработали уникальную антенну для бесперебойной связи

язи могут наблюдаться перебои, либо она вообще может быть утеряна. «В случае такого отклонения наша антенна способна автоматически, без человеческого вмешательства в режиме реального времени на
25.10.2011 DARPA сделает космический мусор антенной зомби-сетью

аппаратов. Затем будет выбран необходимый мертвый аппарат и начнется самый сложный этап: отделение антенны, самой дорогостоящей части космического хлама. После завершения этой операции, к анте
14.06.2011 Антенна в виде цветка

Компания TP-LINK объявляет о выходе на российский рынок внешней антенны TL-ANT2403N. TP-LINK TL-ANT2403N прекрасно работает в паре с трехантенными маршрутизаторами TP-LINK TL-WR1043ND, TL-WR941ND и TL-WN951N, а также любой точкой доступа или адаптером со ст
28.02.2011 В iPhone 4 для Verizon обнаружились старые проблемы с антенной

оригинальный iPhone 4. «Это может случиться, когда вы берете смартфон в руку определенным образом, когда разрыв во внешнем ободе закрывается», - сообщает издание. Напомним, что в прошлом году вокруг антенны iPhone 4 разгорелся целый скандал. Apple раздала всем желающим бесплатные чехлы, которые решали проблему падения сигнала. Предполагалось, что с сентября проблема будет решена на уровне

02.02.2011 Плоская самонаводящаяся антенна потеснит спутниковые "тарелки"

Громоздкие современные спутниковые антенны и наземные терминалы могут уйти в прошлое благодаря исследованиям ученых из Королевск

