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Газы CO2 Углекислый газ Диоксид углерода Декарбонизация

Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация

СОБЫТИЯ


16.05.2025 Российская ИИ-компания Smart Engines вышла на отрицательный уровень выброса углерода

Российская компания Smart Engines сообщила о достижении отрицательного уровня эмиссии СО2. Это означает, что разработчик удаляет из атмосферы больше углекислого газа, чем выбрасывает. «Углеродно-негативный» статус Smart Engines был обеспечен двумя факторами – интеграцией авторск
11.09.2023 В AIRI создали решение для снижения выбросов CO2 при обучении нейросетей

Институт искусственного интеллекта AIRI разработал открытую библиотеку Eco4cast для снижения выбросов углекислого газа при обучении нейронных сетей. Решение поможет уменьшить эмиссию CO2 (в отдельных сценариях — до 90%) при выполнении ресурсоемких вычислений на Python, в том числе при обучении больших ИИ-моделей. Библиотека прогнозирует временные интервалы, в которые происх
30.01.2023 Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений

Благодаря фотосинтезу растения способны превращать углекислый газ (CO2) и воду в углеводы. Для этого они используют энергию солнца. На протяжении долгих лет исс
02.08.2017 Углекислый газ снижает содержание белка в растениях

е, количество людей в зоне риска вырастет примерно на 150 млн. У людей, недополучающих белок, замедляется рост, ухудшается иммунитет, сокращается продолжительность жизни. Опасность состоит в том, что углекислый газ сокращает в растениях не только количество белка, но важнейших питательных веществ – железа и цинка. Также исследование ставит вопрос о пищевой ценности продуктов, выращенных в т
28.01.2016 Из воздуха научились производить альтернативу бензину

белевской премии профессора Джорджа А. Ола разработала новый катализатор для прямого преобразования CO2 в метанол. Процесс происходит в одной емкости и позволяет превратить в топливо 79% углеки
09.07.2013 Высокая концентрация CO2 озеленяет пустыни

небольшие запасы воды максимально эффективно. Оказалось, что именно австралийская растительность очень чувствительна к росту концентрации углекислого газа в атмосфере. Ученые давно предполагали, что углекислый газ положительно влияет на листья растений, но доказательств этого влияния не было. Теперь же с помощью математического моделирования и спутниковых наблюдений ученые получили нужные

25.06.2013 Дешевый висмут превращает CO2 в топливо

в под руководством Джоэля Розенталя (Joel Rosenthal) из Университета Делавэра (США) разработала недорогой катализатор, который, используя произведенное из солнечной энергии электричество, преобразует углекислый газ в синтетическое топливо для автомобилей, домов и промышленных предприятий. Как правило, в качестве катализатора для преобразования углекислого газа в угарный газ (СО) используютс
29.03.2013 Земля нагревается слишком медленно. Затишье перед бурей?

ам ученых из Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), вследствие выбросов CO2 Земля нагревается меньше, чем считалось ранее. Но это не означает, что проблема парниково
27.03.2013 СО2 превратили в сырье для дешевого пластика

шевле, чем пропилен и его можно добыть из растительной биомассы, ну а углекислого газа вообще в избытке. Однако долгие годы ученые сталкивались с препятствием: вместо формирования акрилатной молекулы CO2 и этилен, как правило, образуют молекулы-предшественники с пятичленными кольцами из кислорода, никеля и трех атомов углерода. "Сломать" это кольцо очень трудно, таким образом производство а
26.02.2013 Медь поможет превратить углекислый газ в топливо

По оценкам специалистов из Университета штата Техас в Арлингтоне, новая технология поможет производить топливо из "дармового" сырья, да еще при этом и очищать окружающую среду от CO2. Ее секрет заключается в использовании наностержней из кристаллитов оксида мед Cu2O, покрытых другим оксидом меди - CuO. В ходе экспериментов в лаборатории обнаружилось, что если погрузить

12.02.2013 Норвежский технологический центр использует ПО aspenONE для тестирования технологий по улавливанию CO2

а Норвегии и ряда производителей энергетической отрасли. Главными задачами TCM являются: тестирование, проверка и демонстрация предлагаемых производителями технологий по улавливанию углекислого газа (CO2); сокращение расходов, снижение технических и финансовых рисков, а также вероятности возникновения проблем, связанных с загрязнением окружающей среды; развитие технологий улавливания двуоки
07.02.2013 Найден дешевый способ утилизации CO2

времени и делает процесс очень дорогим. Исследуя морских ежей, в частности, процесс преобразования CO2 в карбонат кальция для экзоскелета, ученые обнаружили на поверхности личинок ежа высокую

05.12.2012 2012 год поставит рекорд по выбросам CO2

рост выбросов от сжигания ископаемого топлива. Таким образом, выбросы на 58% превысят уровень 1990 года, который является базовым для Киотского протокола. В результате в конце 2011 года концентрация CO2 в атмосфере достигла 391 частей на миллион. Наибольший вклад в глобальные выбросы в 2011 году внес Китай (28%), США (16%), Европейский союз (11%) и Индия (7%). При этом в прошлом году выбро
29.11.2012 Электростанции смогут работать без выбросов CO2

ископаемых видов топлива - угля и природного газа - образуется большое количество парникового газа CO2. Чтобы снизить уровень выбросов в окружающую среду, нужно создавать экологически чистые э
16.11.2012 Выбросы CO2 закроют дорогу в космос

е командой ученых из США и Канады и опубликованное в Nature Geoscience, содержит тревожный вывод о новом неожиданном факторе загрязнения атмосферы углекислым газом. По мнению ученых, огромные выбросы CO2 могут усугубить проблему космического мусора и сделают работу на орбите весьма рискованным мероприятием. Исследователи, вооружившись возможностями, в том числе, и Морской научно-исследовате
15.11.2012 Выбросы CO2 могут спасти нашу цивилизацию

скохозяйственных земель в сочетании с ранним этапом индустриализации, привели к увеличению выбросов CO2, который, по-видимому, замедлил или даже обратил вспять охлаждение планеты. Шведские учен
21.09.2012 Система aspenONE Engineering облегчает отслеживание и сокращение выбросов CO2

рмационных технологий для предприятий нефтеперерабатывающей отрасли, объявила о расширении функционала системы aspenONE Engineering с целью облегчить моделирование, отслеживание и сокращение выбросов CO2. Как известно, производителям перерабатывающей отрасли приходится регулярно сталкиваться с ужесточением требований законодательства, с увеличением штрафов за вредные выбросы и с ростом эксп
18.04.2012 Медно-золотые наночастицы превратят СО2 в топливо

с углекислым газом. Таким образом можно не только снизить выбросы парниковых газов, но и превратить СО2 в полезные метан или метанол. Множество ученых по всему миру пытаются создать надежные ус
11.04.2012 Удар по скептикам: углекислый газ "зажарит" планету

го ледникового периода. Это лишает главного аргумента скептиков, которые не верят в то, что выбросы CO2 являются причиной современного глобального потепления. Около 10-20 тыс. лет назад Земля н
18.01.2012 Тайны мирового океана: тонны СО2 опьяняют рыб

самосохранения. Ежегодно в мировом океане растворяется около 2,3 миллиардов тонн углекислого газа (СО2), попадающего в атмосферу в результате деятельности человека. Результатом этого является

14.10.2011 Углекислый газ можно превратить в топливо

биомассы. В растениях фотосинтез использует солнечную энергию для преобразования двуокиси углерода (CO2) и воды в сахар и другие углеводороды. После этого человек добывает биотопливо, очищая ра
07.10.2011 Переворот в энергетике: тепло и электричество из сланцев без СО2

ступны для разработки, поскольку содержат огромное количество углекислого газа. Проблема утилизации CO2 до сих пор не решена, а его выпуск в атмосферу грозит масштабными экологическими катастро
01.02.2010 SAP Carbon Impact поможет Hitachi Consulting снизить выбросы CO2

срочные цели в области охраны окружающей среды. К 2015 г. компания планирует сократить производственные выбросы углерода до нейтрального уровня, что, как полагают в Hitachi, поможет сократить выбросы CO2 в мире на 100 млн тонн в год к 2025 г. Достичь этого планируется благодаря повышению эффективности производства и более рациональному использованию продуктов, говорится в сообщении компании
13.08.2009 Эксперимент «Русалка» на МКС поможет смоделировать процесс изменения климата на Земле

кислого газа и метана в атмосфере Земли, сообщает пресс-служба Роскососа. Известно, что углекислота CO2 как основной парниковый газ играет важнейшую роль в тепловом балансе тропосферы и формиро
15.05.2009 «Эрикссон»: ИКТ помогут снизить выбросы CO2

отраслях интеллектуальных телекоммуникационных решений, которые позволят снизить объем мировых выбросов углеводорода. Сотрудничество охватывает три ключевые сферы: методология расчета объема выбросов CO2 после перехода на экологически чистые технологии; добавление в программы по сохранению климата в крупных городах телекоммуникационных решений с низким потреблением углеводорода; подготовка

18.06.2008 Углекислый газ придет на смену фреону в холодильниках

rmal Energy Systems (TESL) разрабатывает новый вариант холодильных устройств, в котором вместо традиционно используемых сейчас хлорфторуглеродов и фторуглеводородов в качестве хладагента используется углекислый газ, сообщает The Engineer. Первые промышленные холодильники, появившиеся еще в 19-м веке, использовали аммиак, хлорметан или диоксид серы. Однако эти вещества обладают высокой токси
09.06.2008 BT снизит выбросы CO2 на 80% к 2020 г.

Компания BT (British Telecom) при поддержке глобального экологического проекта Carbon Disclosure Project («Проект по обнародованию информации о CO2») объявила о создании новой модели замеров и отслеживания углеродных выбросов — CSI Target. Следуя модели CSI Target, к 2020 г. компания ВТ сократит выбросы углекислого газа на 80%. Выбросы
18.02.2008 Создан новый материал, поглощающий углекислый газ

ллов 16 являются совершенно новыми, не синтезированными ранее. Некоторые типы ZIF показали способность избирательно поглощать большие объемы углекислого газа. Так, 1 л ZIF-69 поглощал и сохранял 83 л CO2 при 00С и атмосферном давлении. ZIF-70 показал в 5 раз более селективное поглощение углекислого газа, чем коммерческие аналоги. Высокий показатель поглощения CO2 обусловлен наличием

19.07.2002 Современная наука: Что грозит Земле - "парниковый эффект" или новый "ледниковый период"?

т, что наилучшие результаты получаются при использовании новой технологии для извлечения завоевания CO2 из многочисленных небольших источников вроде автомобилей и небольших печей, которые до си

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Газы и организации, системы, технологии, персоны:

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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 13
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 13
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 13
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 12
Apple iPhone 6 4861 15
Microsoft Windows 2000 8678 13
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 7
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 7
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 6
Smart Engines - GreenOCR 45 5
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 68 4
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 4
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 4
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 4
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 4
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 68 4
Google Android 15243 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 4
Яндекс.Маршрутизация 39 3
Aspen aspenONE 28 3
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 98 3
Smart Engines - Smart Document Engine - Smart DocumentReader - Smart Document Forensics 59 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 3
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 3
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 3
Ballu Home - Ballu AP - Ballu AW - Ballu UHB - Ballu BDM - увлажнитель - мойка воздуха - очиститель воздуха 18 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Apple iOS 8583 3
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 3
Microsoft Windows 16882 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 3
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 3
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 2
Bitcoin Cash - криптовалюта 20 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 2
Oracle TM - Oracle Transportation Management - Oracle FM - Oracle Fleet Management 24 2
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 2
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 121 2
Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 2
Арлазаров Владимир 290 6
King David - Кинг Дэвид 10 5
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 3
Платонова Оксана 14 3
Krause Max - Краузе Макс 3 3
Tolaymat Thabet - Толаймат Табет 3 3
Svensmark Henrik - Свенсмарк Хенрик 5 3
Hansen James - Хансен Джеймс 9 3
Chapman Jeff - Чепмен Джеф 3 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Abadie Laurent - Абади Лоран 5 2
Brusson Nicolas - Брюссон Николас 10 2
Либеров Александр 10 2
Рейдер Ирина 5 2
Екушевский Илья 4 2
Тузенко Николай 2 2
Барсуков Сергей 32 2
Merkle Ralph - Меркле Ральф 5 2
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 2
Schmidt Gavin - Шмидт Гевин 2 2
Левкевич Михаил 59 2
Рахманов Максим 47 2
Schellnhuber John - Шелнхубер Джон 2 2
Keller Valerie - Келлер Валери 2 2
Schaefer Laura - Шефер Лора 2 2
Gittoes Derek - Гиттус Дерек 7 2
Харитон Юлий 5 2
Schlesinger William - Шлезингер Уильям 2 2
Капица Петр 6 2
Маринова Ирина 2 2
Мучник Евгения 2 2
van Breugel Yvonne - Ван Брейгель Ивонн 2 2
Бондарев Владислав 6 2
Drexler Eric - Дрекслер Эрик 9 2
Жуков Василий 27 2
Wissner-Gross Alexander - Висснер-Гросс Александр 3 2
Newton Isaac - Ньютон Исаак 15 2
Никитин Никита 5 2
Venter Craig - Вентер Крейг 18 2
Macdonald David - Макдональд Дэвид 4 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 128
Россия - РФ - Российская федерация 166163 119
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 115
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 86
Европа 24962 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 47
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 40
Германия - Федеративная Республика 13220 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 38
Мировой океан - World Ocean 528 31
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 30
Солнечная система - Solar system 2569 30
Япония 13807 25
США - Калифорния 4828 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 23
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 19
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 17
Индия - Bharat 5869 15
Франция - Французская Республика 8176 14
Канада 5081 13
Венера - планета Солнечной системы 298 12
США - Колумбия - Вашингтон 1486 12
Дания - Королевство 1336 11
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 10
Азия - Азиатский регион 5920 10
Норвегия - Королевство 1857 10
Африка - Африканский регион 3640 10
Италия - Итальянская Республика 4508 10
Великобритания - Лондон 2432 10
Сатурн - Титан (спутник) 533 8
Земля - Южное полушарие 160 8
Южная Корея - Республика 7051 8
Швеция - Королевство 3781 8
США - Калифорния - Сан-Диего 370 7
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 7
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Америка - Американский регион 2205 7
Ближний Восток 3154 7
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 154
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 126
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 85
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 70
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 55
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 54
Ботаника - Растения - Plantae 1167 53
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 52
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 50
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 48
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 47
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 41
Энергетика - Energy - Energetically 5855 40
Молекула - Molecula 1102 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 33
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 32
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 32
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 31
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 31
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 30
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 29
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 27
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 26
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 26
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 22
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 22
Зоология - наука о животных 2887 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 21
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 19
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 18
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 18
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 17
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 240 17
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 16
Геология - Ледник - Glacier 218 16
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 15
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 14
Физика - Physics - область естествознания 2940 14
New Scientist 1448 16
Phys.org 972 13
Nature 832 9
CNews RND - R&D.CNews 2274 7
TerraDaily 141 6
ScienceDaily 399 5
EurekAlert 291 5
Cellular News 234 4
The Guardian - Британская газета 406 4
SpaceDaily - Space Daily 187 3
The Engineer 79 3
CNews Орудия Апокалипсиса 35 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Forbes - Форбс 1002 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 3
Ведомости 1466 3
The Washington Post 350 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Science Advances 35 2
Space Daily 528 2
Washington Profile 142 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 2
Independent 111 2
The Observer 40 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
Tom’s Hardware 600 2
GSM Arena 78 1
Известия ИД 770 1
Telegraph 199 1
TechSpot 188 1
IEEE Spectrum 16 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
Blocks & Files 14 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
CNews - Auto.CNews 51 1
Silicon 494 1
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The Times 75 1
LiveScience 154 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 12
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Gartner - Гартнер 3658 2
SimilarWeb 62 1
Frost & Sullivan 207 1
Автостат 55 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Harris Interactive 81 1
Dell'Oro Group 66 1
CEPGI - Clean Energy Patent Growth Index - показатель роста количества патентов на экологически чистые виды энергии 1 1
EcoVadis 4 1
CNews Инновационные СМБ-компании 13 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
TrendForce 187 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 4
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 4
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 4
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 3
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 3
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 3
BAS - British Antarctic Survey - Британская антарктическая служба 16 3
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 2
University of Nottingham - Ноттингемский университет 30 2
University of Arkansas - Университет штата Арканзас - Университет штата Арканзас 10 2
UEA - University of East Anglia - Norwich, UK - Университет Восточной Англии 8 2
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 2
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 2
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 2
Stockholms universitet - Stockholm University - Стокгольмский университет 7 2
ТПУ - Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов ТПУ 8 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
CNews AWARDS - награда 571 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 15 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 1
Старт Хаб 21 1
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 7 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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