SWIR-камера «Швабе» поможет наблюдать за экологией Земли с орбиты «Всевидящая» SWIR-камера холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» начнет работу в открытом космосе, помогая следить за экологией Земли. Оборудование станет частью проекта «Дриада» и будет установлено на росс

«Росэлектроника» запустила производство инфракрасных термометров в Ростове-на-Дону Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал выпуск бесконтактных инфракрасных термометров на ростовской производственной площадке. В ближайшее время первая партия устройств поступит в продажу на федеральных маркетплейсах, а также в аптеках Ростова-на-Дону. Т

«Всевидящая» SWIR-камера «Ростеха» раскрыла секреты антикварной живописи ом институте реставрации (ГосНИИР). «Всевидящая» камера «разложила» произведения на слои и продемонстрировала экспертам скрытые глазу элементы. За счет работы в коротковолновом инфракрасном диапазоне SWIR-камера может «видеть» сквозь поверхности, непроницаемые для человеческого глаза. При помощи устройства была проведена экспертиза иконы «Чудо Георгия о змие» начала XVIII века и картины «На

Инфракрасная маскировка превращает танк в мирный трактор от уничтожения. Кроме того, активные экраны новой маскировочной системы могут прятать тепло скрытых подземных убежищ и укреплений, что также существенно повысит выживаемость войск. В настоящее время инфракрасные сенсоры являются одним из основных инструментов обнаружения и идентификации замаскированных целей. Black Fox предлагает практически идеальную маскировку от дешевеющих тепловизоров,

"Делсот" расширил ассортимент инфракрасных обогревателей агает и другие обогреватели. Для производственных, складских или подсобных помещений - обогреватели инфракрасные средневолновые с открытом ТЭНом, электрические конвекторы для установки на стену

Новый тип матрицы удешевит инфракрасные камеры ки второго типа 1024×1024. Новая камера при температуре −192°C собирает до 78% света и способна уловить разность температур в 0,02°С. Сверхрешетки InAs/GaSb имеют большой потенциал в областях, где от инфракрасных детекторов требуется высокая производительность. Основная работа в настоящее время сосредоточена на разработке продвинутых, 2-го и 3-го поколения, инфракрасных детекторов, р

Bosch Security Systems представила аналоговую инфракрасную камеру видеонаблюдения Компания «АРМО-Системы» представила новую монохромную камеру видеонаблюдения LTC 0510 от компании Bosch Security Systems. Новая инфракрасная камера Bosch отличается высоким разрешением и способностью «видеть» в ближнем инфракрасном диапазоне спектра, которые достигаются за счет использования высокочувствительной ½-дюймо

Satel выпустил новые инфракрасные датчики сигнализации гистрирующего тепловое излучение человека; и блока обработки сигналов. Принцип работы датчиков Graphite и Aqua Plus заключается в измерении разницы между интенсивностью фонового теплового излучения и ИК-излучения от человека и регистрации изменений разницы во времени. Установка в датчики сигнализации различных линз позволяет менять дальность действия датчика, количество лучей и угол обзора

Инфракрасные лазеры уничтожают вирусы без вреда для человека дения клеток организма человека. Вероятнее всего, это вызвано различиями в структурном составе белковых оболочек клеток человеческого организма, вирусов и бактерий. Ученые считают, что фемтосекундные инфракрасные лазеры могут использоваться в медицине для дезинфекции крови и биоматериалов, а также для лечения различных заболеваний, таких как СПИД и гепатит, сообщает EurekAlert.

Создан квантовый ИК-детектор, не требующий охлаждения и существенный прорыв в области разработки инфракрасных фотодетекторов на квантовых точках. Обычные инфракрасные фотодетекторы необходимо охлаждать до очень низких температур – приблизительно 7

Война теней: на подходе боевые голограммы ионного зондирования, особенно инфракрасных, и автоматических систем наведения в корне меняет дело. Инфракрасная оптика значительно уступает в визуальной информативности обычным изображениям, н

"Цветные" ИК-детекторы дешевеют ет быть измерен. На основе этих измерений и строится компьютерное изображения объекта, испускающего инфракрасное излучение. Новый детектор способен различать свет с длиной волны в диапазоне 8&#

Создан сверхчувствительный детектор ИК-излучения авляют собой крошечные биметаллические пластины, в которых верхний тонкий слой эффективно поглощает инфракрасное излучение, а нижний металлический слой расширяется при нагревании. Под действием

Галактика: вид извне объектов. В соответствии с проектом, последние четыре года осуществлялся сбор инфракрасных данных. Инфракрасные лучи имеют примерно в четыре раза большую длину волны, чем видимый свет, и могут