Публикаций - 2240, упоминаний - 2637

Антенна и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10113 145
Apple Inc 11830 136
Intel Corporation 12037 114
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5659 94
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11655 85
Microsoft Corporation 24344 83
Huawei 3806 83
Lenovo Motorola 3496 81
МегаФон 8291 80
Sony 6518 78
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2988 75
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3181 73
Google LLC 11556 65
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 555 65
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8574 62
LG Electronics 3590 61
ASUS - AsusTek Computer Inc 2020 56
Siemens AG - Siemens Group 2574 54
Ростелеком 9420 49
Qualcomm Technologies 1785 45
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1139 44
HTC Corporation 1495 42
HP Inc. 5652 42
Zoom Int - Zoom Video Communications 1419 41
Xiaomi 1608 40
ZyXEL Communications 289 38
ДОК 819 36
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2493 36
Philips 2045 36
Nvidia Corp 3382 34
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2636 33
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 33
TP-Link - ТП-Линк 199 33
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 32
Motorola Inc 1137 32
Dell EMC 4999 31
Toshiba Corporation 2922 30
Ростех - Автоматика Концерн 1614 29
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1456 29
D-Link - Д-Линк Трейд 356 28
Boeing 1008 27
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 24
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 674 23
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 21
TÜV Rheinland Group 128 19
Lockheed Martin 755 18
Россети Ленэнерго 1700 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6920 16
Лента - Сеть розничной торговли 2003 15
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 175 15
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 122 14
Связной ГК 1362 13
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 458 12
Netflix - онлайн-кинотеатр 469 11
Газпром ПАО 1305 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 285 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2170 10
Май - Майский чай - российская торговая компания 1209 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 10
Евросеть 1403 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 803 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 644 9
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 374 9
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 419 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1870 9
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 43 8
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 327 8
BMW Group 431 8
Почта России ПАО 2074 8
Deutsche Lufthansa AG 117 7
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 7
Northrop Grumman 202 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 464 7
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 161 7
Airbus Group - Airbus Industries 222 6
Резонанс НПП 364 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1226 6
Dixis - Диксис 359 6
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 171 6
Возрождение - Коммерческий банк 339 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3398 73
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11038 57
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5273 44
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 663 42
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1751 39
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1410 8
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 8
WiMAX Forum 68 6
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 220 5
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 4
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 122 4
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Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 2
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 2
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МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 204 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 89 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2699 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 11 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 68 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 19 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 38 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 290 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 203 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 1
ACM - Association for Computing Machinery 9 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 702 1
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 9 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12262 593
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47442 558
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9954 507
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27355 483
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23380 460
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23354 415
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12283 409
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23870 398
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20327 392
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9330 375
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6832 364
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9798 359
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6411 357
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13492 337
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15132 333
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7015 332
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9210 318
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14065 296
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 62247 265
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9034 264
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7524 263
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - УКВ - Ультракороткие волны 3684 257
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24391 253
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTechракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9655 247
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5977 234
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19943 226
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6971 226
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9152 223
Наушники - Headphones 3854 207
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12320 205
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7556 203
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3099 201
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13715 200
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5868 199
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2802 197
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7268 194
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4626 187
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15870 185
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5932 181
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10570 181
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4905 242
Google Android 13677 166
Apple iPhone - серия смартфонов 6944 110
Microsoft Windows 15327 103
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2668 85
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2387 70
Apple iOS 7518 67
Apple iPhone 4 782 63
Microsoft Windows 2000 8661 51
Apple iPhone 6 4861 49
Oracle Java - язык программирования 2968 49
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 47
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 673 47
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1446 45
Google YouTube - Видеохостинг 2634 40
Apple iPad 3826 38
Samsung SVR-диктофон 451 38
Microsoft Skype 2046 36
Linux OS 9505 34
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 618 34
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 148 32
Google Play - Google Store - Android Market 3209 31
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1516 31
Apple iPhone 5 772 31
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 248 31
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 482 28
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 334 27
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 27
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 443 26
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1890 25
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1317 25
Intel Centrino - Intel Sonoma 579 25
Microsoft Office 3633 25
Samsung Galaxy 939 24
Microsoft Windows XP 2549 24
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 24
Microsoft Windows Mobile 5 192 23
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 23
VK - Mail.ru Одноклассники 1722 22
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1272 22
Ксенин Алекс 311 48
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 28
Путин Владимир 3064 19
Сергеев Иван 74 13
Наумов Максим 98 12
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 299 11
Малафеев Андрей 51 11
Наумов Станислав 27 11
Евтушенко Олег 143 10
Пехтерев Сергей 52 10
Ширшов Павел 76 9
Клебанова Юлия 21 8
Набоков Сергей 27 8
Истомин Максим 26 8
Беляева Татьяна 24 7
Алымов Сергей 23 7
Ватулин Олег 13 7
Клинаичев Андрей 33 7
Попова Мария 141 6
Константинов Константин 31 6
Бендин Сергей 10 6
Медведев Дмитрий 1648 6
Левкевич Михаил 60 5
Кучейко Алексей 22 5
Рахманов Максим 47 5
Потапкин Никита 14 5
Лаптева Марина 114 5
Щеголев Игорь 697 5
Иванов Олег 141 5
Солонин Виталий 89 5
Миньковский Михаил 25 4
Никифоров Николай 1134 4
Селиванов Максим 25 4
Шалманов Сергей 201 4
Березовский Владимир 17 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 907 4
Комяков Алексей 6 4
Рыбалко Станислав 9 4
Борушевский Денис 37 4
Белянко Евгений 21 4
Россия - РФ - Российская федерация 138444 1010
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51482 444
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41931 289
Земля - планета Солнечной системы 10262 258
Европа 21567 235
Солнце - звезда Солнечной системы 5084 187
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16495 183
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14047 139
Япония 13189 134
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16832 123
Германия - Федеративная Республика 12536 111
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13204 108
Южная Корея - Республика 6553 85
Франция - Французская Республика 7749 77
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7128 72
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13953 63
Азия - Азиатский регион 5383 63
Солнечная система - Solar system 2500 63
Индия - Bharat 5340 56
Канада 4823 53
Финляндия - Финляндская Республика 3571 53
США - Калифорния 4578 49
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3494 48
Китай - Тайвань 3909 44
Израиль 2701 42
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2819 39
Америка Северная - Североамериканский регион 3302 37
Испания - Королевство 3688 37
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1291 37
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2555 36
Швеция - Королевство 3599 36
Украина 7513 34
Африка - Африканский регион 3415 33
Нидерланды 3461 33
Италия - Итальянская Республика 4305 32
Казахстан - Республика 5409 32
Беларусь - Белоруссия 5480 31
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2347 30
Ближний Восток 2888 29
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2842 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49165 251
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17596 222
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4747 211
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27761 189
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23124 157
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4825 132
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10716 132
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8498 125
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5524 118
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46526 90
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5505 90
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9640 82
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3670 79
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5670 78
Ergonomics - Эргономика 1559 74
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3824 72
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5080 71
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6228 63
Абонентская база - Абонентская плата 5783 63
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9380 62
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8224 62
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1337 60
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5280 58
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10595 57
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13322 57
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5498 56
Английский язык 6475 54
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6529 53
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15851 50
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2789 47
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2651 46
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4550 45
Энергетика - Energy - Energetically 4903 43
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6712 42
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4742 40
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1525 38
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4588 38
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1321 38
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3859 38
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4671 35
CNews - ZOOM.CNews 1818 91
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2687 39
New Scientist 1447 38
CNews RND - R&D.CNews 2273 34
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 29
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11158 26
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5867 18
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 16
Space Daily 528 14
AP - Associated Press 1997 12
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 11
SpaceDaily - Space Daily 187 10
Phys.org 972 10
The Register - The Register Hardware 1488 10
Известия ИД 590 10
NEWSru.com 229 8
Nature 805 8
CNET Networks - CNET News 1642 7
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 7
Wired - Издание 229 6
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 134 6
DigiTimes - Издание 1309 6
Total Telecom 613 6
NYT - The New York Times 1019 6
AppleInsider 394 6
Times 609 6
Reddit 296 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 876 6
Applied Physics Letters 33 6
MacRumors 136 5
San Francisco Chronicle 29 5
9to5Mac 70 5
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 5
Bloomberg 1226 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 609 5
Nikkei Electronics 78 5
Optics 139 5
The Verge - Издание 538 5
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 5
Tom’s Hardware 341 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7900 70
IDC - International Data Corporation 4893 14
Consumer Reports 38 9
Gartner - Гартнер 3529 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 967 6
Juniper Research 517 5
Gartner - Dataquest 347 5
IBM Research 107 4
РАН Институт астрономии - Звенигородская обсерватория - Звенигородская наблюдательная база - Звенигородская научная база 8 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3020 3
Strategy Analytics 284 3
Cinebench 27 3
CNews Мишень 164 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 584 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 2
Synergy Research Group 42 2
In-Stat/MDR 70 2
In-Stat 115 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
ABI Research 233 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 2
ITResearch 118 2
IHS iSuppli 397 2
Piper Jaffray 99 2
Altman Vilandrie & Company 2 1
Brand Finance 3 1
Cahners-Instat Group 34 1
Vanson Bourne 48 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 180 1
Tolly Group 14 1
Fortune Global 100 140 1
Research and Markets 24 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 86 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 35 1
HFS Research 47 1
IC Insights 24 1
Mercury Research 66 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
IHS Markit 22 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 104 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 15
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 216 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 851 12
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 92 10
РАН - Российская академия наук 1807 9
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 54 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 947 8
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 7
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 243 7
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 6
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 160 6
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 780 6
University of Cambridge - Кембриджский университет 250 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 582 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 559 4
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 61 4
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 59 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 4
NRAO - National Radio Astronomy Observatory - Национальная радиоастрономическая обсерватория (США) - Green Bank Telescope - Радиотелескоп Грин-Бэнк 16 4
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 115 4
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 31 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 110 4
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 54 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 405 3
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 40 3
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 20 3
INAOE - Instituto Nacional de Astrofísica, Octica y Electrónica - National Institute of Astrophysics, Optics and Electronics - Мексиканский национальный институт астрофизики, оптики и электроники 3 3
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 118 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 936 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 263 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 3
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 39 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 3
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 61 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 162 3
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 63 3
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 84 3
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 68 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 25
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 25
CeBIT 611 15
День молодёжи - 27 июня 845 15
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 704 14
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1187 9
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 540 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2339 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 7
Земля из космоса 50 6
Международный женский день - 8 марта 321 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 5
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 4
CSTB Telecom & Media 58 3
МТС Телеком Идея 52 3
Связь-Экспокомм 113 2
Red Dot Design Award 55 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 369 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 90 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 75 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 72 2
ИнфоКом 94 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 2
Wimbledon Championships - Уимблдонский турнир 10 2
GITEX Technology - международная выставка 35 2
Black Hat - Конференция 78 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 128 2
Навитех-Экспо 32 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 1
Defcon 44 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 9 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 1
Lenovo Tech World 4 1
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