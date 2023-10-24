Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт

Auxo и Ediweb объявили о стратегическом партнерстве Auxo, российский ИТ-интегратор, объявил о партнерстве с российской ИТ-компанией Ediweb. Новое партнерство объединяет опыт и компетенции двух компаний для создания новых возм

Docrobot запустил роуминговый обмен электронными перевозочными документами с операторами «Такском» и Ediweb Docrobot, разработчик SaaS-сервисов и оператор информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД), успешно протестировал роуминг с операторами «Такском» и Ediweb и обменялся с ними обязательными титулами электронной транспортной накладной (ЭТрН). Технология роуминга позволяет контрагентам, подключенным к разным операторам, легко передавать друг д

Ediweb представила мобильное приложение DropCat для работы с электронной накладной и электронные сопроводительные ведомости. Разработчик DropCat — российская ИТ-компания Ediweb (ООО «Эдисофт») – стал одним из операторов ИС ЭПД. Приложение DropCat синхронизируется с логистичес

Edisoft тестирует обмен ЭТрН для X5 Retail Group Edisoft реализовала и тестирует обмен электронной транспортной накладной для X5 Retail Group. В ближайшее время торговая сеть сможет обмениваться ЭТрН с поставщиками на платформе Edisoft. Ключевая задача эксперимента — оцифровать процесс обмена ЭТрН между грузополучателем, перевозчиком и грузоотправителем. Обмен для контрагентов сети будет реализован на платформе Edi

Edisoft помог сети «Леруа Мерлен» автоматизировать документооборот с ними на электронный документооборот. Обмен счетами, реестрами и универсальными передаточными документами (УПД) теперь будет проходить через облачную B2B-платформу CorePlat, разработанную компанией Edisoft. Ранее в цепочке поставок «Леруа Мерлен» обработку данных, связанных с подтверждением доставки и формированием документов, приходилось проводить вручную. В новой схеме на сторону платфо

«Яндекс.Маршрутизация» и Edisoft запустили логистический сервис Логистическая платформа «Яндекс.Маршрутизация» и системный интегратор Edisoft стали технологическими партнерами. Алгоритмы маршрутизации «Яндекса» теперь используются в сервисе Edicourier. Он состоит из приложения для курьеров и личного кабинета менеджера и помог

«ИТ-град» и Edisoft договорились о совместном внедрении СЭД в России Облачный провайдер «ИТ-град» (входит в группу МТС) и Edisoft, международный провайдер электронного документооборота и системный интегратор, сообщили о заключении соглашения о сотрудничестве. Партнеры будут совместно внедрять системы электронного

Edisoft поможет поставщикам сети «Бегемот» перейти на EDI ку электронный обмен данными помогает значительно оптимизировать ежедневные коммуникации между торговыми партнёрами, снизить количество возникающих ошибок, ускорить бизнес-процессы в цепочке поставок.Edisoft предоставил «Стар Вэй» интеграционное решение, позволяющее работать с EDI-сервисом напрямую из учётной системы. В рамках проекта реализован обмен такими EDI-сообщениями как ORDERS – зак

Edisoft обеспечивает электронный обмен данными между «Тандер» и поставщиками Российский ритейлер «Тандер» (розничная сеть «Магнит») и провайдер электронного документооборота Edisoft заключили соглашение о сотрудничестве. Провайдер начал подключать поставщиков розничной сети к электронному обмену данными (EDI) по прямому соединению, сообщили CNews в Edisoft.

Edisoft завершил автоматизацию бизнес-процессов Ariston ЭДО-провайдер и разработчик Edisoft объявил о завершении проекта по переводу Ariston Thermo на электронный обмен данными со своими клиентами в России. Завод по производству накопительных водонагревателей Ariston Thermo ра

«Сити Финанс» будет развивать направление электронного факторинга с помощью FactorPlat Компания «Сити Финанс» вошла в число факторов, работающих с клиентами через электронную факторинговую площадку FactorPlat, разработку Edisoft. Новый сервис позволит «Сити Финанс» обслуживать крупных российских дебиторов и их поставщиков с помощью технологии электронного факторинга, сообщили CNews в компании Edisoft. Пр

Edisoft и «Алоль» обеспечат взаимную интеграцию своих ИТ-решений Международный провайдер электронного документооборота Edisoft заключил соглашение с компанией «Алоль». Партнёры намерены подготовить взаимную интеграцию своих ИТ-решений и тесно сотрудничать в области анализа потребительских предпочтений на основе

Edisoft переводит поставщиков сети «Зельгрос» на электронные счета-фактуры ash&Carry (компания «Зельгрос») начала массовое подключение своих поставщиков к обмену электронными счетами-фактурами. Для этого ритейлер использует платформу электронного документооборота провайдера Edisoft. Об этом CNews сообщили в компании Edisoft. «Зельгрос» присутствует на российском рынке с 2008 г. Сейчас под этим брендом работают торговые центры в Москве, Московской области, К

Edisoft готовит свою систему к работе в качестве оператора фискальных данных Провайдер электронного документооборота Edisoft начал финальное тестирование своей системы по обработке фискальных данных контрольно-кассовой техники. Компания намерена получить статус оператора фискальных данных и начать подключение

Edisoft подключает поставщиков «Ашана» к обмену электронными счетами-фактурами и накладными ЭДО-провайдер Edisoft подключает контрагентов торговой сети «Ашан» к обмену счетами-фактурами и товарными накладными в электронном виде. Уход от бумажных носителей позволит поставщикам ускорить логистические

X5 Retail Group и Edisoft запустили платформу для электронного факторинга Компания X5 Retail Group, мультиформатная розничная российская компания, и EDI-провайдер Edisoft объявили об успешном завершении пилотного периода и полномасштабном запуске решения д

Поставщики «Ленты» переходят на электронные счета-фактуры с помощью Edisoft Компания Edisoft, провайдер электронного документооборота, начала переводить своих клиентов — поставщиков российской торговой сети «Лента» — на электронные счета-фактуры. Они смогут обмениваться с ритей

Edisoft стала партнером «Ассоциации факторинговых компаний» «Ассоциация факторинговых компаний» (АФК) объявила о вхождении компании «Эдисофт» (бренд Edisoft) в состав своих участников в качестве ассоциированного члена-партнера. Таким образом,

«Детский мир» автоматизировал электронный документооборот через интеграционную платформу LinkServer Торговая сеть «Детский мир» автоматизировала работу с электронными документами и поставщиками с помощью интеграционной платформы LinkServer. Решение разработал и внедрил ЭДО-провайдер — компания Edisoft. Об этом CNews сообщили в Edisoft. Широкая география распространения магазинов и распределительных центров «Детского мира», а также большое количество поставщиков — всё это накла

Dana Group автоматизировал работу торговых представителей с помощью EdiAgent Казахстанский FMCG-дистрибьютор Dana Group автоматизировал работу торговых представителей, используя мобильное приложение EdiAgent от Edisoft. Это позволило компании усилить контроль над «полевыми» сотрудниками и снизить часть операционных расходов, сообщили CNews в компании Edisoft. Dana Group работает рынке Казахстан

Банк «ФК Открытие» будет финансировать факторинговые сделки через площадку FactorPlat вать факторинговые сделки между X5 Retail Group и её поставщиками, сообщили CNews в группе компаний Edisoft. Как отмечается, подключение к FactorPlat позволит банку «ФК Открытие» обезопасить се

Edisoft начал массовое подключение к EDI поставщиков сети «Леруа Мерлен» Международный провайдер электронного документооборота Edisoft начал массовое подключение к EDI (Electronic Document Interchange — электронный обмен документами) поставщиков сети строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен Восток». Проект стартовал с

Edisoft и «Корус Консалтинг СНГ» заключили соглашение о роуминге в отношении электронной площадки FactorPlat Клиенты «Корус Консалтинг СНГ» смогут присоединиться к электронной факторинговой площадке FactorPlat, чтобы получать финансирование под уступку денежного требования. Об этом CNews сообщили в компании Edisoft, разработчике FactorPlat. Это стало возможным после запуска роуминга и заключения соглашения о роуминге компанией «Корус Консалтинг СНГ» и оператором электронного документооборота Ed

«Дубненский хлебокомбинат» перешел на электронный документооборот Edisoft Компания Edisoft, международный провайдер услуг электронного обмена данными и системный интегратор, продолжает переводить своих клиентов на полный юридически значимый электронный документооборот. Как со

«Черкизово» автоматизирует внутрикорпоративный документооборот с помощью решений Edisoft Международный провайдер электронного документооборота Edisoft помог группе «Черкизово» автоматизировать обмен документами между разными подразделениями холдинга. Как сообщили CNews в Edisoft, внедрённые решения позволили заказчику сократить

Edisoft сделал бесплатным обмен юридически значимыми электронными документами со своими клиентами Компания Edisoft перешла на полный юридически значимый электронный документооборот со своими клиентами. Теперь компании, передающие документы через платформу Edisoft, получают счета в электронном

Турецкий производитель FMCG-товаров автоматизировал работу в России вместе с Edisoft Решения Edisoft помогли компании Hayat, одному из игроков рынка FMCG, автоматизировать работу с электронными документами при поставках в российские торговые сети. Об этом CNews сообщили в компании E

Поставщики сети «Улыбка радуги» смогут подключиться к EDI при помощи Edisoft Сеть магазинов косметики и товаров для дома «Улыбка радуги» переводит своих поставщиков на электронный документооборот. Об этом CNews сообщили в компании Edisoft — международном операторе ЭДО. Теперь при помощи Edisoft поставщики «Улыбки радуги» могут подключиться к EDI для взаимодействия с сетью. Как отмечается, в своей работе с поставщи

Edisoft подтвердил статус доверенного оператора электронного документооборота Федеральная налоговая служба России подтвердила включение компании Edisoft в сеть доверенных операторов электронного документооборота. Об этом CNews сообщили в Edisoft, международном провайдере услуг электронного обмена данными (Electronic Data Intercha

Три дата-центра обеспечат безопасность обмена документами через Edisoft Компания Edisoft, международный провайдер услуг электронного обмена данными (Electronic Data Interchan

«СКБ Контур» реализовал роуминг с Synerdocs и Edisoft Теперь клиенты «СКБ Контур» могут обмениваться юридически значимыми электронными документами с компаниями, которые работают в системах ЭДО Synerdocs и Edisoft. Об этом CNews сообщили в компании «СКБ Контур». Как отмечается, оператор вел работу над практической реализацией соглашений с Synerdocs и Edisoft с начала года. Разработчики сог

К площадке FactorPlat присоединилась факторинговая компания «Прайм» К мультибанковской площадке FactorPlat, разработанной международным EDI-провайдером и интегратором Edisoft, присоединилась крупная факторинговая компания — торговое финансирование «Прайм». Как сообщили CNews в Edisoft, «Прайм» будет финансировать поставщиков X5 Retail Group на основан

ТрансКапиталБанк присоединился к электронной факторинговой платформе FactorPlat о электронному факторингу, который начал свою работу в конце прошлого года. Банк будет финансировать поставщиков X5 Retail Group на основании пакетов электронных документов, сообщили CNews в компании Edisoft. Площадка FactorPlat, разработанная компанией Edisoft, позволяет полностью отказаться от бумажного документооборота между всеми участниками факторинговых сделок: торговой сетью,

«Альфа-Банк» предоставил «Эдисофт» уникальный расчётный сервис Управления расчетного бизнеса «Альфа-Банка». Михаил Ралкин, председатель правления группы компаний Edisoft, отметил: «Сочетание опыта Edisoft в разработке и внедрении инновационных техн

LinkServer от Edisoft передаёт 3 тыс. документов за один клик Международная компания Edisoft, предоставляющая услуги электронного обмена данными (Electronic Data Interchange), представила интеграционное решение, которое позволяет увеличить объёмы передачи документов и объединит

Edisoft выводит на рынок проект по EDI-факторингу Компания Edisoft совместно с факторинговой компанией «ВТБ-Факторинг» и X5 Retail Group запустила факторинговый проект — независимую мультибанковскую площадку FactorPlat. По мнению разработчиков, решение