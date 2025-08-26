Получите все материалы CNews по ключевому слову
Яндекс.Маршрутизация
Яндекс Маршрутизация — облачная платформа для оптимизации логистики последней мили в сферах ритейла, FMCG, курьерских служб. Сервис предлагает автоматическое планирование маршрутов и мониторинг качества доставки. Автоматизация позволяет на 40% сокращать нагрузку на колл-центры и на 20-30% — логистические издержки, а также позволяет соблюдать временные окна доставки в 95-99% случаев. В пиковые сезоны платформа Яндекс Маршрутизации обрабатывает более миллиона отправлений в день. Среди клиентов Яндекс Маршрутизации – Перекресток Впрок, Simple, Unilever, Coca-Cola HBC, Carlsberg Group, Почта России, DPD.
УПОМИНАНИЯ
Яндекс.Маршрутизация и организации, системы, технологии, персоны:
