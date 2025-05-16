Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация

Российская ИИ-компания Smart Engines вышла на отрицательный уровень выброса углерода Российская компания Smart Engines сообщила о достижении отрицательного уровня эмиссии СО2. Это означает, что разработчик удаляет из атмосферы больше углекислого газа, чем выбрасывает. «Углеродно-негативный» статус Smart Engines был обеспечен двумя факторами – интеграцией авторск

В AIRI создали решение для снижения выбросов CO2 при обучении нейросетей Институт искусственного интеллекта AIRI разработал открытую библиотеку Eco4cast для снижения выбросов углекислого газа при обучении нейронных сетей. Решение поможет уменьшить эмиссию CO2 (в отдельных сценариях — до 90%) при выполнении ресурсоемких вычислений на Python, в том числе при обучении больших ИИ-моделей. Библиотека прогнозирует временные интервалы, в которые происх

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений Благодаря фотосинтезу растения способны превращать углекислый газ (CO2) и воду в углеводы. Для этого они используют энергию солнца. На протяжении долгих лет исс

Углекислый газ снижает содержание белка в растениях е, количество людей в зоне риска вырастет примерно на 150 млн. У людей, недополучающих белок, замедляется рост, ухудшается иммунитет, сокращается продолжительность жизни. Опасность состоит в том, что углекислый газ сокращает в растениях не только количество белка, но важнейших питательных веществ – железа и цинка. Также исследование ставит вопрос о пищевой ценности продуктов, выращенных в т

Из воздуха научились производить альтернативу бензину белевской премии профессора Джорджа А. Ола разработала новый катализатор для прямого преобразования CO2 в метанол. Процесс происходит в одной емкости и позволяет превратить в топливо 79% углеки

Высокая концентрация CO2 озеленяет пустыни небольшие запасы воды максимально эффективно. Оказалось, что именно австралийская растительность очень чувствительна к росту концентрации углекислого газа в атмосфере. Ученые давно предполагали, что углекислый газ положительно влияет на листья растений, но доказательств этого влияния не было. Теперь же с помощью математического моделирования и спутниковых наблюдений ученые получили нужные

Дешевый висмут превращает CO2 в топливо в под руководством Джоэля Розенталя (Joel Rosenthal) из Университета Делавэра (США) разработала недорогой катализатор, который, используя произведенное из солнечной энергии электричество, преобразует углекислый газ в синтетическое топливо для автомобилей, домов и промышленных предприятий. Как правило, в качестве катализатора для преобразования углекислого газа в угарный газ (СО) используютс

Земля нагревается слишком медленно. Затишье перед бурей? ам ученых из Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), вследствие выбросов CO2 Земля нагревается меньше, чем считалось ранее. Но это не означает, что проблема парниково

СО2 превратили в сырье для дешевого пластика шевле, чем пропилен и его можно добыть из растительной биомассы, ну а углекислого газа вообще в избытке. Однако долгие годы ученые сталкивались с препятствием: вместо формирования акрилатной молекулы CO2 и этилен, как правило, образуют молекулы-предшественники с пятичленными кольцами из кислорода, никеля и трех атомов углерода. "Сломать" это кольцо очень трудно, таким образом производство а

Медь поможет превратить углекислый газ в топливо По оценкам специалистов из Университета штата Техас в Арлингтоне, новая технология поможет производить топливо из "дармового" сырья, да еще при этом и очищать окружающую среду от CO2. Ее секрет заключается в использовании наностержней из кристаллитов оксида мед Cu2O, покрытых другим оксидом меди - CuO. В ходе экспериментов в лаборатории обнаружилось, что если погрузить

Норвежский технологический центр использует ПО aspenONE для тестирования технологий по улавливанию CO2 а Норвегии и ряда производителей энергетической отрасли. Главными задачами TCM являются: тестирование, проверка и демонстрация предлагаемых производителями технологий по улавливанию углекислого газа (CO2); сокращение расходов, снижение технических и финансовых рисков, а также вероятности возникновения проблем, связанных с загрязнением окружающей среды; развитие технологий улавливания двуоки

Найден дешевый способ утилизации CO2 времени и делает процесс очень дорогим. Исследуя морских ежей, в частности, процесс преобразования CO2 в карбонат кальция для экзоскелета, ученые обнаружили на поверхности личинок ежа высокую

2012 год поставит рекорд по выбросам CO2 рост выбросов от сжигания ископаемого топлива. Таким образом, выбросы на 58% превысят уровень 1990 года, который является базовым для Киотского протокола. В результате в конце 2011 года концентрация CO2 в атмосфере достигла 391 частей на миллион. Наибольший вклад в глобальные выбросы в 2011 году внес Китай (28%), США (16%), Европейский союз (11%) и Индия (7%). При этом в прошлом году выбро

Электростанции смогут работать без выбросов CO2 ископаемых видов топлива - угля и природного газа - образуется большое количество парникового газа CO2. Чтобы снизить уровень выбросов в окружающую среду, нужно создавать экологически чистые э

Выбросы CO2 закроют дорогу в космос е командой ученых из США и Канады и опубликованное в Nature Geoscience, содержит тревожный вывод о новом неожиданном факторе загрязнения атмосферы углекислым газом. По мнению ученых, огромные выбросы CO2 могут усугубить проблему космического мусора и сделают работу на орбите весьма рискованным мероприятием. Исследователи, вооружившись возможностями, в том числе, и Морской научно-исследовате

Выбросы CO2 могут спасти нашу цивилизацию скохозяйственных земель в сочетании с ранним этапом индустриализации, привели к увеличению выбросов CO2, который, по-видимому, замедлил или даже обратил вспять охлаждение планеты. Шведские учен

Система aspenONE Engineering облегчает отслеживание и сокращение выбросов CO2 рмационных технологий для предприятий нефтеперерабатывающей отрасли, объявила о расширении функционала системы aspenONE Engineering с целью облегчить моделирование, отслеживание и сокращение выбросов CO2. Как известно, производителям перерабатывающей отрасли приходится регулярно сталкиваться с ужесточением требований законодательства, с увеличением штрафов за вредные выбросы и с ростом эксп

Медно-золотые наночастицы превратят СО2 в топливо с углекислым газом. Таким образом можно не только снизить выбросы парниковых газов, но и превратить СО2 в полезные метан или метанол. Множество ученых по всему миру пытаются создать надежные ус

Удар по скептикам: углекислый газ "зажарит" планету го ледникового периода. Это лишает главного аргумента скептиков, которые не верят в то, что выбросы CO2 являются причиной современного глобального потепления. Около 10-20 тыс. лет назад Земля н

Тайны мирового океана: тонны СО2 опьяняют рыб самосохранения. Ежегодно в мировом океане растворяется около 2,3 миллиардов тонн углекислого газа (СО2), попадающего в атмосферу в результате деятельности человека. Результатом этого является

Углекислый газ можно превратить в топливо биомассы. В растениях фотосинтез использует солнечную энергию для преобразования двуокиси углерода (CO2) и воды в сахар и другие углеводороды. После этого человек добывает биотопливо, очищая ра

Переворот в энергетике: тепло и электричество из сланцев без СО2 ступны для разработки, поскольку содержат огромное количество углекислого газа. Проблема утилизации CO2 до сих пор не решена, а его выпуск в атмосферу грозит масштабными экологическими катастро

SAP Carbon Impact поможет Hitachi Consulting снизить выбросы CO2 срочные цели в области охраны окружающей среды. К 2015 г. компания планирует сократить производственные выбросы углерода до нейтрального уровня, что, как полагают в Hitachi, поможет сократить выбросы CO2 в мире на 100 млн тонн в год к 2025 г. Достичь этого планируется благодаря повышению эффективности производства и более рациональному использованию продуктов, говорится в сообщении компании

Эксперимент «Русалка» на МКС поможет смоделировать процесс изменения климата на Земле кислого газа и метана в атмосфере Земли, сообщает пресс-служба Роскососа. Известно, что углекислота CO2 как основной парниковый газ играет важнейшую роль в тепловом балансе тропосферы и формиро

«Эрикссон»: ИКТ помогут снизить выбросы CO2 отраслях интеллектуальных телекоммуникационных решений, которые позволят снизить объем мировых выбросов углеводорода. Сотрудничество охватывает три ключевые сферы: методология расчета объема выбросов CO2 после перехода на экологически чистые технологии; добавление в программы по сохранению климата в крупных городах телекоммуникационных решений с низким потреблением углеводорода; подготовка

Углекислый газ придет на смену фреону в холодильниках rmal Energy Systems (TESL) разрабатывает новый вариант холодильных устройств, в котором вместо традиционно используемых сейчас хлорфторуглеродов и фторуглеводородов в качестве хладагента используется углекислый газ, сообщает The Engineer. Первые промышленные холодильники, появившиеся еще в 19-м веке, использовали аммиак, хлорметан или диоксид серы. Однако эти вещества обладают высокой токси

BT снизит выбросы CO2 на 80% к 2020 г. Компания BT (British Telecom) при поддержке глобального экологического проекта Carbon Disclosure Project («Проект по обнародованию информации о CO2») объявила о создании новой модели замеров и отслеживания углеродных выбросов — CSI Target. Следуя модели CSI Target, к 2020 г. компания ВТ сократит выбросы углекислого газа на 80%. Выбросы

Создан новый материал, поглощающий углекислый газ ллов 16 являются совершенно новыми, не синтезированными ранее. Некоторые типы ZIF показали способность избирательно поглощать большие объемы углекислого газа. Так, 1 л ZIF-69 поглощал и сохранял 83 л CO2 при 00С и атмосферном давлении. ZIF-70 показал в 5 раз более селективное поглощение углекислого газа, чем коммерческие аналоги. Высокий показатель поглощения CO2 обусловлен наличием