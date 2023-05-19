УБРиР запустил проект по автоматизации доставки карт с помощью EdiCourier

Компания Ediweb, разработчик b2b-сервисов и приложений для бизнеса, реализовала проект по автоматизации доставки банковских карт для Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Для этого было использована система EdiCourier. Об этом CNews сообщили представители Ediweb.

Предпосылки проекта

В течение последних лет УБРиР организовал доставку дебетовых карт в 140+ городах. Этой услугой пользовалась половина клиентов банка, поэтому было крайне важно удерживать уровень сервиса на высоком уровне, при этом планомерно повышая эффективность работы курьеров – доставлять больше, точнее и с меньшими затратами.

Обратившись к Ediweb, Уральский банк реконструкции и развития запланировал внедрить в свою инфраструктуру систему управления доставкой на базе корпоративного мобильного приложения.

EdiCourier состоит из двух частей: веб-сервис дает возможность управлять курьерами, распределять задачи и заявки, а также строить маршруты; с мобильным приложением непосредственно работают курьеры вне офиса банка.

В течение несколько месяцев была запущен пилотный проект, включавший в себя развертывание системы и ее интеграцию с банком. Кроме того, требовалось учесть транспортные особенности каждого города присутствия доставки при настройке ПО. УБРиР начал «пилот» с двух курьеров в Москве и постепенно довел их число до 37 сотрудников в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Уфе.

Как выглядит процесс управления доставкой с помощью EdiCourier

Клиент банка отправляет запрос на доставку через мобильное приложение или сайт УБРиР. Выбирает подходящий для него день и временной промежуток из доступного диапазона. После оформления заявки клиенту приходит уведомление с подтверждением времени и даты встречи с курьером.

Заявки на доставку карт попадают в EdiCourier. В веб-кабинете системы руководитель автоматически распределяет их на свободных курьеров. Для этого используются встроенные алгоритмы «Яндекс маршрутизации», учитывающие множество параметров, включая дорожную обстановку, расположение адресов клиентов, графики работы курьеров.

Сами курьеры работают с мобильным приложением, куда им ежедневно приходит план по встречам на текущий день. Посещая клиентов, курьеры подписывают с ними документы, делают снимки и через приложение передают на дальнейшую обработку в банк.

Если статус встречи отмечен завершенным, а документы подписаны, то банковская карта активируется. Сам процесс активации занимает четыре секунды.

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Каждый этап доставки карт максимально автоматизирован и отслеживается по статусам. Банк может видеть всю цепочку по заказам: как много заявок получено от клиентов, сколько из них находятся в работе, какой объем карт уже передан клиентам, сколько карт были активированы.

Как создаются заявки

За каждым курьером банка закреплена своя зона доставки. Эта информация указана в приложении. Например, курьер из Сокольников не поедет в Чертаново. В момент получения заявки система проверяет, входит ли адрес клиента в зону доставки, есть свободные слоты у курьеров. При выполнении этих условий в EdiCourier автоматически создается заявка на доставку.

Как распределяются заявки между курьерами

Автоматические алгоритмы в EdiCourier формируют оптимальный маршрут, с учетом рабочей нагрузки курьеров и обстановки на дорогах. Если возникает ситуация, при которой количество заявок превышает возможности курьеров, то система делает приоритет тем адресам, по которым курьеры могут физически доставить карты. Здесь руководитель может подключиться к процессу и самостоятельно распределить оставшиеся заявки, например, вывести еще одного сотрудника на маршрут или договориться о возможных переработках.

Как происходит процесс доставки

В день доставки банковской карты курьер видит в приложении маршрут на день. К каждой заявке прикреплен чек-лист с задачами и необходимые данные: какую карту и по какому адресу нужно привезти, какие документы следует отдать клиенту и что с ними сделать. В момент встречи клиент заверяет бумаги, после чего курьер их фотографирует с помощью мобильного приложения. Информация передается в банк. Далее карта активируется.

Результаты

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Пилотный проект длился два месяца, по его итогу УБРиР решил масштабировать автоматизированную доставку на другие города и остальные банковские продукты.

Как отмечают представители банка, УБРиР смог увеличить на 15% конверсию успешных доставок. Этому способствовала быстрая передача подписанных документов в банк и статусов об успешной встрече. Также выросла лояльность клиентов за счет того, что активация карт стала происходить в момент встречи с курьером. Использование алгоритмов маршрутизации увеличило эффективность работы курьеров, после чего они стали выполнять больше на 20-30% заказов в день без заметного увеличения нагрузки.