В НГТУ НЭТИ разрабатывают антенну для увеличения электродинамического ресурса устройств инженерный, — изготовление образца антенной решетки для тестирования и реализации. Планируется, что антенна будет устанавливаться на подвижные платформы. Ее задача — излучать электромагнитные в

Разработка «Росэлектроники» упрощает работу наземных антенных систем лигонах, в наземных комплексах связи, а также мобильных радиоизмерительных лабораториях. Одна такая антенна может заменить несколько антенн разных диапазонов, что позволяет значительно упростит

Вступить в сетку: антенны с метаповерхностью обеспечат Россию спутниковой связью ектов. Для приема и отправки радиосигналов между спутником и пользовательским терминалом необходима антенна. Классическим вариантом считается зеркальная параболическая антенна в форме «т

Eltex начала серийный выпуск точки доступа WOP-30LS со встроенной секторной антенной объектов – например, дорог, трубопроводов, ЛЭП. Главная особенность WOP-30LS – встроенная секторная антенна с углом направленности 55×40° (H/V). Это позволяет сузить зону покрытия и при грамотн

В России создан Wi-Fi для жадных параноиков, который раздает себя точно кому надо, а не всем подряд. Технология проста и очень эффективна 25х16 см, при помощи которой можно сделать сигнал Wi-Fi доступны только на одной конкретной улице. Антенна фокусирует узкий луч сигнала на выбранной улице, за счет чего увеличивается дальность

В МФТИ разработали компактные антенные решетки для приложений 5G енную решетку с высоким коэффициентом усиления и широкой областью применения в сфере технологий 5G. Антенна показала усиление более чем на 11,3 дБ в диапазоне частот от 2,5 до 4,5 ГГц. В первую

Россияне создали умную 5G-антенну. Она «следит» за абонентами для улучшения сигнала Российская умная антенна Эксперты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ

«Дочку» «Ростеха» обвинили в обмане. Она выдавала китайские антенны за российские и теперь должна государству сотни миллионов деленные деньги обратно. Для этого ведомство собирается привлечь Следственный комитет России (СКР). Антенна в обмен на миллион Субсидирование Минпромторгом разработки спутниковых антенн – это р

«Росэлектроника» импортозаместила цифровые ТВ-антенны для морских судов ься на морских объектах гражданского и специального назначения. В основе разработки – дискоконусная антенна и транзисторный малошумящий усилитель. Применение такого технического решения позволи

«Трилайнсистемс» вывела на рынок первую в России гражданскую автоматическую систему позиционирования мобильных спутниковых антенн «Трилайнсистемс» контроллер автоматизации позиционирования КАН-М-1 помогает развернуть и настроить антенны спутниковой связи FlyAway, VSAT и других, давая оператору возможность быстро и качест

Россияне изобрели хитрую антенну для сетей 5G. В других странах таких нет сти от движения или смены состояния принимающего устройства. В этом и заключается принцип адаптации антенны к изменяющимся условиям передачи сигнала. До массового применения новой российской ан

В России разработана антенна для складов и таких антенн невозможно добиться хорошего уровня сигнала на уровне пола. Установленные на потолке антенны BIT-WiFi-DIR-510 обеспечивают высокий уровень сигнала Wi-Fi сети на уровне пола, где

«Первый бит» представил антенну Wi-Fi для складов, произведенную в России и таких антенн невозможно добиться хорошего уровня сигнала на уровне пола. Установленные на потолке антенны BIT-WiFi-DIR-510 обеспечивают высокий уровень сигнала Wi-Fi-сети на уровне пола, где

Россияне освоили хитрый способ производства сверхдешевых антенн для сетей 5G и 6G, которых нет в России енны. Итогом деятельности специалистов МФТИ, трудившихся над данным проектом, стала работоспособная антенна высокой точности. Не качеством, так ценой Работавшие над технологией ученые МФТИ не у

В ИТМО создали управляемую светом антенну для надежной и быстрой передачи данных в сетях 5G а ИТМО предложили более простое и экономичное решение — модульную оптически управляемую антенну. 5G-антенна ИТМО «Наша антенна представляет собой решетку из множества отражателей, в кажд

Инженеры НГТУ НЭТИ создали компактную Wi-Fi-антенну для мест массового скопления людей й разработанной антенны заключается в ее высокой направленности, сочетающейся с компактностью. «Это антенна для сетей Wi-Fi, работающих в частотных диапазонах 2,5 ГГц. Она реализует технологию

Спутниковый интернет Илона Маска самопроизвольно отключается на жаре зователь Reddit под псевдонимом SocietyTomorrow опубликовал сообщение, в котором рассказал, что его антенна Starlink не справляется с жарой и выключается. Он живет в Аризоне, и в опубликованном

Оптические антенны превращают любое тепло в энергию — подзарядиться можно даже от горячей плиты еные испытали свыше 250 тыс. ректенн из разных материалов — никеля, хрома, золота и др. Все устройства продемонстрировали эффективность преобразования в 100–1000 раз больше, чем предыдущие оптические антенны.Тем не менее, у новых ректенн этот показатель все равно остается небольшим — всего 0,001%. Поэтому исследователям все еще предстоит пройти долгий путь, хоть начало уже и положено.Один и

Как выбрать усилитель Wi-Fi-сигнала не «добивает» до дальних концов квартиры, дома или дачного участка, то стоит подумать о покупке усилителя сигнала. Он подключается по беспроводной сети к маршрутизатору и использует свои собственные антенны для усиления сигнала. Как выбрать усилитель и на что обратить особое внимание? Сейчас на рынке можно найти множество бюджетных съемных усилителей, устройств с поддержкой максимальной ск

Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей и медиаплеер VLC. Телевизор теоретически может "поймать" до 1099 каналов в зависимости от мощности антенны. Имеется вход Ethernet, Wi-Fi и разъемы для подключения флешек, а также поддержка DLN

Выбираем 4G роутер для дачи и поездок данных достигает 150 Мбит/с — достаточно для комфортного просмотра фильмов в разрешении HD, быстрой загрузки файлов и даже проведения видеоконференций. За стабильное подключение отвечают две съемные антенны. Роутер TP-LINK TL-MR150 рассчитан на подключение до 32 устройств одновременно Для управления настройками сети разработано фирменное приложение Tether, доступное на iOS и Android. Здесь

«Микрон» начал производство компактных NFC-меток с алюминиевой антенной проектов «Микрона» Владислав Силантьев. Новая метка с алюминиевыми токопроводящей схемой и контуром антенны высокочастотного диапазона (HF) размером 20 х 12 мм разработана на базе отечественног

«Акадо Телеком» объявила о начале цифровизации ТВ-услуг «Акадо Телеком» объявила о запуске специального предложения «Цифровая антенна». С июня пользователи услуги «Антенна Акадо» имеют возможность смотреть все ТВ-каналы в составе «Антенны» - а их более 60, в цифровом формате. Для подключения «Цифровой антенны» абонентам будет предоставлено специальное оборудование - HD-приставка или CI+ модуль. При этом стоимость

Mitsubishi Electric представила 28 ГГц антенну и модуль для базовых станций 5 поколения Mitsubishi Electric объявила о завершении разработки компактной многоэлементной антенны и радиочастотного модуля, обеспечивающего полосу пропускания 800 МГц и формирование широкого луча для базовых станций пятого поколения (5G), работающих в 28 ГГц диапазоне. О разработке

Huawei представила антенну L-диапазона с поддержкой сверхширокополосных и многодиапазонных сетей она для мобильного широкополосного доступа в Европе. Huawei приступила к исследованиям и разработке антенны L-диапазона еще в 2014 г. и стала первой в мире компанией, выпустившей многодиапазонн

«Сколково» и РВК вложили 40 млн руб. в антенну для смартфонов ты в объеме i40 млн от кластера ядерных технологий «Сколково» и венчурного фонда РВК «С-Групп Венчурс» (по i20 млн от каждой из сторон). Средства будут направлены на дальнейшую разработку нового типа антенны для современных беспроводных сетей, сообщает «РБК Инновации». Антенны производства «Бисант» можно использовать в смартфонах, транспортных средствах, терминалах спутниковой связи

Надувная антенна резко повысит дальность связи наноспутников ого они разработали надувную радиоантенну, которая при запуске занимает очень мало места. На орбите антенна раздувается и обеспечивает дальнюю связь – в 7 раз дальше, чем антенны современных на

Разработана антенна с поддержкой скорости 1 терабит в секунду ехнологического института Джорджии, занимающейся технологиями беспроводной связи. Однако графеновая антенна способна обеспечить указанную скорость на небольшом расстоянии - всего около одного м

В Великом Новгороде завершен вертолетный монтаж антенны для приема сигнала цифрового эфирного ТВ 23 января 2013 г. в Великом Новгороде был успешно завершен вертолетный монтаж антенны для приема сигнала цифрового эфирного телевидения. В связи со сложными погодными условиями вертолетным работам была присвоена вторая категория сложности (максимальная – первая категория

Электроавтобусы в Японии заправят через антенну там удалось изобрести высокоэффективную антенну (КПД 84%) для передачи энергии по воздуху. Подобные антенны планируется размещать на остановках общественного транспорта, парковках, светофорах и

Зонт с антенной, фонариком и зарядкой Кеннет Тонг по заказу сотового оператора Vodafone разработал многофункциональный зонтик. Устройство сочетает в себе зарядное устройство для смартфонов, работающее от солнечных батарей, дополнительную антенну, усиливающую сигнал, гарнитуру hands-free и фонарик.

Apple урегулировала коллективный иск по поводу антенны iPhone 4 4 начали жаловаться на то, что сотовый сигнал самопроизвольно пропадает. Как выяснилось, это происходило тогда, когда пользователь брал мобильник в руку определенным образом, замыкая половины внешней антенны. Apple созвала пресс-конференцию по этому поводу и пообещала раздать бесплатные изолирующие чехлы всем, кто купит смартфон до конца сентября 2010 г. В рамках коллективной жалобы, котора

Спрей для связи: американцы разработали универсальную антенну ить дальность связи с помощью мобильного телефона при той же мощности передатчика. Технология спрея-антенны первоначально разрабатывалась для американского спецназа, который действует в глубоко

Apple решила главную проблему iPhone проблему неуверенного приема сигнала сотовой связи. Проблема стала следствием необычной конструкции антенны iPhone 4, которая для экономии пространства внутри (в том числе чтобы поместить более

В России разработали уникальную антенну для бесперебойной связи язи могут наблюдаться перебои, либо она вообще может быть утеряна. «В случае такого отклонения наша антенна способна автоматически, без человеческого вмешательства в режиме реального времени на

DARPA сделает космический мусор антенной зомби-сетью аппаратов. Затем будет выбран необходимый мертвый аппарат и начнется самый сложный этап: отделение антенны, самой дорогостоящей части космического хлама. После завершения этой операции, к анте

Антенна в виде цветка Компания TP-LINK объявляет о выходе на российский рынок внешней антенны TL-ANT2403N. TP-LINK TL-ANT2403N прекрасно работает в паре с трехантенными маршрутизаторами TP-LINK TL-WR1043ND, TL-WR941ND и TL-WN951N, а также любой точкой доступа или адаптером со ст

В iPhone 4 для Verizon обнаружились старые проблемы с антенной оригинальный iPhone 4. «Это может случиться, когда вы берете смартфон в руку определенным образом, когда разрыв во внешнем ободе закрывается», - сообщает издание. Напомним, что в прошлом году вокруг антенны iPhone 4 разгорелся целый скандал. Apple раздала всем желающим бесплатные чехлы, которые решали проблему падения сигнала. Предполагалось, что с сентября проблема будет решена на уровне