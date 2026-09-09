Разделы

Цифровизация Инфраструктура Искусственный интеллект
|

Решение «СберТеха» обеспечит интеграцию ИИ-агентов в ИТ-системы крупного бизнеса

Российский разработчик «СберТех» вывел на рынок Platform V Synapse Event Mesh — новый продукт для создания и поддержания интеграций ПО в крупных компаниях с большим количеством событий в ИТ-системах, таких как оформление заказа, создание счета, сканирование штрихкода и другие. Об этом CNews сообщил представитель «СберТеха».

Решение поддерживает потоковую обработку данных и позволяет гибко подключать ИТ-системы предприятий к популярным платформам асинхронной передачи данных, таким как Apache Kafka и Apache ActiveMQ Artemis. Продукт дает возможность разрабатывать событийные интеграции с помощью визуальных конструкторов и готовых блоков без программирования (low-code-подход).

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «Продукт создан с учетом потребности компаний в современных решениях для ИИ-трансформации. Он предоставляет специальный интерфейс, обеспечивающий подключение ИИ-агентов для обработки заявок, консультаций, анализа документов».

Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0
Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0 Цифровизация

Platform V Synapse Event Mesh¬ обеспечивает интеграцию ИИ-агентов в соответствии с протоколом MCP (от англ. Model Context Protocol — стандарт безопасного обмена данными между языковыми моделями и корпоративными системами). Такая функциональность помогает адаптировать ИТ-ландшафт к внедрению искусственного интеллекта.

Решение актуально для компаний из ритейла, финансов, телекома, промышленности и других отраслей, для которых критична доступность сервисов и свойственны пиковые нагрузки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему

Создатель «Яндекса» стал важным партнером разработчика ИИ для ЦРУ и армии Украины

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

Половина операторов связи обманывает власти. Они не доплатили миллиарды на строительство оптоволоконных линий и улучшение связи

Как должна выглядеть архитектура банка для работы с Реестром решений ФНС

Конец эпохи постоянного удешевления. По планете шагает «РАМпокалипсис»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще