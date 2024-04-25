Антенна Antenna наземная антенная система устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн
|25.04.2024
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В НГТУ НЭТИ разрабатывают антенну для увеличения электродинамического ресурса устройств
инженерный, — изготовление образца антенной решетки для тестирования и реализации. Планируется, что антенна будет устанавливаться на подвижные платформы. Ее задача — излучать электромагнитные в
|15.04.2024
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Разработка «Росэлектроники» упрощает работу наземных антенных систем
лигонах, в наземных комплексах связи, а также мобильных радиоизмерительных лабораториях. Одна такая антенна может заменить несколько антенн разных диапазонов, что позволяет значительно упростит
|29.03.2024
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Вступить в сетку: антенны с метаповерхностью обеспечат Россию спутниковой связью
ектов. Для приема и отправки радиосигналов между спутником и пользовательским терминалом необходима антенна. Классическим вариантом считается зеркальная параболическая антенна в форме «т
|25.12.2023
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Eltex начала серийный выпуск точки доступа WOP-30LS со встроенной секторной антенной
объектов – например, дорог, трубопроводов, ЛЭП. Главная особенность WOP-30LS – встроенная секторная антенна с углом направленности 55×40° (H/V). Это позволяет сузить зону покрытия и при грамотн
|22.11.2023
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В России создан Wi-Fi для жадных параноиков, который раздает себя точно кому надо, а не всем подряд. Технология проста и очень эффективна
25х16 см, при помощи которой можно сделать сигнал Wi-Fi доступны только на одной конкретной улице. Антенна фокусирует узкий луч сигнала на выбранной улице, за счет чего увеличивается дальность
|19.07.2023
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В МФТИ разработали компактные антенные решетки для приложений 5G
енную решетку с высоким коэффициентом усиления и широкой областью применения в сфере технологий 5G. Антенна показала усиление более чем на 11,3 дБ в диапазоне частот от 2,5 до 4,5 ГГц. В первую
|03.07.2023
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Россияне создали умную 5G-антенну. Она «следит» за абонентами для улучшения сигнала
Российская умная антенна Эксперты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ
|22.06.2023
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«Дочку» «Ростеха» обвинили в обмане. Она выдавала китайские антенны за российские и теперь должна государству сотни миллионов
деленные деньги обратно. Для этого ведомство собирается привлечь Следственный комитет России (СКР). Антенна в обмен на миллион Субсидирование Минпромторгом разработки спутниковых антенн – это р
|22.06.2023
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«Росэлектроника» импортозаместила цифровые ТВ-антенны для морских судов
ься на морских объектах гражданского и специального назначения. В основе разработки – дискоконусная антенна и транзисторный малошумящий усилитель. Применение такого технического решения позволи
|12.01.2023
|«Росэлектроника» разработала новые антенные системы для водного и железнодорожного транспорта
|23.08.2022
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«Трилайнсистемс» вывела на рынок первую в России гражданскую автоматическую систему позиционирования мобильных спутниковых антенн
«Трилайнсистемс» контроллер автоматизации позиционирования КАН-М-1 помогает развернуть и настроить антенны спутниковой связи FlyAway, VSAT и других, давая оператору возможность быстро и качест
|22.08.2022
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Россияне изобрели хитрую антенну для сетей 5G. В других странах таких нет
сти от движения или смены состояния принимающего устройства. В этом и заключается принцип адаптации антенны к изменяющимся условиям передачи сигнала. До массового применения новой российской ан
|19.08.2022
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В России разработана антенна для складов
и таких антенн невозможно добиться хорошего уровня сигнала на уровне пола. Установленные на потолке антенны BIT-WiFi-DIR-510 обеспечивают высокий уровень сигнала Wi-Fi сети на уровне пола, где
|07.07.2022
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«Первый бит» представил антенну Wi-Fi для складов, произведенную в России
и таких антенн невозможно добиться хорошего уровня сигнала на уровне пола. Установленные на потолке антенны BIT-WiFi-DIR-510 обеспечивают высокий уровень сигнала Wi-Fi-сети на уровне пола, где
|24.05.2022
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Россияне освоили хитрый способ производства сверхдешевых антенн для сетей 5G и 6G, которых нет в России
енны. Итогом деятельности специалистов МФТИ, трудившихся над данным проектом, стала работоспособная антенна высокой точности. Не качеством, так ценой Работавшие над технологией ученые МФТИ не у
|17.02.2022
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В ИТМО создали управляемую светом антенну для надежной и быстрой передачи данных в сетях 5G
а ИТМО предложили более простое и экономичное решение — модульную оптически управляемую антенну. 5G-антенна ИТМО «Наша антенна представляет собой решетку из множества отражателей, в кажд
|14.02.2022
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Инженеры НГТУ НЭТИ создали компактную Wi-Fi-антенну для мест массового скопления людей
й разработанной антенны заключается в ее высокой направленности, сочетающейся с компактностью. «Это антенна для сетей Wi-Fi, работающих в частотных диапазонах 2,5 ГГц. Она реализует технологию
|17.06.2021
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Спутниковый интернет Илона Маска самопроизвольно отключается на жаре
зователь Reddit под псевдонимом SocietyTomorrow опубликовал сообщение, в котором рассказал, что его антенна Starlink не справляется с жарой и выключается. Он живет в Аризоне, и в опубликованном
|02.06.2021
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Оптические антенны превращают любое тепло в энергию — подзарядиться можно даже от горячей плиты
еные испытали свыше 250 тыс. ректенн из разных материалов — никеля, хрома, золота и др. Все устройства продемонстрировали эффективность преобразования в 100–1000 раз больше, чем предыдущие оптические антенны.Тем не менее, у новых ректенн этот показатель все равно остается небольшим — всего 0,001%. Поэтому исследователям все еще предстоит пройти долгий путь, хоть начало уже и положено.Один и
|16.09.2020
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Как выбрать усилитель Wi-Fi-сигнала
не «добивает» до дальних концов квартиры, дома или дачного участка, то стоит подумать о покупке усилителя сигнала. Он подключается по беспроводной сети к маршрутизатору и использует свои собственные антенны для усиления сигнала. Как выбрать усилитель и на что обратить особое внимание? Сейчас на рынке можно найти множество бюджетных съемных усилителей, устройств с поддержкой максимальной ск
|10.08.2020
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Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей
и медиаплеер VLC. Телевизор теоретически может "поймать" до 1099 каналов в зависимости от мощности антенны. Имеется вход Ethernet, Wi-Fi и разъемы для подключения флешек, а также поддержка DLN
|05.06.2020
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Выбираем 4G роутер для дачи и поездок
данных достигает 150 Мбит/с — достаточно для комфортного просмотра фильмов в разрешении HD, быстрой загрузки файлов и даже проведения видеоконференций. За стабильное подключение отвечают две съемные антенны. Роутер TP-LINK TL-MR150 рассчитан на подключение до 32 устройств одновременно Для управления настройками сети разработано фирменное приложение Tether, доступное на iOS и Android. Здесь
|14.02.2019
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«Микрон» начал производство компактных NFC-меток с алюминиевой антенной
проектов «Микрона» Владислав Силантьев. Новая метка с алюминиевыми токопроводящей схемой и контуром антенны высокочастотного диапазона (HF) размером 20 х 12 мм разработана на базе отечественног
|05.07.2017
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«Акадо Телеком» объявила о начале цифровизации ТВ-услуг
«Акадо Телеком» объявила о запуске специального предложения «Цифровая антенна». С июня пользователи услуги «Антенна Акадо» имеют возможность смотреть все ТВ-каналы в составе «Антенны» - а их более 60, в цифровом формате. Для подключения «Цифровой антенны» абонентам будет предоставлено специальное оборудование - HD-приставка или CI+ модуль. При этом стоимость
|27.04.2017
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Mitsubishi Electric представила 28 ГГц антенну и модуль для базовых станций 5 поколения
Mitsubishi Electric объявила о завершении разработки компактной многоэлементной антенны и радиочастотного модуля, обеспечивающего полосу пропускания 800 МГц и формирование широкого луча для базовых станций пятого поколения (5G), работающих в 28 ГГц диапазоне. О разработке
|27.02.2015
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Huawei представила антенну L-диапазона с поддержкой сверхширокополосных и многодиапазонных сетей
она для мобильного широкополосного доступа в Европе. Huawei приступила к исследованиям и разработке антенны L-диапазона еще в 2014 г. и стала первой в мире компанией, выпустившей многодиапазонн
|30.06.2014
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«Сколково» и РВК вложили 40 млн руб. в антенну для смартфонов
ты в объеме i40 млн от кластера ядерных технологий «Сколково» и венчурного фонда РВК «С-Групп Венчурс» (по i20 млн от каждой из сторон). Средства будут направлены на дальнейшую разработку нового типа антенны для современных беспроводных сетей, сообщает «РБК Инновации». Антенны производства «Бисант» можно использовать в смартфонах, транспортных средствах, терминалах спутниковой связи
|11.09.2013
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Надувная антенна резко повысит дальность связи наноспутников
ого они разработали надувную радиоантенну, которая при запуске занимает очень мало места. На орбите антенна раздувается и обеспечивает дальнюю связь – в 7 раз дальше, чем антенны современных на
|07.03.2013
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Разработана антенна с поддержкой скорости 1 терабит в секунду
ехнологического института Джорджии, занимающейся технологиями беспроводной связи. Однако графеновая антенна способна обеспечить указанную скорость на небольшом расстоянии - всего около одного м
|24.01.2013
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В Великом Новгороде завершен вертолетный монтаж антенны для приема сигнала цифрового эфирного ТВ
23 января 2013 г. в Великом Новгороде был успешно завершен вертолетный монтаж антенны для приема сигнала цифрового эфирного телевидения. В связи со сложными погодными условиями вертолетным работам была присвоена вторая категория сложности (максимальная – первая категория
|20.07.2012
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Электроавтобусы в Японии заправят через антенну
там удалось изобрести высокоэффективную антенну (КПД 84%) для передачи энергии по воздуху. Подобные антенны планируется размещать на остановках общественного транспорта, парковках, светофорах и
|15.06.2012
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Зонт с антенной, фонариком и зарядкой
Кеннет Тонг по заказу сотового оператора Vodafone разработал многофункциональный зонтик. Устройство сочетает в себе зарядное устройство для смартфонов, работающее от солнечных батарей, дополнительную антенну, усиливающую сигнал, гарнитуру hands-free и фонарик.
|20.02.2012
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Apple урегулировала коллективный иск по поводу антенны iPhone 4
4 начали жаловаться на то, что сотовый сигнал самопроизвольно пропадает. Как выяснилось, это происходило тогда, когда пользователь брал мобильник в руку определенным образом, замыкая половины внешней антенны. Apple созвала пресс-конференцию по этому поводу и пообещала раздать бесплатные изолирующие чехлы всем, кто купит смартфон до конца сентября 2010 г. В рамках коллективной жалобы, котора
|17.02.2012
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Спрей для связи: американцы разработали универсальную антенну
ить дальность связи с помощью мобильного телефона при той же мощности передатчика. Технология спрея-антенны первоначально разрабатывалась для американского спецназа, который действует в глубоко
|09.11.2011
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Apple решила главную проблему iPhone
проблему неуверенного приема сигнала сотовой связи. Проблема стала следствием необычной конструкции антенны iPhone 4, которая для экономии пространства внутри (в том числе чтобы поместить более
|07.11.2011
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В России разработали уникальную антенну для бесперебойной связи
язи могут наблюдаться перебои, либо она вообще может быть утеряна. «В случае такого отклонения наша антенна способна автоматически, без человеческого вмешательства в режиме реального времени на
|25.10.2011
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DARPA сделает космический мусор антенной зомби-сетью
аппаратов. Затем будет выбран необходимый мертвый аппарат и начнется самый сложный этап: отделение антенны, самой дорогостоящей части космического хлама. После завершения этой операции, к анте
|14.06.2011
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Антенна в виде цветка
Компания TP-LINK объявляет о выходе на российский рынок внешней антенны TL-ANT2403N. TP-LINK TL-ANT2403N прекрасно работает в паре с трехантенными маршрутизаторами TP-LINK TL-WR1043ND, TL-WR941ND и TL-WN951N, а также любой точкой доступа или адаптером со ст
|28.02.2011
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В iPhone 4 для Verizon обнаружились старые проблемы с антенной
оригинальный iPhone 4. «Это может случиться, когда вы берете смартфон в руку определенным образом, когда разрыв во внешнем ободе закрывается», - сообщает издание. Напомним, что в прошлом году вокруг антенны iPhone 4 разгорелся целый скандал. Apple раздала всем желающим бесплатные чехлы, которые решали проблему падения сигнала. Предполагалось, что с сентября проблема будет решена на уровне
|02.02.2011
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Плоская самонаводящаяся антенна потеснит спутниковые "тарелки"
Громоздкие современные спутниковые антенны и наземные терминалы могут уйти в прошлое благодаря исследованиям ученых из Королевск
Антенна и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 48
|Jobs Steve - Джобс Стив 1005 28
|Путин Владимир 3064 19
|Сергеев Иван 74 13
|Наумов Максим 98 12
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 299 11
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