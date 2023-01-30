Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 113747
ИКТ 9258
Организации 7255
Ведомства 1368
Ассоциации 733
Технологии 3066
Системы 19555
Персоны 44751
География 1791
Статьи 1318
Пресса 940
ИАА 598
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1811
Мероприятия 815

Газы CO2 Углекислый газ Диоксид углерода Декарбонизация

Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация

  • Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект

30.01.2023 Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений
02.08.2017 Углекислый газ снижает содержание белка в растениях
28.01.2016 Из воздуха научились производить альтернативу бензину
09.07.2013 Высокая концентрация CO2 озеленяет пустыни
25.06.2013 Дешевый висмут превращает CO2 в топливо
29.03.2013 Земля нагревается слишком медленно. Затишье перед бурей?
27.03.2013 СО2 превратили в сырье для дешевого пластика
26.02.2013 Медь поможет превратить углекислый газ в топливо
12.02.2013 Норвежский технологический центр использует ПО aspenONE для тестирования технологий по улавливанию CO2
07.02.2013 Найден дешевый способ утилизации CO2
05.12.2012 2012 год поставит рекорд по выбросам CO2
29.11.2012 Электростанции смогут работать без выбросов CO2
16.11.2012 Выбросы CO2 закроют дорогу в космос
15.11.2012 Выбросы CO2 могут спасти нашу цивилизацию
21.09.2012 Система aspenONE Engineering облегчает отслеживание и сокращение выбросов CO2
18.04.2012 Медно-золотые наночастицы превратят СО2 в топливо
11.04.2012 Удар по скептикам: углекислый газ "зажарит" планету
18.01.2012 Тайны мирового океана: тонны СО2 опьяняют рыб
14.10.2011 Углекислый газ можно превратить в топливо
07.10.2011 Переворот в энергетике: тепло и электричество из сланцев без СО2
01.02.2010 SAP Carbon Impact поможет Hitachi Consulting снизить выбросы CO2
13.08.2009 Эксперимент «Русалка» на МКС поможет смоделировать процесс изменения климата на Земле
15.05.2009 «Эрикссон»: ИКТ помогут снизить выбросы CO2
18.06.2008 Углекислый газ придет на смену фреону в холодильниках
09.06.2008 BT снизит выбросы CO2 на 80% к 2020 г.
18.02.2008 Создан новый материал, поглощающий углекислый газ
19.07.2002 Современная наука: Что грозит Земле - "парниковый эффект" или новый "ледниковый период"?

Публикаций - 420, упоминаний - 484

Газы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 716 10
ESG - Enterprise Strategy Group 201 9
SAP SE 4905 7
Google LLC 10997 7
Toshiba Corporation 2890 6
Cisco Systems 4892 6
Цифра ГК 2164 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9591 6
Ростех - Автоматика Концерн 1503 6
Yandex - Яндекс 5762 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5599 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6307 5
Vodafone Group 1342 5
Samsung Electronics 9771 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 5
O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet 245 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8097 4
Intel Corporation 11697 4
Oracle Corporation 6334 4
123 солюшнс 623 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10142 4
Sharp Corporation 1042 4
Microsoft Corporation 23584 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1078 4
HP Inc. 5567 4
Hitachi - Хитачи 1456 4
РТИ Микрон - Micron 1251 4
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 57 3
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 390 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1359 3
Huawei 3533 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 3
1С-ИжТиСи 6379 3
Deutsche Telekom 910 3
Sony 6486 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1145 3
IBM - International Business Machines Corp 9215 3
Apple Inc 11260 3
7064 3
Fujitsu 2044 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 220
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6656 119
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 906 12
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 610 6
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6230 5
Tesla Motors 342 5
Россети Ленэнерго 2360 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2428 4
GM - General Motors 448 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 4
Ford 399 4
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 250 3
Почта России ПАО 2009 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 3
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 253 3
РЖД - Российские железные дороги 1638 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 3
Volvo Cars 250 3
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 345 3
DuPont - Дюпон 100 3
Citi - Citibank - Ситибанк 303 2
Tessi 9 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 341 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 899 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 328 2
Uber 307 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5893 2
Danone - Данон 77 2
Honda Motor Company 230 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 249 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 249 2
Hyundai Motor Company 342 2
X5 Group - Перекрёсток 457 2
Возрождение - Коммерческий банк 328 2
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 34 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 235 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1859 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 30
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18207 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10463 14
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4607 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9245 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2445 4
Президент Российской Федерации 3744 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2422 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1879 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 504 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 200 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2728 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 357 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1080 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 349 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2522 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1332 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 827 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1182 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3745 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 93 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 184 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 725 2
Сахалинская областная Дума 5 1
ООН ЮНФПА - Фонд в области народонаселения - UNFPA - United Nations Population Fund 3 1
Правительство Москвы - ДНПП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 33 1
Государственный совет Норвегии - Statsrådet 1 1
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 81 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 124 1
World Bank Group - Всемирный банк 298 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 29 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 1
Greenpeace - Гринпис 119 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 208 2
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 2
4CIO 713 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 32 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 1
IRENA - International Renewable Energy Agency - Международное агентство по возобновляемым источникам энергии 3 1
Ассоциация менеджеров 97 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53901 57
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39537 50
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79623 40
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10291 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17447 30
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8894 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8318 24
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 883 24
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1806 23
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8713 23
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets -Air conditioners - Air conditioning systems 2280 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26186 23
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6518 19
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 3206 19
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12774 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21543 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25283 17
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19321 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7848 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13627 15
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3029 15
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11021 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9596 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5175 14
Отопление - искусственный обогрев - Heating - artificial heating 478 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17420 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4306 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8202 12
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 1782 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26067 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13219 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15143 11
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11887 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10135 10
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город 1184 10
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 428 10
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4809 10
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 761 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11561 10
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1340 9
Apple iPhone 6 6204 20
Microsoft Windows 2000 12715 15
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 499 6
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 162 6
Age of Kings 3450 6
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1484 6
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 421 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2518 4
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 43 4
Google Android 12656 4
ESA VEX - Venus Express 71 4
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 148 4
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 476 3
Microsoft Windows 14518 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4161 3
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 164 3
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 71 3
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment 107 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4368 3
Aspen aspenONE 23 3
Intel Core - Семейство процессоров 1754 3
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 125 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 622 3
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 305 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6656 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4815 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6591 3
Apple iOS 6867 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 735 2
Яндекс.Навигатор 501 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 343 2
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 2
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 29 2
Microsoft Windows 7 1887 2
Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 2
Oracle TM - Oracle Transportation Management - Oracle FM - Oracle Fleet Management 22 2
NASA Pioneer Venus 15 2
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 73 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 3
Tolaymat Thabet - Толаймат Табет 3 3
Krause Max - Краузе Макс 3 3
Svensmark Henrik - Свенсмарк Хенрик 5 3
Харитон Юлий 5 2
Левкевич Михаил 60 2
Арлазаров Владимир 165 2
Brusson Nicolas - Брюссон Николас 9 2
Рейдер Ирина 5 2
Екушевский Илья 4 2
Тузенко Николай 2 2
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 2
Рахманов Максим 47 2
Keller Valerie - Келлер Валери 2 2
Schellnhuber John - Шелнхубер Джон 2 2
Барсуков Сергей 31 2
Gittoes Derek - Гиттус Дерек 7 2
Schaefer Laura - Шефер Лора 2 2
Либеров Александр 10 2
Шадаев Максут 650 2
Мучник Евгения 2 2
van Breugel Yvonne - Ван Брейгель Ивонн 2 2
Schmidt Gavin - Шмидт Гевин 2 2
Маринова Ирина 2 2
Натрусов Артем 194 2
Путин Владимир 2752 2
Abadie Laurent - Абади Лоран 5 2
Schlesinger William - Шлезингер Уильям 2 2
Торбахов Александр 63 1
Ротенберг Аркадий 45 1
Ершов Андрей 47 1
Королев Андрей 12 1
Pamlin Dennis - Памлин Деннис 1 1
Паршин Максим 281 1
Астахов Михаил 4 1
Мишустин Михаил 491 1
Замков Антон 7 1
Скворцов Сергей 14 1
Blass Evan - Бласс Эван 34 1
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 35 1
Земля - планета Солнечной системы 9816 119
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50343 110
Россия - РФ - Российская федерация 124009 87
Солнце - звезда Солнечной системы 4915 83
Европа 21374 48
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17181 45
Германия - Федеративная Республика 12088 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39627 36
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12964 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15205 31
Мировой океан - World Ocean 487 30
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1277 28
Солнечная система - Solar system 2455 28
США - Калифорния 4676 27
Япония 12961 23
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3433 14
Франция - Французская Республика 7097 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15211 13
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 451 13
Индия - Республика 5097 13
США - Колумбия - Вашингтон 1370 12
Канада 4717 12
Венера - планета Солнечной системы 270 11
Норвегия - Королевство 1770 10
Италия - Итальянская Республика 4235 10
Антарктида - Южный полюс 207 9
Африка - Африканский регион 3284 9
Земля - Южное полушарие 153 8
Швеция - Королевство 3499 8
Сатурн - Титан (спутник) 428 8
Азия - Азиатский регион 5002 8
Америка 2157 7
Дания - Королевство 1016 7
США - Калифорния - Сан-Диего 364 7
Бразилия - Федеративная Республика 2243 6
Арктика - Арктический регион 537 6
Луна - спутник Земли 1423 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13233 6
Южная Корея - Республика 6306 6
Америка Северная 3114 6
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 525 120
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3432 110
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24177 74
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15223 59
Топливо - Контроль топлива 1477 56
Ботаника - Растения - Plantae 869 49
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1618 49
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3434 48
Водород - Hydrogenium - химический элемент 952 48
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1353 46
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3142 42
Газы - Метан - methanum - болотный газ 342 41
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9440 40
Энергетика - Energy - Energetically 4400 37
Молекула - Molecula 1039 34
Углерод - Сarboneum - химический элемент 310 31
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1498 31
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4134 27
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 991 26
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8918 26
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1703 25
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3064 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42121 24
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3686 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42376 22
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5305 21
Зоология - наука о животных 2318 21
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4453 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14172 17
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4965 17
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2031 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4199 16
Газы - Природный газ - Natural gas - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 179 16
Геология - Ледник - Glacier 202 16
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4725 15
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1146 15
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3943 14
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4128 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20642 14
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 538 13
Phys.org 973 13
New Scientist 1447 13
Nature 795 9
CNews RND - R&D.CNews 2274 7
TerraDaily 141 6
EurekAlert 270 5
ScienceDaily 400 5
Cellular News 233 4
The Guardian - Британская газета 341 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 3
SpaceDaily - Space Daily 187 3
The Engineer 79 3
CNews Орудия Апокалипсиса 35 3
The Washington Post 309 3
Ведомости 575 3
CNews - ZOOM.CNews 1758 2
91Mobiles 1707 2
Space Daily 528 2
Washington Profile 140 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 88 2
Independent 114 2
The Observer 40 2
Forbes - Форбс 641 2
Science Advances 23 2
Der Spiegel 145 1
Nature Geoscience 16 1
ZDnet 596 1
Geophysical Research Letters 27 1
Nikkei Electronics 78 1
Thomson Reuters - Рейтер 5780 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1250 1
NYT - The New York Times 1003 1
N+1 - Издание 139 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
Telegraph 208 1
LiveScience 153 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 67 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 526 1
CrunchBase 69 1
CNews - Auto.CNews 51 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7494 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2176 3
IDC - International Data Corporation 4854 2
Gartner - Гартнер 3484 2
Juniper Research 505 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 185 1
ABI Research 233 1
BCG - Boston Consulting Group 100 1
Forrester Research 812 1
Frost & Sullivan 201 1
Harris Interactive 83 1
SimilarWeb 33 1
CEPGI - Clean Energy Patent Growth Index - показатель роста количества патентов на экологически чистые виды энергии 1 1
Автостат 18 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 918 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 5
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 4
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 119 4
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 198 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 3
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 3
Cornell University - Корнеллский университет 163 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 150 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 72 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 2
University of California - Калифорнийский университет 80 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 190 2
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 54 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 61 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 225 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 2
РАН - Российская академия наук 1807 2
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 2
University of Arkansas - Университет штата Арканзас - Университет штата Арканзас 10 2
University of Nottingham - Ноттингемский университет 22 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 530 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 15 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 29 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 94 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 168 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 39 1
Росгидромет ЦАО ФГБУ - Центральная аэрологическая обсерватория 3 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 25 1
UEA - University of East Anglia - Norwich, UK - Университет Восточной Англии 7 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 228 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 64 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 36 1
Академгородок Новосибирск 103 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 214 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11705 9
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 6
CNews AWARDS - награда 412 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 956 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1802 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 875 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 82 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 23 1
Международный женский день - 8 марта 282 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 8 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow 18 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224307, в очереди разбора - 873297.
Создано именных указателей - 113747.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы

Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM

10 главных мифов об электромобилях

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще