Яндекс Маршрутизация — облачная платформа для оптимизации логистики последней мили в сферах ритейла, FMCG, курьерских служб. Сервис предлагает автоматическое планирование маршрутов и мониторинг качества доставки. Автоматизация позволяет на 40% сокращать нагрузку на колл-центры и на 20-30% — логистические издержки, а также позволяет соблюдать временные окна доставки в 95-99% случаев. В пиковые сезоны платформа Яндекс Маршрутизации обрабатывает более миллиона отправлений в день. Среди клиентов Яндекс Маршрутизации – Перекресток Впрок, Simple, Unilever, Coca-Cola HBC, Carlsberg Group, Почта России, DPD.

26.08.2025 СИБУР в партнерстве с «Яндекс Маршрутизацией» автоматизировал 98% грузоперевозок 2
17.09.2024 «Яндекс» запустил сервис автоматического планирования маршрутов для малого бизнеса 1
05.03.2024 Нейросети «Яндекса» составят прогноз погоды для погодозависимых отраслей бизнеса 1
01.11.2023 «Яндекс» повысит точность маршрутов для бизнеса с учетом погоды 2
19.05.2023 УБРиР запустил проект по автоматизации доставки карт с помощью EdiCourier 1
13.02.2023 «Яндекс» запустил такси в Намибии и Мозамбике 1
05.08.2022 «Яндекс маркет» сократил выбросы своей службы доставки с помощью автоматического планирования маршрутов 2
30.06.2022 Интернет-магазин «Окраина» внедрил динамические маршруты в доставке 1
08.05.2022 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM 1
18.04.2022 «Курьер сервис экспресс» изменит процессы в логистике в условиях трансформации рынка 2
20.12.2021 «Яндекс» автоматизирует доставку в Турции 4
20.10.2021 Loginet разработала интегрированное решение по размещению заказов и их маршрутизации с использованием алгоритмов «Яндекса» 2
07.09.2021 «Яндекс» поможет ритейлу автоматизировать доставку «сцепками» 3
28.06.2021 Coca-Cola упростит работу водителей с помощью мобильного приложения 3
18.02.2021 Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера 2
22.09.2020 «Яндекс.навигатор» запустил маршруты для грузовиков 1
16.09.2020 Новый сервис «Яндекса» поможет ритейлу контролировать поставки 1
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
31.07.2020 «Яндекс.Навигатор» начинает тестировать грузовую навигацию для водителей и бизнесов 1
16.07.2020 Курьерская платформа «Беру» покрыла всю территорию Москвы 1
14.07.2020 «Яндекс» представил алгоритм маршрутизации для курьерских служб 3
15.05.2020 «Яндекс.Маршрутизация» ускорит доставку хлеба в магазины 1
29.04.2020 «Яндекс» подключил к маршрутизации доставки 2 тысячи компаний 2
17.04.2020 «Яндекс» и «Русагро» договорились о внедрении алгоритмов в распределение поставок сельхозпродукции 2
10.04.2020 «Яндекс.Маршрутизация» и Edisoft запустили логистический сервис 1
24.03.2020 Алгоритмы «Яндекса» помогут бизнесу планировать доставку онлайн-заказов 2
06.02.2020 «Норбит» автоматизировал службу доставки в «Леруа Мерлен» 1
08.11.2019 «Яндекс» запустил навигацию по грузовому каркасу в Москве 1
24.07.2019 Цифровизацию транспорта тормозит отсутствие стандартов и экономической целесообразности 1
17.06.2019 «Балтика» совместно с «Яндексом» внедрила инновационное решение для оптимизации, контроля и управления транспортными потоками в реальном времени 2
25.04.2019 Ритейлеры продолжают борьбу за покупателей 2
10.04.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
22.03.2018 «Яндекс» поделился инструментом для встраивания карт в мобильные приложения 1
15.09.2017 SAP Transportation Management подключился к Яндекс.Маршрутизации 3
15.09.2017 Яндекс поможет бизнесу оптимизировать городскую логистику 3
15.09.2017 «Яндекс» ворвался на рынок грузоперевозок 2

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379928, в очереди разбора - 738202.
Создано именных указателей - 181602.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

