«Яндекс маркет» сократил выбросы своей службы доставки с помощью автоматического планирования маршрутов

«Яндекс маркет» за год сократил выбросы своей службы доставки почти на 5000 тонн CO2-эквивалента благодаря планированию маршрутов курьеров с помощью технологии искусственного интеллекта от «Яндекс маршрутизации». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета».

Поглотить такой объем парниковых газов за год может лесной массив, сравнимый по площади с Битцевским парком – вторым по размеру парком Москвы.

«Яндекс маршрутизация» автоматизирует планирование транспортных ресурсов и предлагает оптимальные маршруты для водителей, позволяя доставлять больше заказов меньшим количеством транспортных средств.

Порядок объезда точек курьерами определяется алгоритмом с учетом исторических данных о пробках в разное время дня на разных участках дорог. «Маршрутизация» также учитывает график работы складов, обещание получателю по времени доставки, сервисное время у клиента и другие операционные особенности конкретной компании – всего более 300 различных параметров. Так обеспечивается точный прогноз времени прибытия в каждую из точек, сокращение пробегов и простоев.

В результате такой оптимизации маршрутов крупным компаниям удается сократить пробег автопарка в среднем на 18,8%. В случае с «Яндекс маркетом» за 12 месяцев это позволило уменьшить выбросы на 4975 тонн CO2-эквивалента (условная единица, которую используют для оценки объема парниковых газов).

Что это означает

Примерно столько парниковых газов не попадет в атмосферу, если тысяча легковых автомобилей с бензиновым двигателем пропадет с дорог на целый год. Столько газов в среднем образуется при производстве электроэнергии, достаточной для зарядки 605 млн смартфонов. Чтобы поглотить такой объем парниковых газов за год, потребуется лес площадью в 23 кв. километра — это чуть больше площади Битцевского парка, второго по размеру в Москве.

Как считали сокращение выбросов

Объем сэкономленных выбросов является разницей объема выбросов парниковых газов от пробегов в сценарии неиспользования «Маршрутизации» и объема выбросов от фактических пробегов. Сценарное значение получено путем умножения фактического значения на коэффициент эффективности «Маршрутизации», который вывели на основе показателей снижения пробегов у клиентов сервиса с похожими на «Маркет» логистическими задачами. Фактическое значение рассчитано на основе данных о суммарном расходе топлива, где расход топлива – это сумма произведений пробегов транспортных средств и значений среднего расхода топлива на километр пробега.

Детали расчета

За год с 1 апреля 2021 г. по 31 марта 2022 г. курьеры-партнеры «Маркета» на малотоннажных грузовых машинах и фургонах (в основном с экономичными дизельными двигателями) проехали чуть более 64 млн км. На легковых (в основном использующих бензин) — более 40 млн км.

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Расход топлива у машин, которыми пользуются курьеры-партнеры «Маркета», оценили с учетом заявленных их производителями характеристик. В среднем расход составил около 8 литров бензина для легковых авто и 8 литров дизельного топлива для грузовых на каждые 100 км пути (дополнительный расход от движения с грузом и холостого хода не учитывали как малозначительный).

Экономию пробега оценили по данным о поездках транспорта крупных компаний-клиентов «Маршрутизации» из сфер логистики, ритейла и электронной коммерции, осуществляющих доставку продуктов питания и непродовольственных товаров различных категорий (повседневного спроса, fashion, DIY и др.) как покупателям, так и до складов, дарксторов, магазинов, ПВЗ. В результате использования «Маршрутизации» пробег автопарка таких компаний сокращается в среднем на 18,8% по сравнению с «ручным» планированием маршрутов.

Исходя из среднего сокращения пробега, экономия бензина у автомобилей «Маркета» составила 747486 литров, дизельного топлива — 1185766 литров.

Оценку объемов выбросов провели в соответствии с международным руководством для мобильных источников выбросов – Протоколе по парниковым газам (GHG Protocol) и рекомендациями Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC).

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Объем сэкономленного топлива умножили на коэффициенты выбросов от сгорания разных видов топлива, а также на потенциал глобального потепления (GWP) оцениваемых видов парниковых газов: диоксида углерода, метана, оксида азота. Потенциал глобального потепления – это коэффициент, который определяет степень их воздействия на глобальное потепление. Он конвертирует их выбросы в количество CO2-эквивалента.

В результате получили общее сокращение выбросов в СО2-эквиваленте: 4975 тонн.

Использовать коэффициенты выбросов именно этих газов предложила Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC), и сегодня они традиционно применяются для подобных расчетов. В теплоте сгорания топлива ориентировались на технические руководства IPCC и на коэффициенты ГОСТ.

«Яндекс маршрутизация» работает над созданием калькулятора экономии выбросов для клиентов, а также планирует рассчитать экологический эффект от внедрения «Маршрутизации» в рамках существующих партнерств.