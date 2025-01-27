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Apache ActiveMQ

Apache ActiveMQ


27.01.2025 «Базис» и ИСП РАН при поддержке «Фобос-НТ» обнаружили уязвимости в популярном открытом ПО виртуализации 2
27.01.2025 Россияне обнаружили сотни дефектов в ПО для виртуализации. Многие из них останутся без исправлений 2
11.11.2024 Axenix выпустила акселератор «Джавакс» для Java-разработки и тестирования ПО 1
24.04.2024 Институт системного программирования РАН и «Базис» расширяют работу по повышению безопасности российских облачных решений 1
24.04.2024 Институт системного программирования РАН и «Базис» будут вместе искать уязвимости 1
29.03.2024 Киберпреступная группировка Magnet Goblin с помощью уязвимостей «нулевого дня» взламывает сервера под Linux и Windows 1
28.09.2023 «К2тех» заместил платформу IBM на шину собственной разработки для международного банка 1
02.02.2022 Власти начали готовить гигантскую ИТ-систему к работе с электронными паспортами 1
25.09.2020 3iTech представила отечественную платформу для обработки больших данных 1
25.06.2020 «Логика Бизнеса» выпустила новую версию продукта для автоматизации юридически значимого ЭДО 2
18.03.2019 «АМТ-Груп» автоматизировала управление инвестициями АФК «Система» 1
14.03.2019 Власти ДНР вложат 350 миллионов в СМЭВ и электронную подпись 1
26.11.2018 Минкомсвязи забирает у МВД систему электронных документов и 3,4 миллиарда бюджета 1
04.06.2018 Пенсионный фонд вложил 20 миллионов в развитие ПО для своих «Эльбрусов» 1
01.10.2017 Александр Гольцов -

Большой объем потребляемых государством ИТ-услуг требует контроля

 1
31.03.2017 Вышел хулиганский фильм-мистификация с процессорами «Эльбрус» и ГИС «Мир» в главных ролях. Видео 1
16.01.2017 Миграционная ГИС переехала с IBM на «Эльбрусы» и СПО 1
14.11.2016 Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев о новом электронном правительстве 1
08.08.2016 Oracle вычищают из электронного правительства 1
01.04.2016 Разработчики межведомственной госсистемы не смогли купить серверы на процессорах «Эльбрус» 1
11.03.2016 В России создается госсистема на процессорах «Эльбрус» 1
28.09.2015 Госзаказчики все еще оценивают возможность импортозамещения 1
17.09.2015 «Крок»: Кризис – хорошее время для развития собственных разработок 1
27.02.2015 LinkServer от Edisoft передаёт 3 тыс. документов за один клик 1
21.01.2015 Минкомсвязи начинает агитировать за свободное ПО 1
18.12.2014 Минкомсвязи решило отказаться от СУБД Oracle в СМЭВ 1
05.12.2014 Начинается переход госорганов на взаимодействие через СМЭВ 3.0 1
21.08.2014 Главная ИТ-система России мигрирует с Oracle на свободное ПО 1
07.12.2011 BSS обновила систему защиты от мошенничества в системах ДБО «Fraud-Анализ» 1
24.12.2010 TOLLTEC разработала ПО IntellectTraffic для автоматизации управления дорожным движением 1

Публикаций - 30, упоминаний - 33

Apache ActiveMQ и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6692 9
IBM - International Business Machines Corp 9442 8
Ростелеком 9707 7
Восход ФГБУ НИИ 644 5
Nginx - Энджайникс 167 4
Pentaho 59 3
Microsoft Corporation 24632 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 3
Эшелон НПО 130 3
Zabbix SIA - Заббикс 89 3
Bacula Systems 10 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4878 2
Intel Corporation 12199 2
Diasoft - Диасофт 871 2
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 2
Открытые технологии 701 2
Alfresco Software 145 2
Базис Консалтинговая компания 23 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8748 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 1
Киевстар - Kyivstar 539 1
Укртелеком 241 1
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 39 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
Комтел 16 1
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 1
Dr.Web - Доктор Веб 1255 1
КАПС Интеграция 6 1
Лантана текнолоджи 6 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 1
Red Hat 1306 1
АФК Система ПАО 1797 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Mirantis - Мирантис 36 1
Yandex - Яндекс 7353 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Jolla - Sailfish Holding 82 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7317 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Почта России ПАО 2114 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11643 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3138 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел 422 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 6
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 84 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4092 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 96 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1215 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5441 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4515 2
ДНР - Правительство Донецкой Народной Республики - органы государственной власти 11 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 827 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Федеральное казначейство России 1773 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 152 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 116 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 38 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66079 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19333 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11366 12
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7385 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29711 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30720 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25369 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50494 7
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10182 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2125 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5319 4
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 705 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9385 4
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1250 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 969 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5187 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 920 8
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 107 7
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 106 5
Linux OS 9955 4
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 571 3
Microsoft Windows 15667 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 3
Asterisk 77 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3221 3
OTRS - Open-source Ticket Request System 13 3
Эшелон НПО - Рубикон-К 4 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4447 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1082 3
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 147 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 2
Oracle Java Message Service - JMS 14 2
Oracle LDAP ODSEE - Oracle Lightweight Directory Access Protocol Directory Server Enterprise Edition 2 2
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 24 2
Oracle Java - язык программирования 3076 2
Mozilla Firefox - браузер 1890 2
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 209 2
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 117 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП Атликс 9 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1559 2
Эшелон НПО - Сканер-ВС 11 2
libvirt 22 2
QEMU 53 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss HornetQ 2 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 687 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 181 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
IBM DB2 371 1
IBM iSeries 26 1
Козырев Алексей 321 3
Никифоров Николай 1136 2
Путин Владимир 3172 2
Аветисян Арутюн 37 2
Сорокин Дмитрий 27 2
Яценко Виктор 21 1
Ахметов Ринат 55 1
Любимов Алексей 30 1
Янкин Константин 10 1
Полев Владислав 8 1
Притула Павел 33 1
Гаттаров Руслан 144 1
Решетков Александр 5 1
Пак Олег 112 1
Черненко Андрей 69 1
Стрелков Сергей 14 1
Трушкин Константин 58 1
Новодворский Алексей 109 1
Яппаров Тагир 102 1
Сушкевич Антон 66 1
Плотникова Наталья 8 1
Старовойтов Дмитрий 24 1
Черногоров Андрей 65 1
Добриднюк Сергей 10 1
Литвинов Игорь 10 1
Богомолов Андрей 21 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Шадаев Максут 1011 1
Казакова Валентина 4 1
Омехин Илья 6 1
Куць Василий 2 1
Пучков Дмитрий 63 1
Зайцев Михаил 261 1
Гольцов Александр 77 1
Lukawiecki Rafal - Лукавецки Рафаль 4 1
Аралов Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144387 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43199 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52127 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2900 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17387 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7434 2
Сербия - Республика 337 2
Украина 7611 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 163 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14193 1
Индия - Bharat 5448 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3102 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1162 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1227 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 907 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1658 1
Россия - УФО - Тюменская область 1147 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 913 1
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 852 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 605 1
Канада - Монреаль 70 1
Донбасс 59 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17042 1
Земля - планета Солнечной системы 10376 1
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Азия - Азиатский регион 5531 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 306 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 425 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8396 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14335 6
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13514 3
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6918 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1310 2
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 186 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 527 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5420 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 882 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9947 2
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4816 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 386 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8640 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 1
Всероссийская перепись населения 174 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2307 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 23 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 1
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