Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187753
ИКТ 14523
Организации 11264
Ведомства 1495
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26538
Персоны 81201
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Ediweb Эдивеб Edisoft Эдисофт

Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт

Ediweb (ООО Эдивеб) – российская ИТ-компания, системный интегратор и разработчик B2B-сервисов, специализирующаяся на электронном документообороте и цифровой трансформации бизнес-процессов.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 66 дел, на cумму 1 563 415 733 ₽*

Судебные дела (66) на сумму 1 563 415 733 ₽*
в качестве истца (47) на сумму 32 215 885 ₽*
в качестве ответчика (11) на сумму 2 003 359 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


24.10.2023 Auxo и Ediweb объявили о стратегическом партнерстве

Auxo, российский ИТ-интегратор, объявил о партнерстве с российской ИТ-компанией Ediweb. Новое партнерство объединяет опыт и компетенции двух компаний для создания новых возм
05.07.2023 Docrobot запустил роуминговый обмен электронными перевозочными документами с операторами «Такском» и Ediweb

Docrobot, разработчик SaaS-сервисов и оператор информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД), успешно протестировал роуминг с операторами «Такском» и Ediweb и обменялся с ними обязательными титулами электронной транспортной накладной (ЭТрН). Технология роуминга позволяет контрагентам, подключенным к разным операторам, легко передавать друг д
18.11.2022 Ediweb представила мобильное приложение DropCat для работы с электронной накладной

и электронные сопроводительные ведомости. Разработчик DropCat — российская ИТ-компания Ediweb (ООО «Эдисофт») – стал одним из операторов ИС ЭПД. Приложение DropCat синхронизируется с логистичес
16.12.2020 Edisoft тестирует обмен ЭТрН для X5 Retail Group

Edisoft реализовала и тестирует обмен электронной транспортной накладной для X5 Retail Group. В ближайшее время торговая сеть сможет обмениваться ЭТрН с поставщиками на платформе Edisoft. Ключевая задача эксперимента — оцифровать процесс обмена ЭТрН между грузополучателем, перевозчиком и грузоотправителем. Обмен для контрагентов сети будет реализован на платформе Edi
14.04.2020 Edisoft помог сети «Леруа Мерлен» автоматизировать документооборот

с ними на электронный документооборот. Обмен счетами, реестрами и универсальными передаточными документами (УПД) теперь будет проходить через облачную B2B-платформу CorePlat, разработанную компанией Edisoft. Ранее в цепочке поставок «Леруа Мерлен» обработку данных, связанных с подтверждением доставки и формированием документов, приходилось проводить вручную. В новой схеме на сторону платфо
10.04.2020 «Яндекс.Маршрутизация» и Edisoft запустили логистический сервис

Логистическая платформа «Яндекс.Маршрутизация» и системный интегратор Edisoft стали технологическими партнерами. Алгоритмы маршрутизации «Яндекса» теперь используются в сервисе Edicourier. Он состоит из приложения для курьеров и личного кабинета менеджера и помог
24.12.2019 «ИТ-град» и Edisoft договорились о совместном внедрении СЭД в России

Облачный провайдер «ИТ-град» (входит в группу МТС) и Edisoft, международный провайдер электронного документооборота и системный интегратор, сообщили о заключении соглашения о сотрудничестве. Партнеры будут совместно внедрять системы электронного

15.06.2017 Edisoft представила сервис для онлайн-финансирования дебиторской задолженности
23.12.2016 Edisoft поможет поставщикам сети «Бегемот» перейти на EDI

ку электронный обмен данными помогает значительно оптимизировать ежедневные коммуникации между торговыми партнёрами, снизить количество возникающих ошибок, ускорить бизнес-процессы в цепочке поставок.Edisoft предоставил «Стар Вэй» интеграционное решение, позволяющее работать с EDI-сервисом напрямую из учётной системы. В рамках проекта реализован обмен такими EDI-сообщениями как ORDERS – зак
14.11.2016 Edisoft обеспечивает электронный обмен данными между «Тандер» и поставщиками

Российский ритейлер «Тандер» (розничная сеть «Магнит») и провайдер электронного документооборота Edisoft заключили соглашение о сотрудничестве. Провайдер начал подключать поставщиков розничной сети к электронному обмену данными (EDI) по прямому соединению, сообщили CNews в Edisoft.

08.11.2016 Edisoft завершил автоматизацию бизнес-процессов Ariston

ЭДО-провайдер и разработчик Edisoft объявил о завершении проекта по переводу Ariston Thermo на электронный обмен данными со своими клиентами в России. Завод по производству накопительных водонагревателей Ariston Thermo ра
07.10.2016 «Сити Финанс» будет развивать направление электронного факторинга с помощью FactorPlat

Компания «Сити Финанс» вошла в число факторов, работающих с клиентами через электронную факторинговую площадку FactorPlat, разработку Edisoft. Новый сервис позволит «Сити Финанс» обслуживать крупных российских дебиторов и их поставщиков с помощью технологии электронного факторинга, сообщили CNews в компании Edisoft. Пр
26.08.2016 Edisoft и «Алоль» обеспечат взаимную интеграцию своих ИТ-решений

Международный провайдер электронного документооборота Edisoft заключил соглашение с компанией «Алоль». Партнёры намерены подготовить взаимную интеграцию своих ИТ-решений и тесно сотрудничать в области анализа потребительских предпочтений на основе
20.07.2016 Edisoft переводит поставщиков сети «Зельгрос» на электронные счета-фактуры

ash&Carry (компания «Зельгрос») начала массовое подключение своих поставщиков к обмену электронными счетами-фактурами. Для этого ритейлер использует платформу электронного документооборота провайдера Edisoft. Об этом CNews сообщили в компании Edisoft. «Зельгрос» присутствует на российском рынке с 2008 г. Сейчас под этим брендом работают торговые центры в Москве, Московской области, К
18.07.2016 Edisoft готовит свою систему к работе в качестве оператора фискальных данных

Провайдер электронного документооборота Edisoft начал финальное тестирование своей системы по обработке фискальных данных контрольно-кассовой техники. Компания намерена получить статус оператора фискальных данных и начать подключение
29.06.2016 Edisoft подключает поставщиков «Ашана» к обмену электронными счетами-фактурами и накладными

ЭДО-провайдер Edisoft подключает контрагентов торговой сети «Ашан» к обмену счетами-фактурами и товарными накладными в электронном виде. Уход от бумажных носителей позволит поставщикам ускорить логистические
14.06.2016 X5 Retail Group и Edisoft запустили платформу для электронного факторинга

Компания X5 Retail Group, мультиформатная розничная российская компания, и EDI-провайдер Edisoft объявили об успешном завершении пилотного периода и полномасштабном запуске решения д
08.06.2016 Поставщики «Ленты» переходят на электронные счета-фактуры с помощью Edisoft

Компания Edisoft, провайдер электронного документооборота, начала переводить своих клиентов — поставщиков российской торговой сети «Лента» — на электронные счета-фактуры. Они смогут обмениваться с ритей
10.05.2016 Edisoft стала партнером «Ассоциации факторинговых компаний»

«Ассоциация факторинговых компаний» (АФК) объявила о вхождении компании «Эдисофт» (бренд Edisoft) в состав своих участников в качестве ассоциированного члена-партнера. Таким образом,
22.03.2016 «Детский мир» автоматизировал электронный документооборот через интеграционную платформу LinkServer

Торговая сеть «Детский мир» автоматизировала работу с электронными документами и поставщиками с помощью интеграционной платформы LinkServer. Решение разработал и внедрил ЭДО-провайдер — компания Edisoft. Об этом CNews сообщили в Edisoft. Широкая география распространения магазинов и распределительных центров «Детского мира», а также большое количество поставщиков — всё это накла
11.02.2016 Dana Group автоматизировал работу торговых представителей с помощью EdiAgent

Казахстанский FMCG-дистрибьютор Dana Group автоматизировал работу торговых представителей, используя мобильное приложение EdiAgent от Edisoft. Это позволило компании усилить контроль над «полевыми» сотрудниками и снизить часть операционных расходов, сообщили CNews в компании Edisoft. Dana Group работает рынке Казахстан
13.01.2016 Банк «ФК Открытие» будет финансировать факторинговые сделки через площадку FactorPlat

вать факторинговые сделки между X5 Retail Group и её поставщиками, сообщили CNews в группе компаний Edisoft. Как отмечается, подключение к FactorPlat позволит банку «ФК Открытие» обезопасить се
21.12.2015 Edisoft начал массовое подключение к EDI поставщиков сети «Леруа Мерлен»

Международный провайдер электронного документооборота Edisoft начал массовое подключение к EDI (Electronic Document Interchange — электронный обмен документами) поставщиков сети строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен Восток». Проект стартовал с 
03.11.2015 Edisoft выпустил масштабное обновление приложения для автоматизации работы торговых представителей
19.10.2015 Edisoft и «Корус Консалтинг СНГ» заключили соглашение о роуминге в отношении электронной площадки FactorPlat

Клиенты «Корус Консалтинг СНГ» смогут присоединиться к электронной факторинговой площадке FactorPlat, чтобы получать финансирование под уступку денежного требования. Об этом CNews сообщили в компании Edisoft, разработчике FactorPlat. Это стало возможным после запуска роуминга и заключения соглашения о роуминге компанией «Корус Консалтинг СНГ» и оператором электронного документооборота Ed
26.08.2015 «Дубненский хлебокомбинат» перешел на электронный документооборот Edisoft

Компания Edisoft, международный провайдер услуг электронного обмена данными и системный интегратор, продолжает переводить своих клиентов на полный юридически значимый электронный документооборот. Как со
12.08.2015 «Черкизово» автоматизирует внутрикорпоративный документооборот с помощью решений Edisoft

Международный провайдер электронного документооборота Edisoft помог группе «Черкизово» автоматизировать обмен документами между разными подразделениями холдинга. Как сообщили CNews в Edisoft, внедрённые решения позволили заказчику сократить
10.08.2015 Edisoft сделал бесплатным обмен юридически значимыми электронными документами со своими клиентами

Компания Edisoft перешла на полный юридически значимый электронный документооборот со своими клиентами. Теперь компании, передающие документы через платформу Edisoft, получают счета в электронном
13.07.2015 Турецкий производитель FMCG-товаров автоматизировал работу в России вместе с Edisoft

Решения Edisoft помогли компании Hayat, одному из игроков рынка FMCG, автоматизировать работу с электронными документами при поставках в российские торговые сети. Об этом CNews сообщили в компании E
29.06.2015 Поставщики сети «Улыбка радуги» смогут подключиться к EDI при помощи Edisoft

Сеть магазинов косметики и товаров для дома «Улыбка радуги» переводит своих поставщиков на электронный документооборот. Об этом CNews сообщили в компании Edisoft — международном операторе ЭДО. Теперь при помощи Edisoft поставщики «Улыбки радуги» могут подключиться к EDI для взаимодействия с сетью. Как отмечается, в своей работе с поставщи
15.06.2015 Edisoft подтвердил статус доверенного оператора электронного документооборота

Федеральная налоговая служба России подтвердила включение компании Edisoft в сеть доверенных операторов электронного документооборота. Об этом CNews сообщили в Edisoft, международном провайдере услуг электронного обмена данными (Electronic Data Intercha
27.05.2015 Три дата-центра обеспечат безопасность обмена документами через Edisoft

Компания Edisoft, международный провайдер услуг электронного обмена данными (Electronic Data Interchan
12.05.2015 «СКБ Контур» реализовал роуминг с Synerdocs и Edisoft

Теперь клиенты «СКБ Контур» могут обмениваться юридически значимыми электронными документами с компаниями, которые работают в системах ЭДО Synerdocs и Edisoft. Об этом CNews сообщили в компании «СКБ Контур». Как отмечается, оператор вел работу над практической реализацией соглашений с Synerdocs и Edisoft с начала года. Разработчики сог
29.04.2015 К площадке FactorPlat присоединилась факторинговая компания «Прайм»

К мультибанковской площадке FactorPlat, разработанной международным EDI-провайдером и интегратором Edisoft, присоединилась крупная факторинговая компания — торговое финансирование «Прайм». Как сообщили CNews в Edisoft, «Прайм» будет финансировать поставщиков X5 Retail Group на основан
21.04.2015 ТрансКапиталБанк присоединился к электронной факторинговой платформе FactorPlat

о электронному факторингу, который начал свою работу в конце прошлого года. Банк будет финансировать поставщиков X5 Retail Group на основании пакетов электронных документов, сообщили CNews в компании Edisoft. Площадка FactorPlat, разработанная компанией Edisoft, позволяет полностью отказаться от бумажного документооборота между всеми участниками факторинговых сделок: торговой сетью,

08.04.2015 «Альфа-Банк» предоставил «Эдисофт» уникальный расчётный сервис

Управления расчетного бизнеса «Альфа-Банка». Михаил Ралкин, председатель правления группы компаний Edisoft, отметил: «Сочетание опыта Edisoft в разработке и внедрении инновационных техн
27.02.2015 LinkServer от Edisoft передаёт 3 тыс. документов за один клик

Международная компания Edisoft, предоставляющая услуги электронного обмена данными (Electronic Data Interchange), представила интеграционное решение, которое позволяет увеличить объёмы передачи документов и объединит
22.01.2015 Edisoft выводит на рынок проект по EDI-факторингу

Компания Edisoft совместно с факторинговой компанией «ВТБ-Факторинг» и X5 Retail Group запустила факторинговый проект — независимую мультибанковскую площадку FactorPlat. По мнению разработчиков, решение
25.12.2014 Edisoft LinkServer помог «Хлебозаводу №28» ускорить передачу электронных документов

Компания Edisoft начала практическое внедрение новой разработки — интеграционной системы LinkServer. О

Публикаций - 64, упоминаний - 76

Ediweb и организации, системы, технологии, персоны:

9018 7
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 246 4
Тензор 132 3
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 208 3
1С - CISLink - Сислинк 12 3
SAP SE 5438 3
Корус Консалтинг ГК 1346 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1256 3
Такском - Taxcom 245 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14296 2
ММК Информсервис 53 2
Documentolog - Документолог - Newinttech 7 2
TerraLink - ТерраЛинк 289 2
Ростех - Автоматика Концерн 1746 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 340 1
Supermicro 126 1
Электронный экспресс 14 1
Открытые технологии 716 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 67 1
LeraData - Форапром 4 1
ComArch S.A. - Комарх 14 1
Cisco Systems 5224 1
Yandex - Яндекс 8471 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Oracle Corporation 6875 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 91 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 1
Dell EMC 5096 1
Крок - Croc 1815 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 1
Directum - Директум 1169 1
Dropbox 512 1
1С-Рарус 937 1
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 107 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 237 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 242 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 127 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 13
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 526 6
X5 Group - Перекрёсток 605 5
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 33 4
МСП Факторинг 11 3
ВТБ Факторинг 26 3
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8206 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
Первоуральскбанк 4 2
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 19 2
Кремлевский Банк 5 2
Хлебозавод №28 3 2
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 100 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 63 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 2
Лента - Сеть розничной торговли 2275 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 115 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Nike 190 1
ГПБ Факторинг - Газпромбанк Факторинг 3 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 51 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 34 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 145 1
SimpleFinance - СимплФинанс МКК 7 1
Ferrero SpA - Ferrero Rocher - Ферреро Руссия 11 1
Транснефть Логистика 2 1
Кредит Европа банк 66 1
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
Ariston Thermo Group - Аристон Термо Русь 3 1
Наукоград - технопарк 150 1
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 1
InCity - Модный континент 14 1
Дубненский хлебокомбинат 1 1
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 1
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 17 1
Русская факторинговая компания 4 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 11
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 710 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 115 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 393 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 28 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13362 53
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 447 28
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 19
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 14
Электронный документ - Electronic document 1531 13
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7299 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 8
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 392 8
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 7
Оповещение и уведомление - Notification 5388 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5278 5
Оцифровка - Digitization 4939 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 4
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1332 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4917 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4494 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1837 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3709 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 174 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2859 2
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 412 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5925 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1894 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1181 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1398 2
Edisoft FactorPlat 18 15
Edisoft Dropcat 7 6
Edisoft LinkServer 5 5
Edisoft EdiAgent 3 3
Яндекс.Маршрутизация 36 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 2
СКБ Контур - Docrobot EXite - Exite-Evolution 30 2
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 44 2
Edisoft CorePlat - EDI 2 2
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - юридически значимый электронный документооборот 40 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 337 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 2
Documentolog Doculite 5 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 605 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 353 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 64 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
SAP FBT 1 1
Apache ActiveMQ 32 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 1
ЦРПТ - ЭДО Лайт - сервис электронного документооборота 7 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
AlphaSmart - Dana 4 1
Сбер - СберКорус - Доверенности 2 1
Галактика Diadoc 6 1
МТС - SKAI - СМА-РТ - платформа управления транспортом 12 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 56 1
Google Android 14716 1
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1327 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 1
Apple iPhone 6 4862 1
Ралкин Михаил 6 6
Зюба Вячеслав 4 3
Свердлов Антон 3 3
Цыганков Дмитрий 38 2
Квятковский Алексей 2 2
Якимишин Андрей 2 2
Омигов Антон 2 2
Шепшелева Валерия 2 2
Сивуха Дмитрий 3 2
Одинцова Оксана 2 2
Панин Денис 5 2
Порубов Алексей 2 2
Пырков Георгий 8 2
Мамиев Сергей 2 2
Ананьев Денис 7 2
Канафин Байжан 4 2
Крестьянова Татьяна 18 1
Свидерский Евгений 58 1
Никитин Андрей 58 1
Заржецкий Александр 37 1
Карелин Александр 4 1
Козлов Константин 15 1
Шепелева Валерия 1 1
Шевченко Дмитрий 13 1
Горьков Сергей 22 1
Агапов Иван 20 1
Горбунов Денис 20 1
Фокин Денис 8 1
Кондарев Сергей 14 1
Рязанова Юлия 12 1
Андреев Максим 40 1
Новиков Федор 4 1
Яковлев Виталий 2 1
Басенко Алексей 1 1
Зеленько Игорь 11 1
Юрченко Константин 4 1
Кухарев Сергей 8 1
Гурова Наталья 13 1
Митрофанов Алексей 16 1
Анпилогов Виталий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 157223 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 3
Казахстан - Республика 5805 2
Украина 7799 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8134 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3189 2
Европа 24649 2
Москва - Чертаново 26 1
Россия - ЦФО - Брянская область 382 1
Эстония - Таллин - Ревель 84 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 305 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 132 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 1
Беларусь - Белоруссия 6039 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2424 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3274 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2666 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1117 1
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 682 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 592 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1336 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2679 1
Турция - Турецкая республика 2494 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1233 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4286 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 17
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 11
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 350 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 10
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6251 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 4
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5869 2
Экономический эффект 1219 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 429 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1074 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15165 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 415 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 3
Ведомости 1249 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2138 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День молодёжи - 27 июня 1001 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409018, в очереди разбора - 731626.
Создано именных указателей - 187753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще