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Василькова Елена
УПОМИНАНИЯ
|17.07.2025
|В России запатентовали фотодиоды для систем ночного видения с расширенным ИК-диапазоном 1
|17.07.2025
|Ученые СПбАУ создали первые в России диоды для систем ночного видения и газовых анализаторов 1
Василькова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
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