В России создан Wi-Fi для жадных параноиков, который раздает себя точно кому надо, а не всем подряд. Технология проста и очень эффективна

Ученые из Новосибирска разработали специальную систему антенн Wi-Fi, которая не позволяет подключаться к беспроводной сети всем вокруг. С ее помощью можно направлять сигнал в очень узком луче, что защищает от несанкционированного подключения к Wi-Fi, например, соседей по этажу или хакеров.



Wi-Fi не для всех

Сотрудники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) создали особую имитационную модель антенных решеток с помощью которой можно сделать сигнал Wi-Fi узконаправленным, пишет «Интерфакс». Фактически, по словам разработчиков, с помощью такой антенны можно раздавать беспроводной интернет хоть одному человеку, лишив доступа к беспроводной сети всех других людей, кто находится рядом.

Антенные решетки в составе имитационной модели используют технологию Multiple Input Multiple Output или MIMO, рассказал изданию аспирант факультета радиотехники и электроники кафедры радиоприемных и радиопередающих устройств НГТУ НЭТИ Вадим Соколов. Он входит в число разработчиков проекта.

Технические тонкости

По словам Вадима Соколова, группа ученых разработала цифровую антенную решетку, способную «синтезировать виртуальную апертуру антенны», то есть поверхность приема или передачи электромагнитных волн. Эксперт подчеркнул, что синтезируемая виртуальная апертура «во много раз» превышает физический размер антенны.

«Нам удалось реализовать узкий луч антенны при маленьких физических размерах, по-простому – мы можем выбрать антенной одного человека, и только ему раздавать Wi-Fi», – добавил Соколов.

Технология MIMO, которую эксплуатируют в своем проекте новосибирские ученые – это метод пространственного кодирования сигнала для увеличения полосы пропускания канала связи. Она очень распространена в мире и используется в сетях Wi-Fi, WiMAX и даже в сотовых сетях LTE.

Возможность масштабирования

Разработка российских ученых позволяет превратить сигнал Wi-Fi в своего рода луч, чтобы его мог получать лишь один пользователь. Но созданная ими технология имеет возможность масштабирования, утверждают разработчики.

В качестве примера они привели спроектированную ими антенную решетку размерами 25х16 см, при помощи которой можно сделать сигнал Wi-Fi доступны только на одной конкретной улице. Антенна фокусирует узкий луч сигнала на выбранной улице, за счет чего увеличивается дальность работы передающего устройства.

Еще одно преимущество новой российской технологии заключается в том, что она позволяет уменьшать физические габариты антенной решетки при сохранении ширины луча. Как сообщил изданию Вадим Соколов, в случае с антенной 25х16 см она вчетверо меньше обычной антенны Wi-Fi, имеющей аналогичную ширину луча.

Как запереть Wi-Fi в комнате

Защитить беспроводную сеть от несанкционированного доступа можно по-разному. Например, в современных роутерах есть опция создания скрытой сети – она не будет видна в общем списке имеющихся поблизости сетей, и подключиться к ней получится, только если знать точное ее название и пароль к ней.

Существуют и более технологичные способы, один из которых называется Wi-Fi. Это система их передатчика, раздающего сигнал, и приемных устройств, только сам сигнал представляет собой поток инфракрасных лучей света, то есть невидимых и безвредных для глаз человека.

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Такая технология называется Li-Fi, и ее преимущество в том, что подключиться к такой сети смогут лишь те, кто находится в одном помещении в передатчиком, в зоне прямой видимости. А если закрыть этом помещении шторы, то больше не получится поймать сигнал с улицы через окно. За счет этого достигается максимальная конфиденциальность передаваемой по такой сети информации.

Роутер для Li-Fi был создан в марте 2023 г. Спустя четыре месяца технология получила стандарт и теперь носит индекс 802.11bb, что позволяет производителям сетевого оборудования начать массовый выпуск необходимого для работы таких сетей оборудования.